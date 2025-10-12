Programación Lunes 13 de Octubre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Ferruccio Busoni
Figuras medievales para piano, op.33, BV 194
Geoffrey Douglas Madge, piano
Antonio Piacentini Romano
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Aram Jachaturián
Masquerade suite
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Felix Mendelssohn
Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17
Martin Ostertag, chelo
Roland Keller, piano
Anónimo del siglo XVIII
Sinfonía para cuerdas y bajo continuo en Re mayor
Ensamble Sephira de Stuttgart
Johannes Brahms
Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1
Cuarteto Melos
Jean Sibelius
Vals triste para orquesta, op.44, Nº1
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº6 en mi menor, BWV 830
Glenn Gould, piano
Richard Davy
Joan is sick and ill at ease
Pro Cantione Antiqua de Londres
Aram Jachaturián
Espartaco, suite Nº2 op.82b. Mov.I: "Adagio de Espartaco y Frigia" (arreglo para flauta y orquesta)
James Galway, flauta
Royal Philarmonic Orchestra / Myung-Whun Chung
Robert Schumann
Liederkreis para voz y piano, op.24
Paul Eswood, contratenor;
Nicholas McGegan, piano
Jean Marie Leclair
Recreación musical de ejecución sencilla Nº2
Florilegium
Frédéric Chopin
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52
Pablo Sarasate
Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20
Helmut Zacharias, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ferenc Fricsay
Franz Liszt
Años de peregrinación, S.161, Italia: "Sobre una lectura del Dante, fantasía quasi sonata"
Daniel Barenboim, piano
06.00
Y la mañana va
Franz Liszt
Vals Mefisto Nº1
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Sergei Rachmaninov
Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36
Alexis Weissenberg, piano
Heinrich Franz von Biber
Sonata representativa para violín y bajo continuo en La mayor
Ensamble Romanesca
Joseph Haydn
Sinfonía Nº27 en Sol mayor, Hoboken 1, Nro.27
Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai
07.00
Rudolf Moser (compositor y pedagogo suizo, 1892-1960)
Obertura para un concierto de iglesia, op.41
Sinfonietta de Riga / Philippe Bach
Johann Sebastian Bach
Cantabile, ma un poco adagio, BWV 1019
Monica Huggett, violin
Ton Koopman, clave
Edvard Grieg
Peer Gynt, suite para orquesta Nº2, op.55. Arreglo para piano
Eva Knardahl, piano
Saverio Mercadante
Concierto para flauta y orquesta Nro.1 en Mi mayor, op.49
Patrick Gallois, flauta y dirección
Sinfonía Finlandia
08.00
Max Bruch
Cuarteto para cuerdas en do menor, op.9
Cuarteto de cuerdas de Mannheim
Ida Presti (guitarrista y compositora francesa, 1924-1967)
España, para dúo de guitarras
Olivier Chassain y Stein-Erik Olsen, guitarras
Giuseppe Verdi
Himno de las naciones, cantata, con textos de Arrigo Boito
Fabio Armiliato, tenor
Coro y Orquesta Filarmónica de la Ópera de Niza / Marcello Panni
09.00
Arthur Bliss (compositor ingles, 1891-1975)
Sinfonía de los colores
Orquesta Nacional de la BBC de Gales / Richard Hickox
Mieczysław Weinberg (pianista y compositor ruso, 1919-1996)
Sonata para piano Nº5, op.58
Stefan Irmer, piano
10.00
Leopold Kozeluch
Concierto para piano a cuatro manos y orquesta en Si bemol mayor
Zdenka y Martin Hersel, piano a cuatro manos
Orquesta de Cámara de la República Checa / Leos Svarovsky
Christoph Graupner
Suite para tres clarinetes Nº1 (en tres chalumeaux: instrumento de madera con seis agujeros y boquilla con lengueta, predecesor del clarinete)
Keith Puddy, Gary Brodie y Paul Price, chalumeaux
Alexander Arutiunian
Sinfonietta
Nueva Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian
11.00
Los Caminos del Barroco
Henry Purcell
Canciones de la música incidental para “La cómica historia de Don Quijote”
-Sing all ye muses
-From rosy bowers
- Let the dreadful engines
James Bowman, contratenor
Emma Kirkby, soprano
David Thomas, bajo
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Joseph Bodin de Boismortier
Selección del ballet “Don Quijote”
Le Concert Spirituel / Hervé Niquet
Georg Philipp Telemann
Suite burlesca “Don Quijote“
New York Baroque
12.00
El Clásico del Mediodía
Franz Schubert
Sonata para piano Nº18 en Sol mayor, D.894
Alfred Brendel, piano
Franz Schubert
Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, D.935, Nº3
Maria João Pires, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Ricardo Corazón de León
Ningún hombre prisionero
Ensamble Perceval
Firminus Caron
Ay, qué será de mi corazón, rondó a tres voces
Ensamble Huelgas/ Paul van Nevel
Claudio Merulo (1553-1604)
Toccata N°2 en el primer tono
Rinaldo Alessandrini, órgano
Giovanni Perluigi da Palestrina
Sicut cervus (Así como el siervo), motete a cuatro voces
The Cambridge Singers
Luca Marenzio
Primera sección del madrigal “Solo y pensativo”, a cinco voces, del Noveno Libro de madrigales
Ensamble La Venexiana
Michel-Richard Delalande (1657-1726)
“Concierto de trompetas” de las Sinfonías para las cenas del rey
La Simphonie du Marais / Hugo Reyne
Domenico Scarlatti
Sonata para teclado en fa menor, K.466
Scott Ross, clave
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
20.00
La Gran Aldea
21.00
Música Nocturna
Gioachino Rossini
Pequeña Misa Solemne
Cecilia Gasdia, soprano
Bernarda Fink, mezzosoprano
Vincenzo La Scola, tenor
Francesco Ellero D'Artegna, bajo
Luciano Sgrizzi y Jean-François Antonioli, pianos
Michel Corboz, armonio
Ensamble Vocal de Lausanne / Michel Corboz
22.20
Antonin Dvorák
Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22
Orquesta Filarmónica de Londres / Christopher Hogwood
23.00
Industria Nacional