Programación Lunes 2 de Marzo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Jean-Philippe Rameau

Gavota y cinco variaciones

Marián Pivka, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Eugene Onegin, op.24. Vals

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043

Itzhak Perlman e Isaac Stern, violines

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Thomas Arne

Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Igor Stravinsky

Tres piezas para clarinete solo

Eddie Daniels, clarinete

Fritz Kreisler

Cuarteto en la menor

Cuarteto Kreisler

Franz Schubert

Momento musical para piano en fa menor, D.780, Nº6

Jenö Jandó, piano

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud. "¿Quién inventó esta pequeña canción?" y "La vida en la tierra"

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Enrique Granados

Danza española para piano, op.5, Nº5. Andaluza (arr. para guitarra de E. Fernández)

Eduardo Fernández, guitarra

Arnold Bax

Sinfonía Nº1

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Felix Mendelssohn

Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Maurice Ravel

Trío en la menor

Trío Fontenay

Louis Spohr

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en fa menor

Karl Leister, clarinete

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Vladimir Ashkenazy, piano

Frederick Delius

In a Summer Garden

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº11 en Si bemol mayor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

07.00

Y la mañana va

Giacomo Meyerbeer

Marcha de la coronación

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Johann Christian Schickhardt (compositor alemán, 1682-1762)

Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor

Ensamble "Musica Ad Rhenum"

Frédéric Chopin

Doce preludios para piano, op.28

Claudio Arrau, piano

Eric Coates (compositor inglés, 1886-1957)

Suite Londres

Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult

08.00



Jean-Philippe Rameau

Final del 3er.acto de la ópera “Castor et Pollux”

Philippe Huttenlocher, barítono

Judith Rees, soprano

English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra / John Farncombe

Franz Liszt

“Pace non trovo”, Nro.1 de los “Sonetos de Petrarca”. Arreglo para violín y piano

Alissa Margulis, violín

Jura Margulis, piano

Carl Heinrich Reinecke

Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.72

Klaus Hellwig, piano

Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis

09.00

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd Nº1 en mi menor, BWV 996. Transcripción para guitarra del intèrprete

Eduardo Fernández, guitarra

Daniel-Francois Auber

Obertura de la ópera Masaniello

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Zdenek Fibich (compositor y pianista checo, 1850-1900)

Impresiones para piano, op.41, libro 2

William Howard, piano

George Frideric Handel

Sonata en trío en Fa mayor, op.2, Nº7

Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines

Denis Vigay, chelo

Alan Cuckston, clave

10.00

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Arnold Bax

Trío en un movimiento para clarinete, violín y piano

Robert Plane, clarinete

Lucy Gould, violín

Benjamin Frith, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

Suite orquestal N°1 en Do mayor, BWV 1066

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Johann Sebastian Bach

Suite orquestal N°2 en re menor, BWV 1067

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

12.00

Al Mediodía

Alexander Borodin

Obertura de la ópera El príncipe Igor (completada por Alexander Glazunov)

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

Joseph Haydn

Cuarteto en re menor, Hob.III:83 (inconcluso)

L’Archibudelli

Frédéric Chopin

Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60

Krystian Zimerman, piano

Aaron Copland

Cuatro episodios de danza del ballet Rodeo

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Antonio Zaccara da Teramo (c.1350-1413)

Fragmento de la balada a tres voces Una flor gentil

Orlando Consort

Antonio Zaccara da Teramo

Fragmento del Tercer Gloria, a tres voces

Mala Punica / Pedro Memelsdorf

Lorenzino del Liuto

Susana un día (arreglo para laúd de la chanson de Didier Lupi Second

Marco Pesci, laúd

Johann Sebastian Bach

Concierto para órgano en la menor, BWV 593 (transcripción del Concierto para dos violines y orquesta en la menor, R.522 de Vivaldi)

Ullrich Böhme, órgano

Charles Avison

Concerto grosso Nº10 en Re mayor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Ensamble Avison / Pavel Beznosiuk

Michel Corrette

“Los salvajes y La Furstemberg”, Concierto cómico en sol menor mayor, op.8, N°10 (1733)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Jakob Adolf Hägg (compositor sueco, 1850-1922)

Festival Musical Americano

Orquesta Sinfónica de Gävleborg / Mats Liljefors

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"

Cuarteto Bartók

Carl Maria von Weber

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.11

Peter Rösel, piano

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

19.00

George Frideric Handel

Concerto grosso Nº4 en la menor, op.6, Nº4

I Musici

Carlos Guastavino

Sonata para clarinete y piano

Florent Héau, clarinete

Marcela Roggeri, piano

Luigi Boccherini

Trío de cuerdas en Mi bemol mayor, op.14, Nº5

Trío Flieder

Johann Wenzel Kalliwoda (compositor checo, 1801-1866)

Variaciones y rondeau para fagot y orquesta en Si bemol mayor, op.57

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

20.00

Momentos Musicales

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581

Hans Petter Bonden, clarinet

Stig Nilsson y Pauls Ezergailis, violins

Rainer Moog, viola

Aage Kvalbein, chelo

Benjamin Britten

Introducción y rondó a la burlesca para dos pianos, op.21, Nº1

Sviatoslav Richter y Vassili Lobanov, dúo de pianos

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

21.00

Rued Langgaard

Sinfonía Nº7, "Junto a Tordenskjold en la iglesia de Holmen"

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº23 en fa menor, op.57, "Appassionata"

Bruno Gelber, piano

Heinrich Franz Von Biber

Partita VII de Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

22.00

Industria Nacional

Giuseppe Sammartini

Concierto para clave y orquesta en la menor, op.9, Nº1

Mónica Cosachov, clave

Camerata Bariloche / Elías Khajat

Ángel Lasala (1915-2000)

Impresiones de mi tierra, para piano (1942) (“Carreteras en la lontananza”, “Danza de la china querendona” y “Payada”)

Marcela Fiorillo, piano

Eva Lopszyc

Lakshmi, para guitarra (2012)

Javier Bravo, guitarra

Guastavo “Cuchi” Leguizamón

Zamba de Juan Panadero

Horacio Salgán

A Don Agustín Bardi

(arreglos de Carlos Céspedes)

Ensamble Buenos Aires Clásico

Cristian Axt

Cuando están llamando. Introducción y Candombe, para orquesta sinfónica (2014)

Orquesta Filarmónica de Montevideo / Jorge Lhez

23.00

Complemento musical

Fanny Mendelssohn

Sonata para piano en sol menor

Liana Serbescu, piano

Jean-Pierre Duport

Sonata para dos chelos y piano (mano derecha) en Re mayor, op.2, Nº1

Anner Bysma, chelo;

Kenneth Slowik, chelo;

Stanley Hoogland, fortepiano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº3 en Do mayor, op.52

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy