Programación Lunes 13 de Mayo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart

Diez variaciones para piano sobre un tema de Gluck, K.455

Mitsuko Uchida, piano

Johannes Brahms

Cuatro canciones serias, op.121

Linda Finnie, mezzosoprano;

Anthony Legge, piano

Agostino Steffani

El triunfo del destino. Las sombras ; Danzas

I Barocchisti / Diego Fasolis

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80

Cuarteto Melos

Robert Schumann

Carnaval, op.9

Claudio Arrau, piano

Marc-Antoine Charpentier

Te deum en Re mayor, H.146

Les Arts Florissants / William Christie¨

Fini Henriques

Trío en Sol mayor, op.31. Trío de los niños

Tre Musici

Francis Poulenc

Sonata para clarinete y piano en si menor

Victoria Soames, clarinete;

Julius Drake, piano

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Joan Cabanilles

Tiento Nº3 de contres

Hespèrion XX / Jordi Savall

Gabriel Fauré

Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1

Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2

Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3

Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mauor, op.36

Nocturno para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.37

Pascal Rogé, piano

Max Bruch

Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85

Gérard Caussé, viola

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Sébastien de Brossard

Canticum Secundum

Isabelle Desrochers, soprano;

Frédéric Desenclos, órgano

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Géza Anda, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

06.00

Y la mañana va

Gioachino Rossini

Sonata para cuerdas Nº6 en Re mayor

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Maurice Ravel

Sonatina para piano

Bertrand Chamayou, piano

Joseph Haydn

Sonata dúo para violín y viola Nº5 en Mi bemol mayor

Dénes Kovács, violín; Géza Németh, viola

Dmitri Shostakovich

Suite de ballet Nº3

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

07.00

Charles Bestor (compositor y pedagogo estadounidense, 1924-2016)

Obertura para una comedia romántica

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Bystrik Rezucha

Charles Mayer (pianista y compositor prusiano, 1799-1862)

Sueños de juventud, seis piezas para piano, op.300

Luigi Gerosa, piano

Francesco Geminiani

Sonata para guitarra, chelo y clave en Do menor

Lászlo Szendrey-Karper, guitarra

Ede Banda, chelo

János Sebestyén, clave

Carl Nielsen

“Un viaje imaginario a las Islas Feroe”, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Chung

08.00



Jacques Offenbach

Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, "Concierto militar"

Ofra Harnoy, chelo

Orquesta Sinfónica de Cincinatti / Erich Kunzel

Arthur Bliss

Tríptico para piano

Philip Fowke, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano para orquesta en La mayor, op.45

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

09.00

Ermanno Wolf Ferrari

Trío Nro.2 en Fa sostenido mayor, op.7

Franco Mezzena, violín

Sergio Patria, chelo

Elena Ballario, piano

Niels Gade

Sinfonía Nº6 en sol menor, op.32

Collegium Musicum de Copenhagen / Michael Schønwandt

10.00

Arnold Bax

Sonata para piano Nro.1

Eric Parkin, piano

Louis Spohr

Concierto para violín y orquesta Nº8 en la menor, op.47, "In modo di scena cantante"

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Eiji Oue

Rued Langgaard

Septeto para flauta, oboe, dos clarinetes, dos cornos y fagot

Ensamble de Jutlandia

11.00

Los Caminos del Barroco

Michel-Richard Delalande

'Te Deum', gran motete S.32

Emmanuelle de Negri, soprano

Dagmar Šaškova, soprano

Sean Clayton, tenor

Cyril Auvity, tenor

André Morsch, bajo

Ensemble Aedes (coro)

Le Poème Harmonique / Vincent Dumestre

Johann Sebastian Bach

Motete "Cantad al Señor un cántico nuevo", BWV 225

Sociedad Bach de los Países Bajos / Stephan MacLeod

12.00

El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms

Concierto para piano y orquesta Nº1 en re menor, op.15

Daniel Barenboim, piano

Staatskapelle Berlín / Gustavo Dudamel

Johannes Brahms

Canción de cuna, op.49, Nº4

Felicity Lott, soprano

Graham Johnson, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Anónimo (fines del siglo XII)

“Tercera escena: Aparición de Cristo al apóstol Tomás” y “Antífona: Yo soy el alfa y el omega” de El juego de los peregrinos de Emaús

Ensamble Organum Marcel Perés

Philippe de Vitry (1291-1361)

Nos arrastran al precipicio, motete a cuatro voces

Orlando Consort

John Dunstable

Cuán bella eres, motete a tres voces

Tonus Peregrinus

Francesco Spinaccino

Ricercar

Christopher Wilson, laúd

Adriano Willaert

Ricercare décimo, a tres voces

Ensamble Veneto

Luzzascho Luzzaschi

Te amo, vida mía

Ludovico Agostini

Oh amarguísima dulzura

Luzzascho Luzzaschi

Muy bien puede

Véronique Bourin, Axelle Bernage y Christel Boiron, sopranos

Ensamble Doulce Mémoire / Denis Raisn Dadre

Georg Philipp Telemann

Suite de naciones antiguas y modernas en Sol mayor

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

El Regreso

Carlos Guastavino

Cuarteto para arcos

Cuarteto Gianneo

Joseph Ignace Pleyel

Concierto para clarinete y orquesta en Do mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudeste de Alemania / Paul Angerer

Camille Saint-Saëns

“Mon coeur s’ouvre à ta voix”

José Carreras, tenor

Agnes Baltsa, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

19.00

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº14 en do dostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de luna"

Maria João Pires, piano

William Walton

Obertura para el Festival de Johannesburgo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

André Cardinal Destouches

Suite de la ópera Los elementos

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Giussepe Marie Cambini

“La Marsellesa” y “Cadet Rousselle” de Variaciones sobre seis aires patrióticos para dos violines

Dúo Müncher

20.00

La Gran Aldea (Austria)

Heinrich Picot de Peccaduc

Trío para corno, oboe y piano en Re mayor, op.61

Jenoe Keveházy, corno

József Kiss, oboe

Jeno Jandó, piano

Hans Rott

“Cuarto movimiento” de la Sinfonía en mi mayor

Orquesta Philharmonia de Cincinnati / Gerhard Samuel

Joseph Haydn

Recuerdo, Hob.XXVIa:26

Adirenne Csengery, soprano

Malcolm Bilson, fortepiano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Arias de las óperas Madame Butterfly y Turandot de Puccini, y Otelo de Verdi

Helena Arizmendi, soprano

Orquestas / Bruno Bandini y Juan Emilio Martini

Malcolm Arnold

Tres canciones marítimas

Quinteto de Vientos Argos

Gabriel Senanes

Fragmentos (des)concertantes para viola y orquesta (2018)

Elizabeth Ridolfi, viola

Orquesta De Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” / Gustavo Fontana