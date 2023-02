Programación Lunes 13 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano Nº1 en mi menor, op.38

Jacquelin Du Pré, chelo;

Daniel Barenboim, piano

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Fa mayor, Hob.VIIh:5

Jean-Pierre Rampal, flauta;

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Alexander Scriabin

Estudio para piano en do sostenido menor, op.42, Nº5

Evgeny Kissin, piano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en mi menor, op.3, Nº3, H.75

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

César Franck

Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1

Mariana Sirbu, violín;

Mihai Dancila, chelo;

Mihail Sarbu, piano

Claude Debussy

Dos arabesques para piano, L.66

Philippe Entremont, piano

Francesco Durante

Concierto para cuerdas y bajo contínuo en La mayor, "La Piazza"

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Alphons Diepenbrock

Obertura Los aves, basada en la comedia de Aristófanes

Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

Richard Strauss

Muerte y transfiguración, op.25

Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Bernhard Joachim Hagen

Minue con variaciones de Locatelli

Karl Ernst Schöder, laúd

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Eric Hoeprich, clarinete

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Franz Schubert

La bella molinera, D.795 (selección)

Olaf Bar, barítono;

Geoffrey Parsons, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº6 en mi bemol menor, op.111

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, "Kreutzer"

Anne-Sophie Mutter, violín;

Lambert Orkis, piano

Bohuslav Martinu

La revista de cocina para clarinete, fagot, trompeta, violín, chelo y piano

The Darlington Ensemble

07.00

Y la mañana va

Hugo Alfvén

Rapsodia sueca Nº1, op.19, “Vigilia estival”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Frédéric Chopin

Polonesa fantasía para piano Nº6 en La bemol mayor, op.61

Maurizio Pollini, piano

Georg Philipp Telemann

Trío para dos violines y continuo en Mi bemol mayor

Reinhard Goebel y Manfredo Kraemer, violines

Phoebe Carrai, chelo

Thierry Maeder, clave

Igor Stravinsky

Concierto en Re para cuerdas

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Colin Davis

08.00



Josef Suk

Cuarteto con piano en la menor, op.1

Ensamble Nash

Claudio Monteverdi

"Ogni amante è guerrier", del Octavo libro de Madrigales

Concerto Vocale / René Jacobs

François Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

09.00



Giovanni Sgambati (compositor, pianista y director italiano, 1841-1914)

Sinfonía nupcial

Orquesta Sinfónica de Roma / Francesco La Vecchia

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Paul Tortelier, chelo

Eric Heidsieck, piano

10.00

George Chadwick (compositor y organista estadounidense, 1854-1931)

“Tam O'Shanter”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Checa / José Serebrier

Franciszek Lessel

Fantasía para piano en Mi menor, op.13

Marcin Lukaszewski, piano

Jean Sibelius

Karelia, suite para orquesta op.11

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Okko Kamu

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Sebastian Bach

Concierto de Brandemburgo Nº2 en Fa mayor

Tafelmusik / Jeanne Lamon

Johann Kuhnau

Cantata “Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia”

Cantus Cölln / Konrad Junghänel

Johann Kuhnau

Cantata “Que se levante Dios”

Opella Musica

Camerata Lipsiensis / Gregor Meyer

Heinrich Schütz

Cantata “Que se levante Dios”

La Chapelle Rhénane / Benoît Haller



Georg Phillip Telemann

Cantata “Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia”

Cantus Cölln / Konrad Junghänel

12.00

Elepé

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Música de Escritores (Vicente Muleiro)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Raimbault de Vaqueiras

Kalenda maya (Primero de mayo)

Anónimo

A l’entrada del tens clar (Al comienzo del buen tiempo)

Clemencic Consort / René Clemencic

Autor anónimo

Dos motetes del Códice de Montpellier (s. XIII)

Anónimo IV

Bálint Bakfark (1507-1576)

Fantasía Nº9 a cuatro y Je prens en gré (Aceptaré con gusto) (chanson de Jacobus Clemens non Papa)

Dániel Benkö, laúd

Anónimo (s. XV)

Cracovia civitas

Ars Nova / Jacek Urbaniak

Antonio Vivaldi

Concierto en sol menor para flauta y orquesta RV283

Lisa Beznosiuk, flauta

The English Concert / Trevor Pinnock

Anónimo

Tempo breve que pasaste

António da Silva Leite

¿Dónde vas, linda negrita?

Ensamble L’Avventura de Londres / Žak Ozno

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Especial Sumando Voces

22.00

Complemento musical

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Re mayor, op.8

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Adolph Hasse (compositor alemán, 1699 – 1783)

Eccomi alfine… Pallido il sole, de la ópera Artaserse

Sonia Prina, contralto

Armonia Atenea / George Petrou

Josef Suk

Cuatro piezas para piano, op.7

Margaret Fingerhut, piano

23.00

Industria Nacional

Arturo Luzzatti

Copla y La ansiedad, canciones

Roberto Britos, tenor

Susana Bonora, piano

Aram Jachaturian

Concierto en re menor para violín y orquesta

Luis Roggero, violín

Orquesta Sinfónica Nacional / Luis Gorelik

Roberto Pintos (1965)

En los ojos del río, para sexteto de cornos

Cornos de Austria

Marco Sofianopulo

Toccata

Fabián Pérez Tedesco, marimba