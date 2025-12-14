PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

14/12/2025

Programación Lunes 15 de Diciembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Alexander Glazunov
Quinteto de cuerdas en La mayor, op.39
Cuarteto Gringolts
Christian Poltéra, chelo II

Alejandro García Caturla
Tres danzas cubanas
The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Jean Sibelius
Trece piezas para piano, op.76
Håvard Gimse, piano

Donato Lovreglio
Fantasía de concierto para clarinete y piano sobre motivos de La traviata
Emma Johnson, clarinete;
Gordon Back, piano

Agostino Steffani
Orlando Generoso. Suite
I Barocchisti / Diego Fasolis

Antonin Dvorák
Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53
Shlomo Mintz, violín
Orquesta Filarmónica de Berlín / James Levine

Joseph Haydn
Sonata para piano Nº62 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:52
Alfred Brendel, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Cuarteto Nº3 en mi bemol menor, op.30
Cuarteto Borodin

Franz Schubert
La bella molinera, D.795 (selección)
Olaf Bar, barítono;
Geoffrey Parsons, piano

Nino Rota
Concierto para piano y orquesta en Do mayor
Giorgia Tomassi, piano
Orquesta Filarmónica De La Scala / Riccardo Muti

Jan Dismas Zelenka
Sonata Nº2 en sol menor, ZWV 181
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

06.00
Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart
Seis danzas alemanas para orquesta, K.509
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Giovanni Battista Sammartini
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Leos Janácek
Paralipomena, del Segundo libro de ”En un sendero de pastos crecidos”
Radoslav Kvapil, piano

Thomas Arne
Sinfonía Nº1 en Do mayor
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

07.00

Charles Bestor (compositor y pedagogo estadounidense, 1924-2016)
Obertura para una comedia romántica
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Bystrik Rezucha

Charles Mayer (pianista y compositor prusiano, 1799-1862)
Sueños de juventud, seis piezas para piano, op.300
Luigi Gerosa, piano

Francesco Geminiani
Sonata para guitarra, chelo y clave en Do menor
Lászlo Szendrey-Karper, guitarra
Ede Banda, chelo
János Sebestyén, clave

Carl Nielsen
“Un viaje imaginario a las Islas Feroe”, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Chung

08.00

Jacques Offenbach
Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, "Concierto militar"
Ofra Harnoy, chelo
Orquesta Sinfónica de Cincinatti / Erich Kunzel

Arthur Bliss
Tríptico para piano
Philip Fowke, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano para orquesta en La mayor, op.45
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

09.00

Ermanno Wolf Ferrari
Trío Nro.2 en Fa sostenido mayor, op.7
Franco Mezzena, violín
Sergio Patria, chelo
Elena Ballario, piano

Bohuslav Martinu
Sinfonía Nº3
Orquesta Nacional de Escocia / Bryden Thomson

10.00

Arnold Bax
Sonata para piano Nro.4 en Sol mayor
Eric Parkin, piano

Johann Baptist Vanhal
Concierto para violín y orquesta en Sol mayor
František Xaver Thuri, violín
Orquesta de Cámara Suk / Josef Vlach

Rued Langgaard
Septeto para flauta, oboe, dos clarinetes, dos cornos y fagot
Ensamble de Jutlandia

11.00
Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach
Dueto “¿Cuándo vendrás, mi Salvador?”, de la cantata “Despierten, la voz nos llama”, BWV 140
Maria Keohane, soprano
Matthew Brook, bajo
Shunske Sato, violín piccolo
Sociedad Bach de los Países Bajos / Jos van Veldhoven

Ignaz Biber
Sonatas del Rosario Nº 1, 3, 4 y 7
Lina Tur Bonet, violín barroco
Musica Alchemica

Francesco Geminiani
Sonata en do menor para violín y bajo continuo, op. 4 Nº9
Rüdiger Lotter, violin barroco
Olga Watts, clavecín

12.00
El Clásico del Mediodía

Ludwig van Beethoven
Septeto para violín, viola, chelo, contrabajo, clarinete, corno y fagot en Mi bemol mayor, op.20
Miembros del Octeto de la Filarmónica de Berlín

Ludwig van Beethoven
Treinta y dos variaciones sobre un tema original para piano en do menor, WoO 80
Murray Perahia, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Liturgia mozárabe
Probad y ved. Plegaria eucarística
Ensamble Organum / Marcel Pérès

Tannhäuser (s.XIII)
Un servicio constante debe prestarse a las damas, bellas y tiernas
Armin Gottstein, voz
Russ Hodge, rebec
Klaus Winkler, flauta dulce

Antoine de Févin
“Agnus Dei” y “Comunión”, de la Misa de Requiem
Ensamble Doulce Mémoire / Denis Raisin Dadre

Nicolaus Cracoviensis
Danza de los aldeanos
Giovanni Picchi
Ballo húngaro
Autor anónimo
Danzas del libro de Tabulatura de János Kájoni
Camerata Hungarica / Lászlo Czidra

Nicolaes á Kempis (c.1600-1676)
Symphonia Prima a tre, op.3, N°8
Symphonia Prima a quatro, op.3, N°22
Ensamble Clematis / Leonardo García Alarcón

Antonio Caldara
“Sufriré penas y tormentos”, aria con chalumeau obbligato del oratorio Santa Ferma
Sofía Pedro, soprano
Giulia Zannin, chalumeau
Ensamble La Favorita

Johann Sebastian Bach
Chacona en re menor para órgano, BWV 1178
Ralph Looij, órgano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Joseph Haydn
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Do mayor
Cho-Liang Lin, violín
Orquesta de Minnesota / Neville Marriner

Franz Berwald
Trío Nº1en Mi bemol mayor
Ilona Prunyi, piano
András Kiss, violín
Csaba Onczay, chelo

Francis Kleynjans
Si l'on revait” y “Adagio” de las Cuatro movimientos para dos guitarras, op.53
Marcela Sfriso, guitarra
Walter Ujaldón, guitarra

Bedřich Smetana
Danza checa Nº10, “Danza de saltos”
Orquesta Filarmónica del Estado de Brno / František Jílek

19.00

Élisabeth Jacquet de la Guerre
Sansón
Isabelle Desrochers, soprano
Les Voix Humaines

Nicolò Paganini
Cuarteto con guitarra en La mayor, op.4, Nº3
Rainer Kussmaul, violín
Ulrich Koch, viola
Sonja Prunnbauer, guitarra
Marçal Cervera, chelo

José Pablo Moncayo
Huapango, tres sones veracruzanos para orquesta
Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

20.00
La Gran Aldea (Italia)

Domenico Cimarosa
Sonata para piano en Si bemol mayor
Victor Sangiorgio, piano

Salvatore Messina
La broma a Don Quijote (transcripción en forma de suite para orquesta de Paolo Pessina)
Orquesta Sinfónica Adriática / Paolo Pessina

Andrea Falconieri
Selección de piezas instrumentales
Ensamble Fitzwilliam

21.00
Industria Nacional

Pascual de Rogatis
Zupay, poema sinfónico en tres movimientos (1910)
Orquesta Sinfónica de Salta / Jorge Lhez

Roberto García Morillo
Sonata N°6 para piano. Rítmica giocosa
Dora Castro, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para laúd y orquesta en Re mayor, RV 93 (transcripción para guitarra)
Miguel Ángel Girollet, guitarra
Camerata Bariloche / Elías Khayat

22.00
