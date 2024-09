Programación Lunes 16 de Septiembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Sergei Prokofiev

Música para niños, op.65

Boris Berman, piano

Frederick Delius

Canciones del atardecer, para voces, coro y orquesta

Sally Burgess, mezzosoprano

Bryn Terfel, barítono

Miembros del Coro Sinfónico de Bournemouth

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

Claude Gervaise

Danzas del Renacimiento francés

Mandel Quartet

Ferruccio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.10

Aldo Orvieto, piano

Davide Teodoro, clarinete

Richard Strauss

Sonata para piano en si menor, op.5

Glenn Gould, piano

Franz Schubert

Trío Nº1 en Si bemol mayor, D.898

Hansheinz Schneeberger, violín

Thomas Demenga, chelo

Jörg Ewald Dähler, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto Nº17

Cuarteto de Brasilia

Domenico Scarlatti

Sonatas para clave Nº502, Nº 460 y Nº 461 del catálogo Kirkpatrick

Trevor Pinnock, clave

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

06.00

Y la mañana va

Richard Wagner

Marcha Imperial

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian

Christian Cannabich

Sinfonía Nº49 en Fa mayor

Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36. Versión revisada.

Howard Shelley, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Re mayor, op.2, Nº11

Ensamble Musica ad Rhenum



07.00

Franz Schubert

Rondo para violín y cuarteto en La mayor, Deutsch 438

Vera Beths, violín solista

Lisa Rautenberg y Jody Gatwood, violines

Steven Dann, viola

Anner Bylsma, chelo

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa menor, op.13, Nº6

Ian Hobson, piano

Niels Gade

Noveleta para orquesta de cuerdas Nº2 en Mi mayor, op.58

Orquesta de Cámara Arhus / Ove Vedsten Larsen

08.00

Reinhold Gliere

Cuarteto para cuerdas Nro.1 en La mayor, op.2

Cuarteto Gliere

Claude Debussy

“Las colinas de Anacapri”, “La serenata interrumpida” y “La catedral sumergida”, del libro I de los Preludios para piano

Daniel Barenboim, piano



Percy Grainger

Canción de la montaña, Nº1

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon



09.00

Domenico Cimarosa

Concierto para dos flautas y orquesta de cámara en Sol mayor

James y Jeanne Galway, flautas

London Mozart Players

Ernst Toch (compositor austríaco de música clásica y de películas, 1887-1964)

Sonata para chelo y piano, op.50 (escrita en 1929)

Jens Peter Maintz, chelo

Jascha Nemtsov, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº33 en Si bemol mayor, K.319

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

10.00

Sergei Prokofiev

Suite Nro.1 del ballet “Romeo y Julieta”

Orquesta Sinfónica de Seattle / Gerhard Schwarz

Ferdinand David

Cuatro caprichos para violín solo, op.9

Reto Kuppel, violín

John Ireland

Leyenda para piano y orquesta

Jane Coop, piano

Orquesta de la Radio de la CBC, Canadá / Mario Bernardi

11.00

Los Caminos del Barroco

Domenico Zipoli

Beatus Vir

Florilegium

Padre Antonio Soler

Fandango en re menor

Federico Caldara, clavecín

Claudio Monteverdi

“Sì dolce è'l tormento”

Marco Beasley, tenor

Accordone / Guido Moroni

-“Pur ti miro”, dúo de Nrón y Popea de “La coronación de Popea”

Philippe Jaroussky, contratenor

Nuria Rial, soprano

L'Arpeggiata / Christina Pluhar

Antonio Vivaldi

“Otoño” y “Primavera”, dos conciertos para violín, cuerdas y bajo continuo de su opus 8.

Fabio Biondi, violín

Europa Galante / Fabio Biondi

12.00

El Clásico del Mediodía

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº3 en do menor, op.45

Augustin Dumay, violín

Maria João Pires, piano

Frédéric Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Sol Gabetta, chelo;

Bertrand Chamayou, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Pedro Abelardo

Madre salvadora, himno

Schola Gregoriana de Cambridge / Mary Berry

Anónimo inglés

Sumer is icumen in (El verano ha llegado), canon a cuatro voces (c.1260)

The Hilliard Ensemble / Paul Hilliard

Vincenzo Ruffo (c.1508-1587)

“La gamba in tenor”, “El petoso” y “La danza”, de la colección Capricci in musica a tre voci (1564)

Landini Consort

Antoine Brumel (c.1460-c.1520)

“Agnus Deis”, de la Misa Et ecce terrae motus (“Misa del terremoto”)

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Carlo Farina

Capriccio stravagante a cuatro

Ensamble Clematis

Johann Rudolf Ahle (1625-1673)

“Tañed las cuerdas de la cítara”, de El nuevo jardín de las delicias de Turingia

Johann Sebastian Bach Collegium de Japón / Masaaki Susuki

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Ludwig van Beethoven

Fantasía para piano, coro y orquesta en do menor, op.80

Vladimir Ashkenazy, piano

Coro y Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

César Franck

Trío Nº4 en si menor, op.2, M.5

Ruxandra Colan, violín

Mihai Dancila, chelo

Mihail Sarbu, piano

Stanislao Gastaldon (compositor italiano, 1861 – 1939)

Musica proibita

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta del Teatro Massimo di Palermo / Asher Fisch

Giovanni Bottesini

Duetto para clarinete, contrabajo y orquesta en La mayor

Emma Johnson, clarinete

Thomas Martin, contrabajo

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Andrew Litton

19.00

Dmitri Kabalevsky

Romeo y Julieta, suite op.56

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº7

Jec Wentz, flauta

Musica ad Rhenum

Francisco Tárrega

Capricho árabe

Wolfgang Lendle, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondó para violín y orquesta en Si bemol mayor, K.269

György Pauk, violín

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

20.00

La Gran Aldea (Escocia)

John Blackwood McEwen

Cuarteto para cuerdas Nº6

Cuarteto Chilingirian

Robert Carver

O bone Jesu

Ensamble The Sixteen

Cecil Coles

En las colinas de Escocia

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Alicia Ann Spottiswoode (1810 – 1900)

Annie Laurie

Yvonne Kenny, soprano

Caroline Almonte, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Christoph Willibald Gluck

Último acto de Orfeo y Eurídice, con libreto de Ranieri di Calzabigi (versión original en italiano de 1762)

Bernarda Fink, mezzosoprano (Orfeo)

Verónica Cangemi, soprano (Eurídice)

María Cristina Kiehr, soprano (Amor)

Orquesta Barroca de Friburgo / René Jacobs

Armando Krieger

Ostinato, para orquesta sinfónica

Orquesta Sinfónica Nacional / Alejo Pérez