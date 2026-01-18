Programación Lunes 19 de Enero

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
07.00
Y la mañana va
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº5 en Sol mayor
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
Frédéric Chopin
Gran dúo concertante para chelo y piano en mi menor, sobre temas de la ópera “Roberto el diablo”, de Giacomo Meyerbeer
Anner Bilsma, chelo
Lambert Orkis, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para fagot y orquesta en Si bemol mayor, Ryom 504
Robert Thompson, fagot
The London Mozart Players / Philip Ledger
Rodolfo Halffter
Suite del ballet “La madrugada del panadero”, op.12
Orquesta Filarmónica de México / Fernando Lozano
08.00
Gian Francesco Malipiero
Serenata matutina
Orchestra Della Svizzera Italiana / Damian iorio
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº4 en Fa mayor, BWV 809
András Schiff, piano
Johann Baptist Vanhal
Concierto para chelo y orquesta Nro.1 en Do mayor
Peter Szabo, chelo y dirección
Sinfonietta Pannonica
09.00
Carl Nielsen
Sinfonía Nº1 en sol menor, op.7
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Cheng
Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100
Leonidas Kavakos, violín
Yuja Wang, piano
10.00
Gaetano Donizetti
Cuarteto para cuerdas Nº4 en Re mayor
Cuarteto Bernini
Isaac Albéniz
Seis pequeños valses, op.25
Guillermo González, piano
Peter von Winter (compositor alemán, 1754-1825)
Concierto para fagot y orquesta en do menor
László Hara, fagot
Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács
11.00
Música de Verano
Franz Schubert
Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898
Arthur Rubinstein, piano
Henryk Szeryng, violín
Pierre Fournier, chelo
Antonio Vivaldi
Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en Do mayor, RV 447
Alfredo Bernardini, oboe
Ensamble Zefiro / Alfredo Bernardini
12.00
Ludwig van Beethoven
Seis bagatelas para piano, op.126
Glenn Gould, piano
Edward Elgar
Seis promenades
Ensamble Athenas
George Frideric Handel
Sonata para violín y bajo continuo en Re mayor, op. 1 N°13
Andrew Manze, violín
Richard Egarr, clavecín
Franz Liszt
"Al borde de una fuente", de “Años de peregrinaje”
Murray Perahia, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
Música de Verano
Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave en La mayor, BWV 1015
Monica Huggett, violin
Ton Koopman, clave
Leopold Mozart
Sinfonía de caza en Sol mayor
Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar
Jehan Alain
Fantasmagoría, para órgano (1935)
Kevin Bowyer, órgano
Giacomo Puccini
“Dúo de amor”, del primer acto de la ópera Madama Butterfly
Renata Scotto, soprano
Carlo Bergonzi, tenor
Orquesta de la Ópera de Roma / John Barbirolli
21.00
Dmitri Shostakovich
Trío Nº1 en do menor, op.8
Julian Rachlin, violín
Mischa Maisky, chelo
Itamar Golan, piano
Miguel de Fuenllana
Fantasía de autor, y transcripción de la canción De los álamos vengo, de Juan Vásquez
Dolores Costoyas, vihuela
François Devienne
Cuarteto para fagot y cuerdas en Do mayor, op.73, Nº1
Klaus Thunemann, fagot
Thomas Zehetmair, violín
Tabea Zimmermann, viola
Christoph Henkel, chelo
Heitor Villa-Lobos
Suite floral
Sonia Rubinsky, piano
Jaromir Weinberger
“Polca y fuga”, de la ópera Schwanda el gaitero
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner
22.00
Anton Webern
Seis bagatelas para cuaarteto de cuerdas, op.9
Cuarteto Italiano
François-Adrien Boïeldieu
Concierto para arpa y orquesta en Do mayor (edición de Carlo Stueber)
Catherine Michel, arpa
Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida
Franz Liszt
Estudios de ejecución trascendental N°3, “Fuegos fatuos”, N°11, “Armonías de la noche” y N°10
Evgeny Kissin, piano
Aaron Copland
Danzón cubano
New World Symphony / Michael Tilson Thomas
23.00
Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín;
Yefim Bronfman, piano
Carl Nielsen
Un viaje imaginario a las Islas Feroe
Orquesta Sinfónica de Gottenburgo / Myung-Whun Chung
Franz Schubert
Cuatro impromptus para piano, D.899
Alfred Brendel, piano