PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

12/10/2025

Programación Lunes 13 de Octubre

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Ferruccio Busoni
Figuras medievales para piano, op.33, BV 194
Geoffrey Douglas Madge, piano

Antonio Piacentini Romano
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Aram Jachaturián
Masquerade suite
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Felix Mendelssohn
Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17
Martin Ostertag, chelo
Roland Keller, piano

Anónimo del siglo XVIII
Sinfonía para cuerdas y bajo continuo en Re mayor
Ensamble Sephira de Stuttgart

Johannes Brahms
Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1
Cuarteto Melos

Jean Sibelius
Vals triste para orquesta, op.44, Nº1
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº6 en mi menor, BWV 830
Glenn Gould, piano

Richard Davy
Joan is sick and ill at ease
Pro Cantione Antiqua de Londres

Aram Jachaturián
Espartaco, suite Nº2 op.82b. Mov.I: "Adagio de Espartaco y Frigia" (arreglo para flauta y orquesta)
James Galway, flauta
Royal Philarmonic Orchestra / Myung-Whun Chung

Robert Schumann
Liederkreis para voz y piano, op.24
Paul Eswood, contratenor;
Nicholas McGegan, piano

Jean Marie Leclair
Recreación musical de ejecución sencilla Nº2
Florilegium

Frédéric Chopin
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Pablo Sarasate
Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20
Helmut Zacharias, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ferenc Fricsay

Franz Liszt
Años de peregrinación, S.161, Italia: "Sobre una lectura del Dante, fantasía quasi sonata"
Daniel Barenboim, piano

06.00
Y la mañana va

Franz Liszt
Vals Mefisto Nº1
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36
Alexis Weissenberg, piano

Heinrich Franz von Biber
Sonata representativa para violín y bajo continuo en La mayor
Ensamble Romanesca

Joseph Haydn
Sinfonía Nº27 en Sol mayor, Hoboken 1, Nro.27
Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

07.00

Rudolf Moser (compositor y pedagogo suizo, 1892-1960)
Obertura para un concierto de iglesia, op.41
Sinfonietta de Riga / Philippe Bach

Johann Sebastian Bach
Cantabile, ma un poco adagio, BWV 1019
Monica Huggett, violin
Ton Koopman, clave

Edvard Grieg
Peer Gynt, suite para orquesta Nº2, op.55. Arreglo para piano
Eva Knardahl, piano

Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nro.1 en Mi mayor, op.49
Patrick Gallois, flauta y dirección
Sinfonía Finlandia

08.00

Max Bruch
Cuarteto para cuerdas en do menor, op.9
Cuarteto de cuerdas de Mannheim

Ida Presti (guitarrista y compositora francesa, 1924-1967)
España, para dúo de guitarras
Olivier Chassain y Stein-Erik Olsen, guitarras

Giuseppe Verdi
Himno de las naciones, cantata, con textos de Arrigo Boito
Fabio Armiliato, tenor
Coro y Orquesta Filarmónica de la Ópera de Niza / Marcello Panni

09.00

Arthur Bliss (compositor ingles, 1891-1975)
Sinfonía de los colores
Orquesta Nacional de la BBC de Gales / Richard Hickox

Mieczysław Weinberg (pianista y compositor ruso, 1919-1996)
Sonata para piano Nº5, op.58
Stefan Irmer, piano

10.00

Leopold Kozeluch
Concierto para piano a cuatro manos y orquesta en Si bemol mayor
Zdenka y Martin Hersel, piano a cuatro manos
Orquesta de Cámara de la República Checa / Leos Svarovsky

Christoph Graupner
Suite para tres clarinetes Nº1 (en tres chalumeaux: instrumento de madera con seis agujeros y boquilla con lengueta, predecesor del clarinete)
Keith Puddy, Gary Brodie y Paul Price, chalumeaux

Alexander Arutiunian
Sinfonietta
Nueva Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian

11.00
Los Caminos del Barroco

Henry Purcell
Canciones de la música incidental para “La cómica historia de Don Quijote”
-Sing all ye muses
-From rosy bowers
- Let the dreadful engines
James Bowman, contratenor
Emma Kirkby, soprano
David Thomas, bajo
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Joseph Bodin de Boismortier
Selección del ballet “Don Quijote”
Le Concert Spirituel / Hervé Niquet

Georg Philipp Telemann
Suite burlesca “Don Quijote“
New York Baroque

12.00
El Clásico del Mediodía

Franz Schubert
Sonata para piano Nº18 en Sol mayor, D.894
Alfred Brendel, piano

Franz Schubert
Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, D.935, Nº3
Maria João Pires, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Ricardo Corazón de León
Ningún hombre prisionero
Ensamble Perceval

Firminus Caron
Ay, qué será de mi corazón, rondó a tres voces
Ensamble Huelgas/ Paul van Nevel
Claudio Merulo (1553-1604)
Toccata N°2 en el primer tono
Rinaldo Alessandrini, órgano

Giovanni Perluigi da Palestrina
Sicut cervus (Así como el siervo), motete a cuatro voces
The Cambridge Singers

Luca Marenzio
Primera sección del madrigal “Solo y pensativo”, a cinco voces, del Noveno Libro de madrigales
Ensamble La Venexiana

Michel-Richard Delalande (1657-1726)
“Concierto de trompetas” de las Sinfonías para las cenas del rey
La Simphonie du Marais / Hugo Reyne

Domenico Scarlatti
Sonata para teclado en fa menor, K.466
Scott Ross, clave

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

20.00
La Gran Aldea

21.00
Música Nocturna

Gioachino Rossini
Pequeña Misa Solemne
Cecilia Gasdia, soprano
Bernarda Fink, mezzosoprano
Vincenzo La Scola, tenor
Francesco Ellero D'Artegna, bajo
Luciano Sgrizzi y Jean-François Antonioli, pianos
Michel Corboz, armonio
Ensamble Vocal de Lausanne / Michel Corboz

22.20

Antonin Dvorák
Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22
Orquesta Filarmónica de Londres / Christopher Hogwood

23.00
Industria Nacional