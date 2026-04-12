Programación Lunes 13 de Abril

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos

Johannes Brahms

Danzas húngaras Nos.1 a 10, WoO1, (orquestación de Andreas Hállen)

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en sol menor, op.5, Nº5

Dénes Kovács, violín;

Ede Banda, chelo;

János Sebestyéns, clave

Piotr Ilich Chaikovsky

Cuarteto Nº2 en Fa mayor, op.22

Cuarteto Borodin

Richard Wagner

Wesendonck lieder, WWV 91

Yvonne Minton, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Pierre Boulez

Fernando Sor

Tema con variaciones para guitarra, op.9

Narciso Yepes, guitarra

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondo para piano Nº1 en Re mayor, K.485

Rondo para piano Nº3 en la menor, K.511

Mitsuko Uchida, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y orquesta en do menor, R.441

Peter-Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Claude Helffer, piano

Felix Mendelssohn

Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58

Martin Ostertag, chelo;

Roland Keller, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Max Bruch

Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85

Gérard Caussé, viola

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Carl Reinecke

Trío para clarinete, corno y piano en Si bemol mayor, op.274

Ulf Rodenhäuser, clarinete;

Wolfgang Gaag, corno;

Helmut Deutsch, piano

Jean-Philippe Rameau

Suite para clave en la menor

Alexandre Tharaud, piano

07.00

Y la mañana va

Piotr Illych Chaikovsky

Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Charles Villiers Stanford

Rapsodia irlandesa Nº3 para chelo y orquesta en re menor, op.137

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Félix Mendelssohn

Dos caprichos para piano, op.33

Martin Jones, piano

Alexandre Lagoya

Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre temas de “Carmen” de Bizet

Alexandre Lagoya, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito



08.00



Dmitri Shostakovich

Trio Nº1 en do menor, op.8

Julian Rachlin, violín

Mischa Maisky, chelo

Itamar Golan, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en Do mayor, op.6, Nº10

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Ralph Vaughan Williams

Suite para viola y orquesta

Frederick Riddle, viola

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

09.00



Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.120, Nº2

Pascal Moragués, clarinete

Frank Braley, piano

Alfred Hill (compositor y director australiano, 1869-1960)

Cuarteto Nº2 en sol menor, "Una leyenda maorí en cuatro escenas”

Cuarteto Dominion

Giovanni Battista Sammartini

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

10.00

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44

Pascal Rogé, piano

Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano en Si bemol mayor, K.378. Arreglo para flauta y piano de Patrick Gallois

Patrick Gallois, flauta

Maria Prinz, piano

Sergei Prokofiev

Otoño, bosquejo sinfónico, op.8

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Gottfried Müthel

Concierto para clavecín, cuerdas y bajo continuo en re menor

Marcin Świątkiewicz, clavecín

Arte dei Suonatori

Friedrich Christian Mohrheim

Cantata “Alaba, Jerusalén, al Señor”

Ingrida Gapova, soprano

Jan Medrala, contratenor

Krzysztof Kozarek, tenor

Szymon Kobylinski, bajo

Goldberg Baroque Ensemble / Andrzej Mikolaj Szadejko

Johann Philipp Kirnberger

Sinfonía en Re mayor

The Hanover Band / Roy Goodman

12.00

Al Mediodía

Giuseppe Ferlendis (1755-1810)

Concierto para oboe y orquesta N°1 en Fa mayor

Heinz Holliger, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Eugene Goossens

Suite, op.6, para violín, flauta y arpa

London Chamber Music Group

Franz Liszt

“La Ricordanza”, Nº8 de los Estudios de ejecución trascendental

Claudio Arrau, piano

Leoš Janáček

Suite de la ópera La zorrita astuta

Orquesta Filarmónica Checa / Jiři Jílek

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Bernart de Ventadorn (c.1145-.1200)

Cuando veo a la alondra mover alegremente sus alas, chanson

Ensamble Alla Francesca

Conan de Béthune (fallecido en 1219)

Ay, amores, chanson

Ensamble Diabolus in Musica

Jehan de Bretel (fallecido en 1272)

Fragmento de la chanson Príncipe de la asamblea, de acuerdo a vuestro parecer

Ensamble New Orleans Musica da Camera

Adam de la Halle

Muy a menudo preguntan qué es el amor, chanson

Ensamble / Les Jardins de Courtoisie

Adam de la Halle

Mientras yo viva, rondó

Ensamble Sequentia

Anónimo

Esperanza, del Manuscrito de Groningen

Kimberly Marshall, órgano

John Munday

Variaciones sobre la canción popular “Vete de mi ventana”

Thomas Morley

Fantasía

Zsuzsa Pertis, clave

Orlando di Lasso

“’¿Cuál es la callejuela?”, “Joven dama” y “Así, a veces”, de los madrigales espirituales Lágrimas de San Pedro (1594)

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Johann Schmelzer (c.1620-1680)

Sonata “Cucú” en la menor, para violín y bajo continuo

Ensamble Romanesca

Henry Purcell

En noche de culpa (Saúl y la bruja de Endor), canción sacra

Susan Hemington Jones •

Charles Daniels •

Christopher Purves

Gabrieli Consort & Playeres / Paul McCreesh

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Zdenek Fibich

La tempestad, poema sinfónico op.46

Orquesta Filarmónica de Brno / Petr Vronsky

Alessandro Scarlatti

Cantata de Navidad

Mária Zádori, soprano

Capella Savaria / Pál Németh

Joseph Haydn

Cuarteto Nº30 en Mi bemol, op.33, Nº2, Hob.III:38, "La broma"

Cuarteto Tátrai

Scott Joplin

Selección de ragtimes

Joshua Rifkin, piano

19.00

Max Bruch

Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88

Gérard Caussé, viola

Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Jean Sibelius

Tapiola, op.112

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

Heinrich Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor

Ricercar Consort

20.00

Momentos Musicales

Leonard Bernstein

Tres episodios de danza del musical On the town

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Gioachino Rossini

Oberturas de las óperas:

- El barbero de Sevilla

- La italiana en Argel

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev

Ernesto Lecuona

La comparsa

Danza negra

… Y la negra bailaba!

Beatriz Balzi, piano

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard

21.00

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74

Sabine Meyer, clarinete

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Frédéric Chopin

Cuatro valses:

Vals para piano Nº14 en mi menor, op. post

Vals para piano Nº16 en La bemol mayor, op. post

Vals para piano Nº15 en Mi mayor, op. post

Vals para piano Nº18 en Mi bemol mayor, op. post

Jean-Marc Luisada, piano

Giuseppe Verdi

Obertura de la ópera La battaglia di Legnano

Orquesta Sinfónica de Sofía / Vassil Stefanov

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

22.00

Industria Nacional

Adolfo Luna

Yerba buena, zamba

Sergio Moldavsky, guitarra

Pedro Valenti Costa

San Agustín, oratorio para solistas, coro y orquesta con texto de Carlos Cucullu (1959)

África de Retes, soprano

Ángel Mattielo, barítono

Renato Sassola, tenor

Coro Polifónico Nacional

Orquesta Sinfónica Nacional / Juan Emilio Martini

Transmisión radial del concierto realizado en el Teatro Colón el 28 de septiembre de 1974

23.00

Complemento musical

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonatina para dos claves y orquesta en Re mayor, Wq 109

Martin Haselböck, clave;

Ingomar Rainer, clave

Wiener Akademie auf Originalinstrument / Martin Haselböck

Johann Kaspar Mertz

Fantasía oriental, op.65, Nº2, de Tres piezas, op.65

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto de Oslo