Programación Lunes 19 de Septiembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

En clave Clásica (Sebastián Masci)

04.00

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, op.9, Nº5

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Hector Berlioz

Romeo y Julieta, op.17. Tres fragmentos sinfónicos de la sinfonía dramática

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Arcangelo Corelli

Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en Re mayor, op.3, Nº2

Cuarteto Purcell

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Philippe Entremont, piano

Ferenc Erkel

Hunyadi Lászlo: csárdás y palotás

Orquesta del Estado Húngaro / János Ferensik

Leo Fall

La rosa de Estambul

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

Carlos Guastavino

La siesta, tres preludios para piano

Daniel Levy, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº11 en re menor ,op.9, Nº4, Hob.III:22

Cuarteto Tátrai

John Ireland

Fantasía sonata para clarinete y piano

Gervase de Peyer, clarinete;

Gwenneth Pryor, piano

Aram Jachaturian

Gayaneh, suite

Orquesta Filarmónica Real / Yuri Temirkanov

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Heinz Holliger, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

07.00

Y la mañana va

Johan Svendsen

Romeo y Julieta, obertura op.18

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para violín y bajo continuo en re menor, op.6, Nº12

Chouchanne Siranossian, violín

Jos van Immerseel, clave

Heitor Villa-Lobos

Tres danzas africanas para piano

Alfred Heller, piano

Frederic Lamond

Danza de la espada

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

08.00

Ferdinando Carulli

Concierto para flauta, guitarra y orquesta en Sol mayor, op.8

Jean-Pierre Rampal, flauta

Alexander Lagoya, guitarra

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Jean Sibelius

Trece piezas para piano, op.76

Håvard Gimse, piano

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis

Orquesta New Philharmonia / Adrian Boult

09.00

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº1 en sol menor, op.25

Murray Perahia, piano

Miembros del Cuarteto Amadeus

Charles Avison

Concerto grosso Nº1 en La mayor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

10.00

Nino Rota

Concierto para chelo y orquesta Nº1

Dmitri Yablonsky, chelo

I Virtuosi Italiani / Daniel Boico

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº5 en Do mayor, op.38

Boris Berman, piano

Benjamin Godard

Jocelyn, suite para orquesta Nº1

Real Orquesta Nacional de Escocia / Martin Yates

11.00

Cambio de Siglo (Juan Manuel Teceira)

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Música Documental

Juan Carlos Paz

Rítmica ostinata

Orquesta Estable del Teatro Colón / Pedro Ignacio Calderón

Honorio SIccardi

Variaciones sobre un tema de Handel, para piano (1922)

Diego Martín, piano

Luis Gianneo

Tercer movimiento del Cuarteto criollo N°1

Cuarteto Gianneo

José María Castro

Primer movimiento del Concerto grosso (1933)

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Guillermo Scarabino

Luis Gianneo

Fragmento del primer movimiento de la Sonata para violín y piano (1935)

Brunilda Gianneo, violín

Edith Murano, piano

Juan José Castro

Toccata, para piano (1940)

Julio Ogas, piano

Luis Gianneo

“Obertura para títere”, del Divertimento N°1 (1934)

María Alicia Ortolani, flauta

Daniel Kerlleñevich, clarinete

Pedro Chiambaretta, fagot

José María Castro

“Aria” del Concerto grosso (1933)

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Guillermo Scarabino

Juan José Castro

“Coral-Lento”, segundo movimiento de la Sonata para piano N°2 (1939)

Gabriel Lövfall, piano

Honorio Siccardi

Estudio N°4, “Para ahuyentar los malos espíritus de la casa”, de Estudios en teclas blancas

María de los Ángeles Bressán, piano

Luis Gianneo

“Quenas”, de Música para niños (1946)

Dora de Marinis, piano

Juan José Castro

“Milonguero” de Tangos (1941)

Julio Ogas, piano

21.00

Luis Gianneo

Obertura para una comedia infantil (1937)

Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik

Luis Gianneo

Preludio y fuga, de la Música para niños

Dora De Marinis, piano

Juan José Castro

“Evocación”, de Tangos (que remite a La cumparsita)

Luis Gianneo

Estudio en forma de zamba (que cita explícitamente a la Zamba de Vargas)

Juan José Castro

“Pericón”, último movimiento del Cuarteto para cuerdas

Luis Gianneo

“La morochita” de Música para niños (con una cita explícita del tango La morocha)

Juan José Castro

Julio Ogas, piano

Luis Gianneo

Dora De Marinis, piano

Juan José Castro

“Pericón”, último movimiento del Cuarteto para cuerdas

Cuarteto de Cuerdas Buenos Aires

Luis Gianneo

Dora De Marinis, piano

Juan José Castro

“Arrabal” de la Sinfonía N°3. “Sinfonía argentina” (1934)

Orquesta Filarmónica de Würtenberg / Gabriel Castaña

Juan José Castro

“Milonga sombría”, tercera parte de la cantata Martín Fierro, sobre el texto de Miguel Hernández (1944)

Luciano Garay, barítono

Coro Polifónico de la Provincia de Santa Fe

Coro de la Universidad Nacional del Litoral

Orquesta Sinfónica de Santa Fe / Carlos Cuesta

22.00

La Luthería y el mundo de los instrumentos musicales (Marian Pérez Robledo)

23.00

Después del Concierto (Boris)