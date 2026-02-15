Programación Lunes 16 de Febrero

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Franz Schubert
Momento musical para piano Nº1 en Do mayor, D.780, Nº1
Momento musical para piano Nº2 en La bemol mayor, D.780, Nº2
Momento musical para piano Nº3 en fa menor, D.780, Nº3
Daniel Barenboim, piano
Tarquinio Merula
Hor ch'e tempo di dormiré
Folle e ben chi si crede
Magdalena Kozena, mezzosoprano
Private Musicke / Pierre Pitzi
Johannes Brahms
Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1
Cuarteto Emerson
Dmitri Kabalevsky
Fantasía en fa menor para piano y orquesta, sobre la Fantasía D.940 de Schubert
Claire Huangci, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister
Carl Maria von Weber
Euryanthe, op.81. Obertura
Orquesta Filarmónica de la BBC / Günther Herbig
Cecile Chaminade
Concertino para flauta y orquesta, op.107
Susan Milan, flauta
City of London Sinfonia / Richard Hickox
Louis Moreau Gottschalk
Sinfonía Nº1, "La noche en los trópicos", RO255
Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Igor Buketoff
Gabriel Fauré
Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115
Quinteto Fauré de Roma
Carl Reinecke
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283
Aurèle Nicolet, flauta
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín;
Yefim Bronfman, piano
Johann Sebastian Bach
Concierto en estilo italiano para teclado, BWV 971
Glenn Gould, piano
Jean Sibelius
Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Felix Mendelssohn
Variaciones serias para piano, op.54
Murray Perahia. Piano
Robert Schumann
Amor de poeta, op.48 (selección)
Olaf Bär, barítono;
Geoffrey Parsons, piano
William Walton
Passacaglia para chelo solo
Rapahel Wallfisch, chelo
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581
Eric Hoeprich, clarinete;
Lucy van Dael y Alda Stuurop, violines;
Wim ten Have, viola;
Wouter Mölle, chelo
07.00
Programación especial de música
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
Programación especial de música Lunes 16-02-2026
00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
07.00
Programación especial de música
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
Programación especial de música