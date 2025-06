Programación Lunes 2 de Junio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Alfred Printz, clarinete

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Antonin Dvorák

La rueca de oro, op.109

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Franz Liszt

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, S.124

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Claudio Monteverdi

Vísperas de la beata Virgen (comienzo)

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5

Grigory Sokolov, piano

Domenico Cimarosa

Serenata para flauta y guitarra

James Galway, flauta;

Kazuhito Yamashita, guitarra

Thomas Arne

Obertura Nº1 en mi menor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Franz Schubert

Quinteto de cuerdas en Do mayor, op.163, D.956

Vera Beths, violín;

Lisa Rautenberg, violín;

Steven Dann, viola;

Kenneth Slowik, chelo;

Anner Bylsma, chelo

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº8 en Si bemol mayor, op.82

Boris Berman, piano

06.00

Y la mañana va

Hamish MacCunn (compositor y director escocés, que vivió entre 1868 y 1916)

“La tierra de las montañas y las aguas”, obertura de concierto, op.3

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Grant Llewellyn

Franz Schubert

Sonata en Mi bemol mayor, Deutsch 157

Radu Lupu, piano

Francesco Geminiani

Sonata para chelo y continuo en Do mayor, op.5, Nº3

Alison McGillivray, chelo

David McGuinness, clave

Eligio Quinteiro, guitarra alto

Joseph Coruch, chelo

Franz Xaver Richter

Sinfonía en Do mayor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal



07.00

Franz Schreker

Preludio al Acto I de la ópera “Los estigmatizados”

National Philharmonic Orchestra / Kurt Adler

Claude Debussy

Pour le piano

Philippe Entremont, piano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo, en sol menor, "Dido abandonada"

Trío Locatelli

Edward Elgar

Introducción y allegro para cuerdas, op.47

Orquesta de Cámara Orpheus

08.00



Albert Roussel

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor, op.36

Alexandre Tharaud, piano

Ensamble Orquestal de París / David Stern

Erik Satie

Cuatro gnossiennes. Transcripción para guitarra de diez cuerdas.

Pierre Laniau, guitarra

Alexander Borodin

Sinfonía Nº3 en la menor, inconclusa

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser

09.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para orquesta Nº15 en Si bemol mayor, K.287

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Agostino Steffani (italiano, 1654-1728)

Sperate in Deo, motete

Nuria Rial y Yetzabel Arias Fernandez, sopranos

Salvo Vitale, bajo

Coro de la Radio y Televisión de Suiza

Ensamble I Barocchisti / Diego Fasolis

10.00

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Giovanni Punzi, clarinete

Eva Katrine Dalsgaard, viola

Orquesta Filarmónica de Copenhague / Vincenzo Milletari

Samuel Barber

Tres piezas para piano: Nocturno en homenaje a John Field, Balada e Interludio

Leon McCawley, piano

Bohuslav Martinu

Sexteto para cuerdas

Ensamble de Cámara de la Academia de St.Martin in the Fields

11.00

Los Caminos del Barroco

Antonio Caldara

Aria “Tutto fa nocchiero", de la ópera "Ifigenia en Áulide"

Philippe Jaroussky, contratenor

Concerto Köln / Emmanuelle Haïm

Giovanni Porta

Aria “Madre diletta”, de la ópera "Ifigenia en Áulide"

Joyce DiDonato, mezzosoprano

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

Nicola Porpora

Aria “Le limpid'onde”, de la ópera "Ifigenia en Áulide"

Simone Kermes, contralto

La Magnifica Comunità

Nicola Porpora

Aria “Tu spietato non farai”, de la ópera "Ifigenia en Áulide"

Max Emanuel Cencic, contratenor

Armonia Atenea / George Petrou

Carl Heinrich Graun

Arias de “Ifigenia en Áulide”

-Amor fiel, llamas verdaderas

-Liberar a mi amada

-Alma amada, no llores

Hanna Zumsande, soprano

Mirko Ludwig, tenor

Barockwerk Hamburg / Ira Hochman

12.00

El Clásico del Mediodía

Sergei Rachmaninov

Sinfonía Nº2 en mi menor, op.27

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Anónimo

Crucem tuam, antífona del tiempo pascual

Conjunto Aurora Surgit / Alessio Randon

Franco de Colonia

He puesto todo mi pensamiento, motete politextual a tres voces

Anónimo 4

Vincenzo Ruffo (c.1508-1587)

“O felici” “La danza”, “La gamba en soprano y bajo” y “Durmiendo un día” y “La desesperada”, de Capricci in musica a tre voci (1564)

Andrea Favari, bajo

Academia Instrumental Italiana / Alberto Rasi

Pierre de la Rue

Lo mismo se lleva el viento

Claudin de Sermisy

Ven a brindar

Clemens non Papa

Una muchachita muy aguerrida

Ensamble Clément Jannequin / Dominique Visse

Tomaso Vitali

Chacona, para violín y continuo

Stéphanie De Failly, violín

Lionel Desmeules, órgano

Sigismund Kusser

Obertura y fragmentos del primer acto de la ópera Adonis (1699)

Seda Amir-Karayan, contralto

Morgan Pearse, bajo

Il Gusto Barocco / Jörg Halubek

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Engelbert Humperdinck

Obertura de Los hijos del rey

Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Artur Rother

Marianna Martines

Concierto para clave y orquesta en Mi mayor

Nicoleta Paraschivescu, clave

Ensamble La Floridiana / Nicoleta Paraschivescu

Robert Schumann

Escenas infantiles, op.15

Vladimir Ashkenazy, piano

19.00

Franz Schubert

Rondo para violín y orquesta en La mayor, D.438

Jean-Jacques Kantorow, violin

Orquesta Filarmónica de Holanda / Emmanuel Krivine

Joseph Haydn

Trío Londres Nº1 en Do mayor, Hob IV:1

Aurèle Nicolet y Christiane Nicolet, flautas

Rocco Filippini, chelo

Frank Bridge

Suite para orquesta de cuerdas

Bournemouth Sinfonietta / Norman del Mar

Arcangelo Corelli

Sonata en trío en Sol mayor, op.4, Nº10

The Purcell Quartet

20.00

La Gran Aldea (Suiza)

Ernest Bloch

Infantil, diez piezas para niños

István Kassai, piano

Joachim Raff

Suite para orquesta Nº1, op.101

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Hans Stadlmair

Richard Flury

Y si me amas y No digo nada, ni una sola palabra

Stephanie Bühlmann, soprano

Margaret Singer, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Christoph Willibald Gluck

Cuarto acto de la tragedia lírica Ifigenia en Táuride

Ana Moraitis, soprano

Sergio Carlevaris, bajo

Pablo Pollitzer, tenor

Alejandro Meerapfel, barítono

Ana Santorelli, soprano

Coro y Orquesta de la Compañía de las Luces / Marcelo BIrman

Eduardo Rovira

Solo en la multitud

Trío Eduardo Rovira

Pedro Cocchiararo, oboe

Eduardo Rovira

Serial dodecafónico y Gente

Eduardo Rovira y su Septeto

Robert Schumann

Adagio y Allegro, op.90, para clarinete y piano

Carlos Céspedes, clarinete

Celina Lis, piano