Programación Lunes 16 de Noviembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Ottorino Respighi
Adagio con variaciones para chelo y orquesta
Sol Gabetta, chelo
Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago
Arcangelo Corelli
Sonata en trío en Fa mayor, op.4, Nº7
The Purcell Quartet
Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Frédéric Chopin
Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60
Martha Argerich, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Doce danzas alemanas para orquesta, K.586
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Arnold Bax
Concierto para chelo y orquesta
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
Vincent D'Indy
Sonata en mi menor, op.63
Michael Schäfer, piano
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10
Jed Wentz, flauta
Musica ad Rhenum
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92
Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt
Robert Schumann
Escena de cuentos de hadas, op.113
Lars Anders Tomter, viola;
Leif Ove Andsnes, piano
Jean Françaix
El reloj de flores
John de Lancie, oboe
Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn
Franz Schubert
Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”
Claudio Arrau, piano
Darius Milhaud
Cuarteto Nº14, op.291, Nº1
Cuarteto Arcana
07.00
Y la mañana va
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº34 en Do mayor, K.338
London Mozart Players / Matthias Bamert
Frank Bridge
Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor
Tasmin Little, violín
Piers Lane, piano
Louis Nicolas Clérambault
”El sol, vencedor de las nubes”, cantata
Mireille Delunsch, soprano
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
08.00
Giuseppe Sammartini
Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor
Hans-Peter Westermann, oboe
Camerata Köln
Anton Rubinstein
Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.41
Leslie Howard, piano
Béla Bartók
Bosquejos húngaros, Nro.de catálogo 97
Orquesta The Philharmonia / Neeme Järvi
09.00
Carl Nielsen
Sinfonía Nº1 en sol menor, op.7
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Cheng
Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100
Leonidas Kavakos, violín
Yuja Wang, piano
10.00
Gaetano Donizetti
Cuarteto para cuerdas Nº4 en Re mayor
Cuarteto Bernini
Isaac Albéniz
Seis pequeños valses, op.25
Guillermo González, piano
Peter von Winter (compositor alemán, 1754-1825)
Concierto para fagot y orquesta en do menor
László Hara, fagot
Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács
11.00
Los Caminos del Barroco
Alessandro Marcello
Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en re menor
Paolo Grazzi, oboe
Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon
Johann Sebastian Bach
Concierto para clavecín en re menor, BWV 974, transcripción para clavecín del anterior concierto de Alessandro Marcello
Patrick Ayrton, clavecín
Antonio Vivaldi
Concierto para dos violines, cuerdas y bajo continuo en la menor, RV 522
Jeanne Lamon y Genevieve Gilardeau, violines
Tafelmusik / Jeanne Lamon
Johann Sebastian Bach
Concierto para órgano en la menor, BWV 593, transcripción del anterior concierto de Vivaldi
Simon Preston, órgano
Johann Sebastian Bach
Coro “Llanto, lamento, tormento, temor” de la cantata homónima, BWV 12
Collegium Vocale Gent / Philippe Herreweghe
12.00
Al Mediodía
George Antheil
En las praderas
Orquesta Filarmónica de la BBC / John Storgårds
Gaetano Brunetti
Cuarteto en Si bemol mayor
Cuarteto Trifolium
Francisco Mignone
Concertino para fagot y orquesta
Frank Morelli, fagot
Orquesta de Cámara Orpheus
Clara Wieck
Tres romanzas, para piano
Yoshiko Iwai, piano
Arthur Honegger
Pacific 231. Movimiento sinfónico Nº1
Orquesta Filarmónica Checa / Serge Baudo
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Berenguer de Palazol (?–1209)
Tanto me agradan el gozo, el amor y el canto, canción en provenzal antiguo
Ensamble Céladon
Anónimo inglés (s.XIII)
Bryd one breere (Pájaro en la zarza), canción
Ensamble Belladonna
Anónimo inglés (s.XIII)
Dou way, Robin / Sancta mater gracie, motete a dos voces, canción
Ensamble Belladonna
Vincenzo Ruffo (c.1508-1587)
“La desesperada” y “La danza”, de la colección Caprichos en música a tres voces (1564)
Academia Instrumental Italiana / Alberto Rasi
Clément Janequin
El parloteo de las mujeres, chanson
Ensamble Clément Janequin / Dominique Visse
Antonio de Cabezón (c.1510-1566)
Tiento N°44 de cuarto tono, para órgano
Andrés Cea, órgano
Heinrich Albert (1604–1651)
“Vaya, puedo creerlo fácilmente” y “Mírame y ten esto presente”, de la colección La cabaña de calabaza
“Estoy sumido en el temor y el tormento” y “El sufrimiento está aquí”,
Dorothee Mields, soprano
Hathor Consort / Romina Lischka.
Alexandre Julien Dugué
Trío en Do mayor para zafona, mussette y continuo
Los Músicos de San Julián / François Lazarevitch
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Joseph Joachim Raff
Obertura Alfredo “El grande”, Wo0 14
Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi
Franz Xaver Süssmayr
Quinteto para flauta, clarinete, violín, viola y chelo en Re mayor, SmWv 602
Luigi Magistrelli, clarinete
Elena Cecconi, flauta
Giacomo Orlandi, violín
Gian Battista Pianezzola, viola
Elisabetta Soresina, chelo
Franz Léhar
Selección de la opereta El país de las sonrisas
Anneliese Rothenberger, soprano
Heinz Hoppe, tenor
Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Richard Müller-Lampertz
19.00
Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº4 en sol menor, op.40
Vladimir Ashkenazy, piano
Orquesta del Concertgebouw / Bernard Haitink
Joseph Haydn
Cuarteto Nº29 en Sol mayor, op.33, Nº5, Hob.III:41. "¿Cómo estás?"
Cuarteto Tátrai
Luis de Narváez
Diferencias sobre “Conde Claros”
Lex Eisenhardt, vihuela
20.00
Momentos Musicales
John Hebden
Concierto para cuerdas Nº1 en La mayor
Alison McIntyre, violín
Lorna Ross, violín
Cantilena / Adrian Shephard
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº1 en Fa mayor, op.5, Nº1
Anner Bylsma, chelo
Jos van Immersel, fortepiano
Robert Schumann
Sinfonía en sol menor, "de Zwickau"
Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner
21.00
Benjamin Britten
Fantasía para oboe y trío de cuerdas, op.2
Pamela Woods, oboe
David Ehrlich, violín
Doris Lederer, viola
Thomas Shaw, chelo;
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para flauta y orquesta en la menor, Wq 166, H.430
Emmanuel Pahud, flauta
Academia de Cámara de Potsdam / Trevor Pinnock
Zdenek Fibich
Primavera. Un poema sinfónico, op.13
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar
22.00
Complemento musical