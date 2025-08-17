Programación Lunes 18 de Agosto

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Leos Janácek

Cuarteto para cuerdas Nº2, JW 7/13. "Cartas íntimas"

Cuarteto Smetana

John Field

Concierto para piano y orquesta Nº6 en Do mayor, H.49

John O'Connor, piano

Nueva Orquesta de Cámara de Irlanda / Janos Fürst

Johann Christoph Friedrich Bach

Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor

Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger

Alice Mary Smith

Sinfonía en la menor

London Mozart Players / Howard Shelley

Joan Cabanilles

Tiento Nº3 de contres

Hespèrion XX / Jordi Savall

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6

Murray Perahia. piano

Granville Bantock

The Cyprian Godess. La diosa de Chipre. Sinfonía Nº3

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

Giovanni Gabrieli

Dulcis Jesu

Taverner Consort, Choir and Players / Andrew Parrott

Franz Krommer

Partita-octeto en Fa mayor, op.57

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Johannes Brahms

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

06.00

Y la mañana va

Johann Strauss (hijo)

Vals del tesoro, op.418

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Johannes Brahms

Tres intermezzos para piano, op.117

Radu Lupu, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

Edvard Grieg

En otoño, obertura de concierto, op.11

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons



07.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº31 en Re mayor, K.297, "París"

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Priya Mitchell, violín

Christian Poltéra, chelo

Kathryn Scott, piano



Henry Purcell

”Lo que dicta mi corazón”, antífona para coro y orquesta

Collegium Vocale de Gante, Bélgica / Philippe Herreweghe

08.00



Arthur Honegger

Suite de la música para la película “Napoleón”, del año 1927

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano

Bedrich Smetana

Recuerdos de Bohemia en forma de polka, op.13

Antonín Kubalek, piano

George Frideric Handel

Sonata en trío para dos violines y continuo en Sol mayor, op.5, Nº4

Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines

Denis Vigay, chelo

Alan Cuckston, clave

09.00



Malcolm Arnold

Suite del ballet “Homenaje a la reina”, op.42, escrito para la ceremonia de coronación de la Reina Elizabeth II, en 1953

Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Claudio Arrau, piano

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Cuarteto Kreuzberger y Cuarteto Eder

10.00

Antonin Dvorák

Concierto para piano y orquesta en sol menor, op.33

Rudolf Firkusny, piano

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind

Gordon Jacob (compositor inglés, 1895-1984)

Divertimento para armónica y cuarteto de cuerdas

Tommy Reilly, armónica

Cuarteto Hindar

11.00

Los Caminos del Barroco

Claudio Monteverdi

“Lamento de Ariadna”

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Jakob Lindberg, tiorba

Giacomo Carissimi

Lamento de la reina María Estuardo

Marinella Pennicchi, soprano

Alessandro Carmignani, tenor

Capilla Musical de San Petronio / Sergio Vartolo

Johann Jacob Froberger

“Lamento” de la Suite Nº 12 en Do mayor

Sergio Vartolo, clavecín

Heinrich Ignaz Franz Von Biber

Sonata VI de las Sonatas del Rosario

Bizzarrie Armoniche / Riccardo Minasi

Henry Purcell

“Déjame llorar”, de su ópera “La Reina de las Hadas”.

Sylvia McNair, soprano

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

“Lamento de Dido”, de su ópera “Dido y Eneas”

Simone Kermes, soprano

MusicAeterna / Teodor Currentzis

12.00

El Clásico del Mediodía

Robert Schumann

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.97, "Renana"

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Robert Schumann

Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Melos

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Anónimo (s. XIII)

“Santa Maria, strela do dia” y “Loemos muit’a Virgen”, de las Cantigas de Santa María

Camerata Mediterránea / Joel Cohen

Johannes de Pullois

La bondad del Espíritu Santo, balada sacra a tres partes

Gloria, a cuatro partes

Ensamble Sollazzo

Claudio Merulo

Tocata N°1, del Segundo libro de tocatas

Andrea Buccarella, clave

Johann Heinrich Schmelzer

Cinco balletti

Ensamble Armonico Tributo de Austria / Lorenz Duftschmid

Henry Purcell

“Escena de la escarcha”, de la semi-ópera Rey Arturo

Solistas vocales

Les Arts Florissants / William Christie

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

George Frideric Handel

Saeviat tellus inter rigores, motete

Julia Lezhneva, soprano

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Frédéric Chopin

Fantasía sobre aires polacos en La mayor, op.13

Jan Lisiecki, piano

Orquesta Filarmónica del Elba / Krzysztof Urbański

Franz Xaver Richter

Cuarteto en Sol mayor, op.5

Cuarteto Apponyi

19.00

Étienne Méhul (1763 - 1817)

Sinfonía Nº2 en Re mayor

Orquesta de la Fundación Gulbenkian / Michel Swierczewski

Frank Bridge

Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor

Tasmin Little, violín

Piers Lane, piano

Alexandre Sylvain Petit

Fiesta Militar

Maurice André, trompeta

Orchestre D'Harmonie des Gardiens de la Paix de Paris / Claude Pichaureau

20.00

La Gran Aldea (Holanda)

Albertus Groneman (1712-1778)

Concierto para flauta, orquesta y bajo continuo

Jed Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum / Jed Wentz

Johann Wilhelm Wilms

Sonata para violín y piano en Si bemol mayor, op.29

Werner von Schnitzler, violín

Cosmin Boeru, piano

Alphons Diepenbrock

La amada escribe y Era un viejo rey

Roberta Alexander, soprano

Rudolf Jansen, piano

21.00

Música Nocturna

Enrique Granados

Goyescas, suite para piano, op.11

Alicia de Larrocha, piano

22.00

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor, op.48

Orquesta Sinfónica de Moscú / Alexander Anissimov

23.00

Industria Nacional

Julio Viera

Suite porteña (“Introducción”, “Variantes”, “Mensaje”, “Nocturno” y “Final”)

Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan De Dios Filiberto” / Christian Baldini

Grabado en vivo en el Auditorio Nacional, Palacio Libertad, el 30 de 2026

Robert Schumann

Trío N°3 en sol menor, op.110

Nuevo Trío Argentino

Grabado en vivo en el Auditorio Borges, Biblioteca Nacional, el 1° de septiembre de 2007

Eva Lopszyc

Stars Fantasy (2019)

Arauco Yepes y Maxim Gerlach Lopszyc, percusión