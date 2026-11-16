Programación Lunes 16 de Noviembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Ottorino Respighi

Adagio con variaciones para chelo y orquesta

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago

Arcangelo Corelli

Sonata en trío en Fa mayor, op.4, Nº7

The Purcell Quartet

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Frédéric Chopin

Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60

Martha Argerich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Doce danzas alemanas para orquesta, K.586

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Arnold Bax

Concierto para chelo y orquesta

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Vincent D'Indy

Sonata en mi menor, op.63

Michael Schäfer, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10

Jed Wentz, flauta

Musica ad Rhenum

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Robert Schumann

Escena de cuentos de hadas, op.113

Lars Anders Tomter, viola;

Leif Ove Andsnes, piano

Jean Françaix

El reloj de flores

John de Lancie, oboe

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Franz Schubert

Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”

Claudio Arrau, piano

Darius Milhaud

Cuarteto Nº14, op.291, Nº1

Cuarteto Arcana

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº34 en Do mayor, K.338

London Mozart Players / Matthias Bamert

Frank Bridge

Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor

Tasmin Little, violín

Piers Lane, piano

Louis Nicolas Clérambault

”El sol, vencedor de las nubes”, cantata

Mireille Delunsch, soprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

08.00

Giuseppe Sammartini

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor

Hans-Peter Westermann, oboe

Camerata Köln

Anton Rubinstein

Sonata para piano Nº3 en Fa mayor, op.41

Leslie Howard, piano

Béla Bartók

Bosquejos húngaros, Nro.de catálogo 97

Orquesta The Philharmonia / Neeme Järvi

09.00

Carl Nielsen

Sinfonía Nº1 en sol menor, op.7

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Cheng

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100

Leonidas Kavakos, violín

Yuja Wang, piano

10.00

Gaetano Donizetti

Cuarteto para cuerdas Nº4 en Re mayor

Cuarteto Bernini

Isaac Albéniz

Seis pequeños valses, op.25

Guillermo González, piano

Peter von Winter (compositor alemán, 1754-1825)

Concierto para fagot y orquesta en do menor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

11.00

Los Caminos del Barroco

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en re menor

Paolo Grazzi, oboe

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

Johann Sebastian Bach

Concierto para clavecín en re menor, BWV 974, transcripción para clavecín del anterior concierto de Alessandro Marcello

Patrick Ayrton, clavecín

Antonio Vivaldi

Concierto para dos violines, cuerdas y bajo continuo en la menor, RV 522

Jeanne Lamon y Genevieve Gilardeau, violines

Tafelmusik / Jeanne Lamon

Johann Sebastian Bach

Concierto para órgano en la menor, BWV 593, transcripción del anterior concierto de Vivaldi

Simon Preston, órgano

Johann Sebastian Bach

Coro “Llanto, lamento, tormento, temor” de la cantata homónima, BWV 12

Collegium Vocale Gent / Philippe Herreweghe

12.00

Al Mediodía

George Antheil

En las praderas

Orquesta Filarmónica de la BBC / John Storgårds

Gaetano Brunetti

Cuarteto en Si bemol mayor

Cuarteto Trifolium

Francisco Mignone

Concertino para fagot y orquesta

Frank Morelli, fagot

Orquesta de Cámara Orpheus

Clara Wieck

Tres romanzas, para piano

Yoshiko Iwai, piano

Arthur Honegger

Pacific 231. Movimiento sinfónico Nº1

Orquesta Filarmónica Checa / Serge Baudo

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Berenguer de Palazol (?–1209)

Tanto me agradan el gozo, el amor y el canto, canción en provenzal antiguo

Ensamble Céladon

Anónimo inglés (s.XIII)

Bryd one breere (Pájaro en la zarza), canción

Ensamble Belladonna

Anónimo inglés (s.XIII)

Dou way, Robin / Sancta mater gracie, motete a dos voces, canción

Ensamble Belladonna

Vincenzo Ruffo (c.1508-1587)

“La desesperada” y “La danza”, de la colección Caprichos en música a tres voces (1564)

Academia Instrumental Italiana / Alberto Rasi

Clément Janequin

El parloteo de las mujeres, chanson

Ensamble Clément Janequin / Dominique Visse

Antonio de Cabezón (c.1510-1566)

Tiento N°44 de cuarto tono, para órgano

Andrés Cea, órgano

Heinrich Albert (1604–1651)

“Vaya, puedo creerlo fácilmente” y “Mírame y ten esto presente”, de la colección La cabaña de calabaza

“Estoy sumido en el temor y el tormento” y “El sufrimiento está aquí”,

Dorothee Mields, soprano

Hathor Consort / Romina Lischka.

Alexandre Julien Dugué

Trío en Do mayor para zafona, mussette y continuo

Los Músicos de San Julián / François Lazarevitch

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Joseph Joachim Raff

Obertura Alfredo “El grande”, Wo0 14

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

Franz Xaver Süssmayr

Quinteto para flauta, clarinete, violín, viola y chelo en Re mayor, SmWv 602

Luigi Magistrelli, clarinete

Elena Cecconi, flauta

Giacomo Orlandi, violín

Gian Battista Pianezzola, viola

Elisabetta Soresina, chelo

Franz Léhar

Selección de la opereta El país de las sonrisas

Anneliese Rothenberger, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Richard Müller-Lampertz

19.00

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº4 en sol menor, op.40

Vladimir Ashkenazy, piano

Orquesta del Concertgebouw / Bernard Haitink

Joseph Haydn

Cuarteto Nº29 en Sol mayor, op.33, Nº5, Hob.III:41. "¿Cómo estás?"

Cuarteto Tátrai

Luis de Narváez

Diferencias sobre “Conde Claros”

Lex Eisenhardt, vihuela

20.00

Momentos Musicales

John Hebden

Concierto para cuerdas Nº1 en La mayor

Alison McIntyre, violín

Lorna Ross, violín

Cantilena / Adrian Shephard

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº1 en Fa mayor, op.5, Nº1

Anner Bylsma, chelo

Jos van Immersel, fortepiano

Robert Schumann

Sinfonía en sol menor, "de Zwickau"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

21.00

Benjamin Britten

Fantasía para oboe y trío de cuerdas, op.2

Pamela Woods, oboe

David Ehrlich, violín

Doris Lederer, viola

Thomas Shaw, chelo;

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en la menor, Wq 166, H.430

Emmanuel Pahud, flauta

Academia de Cámara de Potsdam / Trevor Pinnock

Zdenek Fibich

Primavera. Un poema sinfónico, op.13

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

22.00

Complemento musical