Programación Lunes 13 de Julio

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano N°1 en mi menor, op.38
Sol Gabetta, chelo;
Hélène Grimaud, piano
Johann Sebastian Bach
"Was seind das vor grosse Schlösser", quodlibet, BWV 524
Barbara Schlick, soprano;
Kai Wessel, contratenor;
Christoph Prégardien, tenor;
Klaus Mertens, bajo
Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº23 en La mayor, K.488
Stephen Kovacevich, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis
Malcolm Arnold
Tres shanties para quinteto de vientos, op.4
The Nash Ensemble
Alexander Scriabin
Sonata para piano en mi bemol menor
Bern Glemser, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº49 en fa menor, Hob.I:49, "La pasión"
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla
Anthony Holborne
Dos piezas para laúd
Hopkinson Smith, laúd
Henry Vieuxtemps
Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor, op.31
Hilary Hahn, violín
Orquesta Filarmónica de Cámara de Bremen / Paavo Järvi
Benedetto Marcello
Sonata para flauta dulce y clave en sol menor, op.2, Nº8
Academia Claudio Monteverdi de Venecia / Hans Ludwig Hirsch
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº23 en fa menor, op.57, "Appassionata"
Claudio Arrau, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Variaciones sobre un tema rococó para chelo y orquesta, op.33
Truls Mörk, chelo
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
François Couperin
Concierto Real Nº3
Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz
John Burton
Sonata para piano Nº1 en Re mayor
Ian Hobson, piano
Tomaso Albinoni
El nacimiento de la aurora. "Aure, andate e baciate"
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
Sol Gabetta, chelo
Cappella Gabetta / Andrés Gabetta
Miguel Llobet
Seis canciones catalanas
Eduardo Fernández, guitarra
Camille Saint-Saëns
Aires de ballet de la ópera Ascanio - Adagio y variación
Susan Milan, flauta
City of London Sinfonia / Richard Hickox
Claude Debussy
Marcha escocesa sobre un tema popular, L.77 (versión orquestal)
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Sergei Rachmaninov
Trío elegíaco Nº1 en sol menor
Beaux Arts Trio
Felix Mendelssohn
Siete piezas características, op.7
Martin Jones, piano
07.00
Y la mañana va
Piotr illych Tchaikovsky
Obertura en Fa Mayor
Orquesta Nacional de Rusia / Mikhail Pletnev
Ernö Dohnányi
Dos rapsodias para piano, op.11
Martin Roscoe, piano
Orlando Gibbons
Cinco fantasías “a tres”
Ensamble The Parley of instruments / Peter Holman
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº13 en Fa mayor, K.112
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
08.00
Félix Mendelssohn
Concierto para piano y orquesta Nro.1 en sol menor, op.25
Jan Lisiecki, piano
Orquesta de cámara Orpheus
Francesco Domenico Araia (compositor italiano, 1709-1770)
"Pastor che a notte ombrosa", aria de la ópera “Seleuco”
Cecilia Bartoli, mezzosoprano
Orquesta I Barocchisti / Diego Fasolis
Arthur Bliss
Suite para piano
Mark Bebbington, piano
09.00
Henri Dutilleux (compositor francés, 1916-2013)
Sinfonía Nro.1, para gran orquesta
Orquesta Filarmónica de Luxemburgo / Gustavo Gimeno
Vojtech Jírovec (compositor y director checo, 1763-1850)
Gran trio concertante para clarinete, chelo y piano, op.43
Trio Tones
10.00
Maurice Ravel
Fragmentos de la ópera cómica “La hora española”
Luca Lombardo, tenor
Marc Barrard, barítono
Isabelle Druet, mezzosoprano
Nicolas Courjal, bajo
Orquesta Nacional de Lyon / Leonard Slatkin
Carl Nielsen
Música para piano para chicos y grandes, Libro 2, op.53
Elisabeth Westenholz, piano
Pieter van Maldere (violinista y compositor belga, 1729- 1768)
Sinfonía en sol menor, op.4, Nro.1
The Academy of Ancient Music / Filip Bral
11.00
Los Caminos del Barroco
Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en re menor, op. 9 Nº2
Paul Dombrecht, oboe
Il Fondamento / Paul Dombrecht
Girolamo Frescobaldi
Bergamasca, de Fiori Musicali
Magdalena Baczewska, clavecín
Johann Sebastian Bach
Sinfonía de la Cantata “En la tarde de aquel mismo sábado”, BWV 42
Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman
Luigi Boccherini
Concierto para violonchelo y orquesta en Sol mayor, G. 480
Anner Bylsma, violonchelo
Tafelmusik / Jeanne Lamon
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en mi menor, RV 273
Fabio Biondi, violín
Europa Galante / Fabio Biondi
12.00
Al Mediodía
Thomas Shaw
Concierto en Sol mayor para violín y orquesta
Elizabeth Wallfisch, violín
The Parley of Instruments / Peter Holman
Francis Poulenc
Rapsodia negra, op.1
NIcolas Rivenq, barítono
New Music Studium / Antonio Plotino
Johannes Brahms
Danzas húngaras Nº17 a 21 (orquestación de Antonin Dvořák)
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur
James Legg
Suite para oboe y arpa
James Gordon, oboe
Gretchen Van Hoesen, arpa
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Folquet de Marsella
Tanto me agrada el amoroso pensamiento, canción
Ensamble Sequentia
Bálint Bakfark (1507-1576)
Fantasía Nº9 a cuatro y transcripción del madrigal Pace non trovo, de Yvo Barry
Dániel Benkö, laúd
Mikolaj Gomólka (c.1535-1591)
Salmos XXII, XXVIII y XXX, de Melodías para el salterio polaco (1579)
Il Canto / Michat Straszewski
Ensamble Instrumental Ars Nova / Jacek Urbaniek
Nicola Matteis (c. 1650 - 1700)
Fantasías diversas sobre la antigua sarabanda o chacona
Amandine Beyer, violín
Ensamble Gli Incogniti
Johann Philpp Krieger
Surgite cum gaudio (Levántate con alegría), cantata
Heidrun Luchterhandt, soprano
Ensamble Música del Concejo de Hamburgo / Simone Eckert
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
François Colin de Blamont (compositor francés, 1690-1760)
Dido, cantata para voz solista y orquesta
Jennifer Smith, soprano
Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski
Franz Schubert
Cuarteto Nº6 en Re mayor, D.74
Cuarteto Melos
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para piano y orquesta Nº3 en Re mayor, K.40
Murray Perahia, piano
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Murray Perahia
19.00
Zdeněk Fibich
Primavera. Un poema sinfónico, op.13
Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / František Vajnar
Bohuslav Martinů
La revue de cuisine
The Darlington Ensemble
Maria Szymanowska
Fantasía dedicada a Su Alteza, la Princesa Zajączek y Capricho sobre el romance de Joconde dedicado a monsieur John Field
Anna Ciborowska, piano
20.00
Momentos Musicales
Girolamo Frescobaldi
Arias de ballet del Libro 2
Scott Ross, clave
Piotr Ilich Chaikovsky
Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35
Anne-Sophie Mutter, violín
Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan
Jan Ladislav Dussek
Sonata para arpa en do menor
Willy Postma, arpa
21.00
Claude Debussy
Sonata para violín y piano en sol menor, L.140
Jascha Heifetz, violín
Emanuel Bay, piano
Henry Purcell
Obertura de "Timón de Atenas", Z.632
The Parley of Instruments / Peter Holman
Robert Schumann
Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44
Leonard Bernstein, piano
Cuarteto de cuerdas Juilliard
Johann Sebastian Bach
Fuga para laúd en sol menor, BWV 1000
Nigel North, laúd
22.00
Industria Nacional
Maurice Ravel
Alborada del gracioso (arreglo de Leonardo Coluccia)
Camerata Argentina de Guitarras
Claudio Lluán (compositor argentino, 1957)
Música nocturna, para clarinete y sonidos electrónicos
Jorge Variego, clarinete
Ottorino Respighi
Il Tramonto
Virginia Correa Dupuy, mezzosoprano
Sinfonietta Omega / Gerardo Gandini
Roque de Pedro (1935)
Avatar de tango. Concierto para chelo y orquesta
Leo Viola, chelo
Orquesta Sinfónica Nacional / Andrés Spiller
Registro documental obtenido en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 12 de septiembre de 2003
23.00
Complemento musical
Wolfgang Amadeus Mozart
Ave verum Corpus en Re mayor, K.618
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Coro de St. Martin in the Fields
Johann Sebastian Bach
Preludio y fuga para clave Nº9 en Mi mayor, BWV 878
Preludio y fuga para clave Nº10 en re menor, BWV 879
Preludio y fuga para clave Nº11 en Fa mayor, BWV 880
Johannes Brahms
Quinteto con clarinete en si menor, op.115
Karl Leister, clarinete
Cuarteto Amadeus