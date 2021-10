Programación Lunes 18 de Octubre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

En clave Clásica (Sebastián Masci)

04.00

Dmitri Shostakovich

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, op.77

Viktoria Mullova, violín

Royal Philharmonic Orchestra / André Previn

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hob.XVI:20

Emanuel Ax, piano

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Claude Debussy

Doce estudios para piano, L.136

Mitsuko Uchida, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº1 en Do mayor, BWV 1066

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

07.00

Y la mañana va

Franz Schubert

Tres impromptus para piano, op.90, D.899

Alfred Brendel, piano

Marc-André Dalbavie (compositor francés nacido en 1961)

Concierto para flauta y orquesta

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta Filarmónica de Radio Francia / Peter Eötvös



León Minkus

Música del ballet Paquita

Orquesta del Teatro Bolshoi de Moscú / Algiz Zuraitis

Bedrich Smetana

Trío en sol menor, op.15

Trío Florestan

Franz Danzi

Quinteto para vientos en mi menor, op.67, Nº2

Quinteto de vientos Michael Thompson

Joseph Lanner

Valses de Pest, op.93

Orquesta del Estado de Hungría / János Ferencsik

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hoboken 7, Nº2

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Felix Mendelssohn

Andante y variaciones para piano a cuatro manos en Si bemol mayor, op.83a

Hector Moreno y Norberto Capelli, piano

Henry Purcell

Suite la de la música incidental de “Bonduca, o La heroína británica”

The Parley of Instruments / Peter Holman

Carl Nielsen

Pequeña suite para cuerdas, op.1. Arreglo para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Zapolski

Francis Poulenc

Sexteto para piano, flauta, oboe, clarinete, fagot y corno

Ensamble Nash

Anton Arensky

“Siluetas”, suite para orquesta Nº2, op.23

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitry Yablonsky

George Frideric Handel

Lucrezia, cantata HWV145

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Charles Alkan

Scherzo diabólico y Barcarola

Bernard Ringeissen, piano

11.00

Cambio de Siglo (Juan Manuel Teceira)

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ángulos (Pipi Piazzolla)

22.00

Desde Aquí

23.00

Después del Concierto (Boris)