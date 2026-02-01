Programación Lunes 2 de Febrero

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Maurice Ravel
Pavana para una infanta difunta (verisón trompeta y piano)
Sergei Nakariakov, trompeta;
Alexander Markovich, piano
Gabriel Fauré
Los regalos, op.46, Nº1
Claro de Luna, op.46, Nº2
Mandolina, op.58, Nº1
Prisión, op.83, Nº1
Barbara Hendricks, soprano;
Michel Dalberto, piano
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.60
Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt
Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en sol menor, op.5, Nº5
Dénes Kovács, violín;
Ede Banda, chelo;
János Sebestyéns, clave
Malcolm Arnold
Sonata para flauta y piano, op.121
Judith Pearce, flauta;
Ian Brown, piano
Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, D.959
Murray Perahia, piano
Antonio Salieri
Concierto para violín, oboe y chelo y orquesta en Re mayor, "Concierto triple"
Heinz Holliger, oboe;
Thomas Füri, violín:
Thomas Demenga, chelo
Camerata Bern / Thomas Füri
Luigi Boccherini
Sinfonía en La mayor, op.12, Nº6
Orquesta New Philharmonia / Raymond Leppard
Claude Debussy
Sonata para violín y piano en sol menor, L.140
Lorraine McAslan, violín; John Blakely, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622
Jack Brymer, clarinete
Royal Philharmonic Orchestra / Sir Thomas Beecham
Johann Sebastian Bach
Concierto en esilo italiano para teclado, BWV 971
Glenn Gould, piano
Alexander Glazunov
Las estaciones, op.67. Ballet en un cuadro y cuatro escenas
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº3 en re menor, op.108
Miklós Szenthelyi, violín;
András Schiff, piano
07.00
Y la mañana va
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío en Sol mayor, K.564
Trío Beaux Arts
Carl Stamitz
Sinfonía en Sol mayor, op.13, Nº4
London Mozart Players / Matthias Bamert
Antonio Lauro (guitarrista y compositor venezolano, 1917-1986)
Suite venezolana
Adam Holzman, guitarra
Giuseppe Verdi
"Patria oppressa… O figli, o figli miei", del Acto IV de la ópera “Macbeth”
Fabio Armiliato, tenor
Coro y Orquesta Filarmónica de la Ópera de Niza / Marcello Panni
08.00
Franz Schubert
Cuarteto Nº8 en Si bemol mayor, Deutsch 112
Cuarteto Takács
Jean Sibelius
Cinco piezas románticas para piano, op.101
Erik Tawaststjerna, piano
Heitor Villa-Lobos
Bachianas brasileiras Nº9 para orquesta de cuerdas
Orquesta Sinfónica de Nashville / Kenneth Schermerhorn
09.00
Charles Villiers Stanford
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.74
Anthony Marwood, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Ludwig van Beethoven
Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17
Justin Sharp, corno
Peter Josza, piano
10.00
Igor Stravinsky
Sinfonía en tres movimientos
Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson
Michael Haydn (hermano de Joseph Haydn, que vivió entre 1737 y
806)
Divertimento para viola, chelo y contrabajo en Mi bemol mayor
Hirofumi Fukai, viola
Klaus Stoppel, chelo
Gerhard Dzwiza, contrabajo
Ralph Vaughan Williams
Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis
Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy
11.00
Música de Verano
Johann Sebastian Bach
Concierto para clavecín Nº6 en Fa mayor, BWV 1057
Ivor Bolton, clavecín
St. James' Baroque Players / Ivor Bolton
Ludwig van Beethoven
Dúo para viola y chelo en Mi bemol mayor, WoO 32
Jürgen Kussmaul, viola
Anner Bylsma, chelo
Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.35
Maurizio Pollini, piano
12.00
Franz Joseph Haydn
Obertura “La isla deshabitada”
Il Giardino Armonio / Giovanni Antonini
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº2 en la menor, op.13
Cuarteto Gabrieli
Erik Satie
Seis gnossiennes
Aldo Ciccolini, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Ferrucio Busoni
Pequeña suite para chelo y piano
Carlo Teodoro, chelo
Aldo Orvieto, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
"Crudele! Ah no, mio bene… nom mi dir, bell'idol mio" de la ópera Don Giovanni
Edita Grunerova, soprano
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Nikolaus Harnoncourt
André Cardinal Destouches (compositor francés, 1672 –1749)
Suite de la ópera-ballet Los elementos
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
Música de Verano
Antonio Soler
Fandango
Andreas Staier, clave
Michael Haydn
Quinteto para cuerdas en Do mayor, P.108
Quinteto Haydn de Salzburgo
Charles-Marie Widor
“Tocatta”, final de la Sinfonía N°5 en fa menor para órgano, op.42, N°1
Simon Preston, órgano
Eduardo Fabini
Campo, poema sinfónico
Orquesta Filarmónica de Montevideo / Federico García Vigil
21.00
Fanny Mendelssohn
Trío en re menor, op.11
Trío Abegg
Florence Price
Sinfonía Nº3 en do menor (1940)
Orquesta de Filadelfia / Yannicl Nézet-Séguin
22.00
Sergei Prokofiev
Sonata N° 7 para piano en Si bemol mayor, op.83
Martha Argerich, piano
Grabado en vivo en el Concertgebow de Amsterdam el 7 de julio de 1978
Henry Purcell
Masque de Timón de Atenas
Gillian Fisher y Lynn Dawson, sopranos
Paul Elliot y y Rogers Covey-Crump, tenores
Stephen Varcoe, bajo
Solistas Barrocos Ingleses/ John Eliot Gardiner
Louis Spohr
Dúo concertante para dos violines en Sol mayor, op.67, Nº3
Dúo Michal-Carfi
23.00
Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano N°1 en mi menor, op.38
Sol Gabetta, chelo;
Hélène Grimaud, piano
Alessandro Scarlatti
Concerto grosso Nº2 en do menor
Europa Galante / Fabio Biondi
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº17 en re menor, op.31, Nº2, "La Tempestad"
Maria João Pires, piano