Programación Lunes 18 de Julio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

En clave Clásica (Sebastián Masci)

04.00

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Evgeny Kissin, piano

The academic Symphony Orchestra of the Moscow Philharmonia / Dmitri Kitaenko

Jean Sibelius

Sinfonía Nº3 en Do mayor, op.52

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

Antonin Dvorák

Trío Nº3 en fa menor, op.65, B.130

Trío Chung

Piotr Ilich Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5

Grigory Sokolov, piano

Marc-Antoine Charpentier

Letanías de la Virgen, H.83

Les Arts Florissants / William Christie

Felix Mendelssohn

Canción sin palabras para chelo y piano en Re mayor, op.109

Martin Ostertag, chelo;

Roland Keller, piano

07.00

Y la mañana va

Giacomo Meyerbeer

Marcha de la coronación

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Johann Christian Schickhardt (compositor alemán, 1682-1762)

Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor

Ensamble "Musica Ad Rhenum"

Frédéric Chopin

Doce preludios para piano, op.28

Claudio Arrau, piano

Eric Coates (compositor inglés, 1886-1957)

Suite Londres

Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult

08.00



Franz Liszt

Dos piezas para violín y piano: Epithalam y Elegía Nº2

András Kiss, violín

István Lantos, piano

Jean-Philippe Rameau

Final del 3er.acto de la ópera “Castor et Pollux”

Philippe Huttenlocher, barítono

Judith Rees, soprano

English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra / John Farncombe

Carl Heinrich Reinecke

Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.72

Klaus Hellwig, piano

Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis

09.00



Johann Sebastian Bach

Suite para laúd Nº1 en mi menor, BWV 996. Transcripción para guitarra del intèrprete

Eduardo Fernández, guitarra

Daniel-Francois Auber

Obertura de la ópera Masaniello

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Zdenek Fibich (compositor checo, 1850-1900)

Souvenirs para piano, op.41, libro 4

William Howard, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en Do mayor, op.6, Nº10

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

10.00

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Arnold Bax

Trío en un movimiento para clarinete, violín y piano

Robert Plane, clarinete

Lucy Gould, violín

Benjamin Frith, piano

11.00

Cambio de Siglo (Juan Manuel Teceira)

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Música Documental

Maddalena Laura Lombardini Sirmen (1745-1818)

Cuarteto Nº6 en fa menor

Cuarteto Allegro

Pedro Étienne Solère

Concierto español para clarinete y orquesta en Si bemol mayor

Dieter Klöcker, clarinete

Orquesta Sinfónica de Praga / Milan Lajčik

Anton Diabelli

Trío para guitarras en Fa mayor, op.82

Trío Concentus

21.00

Toru Takemitsu (1930-1996)

Estaciones

Stomu Yamash’ta, percusión

Manuel de Falla

Concierto para clave, flauta, oboe, clarinete, violín y chelo (1926)

Igor Kipnis, clave

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Nueva York / Pierre Boulez

John Adams (1947)

The Wound Dresser, para baritono y orquesta de cámara, con texto de Walt Whitman (1988)

Georg Nigl, baítono

Orquesta Filarmónica de Berlín / Kirill Petrenko

Grabado en vivo en la Sala de la Filarmónica de Berlín, el 23 de marzo de 2017

22.00

La Luthería y el Mundo de los Instrumentos Musicales (Marianne Lilian Pérez Robledo)

23.00

Después del Concierto (Boris)