Programación Lunes 15 de Septiembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Samuel Barber
Música de verano para quinteto de vientos, op.31
Quinteto Arcis
Antonin Dvorák
Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Enrique Bátiz
Joseph Haydn
Divertimento para clave, dos violines y chelo en Do mayor
János Sebetien, clave
Trío Tátrai
Jean Philippe Rameau
Suite de la ópera Hippolyte et Aricie (selección)
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken
Frédéric Chopin
Doce estudios para piano, op.25
Maurizio Pollini, piano
Arthur Honegger
Suite de la banda de sonido de la película Napoleón (1927)
Orquesta Sinfónica de la Radio Checa de Bratislava / Adriano
Johann Sebastian Bach
Sonata para viola da gamba y clave en re mayor, BWV 1028
David Geringas, viola da gamba
Hanns Martin Schneidt, clave
Giuseppe Verdi
Sinfonía de la ópera I vespri siciliani
Orquesta Filarmónica de Budapest / Karolos Trikolidis
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde
Richard Strauss
Cuarteto para piano y cuerdas en do menor, op.13
Cuarteto con piano Ames
Franz Liszt
Cántico del Sol de San Francisco, S.499 (el número está mal en el CD)
Jenö Jandó, piano
06.00
Y la mañana va
Giacomo Puccini
Capricho sinfónico
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly
Dietrich Buxtehude
Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Robert Schumann
Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22
Edith Fischer, piano
Claude Debussy
“Rondas de primavera”, N°3 de las “Imágenes” para orquesta
Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez
07.00
François Borne
Fantasía brillante sobre temas de “Carmen”, de Bizet
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta Royal Philharmonic / Plácido Domingo
Frederic Chopin
Tres nocturnos, op.9: Nro.1 en si bemol menor, Nro.2 en Mi bemol mayor y Nro.3 en Si mayor
Maurizio Pollini, piano
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº1 en Sol mayor, op.6, Nº1
I Musici
Frederic Cowen (pianista, director y compositor inglés, 1852 – 1935)
Rapsodia india
Orquesta Filarmónica de Checoslovaquia / Adrian Leaper
08.00
Darius Milhaud
Cuarteto para cuerdas Nº14
Cuarteto Arcana
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº48 en Do mayor, Hoboken 16, Nº35
Jean-Efflam Bavouzet, piano
Aram Jachaturián
Suite “Mascarada”, música incidental para la obra de Mikhail Lemontov
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
09.00
Matyas Seiber
Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa
Carl Nielsen
Sonata para violín y piano Nro.1 en La mayor, op.9
Germana Porcu, violín
Sara Costa, piano
Ralph Vaughan Williams
En el país de los pantanos, impresión sinfónica
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
10.00
Karol Szymanowski
Concierto para violín y orquesta Nº2, op.61
Chantal Juillet, violín
Orquesta Sinfónica de Montréal / Charles Dutoit
Alexander Scriabin
Seis mazurcas para piano, op.25
Cyprien Katsaris, piano
Fernando Sor
Sinfonía Nº2 en Mi bemol mayor
Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner
11.00
Los Caminos del Barroco
Jean-Philippe Rameau
Suite de la ópera-ballet “Las Indias Galantes”
Les Siècles / François-Xavier Roth
Antonio Vivaldi
Selección de “Motezuma” (sic), RV 723
Vito Priante, bajo-barítono
Marijana Mijanovic, contralto
Roberta Invernizzi, soprano
Romina Basso, mezzosoprano
Maite Beaumont, mezzosoprano
Il Complesso Barocco / Alan Curtis
Carl Heinrich Graun
“Non an calma le mie pene”, aria de la ópera Montezuma
Encarnación Vázquez, mezzosoprano
Orquesta de Cámara de Neuss / Johannes Goritzki
12.00
El Clásico del Mediodía
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
Wolfgang Amadeus Mozart
Las bodas de Fígaro, K.492. Obertura
English Sinfonia / Charles Groves
Wolfgang Amadeus Mozart
Las bodas de Fígaro. "Voi, che sapete"
Magdalena Kozena, mezzosoprano
Wolfgang Amadeus Mozart
Las bodas de Fígaro. "Non piu andrai"
Thomas Allen, barítono
Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457
Miguel Ángel Estrella, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Anónimo (Francia, segunda mitad del siglo XIII)
“Buen señor que te jactas”, motete politextual a cuatro voces del Códice Montpellier
Ensamble Ligeriana / Katia Caré, dir.
John Dunstable
Kyrie eleison (Señor, ten piedad), a tres partes
Tonus Peregrinus
Andrea Antico
Transcripciones para teclado de No habrá más muerte cuando yo muera, frótola de Tromboncino; Mis ojos cansados, madrigal de Arcadelt, y Llama amorosa y bella, frótola de Marchetto Cara, del Primer Libro de Frótolas en tabulatura
Maria Luisa Baldassari, clave y órgano
Mikołaj Zieliński
Ofertorio ”Huerto de Polonia” y Comunión ”Te adoramos, Cristo”
Les Traversées Baroques / Étienne Meyer
Johann Rosenmüller
Sinfonia Prima
Hespèrion XX / Jordi Savall
Anónimo (s.XVII)
Al ver la gente de Angola, negro de Navidad a cinco partes
Ars Longa de La Habana / Teresa Paz
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Johan Svendsen
Sinfonía N°2 en Si bemol mayor, op.15
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Joseph Martin Kraus
Rondó en Fa mayor y Scherzo con variaciones
Ronald Brautigam, piano
Carl Heinrich Graun
“Sforzerò l’avverso mare, de la ópera Ifigenia en Aulide
Julia Lezhneva, soprano
Concerto Köln / Mikhail Antonenko
19.00
Joseph Haydn
Cuarteto Nº40 en Fa mayor, "Cuarteto prusiano Nº5"
Cuarteto Tátrai
Frédéric Chopin
Introducción y polonesa brillante para chelo y piano en Do mayor, op.3
Mstislav Rostropovich, chelo
Martha Argerich, piano
Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Anne Sophie Mutter, violín
National Symphony Orchestra / Mstislav Rostropovich
20.00
La Gran Aldea (Países Bajos)
Johann Wilhelm Wilms
Sonata para flauta y piano Nº3 en Do mayor, op.15
Helen Dabringhaus, flauta
Sebastian Berakdar, piano
Cornelis Thymanszoon Padbrué
Sobre la discordia de los príncipes cristianos
Camerata Trajectina
Richard Hol
Sinfonía Nº1 en do menor
Orquesta Residente de La Haya / Matthias Bamert
21.00
Música Nocturna
Maurice Ravel
Dafnis y Cloe
Coro y Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
22.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Sonata para piano en Sol mayor, op.37, "Gran sonata"
Nicolai Lugansky, piano
Paul Hindemith
Música de concierto para cuerdas y metales, op.50
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Werner Andreas Albert
23.00
Industria Nacional
Saúl Cosentino
Mis ansiedades, Para Elisa y Serenata romántica
Diana Lopszyc, piano
Saúl Cosentino
Callao y Santa Fe
Cuarteto Petrus
Diana Rud
Clair… lointain regard (2003)
Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Mauricio Weintraub
Javier Giménez Noble
Tres danzas, para flauta, viola y arpa
Trío Luminar
Giovanni Battista Martini
Largo y toccata, para órgano
Enrique Rimoldi, órgano
Edgar Varèse
Ionización
percusiónPercusionistas de Buenos Aires / Fabián Berman