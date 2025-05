Programación Lunes 19 de Mayo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Erik Satie

Los tres valses distinguidos de un dandy delicado y

Deportes y divertimentos

Angela Brownridge, piano

Johann Sebastian Bach

Trío sonata sobre el sujeto real de La ofrenda musical

Peter-Lukas Graf, flauta

Hansheinz Schneeberger, violín

Rolf Looser, chelo

Jörg Ewald Dähler, clave

Franz Schubert

Quinteto con piano en La mayor, D. 667, "La Trucha"

András Schiff, piano

miembros del Cuarteto Hagen

Alois Posch, contrabajo

Joseph Haydn

Sinfonía Nº103 en Mi bemol mayor, Hob.I:103, "El redoble del timbal"

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Barajan

Claude Debussy

Imágenes, L.110 (Libro Nº1)

Philippe Entremont, piano

Aram Jachaturian

Concierto para violín y orquesta en re menor

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

Jean Baptiste Lully

El burgués gentilhombre. Suite

Le Concert des Nations / Jordi Savall

Johannes Brahms

Variaciones sobre un tema de Paganini para piano, op.35 (Libros I y II)

Jean-Yves Thibaudet, piano

Maurice Ravel

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Bartók

Georg Philipp Telemann

Concierto en la menor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

06.00

Y la mañana va

Alphons Diepenbrock

“Perdido en el bosque”, entreacto de la suite de concierto “Marsias”,

Orquesta Filarmónica de La Haya / Hans Vonk

Franz Liszt

"Remolinos de nieve", estudio de ejecución trascendental Nº12

Evgeny Kissin, piano

Henri Vieuxtemps

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en si menor, op.50

Wen-Sinn Yang, chelo

Orquesta Sinfónica Evergreen / Gernot Schmalfuss

Franz Schubert

“El pastor en la roca”, lied para soprano, clarinete y piano, op.129, Deutsch 965

Helen Donath, soprano

Dieter Klöcher, clarinete

Klaus Donath, piano



07.00

George Gershwin

Obertura de la comedia musical “Oh, Kay!”

Orquesta Filarmónica de Buffalo / Michael Tilson Thomas

François Couperin

Concierto para oboe y bajo continuo Nº11, de los Nuevos conciertos

Ensamble Couperin

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46

Murray MacLachlan, piano

Felix Mendelssohn

Mar calmo y próspero viaje, op.27

Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez



08.00

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano Nº1 en mi menor, op.38

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Giuseppe Maria Cambini

Quinteto para vientos Nº3 en Fa mayor

Ensamble Ars Nova

Franz Ignaz Beck

Sinfonía en Mi mayor, op.13, Nº1

Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

09.00

Carl Nielsen

Concierto para violín y orquesta, op.33

Lisa Jacobs, violín

Orquesta Filarmónica de Bremen / Mikhail Agrest

(Grabación realizada en vivo en el Konzerthaus de Bremen en noviembre de 2018)

Frédéric Chopin

Tres nocturnos para piano, op.15

Elisabeth Leonskaja, piano

10.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Cuarteto Nº1 en Re mayor, op.11

Cuarteto Borodin

Charles Koechlin (compositor y pedagogo francés, 1867-1950)

Doce piezas para flauta y piano, op.157b

Fenwick Smith, flauta

Martin Amlin, piano

Antonio Soler

Tres sonatas para clave. Orquestación de Rodolfo Halffter

Sinfonieta de la Radio y Televisión de Berlín / Jorge Velazco

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Kuhnau

Cantata 'Dios, sé piadoso conmigo conforme a tu bondad'

Cantus Cölln / Honrad Junghänel

Georg Philipp Telemann

Suite para cuarteto en la menor

Orquesta Barroca de Bremen

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para clavecín, cuerdas y bajo continuo en re menor

Jean Rondeau, clavecín

Sophie Gent y Louis Creac'h, violín

Fanny Paccoud, viola

Antoine Touche, cello

Thomas de Pierrefeu, contrabajo

Evolène Kiener, fagot

12.00

El Clásico del Mediodía

Gabriel Fauré

Pavana para orquesta en fa sostenido menor, op.50 (con coro opcional)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Coro de la Academy of St. Martin in the Fields

Gabriel Fauré

Elegía para chelo y piano en do menor, op.24

Miklós Perenyi, chelo

Zoltán Kocsis, piano

Gabriel Fauré

Después de un sueño, op.7, Nº1

Claro de Luna, op.46, Nº2

Otoño, op.18, Nº3

Barbara Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

Gabriel Fauré

Dolly, suite para piano a cuatro manos, op.56

Karin Lechner y Sergio Tiempo, piano

Gabriel Fauré

Nocturnos para piano Nº2 en Si mayor y Nº3 en La bemol, op.33

Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mayor, op.36

Pascal Rogé, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Anónimo

Da pacem Domine (Danos la paz, Señor), antífona

Ensamble Organum /Marcel Pérès

Guillaume Morlaye

Gallarda, Fantasía, Branle scaramella y Si su espíritu

Federico Marincola, guitarra renacentista

Thomas Vautor

Dulce búho de Suffolk

Thomas Morley

En redes de hilos dorados

John Wilbye

Ven, dulce, noche

The Hilliard Ensemble / Paul Hilliard

Pietro Antonio Locatelli

Sinfonía fúnebre en fa menor, para dos violines, viola y bajo continuo

Europa Galante / Fabio Biondi

Johann Krieger (1652-1735)

Amados vinos y risas, La noche preciosa y La noche preciosa, canciones

Andreas Scholl, contratenor

Alix Verzier, chelo

Karl Ernst Schröder, laúd

Markus Märkl, clave

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Joseph Haydn

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Do mayor

Cho-Liang Lin, violín

Orquesta de Minnesota / Neville Marriner

Franz Berwald

Trío Nº1en Mi bemol mayor

Ilona Prunyi, piano

András Kiss, violín

Csaba Onczay, chelo

Francis Kleynjans

Dos souvenirs

Marcela Sfriso, guitarra

Walter Ujaldón, guitarra

Bedrich Smetana

Danza checa Nº10, “Danza de saltos”

Orquesta Filarmónica del Estado de Brno / Frantisek Jílek

19.00

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sanson

Isabelle Desrochers, soprano

Les Voix Humaines

Nicolò Paganini

Cuarteto con guitarra en La mayor, op.4, Nº3

Rainer Kussmaul, violín

Ulrich Koch, viola

Sonja Prunnbauer, guitarra

Marçal Cervera, chelo

José Pablo Moncayo

Huapango, tres sones veracruzanos para orquesta

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

20.00

La Gran Aldea (República Checa)

Bohuslav Martinů (1890 -1949)

Los frescos de Piero Della Francesca

Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

Bedrich Smetana

Sueños

William Howard, piano

Leos Janácek

Suscepimus Deus

Coro del Gonville & Caius College / Geoffrey Webber

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Athos Palma

Sonata para violín y piano (1924)

Édua Zádory, violín

Melina Marcos, piano

Eduardo Tejeda

Estudio para orquesta Do 4

Orquesta Sinfónica Nacional / Mario Bencecry

Grabado en vivo en ocasión del estreno en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires, el 21 de septiembre del año 2001

Enrique Núñez

Preludio norteño, para guitarra

Patricia Chiappa, guitarra