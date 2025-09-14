PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

14/09/2025

Programación Lunes 15 de Septiembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Samuel Barber
Música de verano para quinteto de vientos, op.31
Quinteto Arcis

Antonin Dvorák
Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88
Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Enrique Bátiz

Joseph Haydn
Divertimento para clave, dos violines y chelo en Do mayor
János Sebetien, clave
Trío Tátrai

Jean Philippe Rameau
Suite de la ópera Hippolyte et Aricie (selección)
La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Frédéric Chopin
Doce estudios para piano, op.25
Maurizio Pollini, piano

Arthur Honegger
Suite de la banda de sonido de la película Napoleón (1927)
Orquesta Sinfónica de la Radio Checa de Bratislava / Adriano

Johann Sebastian Bach
Sonata para viola da gamba y clave en re mayor, BWV 1028
David Geringas, viola da gamba
Hanns Martin Schneidt, clave

Giuseppe Verdi
Sinfonía de la ópera I vespri siciliani
Orquesta Filarmónica de Budapest / Karolos Trikolidis

Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde

Richard Strauss
Cuarteto para piano y cuerdas en do menor, op.13
Cuarteto con piano Ames

Franz Liszt
Cántico del Sol de San Francisco, S.499 (el número está mal en el CD)
Jenö Jandó, piano

06.00
Y la mañana va

Giacomo Puccini
Capricho sinfónico
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Dietrich Buxtehude
Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Robert Schumann
Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22
Edith Fischer, piano

Claude Debussy
“Rondas de primavera”, N°3 de las “Imágenes” para orquesta
Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

07.00

François Borne
Fantasía brillante sobre temas de “Carmen”, de Bizet
Jean-Pierre Rampal, flauta
Orquesta Royal Philharmonic / Plácido Domingo

Frederic Chopin
Tres nocturnos, op.9: Nro.1 en si bemol menor, Nro.2 en Mi bemol mayor y Nro.3 en Si mayor
Maurizio Pollini, piano

George Frideric Handel
Concerto grosso Nº1 en Sol mayor, op.6, Nº1
I Musici

Frederic Cowen (pianista, director y compositor inglés, 1852 – 1935)
Rapsodia india
Orquesta Filarmónica de Checoslovaquia / Adrian Leaper

08.00

Darius Milhaud
Cuarteto para cuerdas Nº14
Cuarteto Arcana

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº48 en Do mayor, Hoboken 16, Nº35
Jean-Efflam Bavouzet, piano

Aram Jachaturián
Suite “Mascarada”, música incidental para la obra de Mikhail Lemontov
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

09.00

Matyas Seiber
Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos
Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Carl Nielsen
Sonata para violín y piano Nro.1 en La mayor, op.9
Germana Porcu, violín
Sara Costa, piano

Ralph Vaughan Williams
En el país de los pantanos, impresión sinfónica
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

10.00

Karol Szymanowski
Concierto para violín y orquesta Nº2, op.61
Chantal Juillet, violín
Orquesta Sinfónica de Montréal / Charles Dutoit

Alexander Scriabin
Seis mazurcas para piano, op.25
Cyprien Katsaris, piano

Fernando Sor
Sinfonía Nº2 en Mi bemol mayor
Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner

11.00
Los Caminos del Barroco

Jean-Philippe Rameau
Suite de la ópera-ballet “Las Indias Galantes”
Les Siècles / François-Xavier Roth

Antonio Vivaldi
Selección de “Motezuma” (sic), RV 723
Vito Priante, bajo-barítono
Marijana Mijanovic, contralto
Roberta Invernizzi, soprano
Romina Basso, mezzosoprano
Maite Beaumont, mezzosoprano
Il Complesso Barocco / Alan Curtis

Carl Heinrich Graun
“Non an calma le mie pene”, aria de la ópera Montezuma
Encarnación Vázquez, mezzosoprano
Orquesta de Cámara de Neuss / Johannes Goritzki

12.00
El Clásico del Mediodía

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis

Wolfgang Amadeus Mozart
Las bodas de Fígaro, K.492. Obertura
English Sinfonia / Charles Groves

Wolfgang Amadeus Mozart
Las bodas de Fígaro. "Voi, che sapete"
Magdalena Kozena, mezzosoprano

Wolfgang Amadeus Mozart
Las bodas de Fígaro. "Non piu andrai"
Thomas Allen, barítono
Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457
Miguel Ángel Estrella, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Anónimo (Francia, segunda mitad del siglo XIII)
“Buen señor que te jactas”, motete politextual a cuatro voces del Códice Montpellier
Ensamble Ligeriana / Katia Caré, dir.

John Dunstable
Kyrie eleison (Señor, ten piedad), a tres partes
Tonus Peregrinus

Andrea Antico
Transcripciones para teclado de No habrá más muerte cuando yo muera, frótola de Tromboncino; Mis ojos cansados, madrigal de Arcadelt, y Llama amorosa y bella, frótola de Marchetto Cara, del Primer Libro de Frótolas en tabulatura
Maria Luisa Baldassari, clave y órgano

Mikołaj Zieliński
Ofertorio ”Huerto de Polonia” y Comunión ”Te adoramos, Cristo”
Les Traversées Baroques / Étienne Meyer

Johann Rosenmüller
Sinfonia Prima
Hespèrion XX / Jordi Savall

Anónimo (s.XVII)
Al ver la gente de Angola, negro de Navidad a cinco partes
Ars Longa de La Habana / Teresa Paz

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Johan Svendsen
Sinfonía N°2 en Si bemol mayor, op.15
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Joseph Martin Kraus
Rondó en Fa mayor y Scherzo con variaciones
Ronald Brautigam, piano

Carl Heinrich Graun
“Sforzerò l’avverso mare, de la ópera Ifigenia en Aulide
Julia Lezhneva, soprano
Concerto Köln / Mikhail Antonenko

19.00

Joseph Haydn
Cuarteto Nº40 en Fa mayor, "Cuarteto prusiano Nº5"
Cuarteto Tátrai

Frédéric Chopin
Introducción y polonesa brillante para chelo y piano en Do mayor, op.3
Mstislav Rostropovich, chelo
Martha Argerich, piano

Alexander Glazunov
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.82
Anne Sophie Mutter, violín
National Symphony Orchestra / Mstislav Rostropovich

20.00
La Gran Aldea (Países Bajos)

Johann Wilhelm Wilms
Sonata para flauta y piano Nº3 en Do mayor, op.15
Helen Dabringhaus, flauta
Sebastian Berakdar, piano

Cornelis Thymanszoon Padbrué
Sobre la discordia de los príncipes cristianos
Camerata Trajectina

Richard Hol
Sinfonía Nº1 en do menor
Orquesta Residente de La Haya / Matthias Bamert

21.00
Música Nocturna

Maurice Ravel
Dafnis y Cloe
Coro y Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

22.00

Piotr Ilich Chaikovsky
Sonata para piano en Sol mayor, op.37, "Gran sonata"
Nicolai Lugansky, piano

Paul Hindemith
Música de concierto para cuerdas y metales, op.50
Orquesta Sinfónica de Melbourne / Werner Andreas Albert

23.00
Industria Nacional

Saúl Cosentino
Mis ansiedades, Para Elisa y Serenata romántica
Diana Lopszyc, piano

Saúl Cosentino
Callao y Santa Fe
Cuarteto Petrus

Diana Rud
Clair… lointain regard (2003)
Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe / Mauricio Weintraub

Javier Giménez Noble
Tres danzas, para flauta, viola y arpa
Trío Luminar

Giovanni Battista Martini
Largo y toccata, para órgano
Enrique Rimoldi, órgano

Edgar Varèse
Ionización
percusiónPercusionistas de Buenos Aires / Fabián Berman