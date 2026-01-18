Programación Lunes 19 de Enero

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº5 en Sol mayor

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Frédéric Chopin

Gran dúo concertante para chelo y piano en mi menor, sobre temas de la ópera “Roberto el diablo”, de Giacomo Meyerbeer

Anner Bilsma, chelo

Lambert Orkis, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para fagot y orquesta en Si bemol mayor, Ryom 504

Robert Thompson, fagot

The London Mozart Players / Philip Ledger

Rodolfo Halffter

Suite del ballet “La madrugada del panadero”, op.12

Orquesta Filarmónica de México / Fernando Lozano

08.00



Gian Francesco Malipiero

Serenata matutina

Orchestra Della Svizzera Italiana / Damian iorio

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº4 en Fa mayor, BWV 809

András Schiff, piano

Johann Baptist Vanhal

Concierto para chelo y orquesta Nro.1 en Do mayor

Peter Szabo, chelo y dirección

Sinfonietta Pannonica

09.00

Carl Nielsen

Sinfonía Nº1 en sol menor, op.7

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Cheng

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100

Leonidas Kavakos, violín

Yuja Wang, piano

10.00

Gaetano Donizetti

Cuarteto para cuerdas Nº4 en Re mayor

Cuarteto Bernini

Isaac Albéniz

Seis pequeños valses, op.25

Guillermo González, piano

Peter von Winter (compositor alemán, 1754-1825)

Concierto para fagot y orquesta en do menor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

11.00

Música de Verano

Franz Schubert

Trío Nº1 en Si bemol mayor, op.99, D.898

Arthur Rubinstein, piano

Henryk Szeryng, violín

Pierre Fournier, chelo

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en Do mayor, RV 447

Alfredo Bernardini, oboe

Ensamble Zefiro / Alfredo Bernardini

12.00



Ludwig van Beethoven

Seis bagatelas para piano, op.126

Glenn Gould, piano

Edward Elgar

Seis promenades

Ensamble Athenas

George Frideric Handel

Sonata para violín y bajo continuo en Re mayor, op. 1 N°13

Andrew Manze, violín

Richard Egarr, clavecín

Franz Liszt

"Al borde de una fuente", de “Años de peregrinaje”

Murray Perahia, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

Música de Verano

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave en La mayor, BWV 1015

Monica Huggett, violin

Ton Koopman, clave

Leopold Mozart

Sinfonía de caza en Sol mayor

Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar

Jehan Alain

Fantasmagoría, para órgano (1935)

Kevin Bowyer, órgano

Giacomo Puccini

“Dúo de amor”, del primer acto de la ópera Madama Butterfly

Renata Scotto, soprano

Carlo Bergonzi, tenor

Orquesta de la Ópera de Roma / John Barbirolli

21.00

Dmitri Shostakovich

Trío Nº1 en do menor, op.8

Julian Rachlin, violín

Mischa Maisky, chelo

Itamar Golan, piano

Miguel de Fuenllana

Fantasía de autor, y transcripción de la canción De los álamos vengo, de Juan Vásquez

Dolores Costoyas, vihuela

François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas en Do mayor, op.73, Nº1

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christoph Henkel, chelo

Heitor Villa-Lobos

Suite floral

Sonia Rubinsky, piano

Jaromir Weinberger

“Polca y fuga”, de la ópera Schwanda el gaitero

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

22.00

Anton Webern

Seis bagatelas para cuaarteto de cuerdas, op.9

Cuarteto Italiano

François-Adrien Boïeldieu

Concierto para arpa y orquesta en Do mayor (edición de Carlo Stueber)

Catherine Michel, arpa

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida

Franz Liszt

Estudios de ejecución trascendental N°3, “Fuegos fatuos”, N°11, “Armonías de la noche” y N°10

Evgeny Kissin, piano

Aaron Copland

Danzón cubano

New World Symphony / Michael Tilson Thomas

23.00

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor

Shlomo Mintz, violín;

Yefim Bronfman, piano

Carl Nielsen

Un viaje imaginario a las Islas Feroe

Orquesta Sinfónica de Gottenburgo / Myung-Whun Chung

Franz Schubert

Cuatro impromptus para piano, D.899

Alfred Brendel, piano