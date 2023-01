Programación Lunes 16 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Arnold Bax

Trío en Si bemol

Trío Borodin

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº33 en Do menor, Hob.XVI:20

Emanuel Ax, piano

Alban Berg

Adagio del Concierto de cámara para violín, piano y 13 instrumentos de viento (versión de violín, clarinete y piano)

Gidon Kremer, violín;

Sabine Meyer, clarinete;

Oleg Maisenberg, piano

Robert Schumann

Liederkreis para voz y piano, op.24

Paul Eswood, contratenor;

Nicholas McGegan, piano

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en La mayor, op.12, Nº6

Luigi Mangiocavallo, violín;

Claudio Ronco, chelo;

Marco Mencoboni, clave

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Johann Sebastian Bach

Seis pequeños preludios para teclado para principiantes, BWV 933-938

Maria Tipo, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Isaac Stern, violín;

Pinchas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Igor Stravinsky

El beso del hada

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Fanny Mendelssohn Hensel

Canciones del jardín. Seis canciones para coro mixto, op.3

Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en la menor, R.418

Heinrich Schiff, chelo; Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Johann Nepomuk Hummel

Septeto Nº1 para flauta, oboe, corno, viola, chelo, contrabajo y piano en re menor, op.74

Capricorn Ensamble

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano en Mi bemol mayor, "La despedida"

Ian Hobson, piano

Carl Philipp Emanuel Johann Sebastian Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7en La mayor, op.92

Orquesta Sinfónica de la BBC / John Pritchard

07.00

Y la mañana va

Max Bruch

Preludio del oratorio “Odysseus”, op.41

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Robert Trevino

Edvard Grieg

Humorescas, op.6

Eva Knardahl, piano

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

Johann Christian Bach

Sinfonía para doble orquesta en Mi bemol mayor, op.18, Nº1

Orquesta de Cámara Siant Paul / Pinchas Zuckerman

08.00

Leo Delibes

Acto II del ballet “Sylvia”

Sinfonía Razumovsky / Andrew Mogrelia

Othmar Schoeck (compositor y director suizo, 1886-1957)

Sonata para chelo y piano

Johannes Goritzki, chelo

David Levine, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para dos flautas, fagot obligado y cuerdas en Sol mayor

Pál Németh y Kornélia Gáspár, flautas

Imre Mohl, fagot

Capella Savaria / Pál Németh

09.00

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº3, "Una sinfonía pastoral"

Elizabeth Watts, soprano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Martyn Brabbins

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68

Albert Guinovart, piano

10.00

Joseph Haydn

Concierto para violín y orquesta Nº4 en Sol mayor, Hoboken 7a, Nro.4

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta de los Champs-Élysées / Alessandro Moccia

Béla Bartók

Contrastes para clarinete, violín y piano, Sz 111

Miklós Szenthelyi, violín

Kálmán Berkés, clarinete

Zoltán Kocsis, piano

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº4. Arreglo para orquesta

Orquesta Sinfónica de Brasil / Isaac Karabtchevsky

11.00

Música de Verano

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en Mi mayor, BWV1042

Gioliano Carmignola, violín

Concerto Köln

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op. 87

Boris Berman, piano

Emmanuel Chabrier

Suite pastoral

Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier

12.00

Heitor Villa Lobos

Concierto para guitarra y orquesta

Julian Bream, guitarra

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

Joseph Haydn

Cuarteto Nº64 en Re mayor, op.76

Cuarteto Amadeus

Ottorino Respighi

Tríptico Botticelliano para pequeña orquesta

Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos

13.00

Actualidad Musical

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Igor Stravinsky

Selección de Historia del soldado

Guillaume Depardieu, narrador

Ensamble instrumental / Shlomo Mintz

Niels Gade

Noveleta para orquesta de cuerdas Nº2 en Mi mayor, op.58

Orquesta de Cámara Arhus / Ove Vedsten Larsen

Heinrich Franz Von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº3 en Fa mayor, C.140

Ensamble Romanesca

19.00

Christoph Willibald Gluck

Selección de La clemenza di Tito

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

‎Akademie für Alte Musik Berlin / Bernhard Forck

Bedrich Smetana

Cuarteto Nº2 en re menor

Cuarteto Lindsay

François Joseph Gossec (compositor belga, 1734 – 1829)

Sinfonía en Fa mayor, op.12, Nº6

London Mozart Players / Matthias Bamert

20.00

Música Documental

Johann Schobert (c.1735-1767)

Cuarteto en Mi bemol mayor para piano, dos violines y chelo

Luciano Sgrizzi, piano

Chiara Banchini y Véronique Méjean, violines

Philipp Bosbach, cello

Luigi Cherubini

Tercer acto de la ópera Medea, con libreto de François-Benoît Hoffmann (1797) (versión original en francés)

Phyllis Treigle, soprano

Carl Halvorson, tenor

D’Anna Fortunato, mezzosoprano

David Arnold, barítono

Thaïs St. Julien, soprano

Coro Quotannis

Orquesta de Cámara Brewer / Barte Folse

Franz Danzi

Último movimiento de la Sonata en Fa mayor para corno di bassetto y piano, op.62

Keith Puddy, corno di bassetto

Malcolm Martineau, piano

21.00

Carlo Pedrotti

Serenata – Giulietta mia

Luigi Arditti

Bolero – Leggiero invisible

Vincenzo Gabussi

Duettino - I Pescatori

Jennifer Larmore, mezzosoprano

Bruce Ford, tenor

Russel Smythe, barítono

David Harper, piano

Stephen Heller

Selección de los Preludios para Mademoiselle Lili. Treinta y dos piezas para piano, op.119

Jean Martin, piano

Alexander Glazunov

Stenka Razin, op.13, poema sinfónico

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Alexander Glazunov

Preludio y fuga en do sostenido menor, de Cuatro preludios y fugas para piano, op.101 (1918-1923)

Stephen Coombs, piano

22.00

Anton Arensky

Suite del ballet Noches egipcias, op.50ª (1900)

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética Yevgeni Svetlanov

Amadeo Vives

“Fandango”, de la zarzuela Doña Francisquita (1923)

Orquesta Sinfónica de Tenerife / Antoni Ros Narbá

Karol Szymanowski

Harnassie. Los bandoleros, ballet pantonimia para tenor, coro y orquesta, op.55 (1931)

Jerzy Knetig, tenor

Coro de la Coro Filarmónico Nacional de Varsovia

Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia / Kazimierz Kord

23.00

Industria Nacional

Werner Wagner (1927-2002)

Lamentaciones

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Miguel Ángel Gómez Martínez

Johannes Brahms

Mis pensamientos están junto a ti, Como unas melodías, Oda sáfica, Soledad de los campos, Ruiseñor y Desesperanza

Bernarda Fink, mezzosoprano

Roger Vignoles, piano

Fermina Casanova (1936)

Concierto para chelo y orquesta

Jorge Pérez Tedesco, chelo

Orquesta Sinfónica Nacional / Carlos Vieu

Grabado en vivo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 5 de abril de 2002