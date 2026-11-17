Martes 17-11-2026

00.00

Trasnoche Jazz

Serge Chaloff

Unison

Mar-dros

Bob the Robin

Joey DeFrancesco

This time around

Veronica Mortensen

Remedy

My haven

The little things

00.30

La Trasnoche Clásica

Richard Strauss

Cinco piezas para piano, op.3

Glenn Gould, piano

Edouard Lalo

Concierto para chelo y orquesta en re menor

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor

Andrew Manze, violín;

Jaap der Linden, viola da gamba;

Richard Eggar, clave

Max Reger

Sonata para clarinete y piano en Si bemol mayor, op.107

Nikolaus Friedrich, clarinete;

Thomas Palm, piano

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano a cuatro manos en Fa mayor, K.497

Dezsö Ránki - Zoltán Kocsis, piano a 4 manos

Sébastien de Brossard

Retribue servuo tuo

Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli

Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Bohuslav Martinu

Serenata para dos violines y viola

Academy of St. Martin in the Fields

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor

Philippe Allain-Dupré, flauta;

Ute Petersilge, chelo;

Aline Zylberajch, clave

Joseph Haydn

Misa "Creación" en Si bemol mayor, para solistas, coro y orquesta, Hob.XXIII:13

Christiane Oelze, soprano;

Elisabeth von Magnus, contralto;

Herbert Lippert, tenor;

Gerald Finley, bajo

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

William Sterndale Bennett

Capricho para piano en Mi mayor

Malcolm Binns

Ludwig van Beethoven

Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi bemol mayor, op.20

Divertimento Salzburg

Jean Sibelius

Cuatro piezas para violín y piano, op.78

Nils-Erik Sparf, violín;

Bengt Forsberg, piano

Edvard Grieg

Diecinueve canciones populares noruegas, op.66

Eva Knardahl, piano

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº17 en Sol mayor, K.129

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Trío Beaux Arts



Henry Purcell

”Lo que dicta mi corazón”, antífona para coro y orquesta

Collegium Vocale de Gante, Bélgica / Philippe Herreweghe

08.00



Arthur Honegger

Suite de la música para la película “Napoleón”, del año 1927

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano

Bedrich Smetana

Recuerdos de Bohemia en forma de polka, op.13

Antonín Kubalek, piano

George Frideric Handel

Sonata en trío para dos violines y continuo en Sol mayor, op.5, Nº4

Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines

Denis Vigay, chelo

Alan Cuckston, clave

09.00



Malcolm Arnold

Suite del ballet “Homenaje a la reina”, op.42, escrito para la ceremonia de coronación de la Reina Elizabeth II, en 1953

Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Claudio Arrau, piano

Louis Spohr

Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Cuarteto Kreuzberger y Cuarteto Eder

10.00

Antonin Dvorák

Concierto para piano y orquesta en sol menor, op.33

Rudolf Firkusny, piano

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind

Gordon Jacob (compositor inglés, 1895-1984)

Divertimento para armónica y cuarteto de cuerdas

Tommy Reilly, armónica

Cuarteto Hindar

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Jakob Walther

Sonata N°10 en Sol mayor, “Imitación del cucú”, para violín y continuo

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Alessandro Poglietti

Suite para teclado “Sobre la rebelión de Hungría”

Roberto Loreggian, clave

Heinrich Franz von Biber

Sonata a seis. ”La peregrinación de los campesinos a la iglesia”

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Anton Andreas Schmelzer

Sonata a cinco. ”La batalla contra los turcos en Viena”

Ars Antiqua Austria / Gabor Letzbor

Michelangelo Falvetti

”Sinfonía de tempestad”, del tercer acto del oratorio El diluvio universal

Coro de Cámara de Namur

Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Michelangelo Falvetti

”Y quién me socorre”, del tecer acto del oratorio El diluvio universal

Coro de Cámara de Namur

Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

12.00

Al Mediodía

François Devienne

Cuarteto en Re mayor para flauta y cuerdas, op.66, Nº2

Barthold Kuijken, flauta

Ryo Terakado, violin

Sara Kuijken, violín

Wieland Kuijken, chelo

Gerald Finzi

Égloga, op.10, para piano y orquesta

Peter Katin, piano

Orquesta New Phlharmonia / Vernon Handley

Gentil Montaña

Suite colombiana Nº1, para guitarra (“Pasillo”, “Guabina”, “Canción” y “Bambuco”)

Eduardo Fernández, guitarra

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Do mayor

Orquesta de la Era del Iluminismo / Anthony Halstead

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

Ignaz Holzbauer

Muerte de Günther, de la ópera Günther von Schwarzburg

Robert Wörle y Christoph Prégardien, tenores

Michael Schopper, bajo

Ensamble Vocal La Stagione

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Ignaz Holzbauer

Obertura de la ópera Günther von Schwarzburg (1777)

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Ignaz Holzbauer

“’Los abismos resuenan”, aria de tempestad de Ana, del segundo acto de la ópera Günther von Schwarzburg

Claron McFadden, soprano

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Ignaz Holzbauer

“El imperio romano”, final del primer acto de la ópera Günther von Schwarzburg

Robert Wörle, tenor

Michael Schopper,bajo

Ensamble Vocal La Stagione

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Ignaz Holzbauer

Escenas sexta y novena del primer acto de la ópera Günther von Schwarzburg

Clarry Bartha, soprano

Christoph Prégardien, tenor

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Ignaz Holzbauer

“¡El amor por la humanidad es la razón y el orgullo de los tronos”, aria de coronación de Günther, del segundo acto de la ópera Günther von Schwarzburg

Robert Wörle, tenor

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Ignaz Holzbauer

“¡Tormenta, tormenta, tormenta!”, coro de batalla del tercer acto de la ópera Günther von Schwarzburg

Ensamble Vocal La Stagione

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

Joseph Martin Kraus

Rondó en Fa mayor, para piano

Ronald Bautigam, fortepiano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para corno y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, K. 417

Michael Thompson, corno

Bournemouth Sinfonietta / Michael Thompson

Erwin Schulhoff

Sonata para chelo y piano, op.17

Jiří Bárta, chelo

Jan Čech, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

“Escena de la carta” de la ópera Eugene Onegin, op.24

Galina Gorchakova, soprano

Orquesta del Teatro Kirov de San Petersburgo / Valery Gergiev

19.00

Henrico Albicastro

Sonata en sol menor, op.5, Nº6, “La Folia”

Ensamble Hespèrion XXI / Jordi Savall

Asger Hamerik

Sinfonía Nº6 en Sol mayor, op.38, "Espiritual"

Orquesta de Cámara de la Academia de Música de Neuss / Johannes Goritzki

Georges Bizet

Selección de Juegos de niños, doce piezas para dos pianos

Karin Lechner y Sergio Tiempo

20.00

Momentos Musicales

Robert Schumann

Cuentos de hadas, op.132

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano

Francesco Durante

Concierto a cuatro en sol menor

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº16 en Sol mayor, op.31, Nº1

Wilhelm Kempff, piano

21.00

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº2 en re menor

Cuarteto Lindsay

Joseph Haydn

Sinfonía Nº83 en sol menor, Hob I:83, "La gallina"

Il Pomo D'Oro / Maxim Emelyanychev

Edvard Grieg

Dos melodías para orquesta de cuerdas, op.53

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

23.00

Complemento musical

Ludwig van Beethoven

Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

Trío Beaux Arts

Paul Dukas

El aprendiz de brujo

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Slatkin

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46

Murray MacLachlan, piano

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Edvard Grieg

Antiguo romance noruego con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

William Sterndale Bennett

Tres romances para piano, op.14

Ian Hobson, piano