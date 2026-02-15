Programación Lunes 16 de Febrero

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Franz Schubert

Momento musical para piano Nº1 en Do mayor, D.780, Nº1

Momento musical para piano Nº2 en La bemol mayor, D.780, Nº2

Momento musical para piano Nº3 en fa menor, D.780, Nº3

Daniel Barenboim, piano

Tarquinio Merula

Hor ch'e tempo di dormiré

Folle e ben chi si crede

Magdalena Kozena, mezzosoprano

Private Musicke / Pierre Pitzi

Johannes Brahms

Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Emerson

Dmitri Kabalevsky

Fantasía en fa menor para piano y orquesta, sobre la Fantasía D.940 de Schubert

Claire Huangci, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Carl Maria von Weber

Euryanthe, op.81. Obertura

Orquesta Filarmónica de la BBC / Günther Herbig

Cecile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Louis Moreau Gottschalk

Sinfonía Nº1, "La noche en los trópicos", RO255

Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Igor Buketoff

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Carl Reinecke

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor

Shlomo Mintz, violín;

Yefim Bronfman, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto en estilo italiano para teclado, BWV 971

Glenn Gould, piano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Felix Mendelssohn

Variaciones serias para piano, op.54

Murray Perahia. Piano

Robert Schumann

Amor de poeta, op.48 (selección)

Olaf Bär, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

William Walton

Passacaglia para chelo solo

Rapahel Wallfisch, chelo

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581

Eric Hoeprich, clarinete;

Lucy van Dael y Alda Stuurop, violines;

Wim ten Have, viola;

Wouter Mölle, chelo

07.00

Programación especial de música

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Programación especial de música Lunes 16-02-2026

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Franz Schubert

Momento musical para piano Nº1 en Do mayor, D.780, Nº1

Momento musical para piano Nº2 en La bemol mayor, D.780, Nº2

Momento musical para piano Nº3 en fa menor, D.780, Nº3

Daniel Barenboim, piano

Tarquinio Merula

Hor ch'e tempo di dormiré

Folle e ben chi si crede

Magdalena Kozena, mezzosoprano

Private Musicke / Pierre Pitzi

Johannes Brahms

Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Emerson

Dmitri Kabalevsky

Fantasía en fa menor para piano y orquesta, sobre la Fantasía D.940 de Schubert

Claire Huangci, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Carl Maria von Weber

Euryanthe, op.81. Obertura

Orquesta Filarmónica de la BBC / Günther Herbig

Cecile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Louis Moreau Gottschalk

Sinfonía Nº1, "La noche en los trópicos", RO255

Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Igor Buketoff

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Carl Reinecke

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor

Shlomo Mintz, violín;

Yefim Bronfman, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto en estilo italiano para teclado, BWV 971

Glenn Gould, piano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Felix Mendelssohn

Variaciones serias para piano, op.54

Murray Perahia. Piano

Robert Schumann

Amor de poeta, op.48 (selección)

Olaf Bär, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

William Walton

Passacaglia para chelo solo

Rapahel Wallfisch, chelo

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581

Eric Hoeprich, clarinete;

Lucy van Dael y Alda Stuurop, violines;

Wim ten Have, viola;

Wouter Mölle, chelo

07.00

Programación especial de música

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)



16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Programación especial de música