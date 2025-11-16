Programación Lunes 17 de Noviembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Sergei Prokofiev
Música para niños, op.65
Boris Berman, piano
Frederick Delius
Canciones del atardecer, para voces, coro y orquesta
Sally Burgess, mezzosoprano
Bryn Terfel, barítono
Miembros del Coro Sinfónico de Bournemouth
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox
Claude Gervaise
Danzas del Renacimiento francés
Mandel Quartet
Ferruccio Busoni
Suite para clarinete y piano, op.10
Aldo Orvieto, piano
Davide Teodoro, clarinete
Richard Strauss
Sonata para piano en si menor, op.5
Glenn Gould, piano
Ernest Chausson
Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21
Itzhak Perlman, violín;
Jorge Bolet, piano
Cuarteto Juilliard
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"
Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan
Heitor Villa-Lobos
Cuarteto Nº17
Cuarteto de Brasilia
Domenico Scarlatti
Sonatas para clave Nº502, Nº 460 y Nº 461 del catálogo Kirkpatrick
Trevor Pinnock, clave
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde
06.00
Y la mañana va
Louise Farrenc (pianista y compositora francesa, 1804-1875)
Obertura Nro.2 en Mi bemol mayor, op.24
Insula Orchestra / Laurence Equilbey
François Couperin
Concierto Real Nº4
Thomas Brandis, violín
Aurèle Nicolet, flauta
Heinz Holliger, oboe
Manfred Sax, fagot
Josef Ulsamer, viola da gamba
Christiane Jacottet, clave
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº9 en Mi mayor, op.14, Nº1
John Lill, piano
Ottorino Respighi
Arias y danzas antiguas para laúd. Suite Nº3. Transcripción libre para orquesta
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
07.00
Frederick Delius
“En un jardín de verano”, fantasía para orquesta
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis
Camille Saint-Saëns
Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.167
Elisabeth Ganter, clarinete
Peter Schmalfuss, piano
Francesco Antonio Bonporti
Serenata para violín y continuo en la menor, op.12, Nº4
Luigi Mangiocavallo, violín
Claudio Ronco, chelo
Marco Mencoboni, clave
Franz Liszt
Marcha festiva para el centenario de Goethe
Orquesta Estatal de Hungría / Gyula Németh
08.00
Félix Blumenfeld
Allegro de concierto para piano y orquesta en La mayor, op.7
Evgeny Soifertis, piano
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Alexander Titov
Pauline Viardot (cantante y compositora francesa, 1821-1910)
Tres canciones para soprano y guitarra: “Hai Luli”, “Lamento” y “Las hijas de Cádiz”
Cristina Bayón, soprano
Jesús Pineda, guitarra
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80
Cuarteto Melos
09.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Sinfonía Nº2 en do menor, op.17, "Pequeña Rusia"
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Frederic Chopin
Tres nocturnos para piano, op.9
Jan Lisiecki, piano
10.00
Hans Pfitzner
Dúo para violín, chelo y pequeña orquesta, op.43
Gergana Gergova, violín
Alban Gerhardt, chelo
Orquesta de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370
Jozsef Kiss, oboe
Cuarteto Kodaly
Granville Bantock
“Dante y Beatriz”, poema para orquesta
Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley
11.00
Los Caminos del Barroco
Heinrich Ignaz Franz von Biber
Chacona en re menor para violín y bajo continuo
Adriane Post, violín
Ensemble Acronym
Antonio Bertali
Chacona en Do mayor
The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer
Jean-Baptiste Lully
Chacona del segundo acto de la ópera “Phaéton”
Les Talens Lyriques / Christophe Rousset
Johann Sebastian Bach
Chacona de la partita para violín solo en re menor, BWV 1004
Rachel Podger, violín
Georg Philipp Telemann
Chacona del Cuarteto de París N°6 en mi menor
Ensemble La Rêveuse
12.00
El Clásico del Mediodía
Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Murray Perahia, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis
Edvard Grieg
Sonata para violín y piano Nº1 en Fa mayor, op.8
Augustin Dumay, violín
Maria João Pires, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Guillermo de Aquitania
Puedo ver la nueva flor
Brice Duisit, canto y viela de arco
Jacob van Eyck
Variaciones sobre la Pavana Lacrymae de Dowland, para flauta dulce y laúd
René Clemencic, flauta dulce
András Kecskés, laúd
La gallarda de la rana y Courant
Capriccio Stravagante / Skip Sempé
Alessandro Striggio
Il cicalamento delle donne al bucato (La conversación de las damas en la lavandería) (1567)
Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini
Jacques Gallot
Chacona en Do mayor
Hopkinson Smith, laúd
Romanus Weichlein
“Kyrie”, “Sanctus”, “Benedictus” y “Agnus Dei”, de la Misa rectorium cordium (Corazón de corazones)
Niños Cantores de San Florián
Ars Antiqua Austria / Gunar Letzbor
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Gioachino Rossini
Obertura de El barbero de Sevilla
Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos
Theodor von Schacht (compositor alemán, 1748-1823)
Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor
Dieter Klöcke y Oliver Link, clarinetes
Orquesta Sinfónica de Bamberg / Hans Stadlmair
Robert Schumann
Cuarteto en la menor, op.41, Nº1
Cuarteto Gringolts
19.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Selección de La flauta mágica, K.620
Rolando Villazón, tenor
Albina Shagimuratova, soprano
Klaus Florian Vogt, tenor
Regula Mühlemann, soprano
Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin
Francesco Maria Veracini
Sonata académica para violín y continuo en La mayor, op.2, Nº6
Luigi Mangiocavallo, violin
Claudio Ronco, chelo
Marco Mencoboni, clave
Edvard Grieg
Peer Gynt, suite para orquesta Nº1, op.46
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt
20.00
La Gran Aldea
21.00
Industria Nacional
Heitor Villa-Lobos
El silbido del jet
Jorge de la Vega, flauta
Eduardo Vassallo, chelo
Santiago Santero
…y…y... y
Pablo Jivotoschii, violín
Fabio Loverso, chelo
Federico Landaburu, clarinetes
Damián Stepaniuk, trombón
Lucas Urdampilleta, piano
Bruno Lo Bianco y Gonzalo Pérez Terranova, percusión
Adrian Le Roy
Branle de Borgoña
Luis de Milán
Fantasía
Francesco Spinacino
Ricercare
Adrian Le Roy
Pavana “Tengo tantos pesares”
Evar Cativiela, guitarra, vihuela y laúd
Gabriel Sivak
La Patience (La paciencia)
Li chin Wang, soprano
Alicia Naté, mezzosoprano
Cuarteto de Maderas del Conservatorio de Paris
22.00
Espacio Musical