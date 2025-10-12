Programación Lunes 13 de Octubre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Ferruccio Busoni

Figuras medievales para piano, op.33, BV 194

Geoffrey Douglas Madge, piano

Antonio Piacentini Romano

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Aram Jachaturián

Masquerade suite

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Felix Mendelssohn

Variaciones concertantes para chelo y piano en Re mayor, op.17

Martin Ostertag, chelo

Roland Keller, piano

Anónimo del siglo XVIII

Sinfonía para cuerdas y bajo continuo en Re mayor

Ensamble Sephira de Stuttgart

Johannes Brahms

Cuarteto Nº1 en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Melos

Jean Sibelius

Vals triste para orquesta, op.44, Nº1

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº6 en mi menor, BWV 830

Glenn Gould, piano

Richard Davy

Joan is sick and ill at ease

Pro Cantione Antiqua de Londres

Aram Jachaturián

Espartaco, suite Nº2 op.82b. Mov.I: "Adagio de Espartaco y Frigia" (arreglo para flauta y orquesta)

James Galway, flauta

Royal Philarmonic Orchestra / Myung-Whun Chung

Robert Schumann

Liederkreis para voz y piano, op.24

Paul Eswood, contratenor;

Nicholas McGegan, piano

Jean Marie Leclair

Recreación musical de ejecución sencilla Nº2

Florilegium

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Pablo Sarasate

Aires gitanos para violín y orquesta en do menor, op.20

Helmut Zacharias, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Ferenc Fricsay

Franz Liszt

Años de peregrinación, S.161, Italia: "Sobre una lectura del Dante, fantasía quasi sonata"

Daniel Barenboim, piano

06.00

Y la mañana va

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº1

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

Alexis Weissenberg, piano

Heinrich Franz von Biber

Sonata representativa para violín y bajo continuo en La mayor

Ensamble Romanesca

Joseph Haydn

Sinfonía Nº27 en Sol mayor, Hoboken 1, Nro.27

Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

07.00

Rudolf Moser (compositor y pedagogo suizo, 1892-1960)

Obertura para un concierto de iglesia, op.41

Sinfonietta de Riga / Philippe Bach

Johann Sebastian Bach

Cantabile, ma un poco adagio, BWV 1019

Monica Huggett, violin

Ton Koopman, clave

Edvard Grieg

Peer Gynt, suite para orquesta Nº2, op.55. Arreglo para piano

Eva Knardahl, piano

Saverio Mercadante

Concierto para flauta y orquesta Nro.1 en Mi mayor, op.49

Patrick Gallois, flauta y dirección

Sinfonía Finlandia

08.00



Max Bruch

Cuarteto para cuerdas en do menor, op.9

Cuarteto de cuerdas de Mannheim

Ida Presti (guitarrista y compositora francesa, 1924-1967)

España, para dúo de guitarras

Olivier Chassain y Stein-Erik Olsen, guitarras

Giuseppe Verdi

Himno de las naciones, cantata, con textos de Arrigo Boito

Fabio Armiliato, tenor

Coro y Orquesta Filarmónica de la Ópera de Niza / Marcello Panni

09.00



Arthur Bliss (compositor ingles, 1891-1975)

Sinfonía de los colores

Orquesta Nacional de la BBC de Gales / Richard Hickox

Mieczysław Weinberg (pianista y compositor ruso, 1919-1996)

Sonata para piano Nº5, op.58

Stefan Irmer, piano

10.00

Leopold Kozeluch

Concierto para piano a cuatro manos y orquesta en Si bemol mayor

Zdenka y Martin Hersel, piano a cuatro manos

Orquesta de Cámara de la República Checa / Leos Svarovsky

Christoph Graupner

Suite para tres clarinetes Nº1 (en tres chalumeaux: instrumento de madera con seis agujeros y boquilla con lengueta, predecesor del clarinete)

Keith Puddy, Gary Brodie y Paul Price, chalumeaux

Alexander Arutiunian

Sinfonietta

Nueva Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian

11.00

Los Caminos del Barroco

Henry Purcell

Canciones de la música incidental para “La cómica historia de Don Quijote”

-Sing all ye muses

-From rosy bowers

- Let the dreadful engines

James Bowman, contratenor

Emma Kirkby, soprano

David Thomas, bajo

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Joseph Bodin de Boismortier

Selección del ballet “Don Quijote”

Le Concert Spirituel / Hervé Niquet

Georg Philipp Telemann

Suite burlesca “Don Quijote“

New York Baroque

12.00

El Clásico del Mediodía

Franz Schubert

Sonata para piano Nº18 en Sol mayor, D.894

Alfred Brendel, piano

Franz Schubert

Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, D.935, Nº3

Maria João Pires, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Ricardo Corazón de León

Ningún hombre prisionero

Ensamble Perceval

Firminus Caron

Ay, qué será de mi corazón, rondó a tres voces

Ensamble Huelgas/ Paul van Nevel

Claudio Merulo (1553-1604)

Toccata N°2 en el primer tono

Rinaldo Alessandrini, órgano

Giovanni Perluigi da Palestrina

Sicut cervus (Así como el siervo), motete a cuatro voces

The Cambridge Singers

Luca Marenzio

Primera sección del madrigal “Solo y pensativo”, a cinco voces, del Noveno Libro de madrigales

Ensamble La Venexiana

Michel-Richard Delalande (1657-1726)

“Concierto de trompetas” de las Sinfonías para las cenas del rey

La Simphonie du Marais / Hugo Reyne

Domenico Scarlatti

Sonata para teclado en fa menor, K.466

Scott Ross, clave

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

20.00

La Gran Aldea

21.00

Música Nocturna

Gioachino Rossini

Pequeña Misa Solemne

Cecilia Gasdia, soprano

Bernarda Fink, mezzosoprano

Vincenzo La Scola, tenor

Francesco Ellero D'Artegna, bajo

Luciano Sgrizzi y Jean-François Antonioli, pianos

Michel Corboz, armonio

Ensamble Vocal de Lausanne / Michel Corboz

22.20



Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Orquesta Filarmónica de Londres / Christopher Hogwood

23.00

Industria Nacional