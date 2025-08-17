PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

17/08/2025

Programación Lunes 18 de Agosto

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Leos Janácek
Cuarteto para cuerdas Nº2, JW 7/13. "Cartas íntimas"
Cuarteto Smetana

John Field
Concierto para piano y orquesta Nº6 en Do mayor, H.49
John O'Connor, piano
Nueva Orquesta de Cámara de Irlanda / Janos Fürst

Johann Christoph Friedrich Bach
Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger

Alice Mary Smith
Sinfonía en la menor
London Mozart Players / Howard Shelley

Joan Cabanilles
Tiento Nº3 de contres
Hespèrion XX / Jordi Savall

Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6
Murray Perahia. piano

Granville Bantock
The Cyprian Godess. La diosa de Chipre. Sinfonía Nº3
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

Giovanni Gabrieli
Dulcis Jesu
Taverner Consort, Choir and Players / Andrew Parrott

Franz Krommer
Partita-octeto en Fa mayor, op.57
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Johannes Brahms
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

06.00
Y la mañana va

Johann Strauss (hijo)
Vals del tesoro, op.418
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Johannes Brahms
Tres intermezzos para piano, op.117
Radu Lupu, piano

Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034
Marc Beaucoudray, flauta
William Christie, clave

Edvard Grieg
En otoño, obertura de concierto, op.11
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

07.00

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº31 en Re mayor, K.297, "París"
Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120
Priya Mitchell, violín
Christian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano

Henry Purcell
”Lo que dicta mi corazón”, antífona para coro y orquesta
Collegium Vocale de Gante, Bélgica / Philippe Herreweghe

08.00

Arthur Honegger
Suite de la música para la película “Napoleón”, del año 1927
Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano

Bedrich Smetana
Recuerdos de Bohemia en forma de polka, op.13
Antonín Kubalek, piano

George Frideric Handel
Sonata en trío para dos violines y continuo en Sol mayor, op.5, Nº4
Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines
Denis Vigay, chelo
Alan Cuckston, clave

09.00

Malcolm Arnold
Suite del ballet “Homenaje a la reina”, op.42, escrito para la ceremonia de coronación de la Reina Elizabeth II, en 1953
Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Claudio Arrau, piano

Louis Spohr
Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65
Cuarteto Kreuzberger y Cuarteto Eder

10.00

Antonin Dvorák
Concierto para piano y orquesta en sol menor, op.33
Rudolf Firkusny, piano
Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind

Gordon Jacob (compositor inglés, 1895-1984)
Divertimento para armónica y cuarteto de cuerdas
Tommy Reilly, armónica
Cuarteto Hindar

11.00
Los Caminos del Barroco

Claudio Monteverdi
“Lamento de Ariadna”
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Jakob Lindberg, tiorba

Giacomo Carissimi
Lamento de la reina María Estuardo
Marinella Pennicchi, soprano
Alessandro Carmignani, tenor
Capilla Musical de San Petronio / Sergio Vartolo

Johann Jacob Froberger
“Lamento” de la Suite Nº 12 en Do mayor
Sergio Vartolo, clavecín

Heinrich Ignaz Franz Von Biber
Sonata VI de las Sonatas del Rosario
Bizzarrie Armoniche / Riccardo Minasi

Henry Purcell
“Déjame llorar”, de su ópera “La Reina de las Hadas”.
Sylvia McNair, soprano
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

“Lamento de Dido”, de su ópera “Dido y Eneas”
Simone Kermes, soprano
MusicAeterna / Teodor Currentzis

12.00
El Clásico del Mediodía

Robert Schumann
Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.97, "Renana"
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Melos

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Anónimo (s. XIII)
“Santa Maria, strela do dia” y “Loemos muit’a Virgen”, de las Cantigas de Santa María
Camerata Mediterránea / Joel Cohen

Johannes de Pullois
La bondad del Espíritu Santo, balada sacra a tres partes
Gloria, a cuatro partes
Ensamble Sollazzo

Claudio Merulo
Tocata N°1, del Segundo libro de tocatas
Andrea Buccarella, clave

Johann Heinrich Schmelzer
Cinco balletti
Ensamble Armonico Tributo de Austria / Lorenz Duftschmid

Henry Purcell
“Escena de la escarcha”, de la semi-ópera Rey Arturo
Solistas vocales
Les Arts Florissants / William Christie

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

George Frideric Handel
Saeviat tellus inter rigores, motete
Julia Lezhneva, soprano
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Frédéric Chopin
Fantasía sobre aires polacos en La mayor, op.13
Jan Lisiecki, piano
Orquesta Filarmónica del Elba / Krzysztof Urbański

Franz Xaver Richter
Cuarteto en Sol mayor, op.5
Cuarteto Apponyi

19.00

Étienne Méhul (1763 - 1817)
Sinfonía Nº2 en Re mayor
Orquesta de la Fundación Gulbenkian / Michel Swierczewski

Frank Bridge
Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor
Tasmin Little, violín
Piers Lane, piano

Alexandre Sylvain Petit
Fiesta Militar
Maurice André, trompeta
Orchestre D'Harmonie des Gardiens de la Paix de Paris / Claude Pichaureau

20.00
La Gran Aldea (Holanda)

Albertus Groneman (1712-1778)
Concierto para flauta, orquesta y bajo continuo
Jed Wentz, flauta
Ensamble Musica ad Rhenum / Jed Wentz

Johann Wilhelm Wilms
Sonata para violín y piano en Si bemol mayor, op.29
Werner von Schnitzler, violín
Cosmin Boeru, piano

Alphons Diepenbrock
La amada escribe y Era un viejo rey
Roberta Alexander, soprano
Rudolf Jansen, piano

21.00
Música Nocturna

Enrique Granados
Goyescas, suite para piano, op.11
Alicia de Larrocha, piano

22.00

Alexander Glazunov
Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor, op.48
Orquesta Sinfónica de Moscú / Alexander Anissimov

23.00
Industria Nacional

Julio Viera
Suite porteña (“Introducción”, “Variantes”, “Mensaje”, “Nocturno” y “Final”)
Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan De Dios Filiberto” / Christian Baldini
Grabado en vivo en el Auditorio Nacional, Palacio Libertad, el 30 de 2026

Robert Schumann
Trío N°3 en sol menor, op.110
Nuevo Trío Argentino
Grabado en vivo en el Auditorio Borges, Biblioteca Nacional, el 1° de septiembre de 2007

Eva Lopszyc
Stars Fantasy (2019)
Arauco Yepes y Maxim Gerlach Lopszyc, percusión