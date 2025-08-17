Programación Lunes 18 de Agosto

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Leos Janácek
Cuarteto para cuerdas Nº2, JW 7/13. "Cartas íntimas"
Cuarteto Smetana
John Field
Concierto para piano y orquesta Nº6 en Do mayor, H.49
John O'Connor, piano
Nueva Orquesta de Cámara de Irlanda / Janos Fürst
Johann Christoph Friedrich Bach
Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger
Alice Mary Smith
Sinfonía en la menor
London Mozart Players / Howard Shelley
Joan Cabanilles
Tiento Nº3 de contres
Hespèrion XX / Jordi Savall
Felix Mendelssohn
Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6
Murray Perahia. piano
Granville Bantock
The Cyprian Godess. La diosa de Chipre. Sinfonía Nº3
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley
Giovanni Gabrieli
Dulcis Jesu
Taverner Consort, Choir and Players / Andrew Parrott
Franz Krommer
Partita-octeto en Fa mayor, op.57
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
Johannes Brahms
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.77
Gidon Kremer, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
06.00
Y la mañana va
Johann Strauss (hijo)
Vals del tesoro, op.418
Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Johannes Brahms
Tres intermezzos para piano, op.117
Radu Lupu, piano
Johann Sebastian Bach
Sonata para flauta y continuo en mi menor, BWV 1034
Marc Beaucoudray, flauta
William Christie, clave
Edvard Grieg
En otoño, obertura de concierto, op.11
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
07.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº31 en Re mayor, K.297, "París"
Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz
Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120
Priya Mitchell, violín
Christian Poltéra, chelo
Kathryn Scott, piano
Henry Purcell
”Lo que dicta mi corazón”, antífona para coro y orquesta
Collegium Vocale de Gante, Bélgica / Philippe Herreweghe
08.00
Arthur Honegger
Suite de la música para la película “Napoleón”, del año 1927
Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano
Bedrich Smetana
Recuerdos de Bohemia en forma de polka, op.13
Antonín Kubalek, piano
George Frideric Handel
Sonata en trío para dos violines y continuo en Sol mayor, op.5, Nº4
Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines
Denis Vigay, chelo
Alan Cuckston, clave
09.00
Malcolm Arnold
Suite del ballet “Homenaje a la reina”, op.42, escrito para la ceremonia de coronación de la Reina Elizabeth II, en 1953
Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba
Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Claudio Arrau, piano
Louis Spohr
Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65
Cuarteto Kreuzberger y Cuarteto Eder
10.00
Antonin Dvorák
Concierto para piano y orquesta en sol menor, op.33
Rudolf Firkusny, piano
Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind
Gordon Jacob (compositor inglés, 1895-1984)
Divertimento para armónica y cuarteto de cuerdas
Tommy Reilly, armónica
Cuarteto Hindar
11.00
Los Caminos del Barroco
Claudio Monteverdi
“Lamento de Ariadna”
Anne Sofie von Otter, mezzosoprano
Jakob Lindberg, tiorba
Giacomo Carissimi
Lamento de la reina María Estuardo
Marinella Pennicchi, soprano
Alessandro Carmignani, tenor
Capilla Musical de San Petronio / Sergio Vartolo
Johann Jacob Froberger
“Lamento” de la Suite Nº 12 en Do mayor
Sergio Vartolo, clavecín
Heinrich Ignaz Franz Von Biber
Sonata VI de las Sonatas del Rosario
Bizzarrie Armoniche / Riccardo Minasi
Henry Purcell
“Déjame llorar”, de su ópera “La Reina de las Hadas”.
Sylvia McNair, soprano
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
“Lamento de Dido”, de su ópera “Dido y Eneas”
Simone Kermes, soprano
MusicAeterna / Teodor Currentzis
12.00
El Clásico del Mediodía
Robert Schumann
Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.97, "Renana"
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Melos
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Anónimo (s. XIII)
“Santa Maria, strela do dia” y “Loemos muit’a Virgen”, de las Cantigas de Santa María
Camerata Mediterránea / Joel Cohen
Johannes de Pullois
La bondad del Espíritu Santo, balada sacra a tres partes
Gloria, a cuatro partes
Ensamble Sollazzo
Claudio Merulo
Tocata N°1, del Segundo libro de tocatas
Andrea Buccarella, clave
Johann Heinrich Schmelzer
Cinco balletti
Ensamble Armonico Tributo de Austria / Lorenz Duftschmid
Henry Purcell
“Escena de la escarcha”, de la semi-ópera Rey Arturo
Solistas vocales
Les Arts Florissants / William Christie
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
George Frideric Handel
Saeviat tellus inter rigores, motete
Julia Lezhneva, soprano
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Frédéric Chopin
Fantasía sobre aires polacos en La mayor, op.13
Jan Lisiecki, piano
Orquesta Filarmónica del Elba / Krzysztof Urbański
Franz Xaver Richter
Cuarteto en Sol mayor, op.5
Cuarteto Apponyi
19.00
Étienne Méhul (1763 - 1817)
Sinfonía Nº2 en Re mayor
Orquesta de la Fundación Gulbenkian / Michel Swierczewski
Frank Bridge
Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor
Tasmin Little, violín
Piers Lane, piano
Alexandre Sylvain Petit
Fiesta Militar
Maurice André, trompeta
Orchestre D'Harmonie des Gardiens de la Paix de Paris / Claude Pichaureau
20.00
La Gran Aldea (Holanda)
Albertus Groneman (1712-1778)
Concierto para flauta, orquesta y bajo continuo
Jed Wentz, flauta
Ensamble Musica ad Rhenum / Jed Wentz
Johann Wilhelm Wilms
Sonata para violín y piano en Si bemol mayor, op.29
Werner von Schnitzler, violín
Cosmin Boeru, piano
Alphons Diepenbrock
La amada escribe y Era un viejo rey
Roberta Alexander, soprano
Rudolf Jansen, piano
21.00
Música Nocturna
Enrique Granados
Goyescas, suite para piano, op.11
Alicia de Larrocha, piano
22.00
Alexander Glazunov
Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor, op.48
Orquesta Sinfónica de Moscú / Alexander Anissimov
23.00
Industria Nacional
Julio Viera
Suite porteña (“Introducción”, “Variantes”, “Mensaje”, “Nocturno” y “Final”)
Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan De Dios Filiberto” / Christian Baldini
Grabado en vivo en el Auditorio Nacional, Palacio Libertad, el 30 de 2026
Robert Schumann
Trío N°3 en sol menor, op.110
Nuevo Trío Argentino
Grabado en vivo en el Auditorio Borges, Biblioteca Nacional, el 1° de septiembre de 2007
Eva Lopszyc
Stars Fantasy (2019)
Arauco Yepes y Maxim Gerlach Lopszyc, percusión