PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

12/04/2026

Programación Lunes 13 de Abril

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Erik Satie
Tres piezas en forma de pera
Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos

Johannes Brahms
Danzas húngaras Nos.1 a 10, WoO1, (orquestación de Andreas Hállen)
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en sol menor, op.5, Nº5
Dénes Kovács, violín;
Ede Banda, chelo;
János Sebestyéns, clave

Piotr Ilich Chaikovsky
Cuarteto Nº2 en Fa mayor, op.22
Cuarteto Borodin

Richard Wagner
Wesendonck lieder, WWV 91
Yvonne Minton, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica de Londres / Pierre Boulez

Fernando Sor
Tema con variaciones para guitarra, op.9
Narciso Yepes, guitarra

Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Wolfgang Amadeus Mozart
Rondo para piano Nº1 en Re mayor, K.485
Rondo para piano Nº3 en la menor, K.511
Mitsuko Uchida, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para flauta y orquesta en do menor, R.441
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Claude Debussy
El rincón de los niños, L.113
Claude Helffer, piano

Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano

Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Max Bruch
Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85
Gérard Caussé, viola
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Carl Reinecke
Trío para clarinete, corno y piano en Si bemol mayor, op.274
Ulf Rodenhäuser, clarinete;
Wolfgang Gaag, corno;
Helmut Deutsch, piano

Jean-Philippe Rameau
Suite para clave en la menor
Alexandre Tharaud, piano

07.00
Y la mañana va

Piotr Illych Chaikovsky
Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa Nº3 para chelo y orquesta en re menor, op.137
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Félix Mendelssohn
Dos caprichos para piano, op.33
Martin Jones, piano

Alexandre Lagoya
Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre temas de “Carmen” de Bizet
Alexandre Lagoya, guitarra
Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito

08.00

Dmitri Shostakovich
Trio Nº1 en do menor, op.8
Julian Rachlin, violín
Mischa Maisky, chelo
Itamar Golan, piano

Arcangelo Corelli
Concerto Grosso en Do mayor, op.6, Nº10
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Ralph Vaughan Williams
Suite para viola y orquesta
Frederick Riddle, viola
Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

09.00

Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.120, Nº2
Pascal Moragués, clarinete
Frank Braley, piano

Alfred Hill (compositor y director australiano, 1869-1960)
Cuarteto Nº2 en sol menor, "Una leyenda maorí en cuatro escenas”
Cuarteto Dominion

Giovanni Battista Sammartini
Sinfonía en Sol mayor
Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

10.00

Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44
Pascal Rogé, piano
Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano en Si bemol mayor, K.378. Arreglo para flauta y piano de Patrick Gallois
Patrick Gallois, flauta
Maria Prinz, piano

Sergei Prokofiev
Otoño, bosquejo sinfónico, op.8
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00
Los Caminos del Barroco

Johann Gottfried Müthel
Concierto para clavecín, cuerdas y bajo continuo en re menor
Marcin Świątkiewicz, clavecín
Arte dei Suonatori

Friedrich Christian Mohrheim
Cantata “Alaba, Jerusalén, al Señor”
Ingrida Gapova, soprano
Jan Medrala, contratenor
Krzysztof Kozarek, tenor
Szymon Kobylinski, bajo
Goldberg Baroque Ensemble / Andrzej Mikolaj Szadejko

Johann Philipp Kirnberger
Sinfonía en Re mayor
The Hanover Band / Roy Goodman

12.00
Al Mediodía

Giuseppe Ferlendis (1755-1810)
Concierto para oboe y orquesta N°1 en Fa mayor
Heinz Holliger, oboe
Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Eugene Goossens
Suite, op.6, para violín, flauta y arpa
London Chamber Music Group

Franz Liszt
“La Ricordanza”, Nº8 de los Estudios de ejecución trascendental
Claudio Arrau, piano

Leoš Janáček
Suite de la ópera La zorrita astuta
Orquesta Filarmónica Checa / Jiři Jílek

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Bernart de Ventadorn (c.1145-.1200)
Cuando veo a la alondra mover alegremente sus alas, chanson
Ensamble Alla Francesca

Conan de Béthune (fallecido en 1219)
Ay, amores, chanson
Ensamble Diabolus in Musica

Jehan de Bretel (fallecido en 1272)
Fragmento de la chanson Príncipe de la asamblea, de acuerdo a vuestro parecer
Ensamble New Orleans Musica da Camera

Adam de la Halle
Muy a menudo preguntan qué es el amor, chanson
Ensamble / Les Jardins de Courtoisie

Adam de la Halle
Mientras yo viva, rondó
Ensamble Sequentia

Anónimo
Esperanza, del Manuscrito de Groningen
Kimberly Marshall, órgano

John Munday
Variaciones sobre la canción popular “Vete de mi ventana”
Thomas Morley
Fantasía
Zsuzsa Pertis, clave

Orlando di Lasso
“’¿Cuál es la callejuela?”, “Joven dama” y “Así, a veces”, de los madrigales espirituales Lágrimas de San Pedro (1594)
Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Johann Schmelzer (c.1620-1680)
Sonata “Cucú” en la menor, para violín y bajo continuo
Ensamble Romanesca

Henry Purcell
En noche de culpa (Saúl y la bruja de Endor), canción sacra
Susan Hemington Jones •
Charles Daniels •
Christopher Purves
Gabrieli Consort & Playeres / Paul McCreesh

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Zdenek Fibich
La tempestad, poema sinfónico op.46
Orquesta Filarmónica de Brno / Petr Vronsky

Alessandro Scarlatti
Cantata de Navidad
Mária Zádori, soprano
Capella Savaria / Pál Németh

Joseph Haydn
Cuarteto Nº30 en Mi bemol, op.33, Nº2, Hob.III:38, "La broma"
Cuarteto Tátrai

Scott Joplin
Selección de ragtimes
Joshua Rifkin, piano

19.00

Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Gérard Caussé, viola
Paul Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Jean Sibelius
Tapiola, op.112
Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

Heinrich Franz von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor
Ricercar Consort

20.00
Momentos Musicales

Leonard Bernstein
Tres episodios de danza del musical On the town
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Gioachino Rossini
Oberturas de las óperas:
- El barbero de Sevilla
- La italiana en Argel
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev

Ernesto Lecuona

  • La comparsa
  • Danza negra
  • … Y la negra bailaba!

Beatriz Balzi, piano

Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Do mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard

21.00

Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Frédéric Chopin
Cuatro valses:

  • Vals para piano Nº14 en mi menor, op. post
  • Vals para piano Nº16 en La bemol mayor, op. post
  • Vals para piano Nº15 en Mi mayor, op. post
  • Vals para piano Nº18 en Mi bemol mayor, op. post

Jean-Marc Luisada, piano

Giuseppe Verdi
Obertura de la ópera La battaglia di Legnano
Orquesta Sinfónica de Sofía / Vassil Stefanov

Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano, op.45
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

22.00
Industria Nacional

Adolfo Luna
Yerba buena, zamba
Sergio Moldavsky, guitarra

Pedro Valenti Costa
San Agustín, oratorio para solistas, coro y orquesta con texto de Carlos Cucullu (1959)
África de Retes, soprano
Ángel Mattielo, barítono
Renato Sassola, tenor
Coro Polifónico Nacional
Orquesta Sinfónica Nacional / Juan Emilio Martini
Transmisión radial del concierto realizado en el Teatro Colón el 28 de septiembre de 1974

23.00
Complemento musical

Carl Philipp Emanuel Bach
Sonatina para dos claves y orquesta en Re mayor, Wq 109
Martin Haselböck, clave;
Ingomar Rainer, clave
Wiener Akademie auf Originalinstrument / Martin Haselböck

Johann Kaspar Mertz
Fantasía oriental, op.65, Nº2, de Tres piezas, op.65
Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto de Oslo