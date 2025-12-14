Programación Lunes 15 de Diciembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Alexander Glazunov
Quinteto de cuerdas en La mayor, op.39
Cuarteto Gringolts
Christian Poltéra, chelo II
Alejandro García Caturla
Tres danzas cubanas
The New World Symphony / Michael Tilson Thomas
Jean Sibelius
Trece piezas para piano, op.76
Håvard Gimse, piano
Donato Lovreglio
Fantasía de concierto para clarinete y piano sobre motivos de La traviata
Emma Johnson, clarinete;
Gordon Back, piano
Agostino Steffani
Orlando Generoso. Suite
I Barocchisti / Diego Fasolis
Antonin Dvorák
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53
Shlomo Mintz, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52
Alfred Brendel, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Cuarteto Nº3 en mi bemol menor, op.30
Cuarteto Borodin
Franz Schubert
La bella molinera, D.795 (selección)
Olaf Bar, barítono;
Geoffrey Parsons, piano
Nino Rota
Concierto para piano y orquesta en Do mayor
Giorgia Tomassi, piano
Orquesta Filarmónica De La Scala / Riccardo Muti
Jan Dismas Zelenka
Sonata Nº2 en sol menor, ZWV 181
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
06.00
Y la mañana va
Wolfgang Amadeus Mozart
Seis danzas alemanas para orquesta, K.509
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Giovanni Battista Sammartini
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Leos Janácek
Paralipomena, del Segundo libro de ”En un sendero de pastos crecidos”
Radoslav Kvapil, piano
Thomas Arne
Sinfonía Nº1 en Do mayor
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
07.00
Charles Bestor (compositor y pedagogo estadounidense, 1924-2016)
Obertura para una comedia romántica
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Bystrik Rezucha
Charles Mayer (pianista y compositor prusiano, 1799-1862)
Sueños de juventud, seis piezas para piano, op.300
Luigi Gerosa, piano
Francesco Geminiani
Sonata para guitarra, chelo y clave en Do menor
Lászlo Szendrey-Karper, guitarra
Ede Banda, chelo
János Sebestyén, clave
Carl Nielsen
“Un viaje imaginario a las Islas Feroe”, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Chung
08.00
Jacques Offenbach
Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, "Concierto militar"
Ofra Harnoy, chelo
Orquesta Sinfónica de Cincinatti / Erich Kunzel
Arthur Bliss
Tríptico para piano
Philip Fowke, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano para orquesta en La mayor, op.45
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich
09.00
Ermanno Wolf Ferrari
Trío Nro.2 en Fa sostenido mayor, op.7
Franco Mezzena, violín
Sergio Patria, chelo
Elena Ballario, piano
Bohuslav Martinu
Sinfonía Nº3
Orquesta Nacional de Escocia / Bryden Thomson
10.00
Arnold Bax
Sonata para piano Nro.4 en Sol mayor
Eric Parkin, piano
Johann Baptist Vanhal
Concierto para violín y orquesta en Sol mayor
František Xaver Thuri, violín
Orquesta de Cámara Suk / Josef Vlach
Rued Langgaard
Septeto para flauta, oboe, dos clarinetes, dos cornos y fagot
Ensamble de Jutlandia
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Sebastian Bach
Dueto “¿Cuándo vendrás, mi Salvador?”, de la cantata “Despierten, la voz nos llama”, BWV 140
Maria Keohane, soprano
Matthew Brook, bajo
Shunske Sato, violín piccolo
Sociedad Bach de los Países Bajos / Jos van Veldhoven
Ignaz Biber
Sonatas del Rosario Nº 1, 3, 4 y 7
Lina Tur Bonet, violín barroco
Musica Alchemica
Francesco Geminiani
Sonata en do menor para violín y bajo continuo, op. 4 Nº9
Rüdiger Lotter, violin barroco
Olga Watts, clavecín
12.00
El Clásico del Mediodía
Ludwig van Beethoven
Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi bemol mayor, op.20
Miembros del Octeto de la Filarmónica de Berlín
Ludwig van Beethoven
Treinta y dos variaciones sobre un tema original para piano en do menor, WoO 80
Murray Perahia, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Liturgia mozárabe
Probad y ved. Plegaria eucarística
Ensamble Organum / Marcel Pérès
Tannhäuser (s.XIII)
Un servicio constante debe prestarse a las damas, bellas y tiernas
Armin Gottstein, voz
Russ Hodge, rebec
Klaus Winkler, flauta dulce
Antoine de Févin
“Agnus Dei” y “Comunión”, de la Misa de Requiem
Ensamble Doulce Mémoire / Denis Raisin Dadre
Nicolaus Cracoviensis
Danza de los aldeanos
Giovanni Picchi
Ballo húngaro
Autor anónimo
Danzas del libro de Tabulatura de János Kájoni
Camerata Hungarica / Lászlo Czidra
Nicolaes á Kempis (c.1600-1676)
Symphonia Prima a tre, op.3, N°8
Symphonia Prima a quatro, op.3, N°22
Ensamble Clematis / Leonardo García Alarcón
Antonio Caldara
“Sufriré penas y tormentos”, aria con chalumeau obbligato del oratorio Santa Ferma
Sofía Pedro, soprano
Giulia Zannin, chalumeau
Ensamble La Favorita
Johann Sebastian Bach
Chacona en re menor para órgano, BWV 1178
Ralph Looij, órgano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Joseph Haydn
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Do mayor
Cho-Liang Lin, violín
Orquesta de Minnesota / Neville Marriner
Franz Berwald
Trío Nº1en Mi bemol mayor
Ilona Prunyi, piano
András Kiss, violín
Csaba Onczay, chelo
Francis Kleynjans
“Si l'on revait” y “Adagio” de las Cuatro movimientos para dos guitarras, op.53
Marcela Sfriso, guitarra
Walter Ujaldón, guitarra
Bedřich Smetana
Danza checa Nº10, “Danza de saltos”
Orquesta Filarmónica del Estado de Brno / František Jílek
19.00
Élisabeth Jacquet de la Guerre
Sansón
Isabelle Desrochers, soprano
Les Voix Humaines
Nicolò Paganini
Cuarteto con guitarra en La mayor, op.4, Nº3
Rainer Kussmaul, violín
Ulrich Koch, viola
Sonja Prunnbauer, guitarra
Marçal Cervera, chelo
José Pablo Moncayo
Huapango, tres sones veracruzanos para orquesta
Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz
20.00
La Gran Aldea (Italia)
Domenico Cimarosa
Sonata para piano en Si bemol mayor
Victor Sangiorgio, piano
Salvatore Messina
La broma a Don Quijote (transcripción en forma de suite para orquesta de Paolo Pessina)
Orquesta Sinfónica Adriática / Paolo Pessina
Andrea Falconieri
Selección de piezas instrumentales
Ensamble Fitzwilliam
21.00
Industria Nacional
Pascual de Rogatis
Zupay, poema sinfónico en tres movimientos (1910)
Orquesta Sinfónica de Salta / Jorge Lhez
Roberto García Morillo
Sonata N°6 para piano. Rítmica giocosa
Dora Castro, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para laúd y orquesta en Re mayor, RV 93 (transcripción para guitarra)
Miguel Ángel Girollet, guitarra
Camerata Bariloche / Elías Khayat
22.00
Complemento musical