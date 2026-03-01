Programación Lunes 2 de Marzo

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Jean-Philippe Rameau
Gavota y cinco variaciones
Marián Pivka, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Eugene Onegin, op.24. Vals
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Francis Poulenc
Las tardes de Nazelles
Pascal Rogé, piano
Johann Sebastian Bach
Concierto para dos violines y orquesta en re menor, BWV 1043
Itzhak Perlman e Isaac Stern, violines
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta
Thomas Arne
Obertura Nº8 en sol menor, de Ocho oberturas a ocho partes
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Igor Stravinsky
Tres piezas para clarinete solo
Eddie Daniels, clarinete
Fritz Kreisler
Cuarteto en la menor
Cuarteto Kreisler
Franz Schubert
Momento musical para piano en fa menor, D.780, Nº6
Jenö Jandó, piano
Domenico Cimarosa
Concierto para oboe y orquesta de cuerdas
Alf Nilsson, oboe
Royal Swadish Chamber Orchestra / Mats Liljefors
Gustav Mahler
Canciones del cuerno mágico de la juventud. "¿Quién inventó esta pequeña canción?" y "La vida en la tierra"
Jessye Norman, soprano
Geoffrey Parsons, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº25 en Do mayor, K.503
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra
Enrique Granados
Danza española para piano, op.5, Nº5. Andaluza (arr. para guitarra de E. Fernández)
Eduardo Fernández, guitarra
Arnold Bax
Sinfonía Nº1
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Felix Mendelssohn
Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17
Martin Ostertag, chelo
Roland Keller, piano
Maurice Ravel
Trío en la menor
Trío Fontenay
Louis Spohr
Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en fa menor
Karl Leister, clarinete
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Rafael Frühbeck de Burgos
Frédéric Chopin
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52
Vladimir Ashkenazy, piano
Frederick Delius
In a Summer Garden
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis
Georg Philipp Telemann
Concierto para violín y orquesta Nº11 en Si bemol mayor
Iona Brown, violín
Academy of St Martin in the fields / Iona Brown
07.00
Y la mañana va
Giacomo Meyerbeer
Marcha de la coronación
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter
Johann Christian Schickhardt (compositor alemán, 1682-1762)
Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor
Ensamble "Musica Ad Rhenum"
Frédéric Chopin
Doce preludios para piano, op.28
Claudio Arrau, piano
Eric Coates (compositor inglés, 1886-1957)
Suite Londres
Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult
08.00
Jean-Philippe Rameau
Final del 3er.acto de la ópera “Castor et Pollux”
Philippe Huttenlocher, barítono
Judith Rees, soprano
English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra / John Farncombe
Franz Liszt
“Pace non trovo”, Nro.1 de los “Sonetos de Petrarca”. Arreglo para violín y piano
Alissa Margulis, violín
Jura Margulis, piano
Carl Heinrich Reinecke
Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.72
Klaus Hellwig, piano
Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis
09.00
Johann Sebastian Bach
Suite para laúd Nº1 en mi menor, BWV 996. Transcripción para guitarra del intèrprete
Eduardo Fernández, guitarra
Daniel-Francois Auber
Obertura de la ópera Masaniello
Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray
Zdenek Fibich (compositor y pianista checo, 1850-1900)
Impresiones para piano, op.41, libro 2
William Howard, piano
George Frideric Handel
Sonata en trío en Fa mayor, op.2, Nº7
Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines
Denis Vigay, chelo
Alan Cuckston, clave
10.00
Antonin Dvorák
Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88
Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik
Arnold Bax
Trío en un movimiento para clarinete, violín y piano
Robert Plane, clarinete
Lucy Gould, violín
Benjamin Frith, piano
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Sebastian Bach
Suite orquestal N°1 en Do mayor, BWV 1066
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Johann Sebastian Bach
Suite orquestal N°2 en re menor, BWV 1067
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
12.00
Al Mediodía
Alexander Borodin
Obertura de la ópera El príncipe Igor (completada por Alexander Glazunov)
Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz
Joseph Haydn
Cuarteto en re menor, Hob.III:83 (inconcluso)
L’Archibudelli
Frédéric Chopin
Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60
Krystian Zimerman, piano
Aaron Copland
Cuatro episodios de danza del ballet Rodeo
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Antonio Zaccara da Teramo (c.1350-1413)
Fragmento de la balada a tres voces Una flor gentil
Orlando Consort
Antonio Zaccara da Teramo
Fragmento del Tercer Gloria, a tres voces
Mala Punica / Pedro Memelsdorf
Lorenzino del Liuto
Susana un día (arreglo para laúd de la chanson de Didier Lupi Second
Marco Pesci, laúd
Johann Sebastian Bach
Concierto para órgano en la menor, BWV 593 (transcripción del Concierto para dos violines y orquesta en la menor, R.522 de Vivaldi)
Ullrich Böhme, órgano
Charles Avison
Concerto grosso Nº10 en Re mayor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)
Ensamble Avison / Pavel Beznosiuk
Michel Corrette
“Los salvajes y La Furstemberg”, Concierto cómico en sol menor mayor, op.8, N°10 (1733)
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Jakob Adolf Hägg (compositor sueco, 1850-1922)
Festival Musical Americano
Orquesta Sinfónica de Gävleborg / Mats Liljefors
Antonin Dvorák
Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"
Cuarteto Bartók
Carl Maria von Weber
Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.11
Peter Rösel, piano
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt
19.00
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº4 en la menor, op.6, Nº4
I Musici
Carlos Guastavino
Sonata para clarinete y piano
Florent Héau, clarinete
Marcela Roggeri, piano
Luigi Boccherini
Trío de cuerdas en Mi bemol mayor, op.14, Nº5
Trío Flieder
Johann Wenzel Kalliwoda (compositor checo, 1801-1866)
Variaciones y rondeau para fagot y orquesta en Si bemol mayor, op.57
Klaus Thunemann, fagot
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner
20.00
Momentos Musicales
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581
Hans Petter Bonden, clarinet
Stig Nilsson y Pauls Ezergailis, violins
Rainer Moog, viola
Aage Kvalbein, chelo
Benjamin Britten
Introducción y rondó a la burlesca para dos pianos, op.21, Nº1
Sviatoslav Richter y Vassili Lobanov, dúo de pianos
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034
Marc Beaucoudray, flauta
William Christie, clave
21.00
Rued Langgaard
Sinfonía Nº7, "Junto a Tordenskjold en la iglesia de Holmen"
Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº23 en fa menor, op.57, "Appassionata"
Bruno Gelber, piano
Heinrich Franz Von Biber
Partita VII de Harmonia Artificioso-Ariosa
The Rare Fruits Council
22.00
Industria Nacional
Giuseppe Sammartini
Concierto para clave y orquesta en la menor, op.9, Nº1
Mónica Cosachov, clave
Camerata Bariloche / Elías Khajat
Ángel Lasala (1915-2000)
Impresiones de mi tierra, para piano (1942) (“Carreteras en la lontananza”, “Danza de la china querendona” y “Payada”)
Marcela Fiorillo, piano
Eva Lopszyc
Lakshmi, para guitarra (2012)
Javier Bravo, guitarra
Guastavo “Cuchi” Leguizamón
Zamba de Juan Panadero
Horacio Salgán
A Don Agustín Bardi
(arreglos de Carlos Céspedes)
Ensamble Buenos Aires Clásico
Cristian Axt
Cuando están llamando. Introducción y Candombe, para orquesta sinfónica (2014)
Orquesta Filarmónica de Montevideo / Jorge Lhez
23.00
Complemento musical
Fanny Mendelssohn
Sonata para piano en sol menor
Liana Serbescu, piano
Jean-Pierre Duport
Sonata para dos chelos y piano (mano derecha) en Re mayor, op.2, Nº1
Anner Bysma, chelo;
Kenneth Slowik, chelo;
Stanley Hoogland, fortepiano
Jean Sibelius
Sinfonía Nº3 en Do mayor, op.52
Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy