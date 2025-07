Programación Lunes 14 de Julio

00.00

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor, op.9, Nº5

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ottorino Respighi

Variaciones sinfónicas

Orquesta de la Radio de Bratislava / Adriano

Max Reger

Variaciones y fuga sobre un tema de Mozart, op.132

Orquesta Filarmónica de Berlín / Karl Böhm

Arnold Bax

Música acuática

Eric Parkin, piano

Nicolò Porpora

Sinfonía de cámara en Re mayor, op.2, Nº4

Guy Delvauz, clave

Artifizii Musicali

Antonin Dvorák

Quinteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.97

Ensamble Raphael

Henry Purcell

Divine Hymn, de Harmonia Sacra

René Jacobs, contratenor‎

Concerto Vocale / René Jacobs

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº17 en Si bemol mayor, K.458, "De la caza"

Cuarteto Bartók

Benjamin Britten

Variaciones sobre un tema de Frank Bridge, op.10

Sinfonietta de Bournemouth / Richard Studt

Ludwig August Lebrun

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

George Gershwin

But not for me Pero no para mí

Jessye Norman, soprano

John Williams, piano

Orlando Gibbons

Tres fantasías a 3 "para el gran contrabajo" Nº20, Nº16 y Nº17

The Parley of instruments / Peter Holman

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811

András Schiff, piano

Wilhelm Bernhard Molique

Concierto para flauta y orquesta en re menor, op.69

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiano Valdés

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº2

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

Camille Saint-Saëns

Seis estudios para la mano izquierda, op.135

Michel Beroff, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para flauta y continuo de “El pastor fiel”, op.13

Mandel Quartet

Piotr Ilich Chaikovsky

El voyevoda, balada sinfónica op.78

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado



Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº2 en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Franz Schubert

Cuarteto para cuerdas Nº5 en Si bemol mayor, Deutsch 68

Cuarteto Melos

Astor Piazzolla

Escualo y Adios Nonino. Arreglo para violín y piano de José Bragato

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Federico El Grande, Rey de Prusia

Concierto para flauta, cuerdas y bajo continuo en Do mayor

Patrick Gallois, flauta

Orquesta de Cámara Carl Philipp Emmanuel Bach / Peter Schreier



Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis

Orquesta Sinfónica de Londres / Antonio Pappano

Franz Léhar

Fragmentos de la opereta “Paganini”

Sonja Schöner, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Orquesta Sinfónica de Berlín / Richard Müller-Lampertz

Sergei Rachmaninov

Seis preludios, op.23

Howard Shelley, piano

Johann Christoph Friedrich Foerster

Concierto para oboe y orquesta en do menor

Xenia Löffler, oboe

Ensamble Hofkapelle de Bartzodf



Gaetano Donizetti

Cuarteto Nº9 en re menor (arreglo para orquesta de cuerdas)

Academy of Saint Martin in the Fields / Neville Marriner

Frederick Delius

Sonata para violín y piano Nº1

Susanne Stanzeleit, violín

Gusztáv Fenyo, piano



Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonía Nº1 en mi menor, op.1

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Agustín Barrios Mangoré

Tango Nro.2 y Danza paraguaya

Marcelo Kayath, guitarra



Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Re mayor, Hoboken 15, Nº16

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta traversa, cuerdas y bajo continuo en Re mayor, TWV 51:D2

Claire Guimond, flauta

Orquesta Barroca Arion / Alexander Weimann

Georg Philipp Telemann

Obertura y aria “Vamos, duerme” de la ópera “Germanicus”

Olivia Stahn soprano

Orquesta Barroca de Sajonia / Gotthold Schwarz

Georg Philipp Telemann

Seis canciones de los “Ejercicios de canto, ejecución instrumental y bajo continuo”:

-Hijos

-Sin preocupación

-La juventud

-Pastoral

-Mujer limpia

-Tabaco

Klaus Mertens, barítono

Ludger Remy, clavecín

Georg Philipp Telemann

Suite para orquesta en Si bemol mayor, “Las naciones”, TWV 55: B5

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Robert Schumann

Liederkreis, op.39

Ian Bostridge, tenor

Julius Drake, piano

Arnold de Lantins

“Kyrie” (Ten piedad), de la Misa Verbum Incarnatum

Capilla Flamenca / Dirk Snellings

Arnold de Lantins

Tota pulchra es (Eres toda belleza), motete a cuatro voces

Puesto que chipriota soy, balada

Ensamble El Espejo de la Música / Baptiste Romain

Thomas Robinson

A Toy (Un juguete)

Christopher Wilson, laúd

Melchor de Torres y Portugal

Un juguetico de fuego, juguete

Montserrat Figueras, soprano

Hespèrion XXI / Jordi Savall

Nathanael Schnittelbach

Chacona en La mayor

Ensamble Eco del Danubio

Daniel Purcell

El masque de Himeneo y Cupido

Solistas vocales

The Sixteen / Harry Christophers

Carl Reinecke

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor, op.283

Aurèle Nicolet, flauta

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.35

Hélène Grimaud, piano

Luis Gianneo

Obertura para una comedia infantil

Orquesta Sinfónica de Salta / Luis Gorelik

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

“Coros de ángeles colmados de alegría”, motete

Bernarda Fink, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Camille Saint-Saëns

Trío Nº1 en Fa mayor, op.18

Trío Florestan

Fernando Sor

Obertura del ballet El amante pintor

Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner

Johann Wilhelm Wilms

Concierto para clave y orquesta en Mi mayor, op.3

Arthur Schoonderwoerd, clave

Ensamble Cristofori / Arthur Schoonderwoerd

Hubertus Galenus von Brucken Fock (1859 – 1935)

Sonata para chelo y piano en mi menor

Larissa Groeneveld, chelo

Frank van de Laar, piano

Jan Pieterzoon Sweelinck

Hodie Christus natus est

Coro de Cámara de Holanda / Ton Koopman

Julián Aguirre

Cinco tristes. Primer cuaderno de Aires nacionales argentinos, op.17

Alfredo Corral, piano

Roberto García Morillo

Tres números de la Suite sinfónica del mimodrama “Usher” según Edgar Allan Poe, op 8 (1941)

Orquesta Sinfónica Nacional / Simón Blech

Irma Urteaga

Cuarteto para cuerdas (1969)

Cuarteto Arcangelo Corelli

Quique Sinesi

Cielo abierto, para guitarra

Víctor Villadangos, guitarra