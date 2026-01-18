PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

18/01/2026

Programación Lunes 19 de Enero

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

07.00
Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº5 en Sol mayor
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Frédéric Chopin
Gran dúo concertante para chelo y piano en mi menor, sobre temas de la ópera “Roberto el diablo”, de Giacomo Meyerbeer
Anner Bilsma, chelo
Lambert Orkis, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para fagot y orquesta en Si bemol mayor, Ryom 504
Robert Thompson, fagot
The London Mozart Players / Philip Ledger

Rodolfo Halffter
Suite del ballet “La madrugada del panadero”, op.12
Orquesta Filarmónica de México / Fernando Lozano

08.00

Gian Francesco Malipiero
Serenata matutina
Orchestra Della Svizzera Italiana / Damian iorio

Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº4 en Fa mayor, BWV 809
András Schiff, piano

Johann Baptist Vanhal
Concierto para chelo y orquesta Nro.1 en Do mayor
Peter Szabo, chelo y dirección
Sinfonietta Pannonica

09.00

Carl Nielsen
Sinfonía Nº1 en sol menor, op.7
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Cheng

Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100
Leonidas Kavakos, violín
Yuja Wang, piano

10.00

Gaetano Donizetti
Cuarteto para cuerdas Nº4 en Re mayor
Cuarteto Bernini

Isaac Albéniz
Seis pequeños valses, op.25
Guillermo González, piano

Peter von Winter (compositor alemán, 1754-1825)
Concierto para fagot y orquesta en do menor
László Hara, fagot
Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

11.00
Música de Verano

Franz Schubert
Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898
Arthur Rubinstein, piano
Henryk Szeryng, violín
Pierre Fournier, chelo

Antonio Vivaldi
Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en Do mayor, RV 447
Alfredo Bernardini, oboe
Ensamble Zefiro / Alfredo Bernardini

12.00

Ludwig van Beethoven
Seis bagatelas para piano, op.126
Glenn Gould, piano

Edward Elgar
Seis promenades
Ensamble Athenas

George Frideric Handel
Sonata para violín y bajo continuo en Re mayor, op. 1 N°13
Andrew Manze, violín
Richard Egarr, clavecín

Franz Liszt
"Al borde de una fuente", de “Años de peregrinaje”
Murray Perahia, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música de Verano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

20.00
Música de Verano

Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave en La mayor, BWV 1015
Monica Huggett, violin
Ton Koopman, clave

Leopold Mozart
Sinfonía de caza en Sol mayor
Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar

Jehan Alain
Fantasmagoría, para órgano (1935)
Kevin Bowyer, órgano

Giacomo Puccini
“Dúo de amor”, del primer acto de la ópera Madama Butterfly
Renata Scotto, soprano
Carlo Bergonzi, tenor
Orquesta de la Ópera de Roma / John Barbirolli

21.00

Dmitri Shostakovich
Trío Nº1 en do menor, op.8
Julian Rachlin, violín
Mischa Maisky, chelo
Itamar Golan, piano

Miguel de Fuenllana
Fantasía de autor, y transcripción de la canción De los álamos vengo, de Juan Vásquez
Dolores Costoyas, vihuela

François Devienne
Cuarteto para fagot y cuerdas en Do mayor, op.73, Nº1
Klaus Thunemann, fagot
Thomas Zehetmair, violín
Tabea Zimmermann, viola
Christoph Henkel, chelo

Heitor Villa-Lobos
Suite floral
Sonia Rubinsky, piano

Jaromir Weinberger
“Polca y fuga”, de la ópera Schwanda el gaitero
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

22.00

Anton Webern
Seis bagatelas para cuaarteto de cuerdas, op.9
Cuarteto Italiano

François-Adrien Boïeldieu
Concierto para arpa y orquesta en Do mayor (edición de Carlo Stueber)
Catherine Michel, arpa
Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida

Franz Liszt
Estudios de ejecución trascendental N°3, “Fuegos fatuos”, N°11, “Armonías de la noche” y N°10
Evgeny Kissin, piano

Aaron Copland
Danzón cubano
New World Symphony / Michael Tilson Thomas

23.00

Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín;
Yefim Bronfman, piano

Carl Nielsen
Un viaje imaginario a las Islas Feroe
Orquesta Sinfónica de Gottenburgo / Myung-Whun Chung

Franz Schubert
Cuatro impromptus para piano, D.899
Alfred Brendel, piano