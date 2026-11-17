Martes 17-11-2026
00.00
Trasnoche Jazz
Serge Chaloff
Unison
Mar-dros
Bob the Robin
Joey DeFrancesco
This time around
Veronica Mortensen
Remedy
My haven
The little things
00.30
La Trasnoche Clásica
Richard Strauss
Cinco piezas para piano, op.3
Glenn Gould, piano
Edouard Lalo
Concierto para chelo y orquesta en re menor
Yo-Yo Ma, chelo
Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel
Jean-Féry Rebel
Sonata para violín y continuo Nº8 en re menor
Andrew Manze, violín;
Jaap der Linden, viola da gamba;
Richard Eggar, clave
Max Reger
Sonata para clarinete y piano en Si bemol mayor, op.107
Nikolaus Friedrich, clarinete;
Thomas Palm, piano
Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano a cuatro manos en Fa mayor, K.497
Dezsö Ránki - Zoltán Kocsis, piano a 4 manos
Sébastien de Brossard
Retribue servuo tuo
Le Mercure Galant / Olivier Schneebeli
Les Pages de la Chapelle de Versailles y Les Chantres de la Chapelle de Versailles
Johannes Brahms
Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98
Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti
Bohuslav Martinu
Serenata para dos violines y viola
Academy of St. Martin in the Fields
Franz Xaver Richter
Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor
Philippe Allain-Dupré, flauta;
Ute Petersilge, chelo;
Aline Zylberajch, clave
Joseph Haydn
Misa "Creación" en Si bemol mayor, para solistas, coro y orquesta, Hob.XXIII:13
Christiane Oelze, soprano;
Elisabeth von Magnus, contralto;
Herbert Lippert, tenor;
Gerald Finley, bajo
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
William Sterndale Bennett
Capricho para piano en Mi mayor
Malcolm Binns
Ludwig van Beethoven
Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi bemol mayor, op.20
Divertimento Salzburg
Jean Sibelius
Cuatro piezas para violín y piano, op.78
Nils-Erik Sparf, violín;
Bengt Forsberg, piano
Edvard Grieg
Diecinueve canciones populares noruegas, op.66
Eva Knardahl, piano
07.00
Y la mañana va
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº17 en Sol mayor, K.129
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
Gabriel Fauré
Trío en re menor, op.120
Trío Beaux Arts
Henry Purcell
”Lo que dicta mi corazón”, antífona para coro y orquesta
Collegium Vocale de Gante, Bélgica / Philippe Herreweghe
08.00
Arthur Honegger
Suite de la música para la película “Napoleón”, del año 1927
Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia / Adriano
Bedrich Smetana
Recuerdos de Bohemia en forma de polka, op.13
Antonín Kubalek, piano
George Frideric Handel
Sonata en trío para dos violines y continuo en Sol mayor, op.5, Nº4
Kenneth Sillito y Malcolm Latchen, violines
Denis Vigay, chelo
Alan Cuckston, clave
09.00
Malcolm Arnold
Suite del ballet “Homenaje a la reina”, op.42, escrito para la ceremonia de coronación de la Reina Elizabeth II, en 1953
Orquesta Filarmónica de la BBC / Rumon Gamba
Frédéric Chopin
Fantasía para piano en fa menor, op.49
Claudio Arrau, piano
Louis Spohr
Doble cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor, op.65
Cuarteto Kreuzberger y Cuarteto Eder
10.00
Antonin Dvorák
Concierto para piano y orquesta en sol menor, op.33
Rudolf Firkusny, piano
Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind
Gordon Jacob (compositor inglés, 1895-1984)
Divertimento para armónica y cuarteto de cuerdas
Tommy Reilly, armónica
Cuarteto Hindar
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Jakob Walther
Sonata N°10 en Sol mayor, “Imitación del cucú”, para violín y continuo
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Alessandro Poglietti
Suite para teclado “Sobre la rebelión de Hungría”
Roberto Loreggian, clave
Heinrich Franz von Biber
Sonata a seis. ”La peregrinación de los campesinos a la iglesia”
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Anton Andreas Schmelzer
Sonata a cinco. ”La batalla contra los turcos en Viena”
Ars Antiqua Austria / Gabor Letzbor
Michelangelo Falvetti
”Sinfonía de tempestad”, del tercer acto del oratorio El diluvio universal
Coro de Cámara de Namur
Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón
Michelangelo Falvetti
”Y quién me socorre”, del tecer acto del oratorio El diluvio universal
Coro de Cámara de Namur
Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón
12.00
Al Mediodía
François Devienne
Cuarteto en Re mayor para flauta y cuerdas, op.66, Nº2
Barthold Kuijken, flauta
Ryo Terakado, violin
Sara Kuijken, violín
Wieland Kuijken, chelo
Gerald Finzi
Égloga, op.10, para piano y orquesta
Peter Katin, piano
Orquesta New Phlharmonia / Vernon Handley
Gentil Montaña
Suite colombiana Nº1, para guitarra (“Pasillo”, “Guabina”, “Canción” y “Bambuco”)
Eduardo Fernández, guitarra
Joseph Martin Kraus
Sinfonía en Do mayor
Orquesta de la Era del Iluminismo / Anthony Halstead
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (El Clasicismo)
Ignaz Holzbauer
Muerte de Günther, de la ópera Günther von Schwarzburg
Robert Wörle y Christoph Prégardien, tenores
Michael Schopper, bajo
Ensamble Vocal La Stagione
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider
Ignaz Holzbauer
Obertura de la ópera Günther von Schwarzburg (1777)
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider
Ignaz Holzbauer
“’Los abismos resuenan”, aria de tempestad de Ana, del segundo acto de la ópera Günther von Schwarzburg
Claron McFadden, soprano
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider
Ignaz Holzbauer
“El imperio romano”, final del primer acto de la ópera Günther von Schwarzburg
Robert Wörle, tenor
Michael Schopper,bajo
Ensamble Vocal La Stagione
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider
Ignaz Holzbauer
Escenas sexta y novena del primer acto de la ópera Günther von Schwarzburg
Clarry Bartha, soprano
Christoph Prégardien, tenor
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider
Ignaz Holzbauer
“¡El amor por la humanidad es la razón y el orgullo de los tronos”, aria de coronación de Günther, del segundo acto de la ópera Günther von Schwarzburg
Robert Wörle, tenor
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider
Ignaz Holzbauer
“¡Tormenta, tormenta, tormenta!”, coro de batalla del tercer acto de la ópera Günther von Schwarzburg
Ensamble Vocal La Stagione
La Stagione Frankfurt / Michael Schneider
Joseph Martin Kraus
Rondó en Fa mayor, para piano
Ronald Bautigam, fortepiano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para corno y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, K. 417
Michael Thompson, corno
Bournemouth Sinfonietta / Michael Thompson
Erwin Schulhoff
Sonata para chelo y piano, op.17
Jiří Bárta, chelo
Jan Čech, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
“Escena de la carta” de la ópera Eugene Onegin, op.24
Galina Gorchakova, soprano
Orquesta del Teatro Kirov de San Petersburgo / Valery Gergiev
19.00
Henrico Albicastro
Sonata en sol menor, op.5, Nº6, “La Folia”
Ensamble Hespèrion XXI / Jordi Savall
Asger Hamerik
Sinfonía Nº6 en Sol mayor, op.38, "Espiritual"
Orquesta de Cámara de la Academia de Música de Neuss / Johannes Goritzki
Georges Bizet
Selección de Juegos de niños, doce piezas para dos pianos
Karin Lechner y Sergio Tiempo
20.00
Momentos Musicales
Robert Schumann
Cuentos de hadas, op.132
Janet Hilton, clarinete
Nobuko Imai, viola
Roger Vignoles, piano
Francesco Durante
Concierto a cuatro en sol menor
Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº16 en Sol mayor, op.31, Nº1
Wilhelm Kempff, piano
21.00
Bedrich Smetana
Cuarteto Nº2 en re menor
Cuarteto Lindsay
Joseph Haydn
Sinfonía Nº83 en sol menor, Hob I:83, "La gallina"
Il Pomo D'Oro / Maxim Emelyanychev
Edvard Grieg
Dos melodías para orquesta de cuerdas, op.53
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
23.00
Complemento musical
Ludwig van Beethoven
Trío Nº1 en Mi bemol mayor, op.1, Nº1
Trío Beaux Arts
Paul Dukas
El aprendiz de brujo
Orquesta Nacional de Francia / Leonard Slatkin
Dmitri Kabalevsky
Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.46
Murray MacLachlan, piano
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Mi mayor, op.49
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Edvard Grieg
Antiguo romance noruego con variaciones, op.51
Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari
William Sterndale Bennett
Tres romances para piano, op.14
Ian Hobson, piano