Programación Lunes 13 de Abril

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Erik Satie
Tres piezas en forma de pera
Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos
Johannes Brahms
Danzas húngaras Nos.1 a 10, WoO1, (orquestación de Andreas Hállen)
Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Bernard Haitink
Arcangelo Corelli
Sonata para violín y continuo en sol menor, op.5, Nº5
Dénes Kovács, violín;
Ede Banda, chelo;
János Sebestyéns, clave
Piotr Ilich Chaikovsky
Cuarteto Nº2 en Fa mayor, op.22
Cuarteto Borodin
Richard Wagner
Wesendonck lieder, WWV 91
Yvonne Minton, mezzosoprano
Orquesta Sinfónica de Londres / Pierre Boulez
Fernando Sor
Tema con variaciones para guitarra, op.9
Narciso Yepes, guitarra
Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Wolfgang Amadeus Mozart
Rondo para piano Nº1 en Re mayor, K.485
Rondo para piano Nº3 en la menor, K.511
Mitsuko Uchida, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para flauta y orquesta en do menor, R.441
Peter-Lukas Graf, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber
Claude Debussy
El rincón de los niños, L.113
Claude Helffer, piano
Felix Mendelssohn
Sonata para chelo y piano Nº2 en Re mayor, op.58
Martin Ostertag, chelo;
Roland Keller, piano
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.25, "Clásica"
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Max Bruch
Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85
Gérard Caussé, viola
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano
Carl Reinecke
Trío para clarinete, corno y piano en Si bemol mayor, op.274
Ulf Rodenhäuser, clarinete;
Wolfgang Gaag, corno;
Helmut Deutsch, piano
Jean-Philippe Rameau
Suite para clave en la menor
Alexandre Tharaud, piano
07.00
Y la mañana va
Piotr Illych Chaikovsky
Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Charles Villiers Stanford
Rapsodia irlandesa Nº3 para chelo y orquesta en re menor, op.137
Raphael Wallfisch, chelo
Orquesta del Ulster / Vernon Handley
Félix Mendelssohn
Dos caprichos para piano, op.33
Martin Jones, piano
Alexandre Lagoya
Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre temas de “Carmen” de Bizet
Alexandre Lagoya, guitarra
Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito
08.00
Dmitri Shostakovich
Trio Nº1 en do menor, op.8
Julian Rachlin, violín
Mischa Maisky, chelo
Itamar Golan, piano
Arcangelo Corelli
Concerto Grosso en Do mayor, op.6, Nº10
Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla
Ralph Vaughan Williams
Suite para viola y orquesta
Frederick Riddle, viola
Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar
09.00
Johannes Brahms
Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.120, Nº2
Pascal Moragués, clarinete
Frank Braley, piano
Alfred Hill (compositor y director australiano, 1869-1960)
Cuarteto Nº2 en sol menor, "Una leyenda maorí en cuatro escenas”
Cuarteto Dominion
Giovanni Battista Sammartini
Sinfonía en Sol mayor
Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla
10.00
Camille Saint-Saëns
Concierto para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44
Pascal Rogé, piano
Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano en Si bemol mayor, K.378. Arreglo para flauta y piano de Patrick Gallois
Patrick Gallois, flauta
Maria Prinz, piano
Sergei Prokofiev
Otoño, bosquejo sinfónico, op.8
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Gottfried Müthel
Concierto para clavecín, cuerdas y bajo continuo en re menor
Marcin Świątkiewicz, clavecín
Arte dei Suonatori
Friedrich Christian Mohrheim
Cantata “Alaba, Jerusalén, al Señor”
Ingrida Gapova, soprano
Jan Medrala, contratenor
Krzysztof Kozarek, tenor
Szymon Kobylinski, bajo
Goldberg Baroque Ensemble / Andrzej Mikolaj Szadejko
Johann Philipp Kirnberger
Sinfonía en Re mayor
The Hanover Band / Roy Goodman
12.00
Al Mediodía
Giuseppe Ferlendis (1755-1810)
Concierto para oboe y orquesta N°1 en Fa mayor
Heinz Holliger, oboe
Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito
Eugene Goossens
Suite, op.6, para violín, flauta y arpa
London Chamber Music Group
Franz Liszt
“La Ricordanza”, Nº8 de los Estudios de ejecución trascendental
Claudio Arrau, piano
Leoš Janáček
Suite de la ópera La zorrita astuta
Orquesta Filarmónica Checa / Jiři Jílek
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Bernart de Ventadorn (c.1145-.1200)
Cuando veo a la alondra mover alegremente sus alas, chanson
Ensamble Alla Francesca
Conan de Béthune (fallecido en 1219)
Ay, amores, chanson
Ensamble Diabolus in Musica
Jehan de Bretel (fallecido en 1272)
Fragmento de la chanson Príncipe de la asamblea, de acuerdo a vuestro parecer
Ensamble New Orleans Musica da Camera
Adam de la Halle
Muy a menudo preguntan qué es el amor, chanson
Ensamble / Les Jardins de Courtoisie
Adam de la Halle
Mientras yo viva, rondó
Ensamble Sequentia
Anónimo
Esperanza, del Manuscrito de Groningen
Kimberly Marshall, órgano
John Munday
Variaciones sobre la canción popular “Vete de mi ventana”
Thomas Morley
Fantasía
Zsuzsa Pertis, clave
Orlando di Lasso
“’¿Cuál es la callejuela?”, “Joven dama” y “Así, a veces”, de los madrigales espirituales Lágrimas de San Pedro (1594)
Ensamble Huelgas / Paul van Nevel
Johann Schmelzer (c.1620-1680)
Sonata “Cucú” en la menor, para violín y bajo continuo
Ensamble Romanesca
Henry Purcell
En noche de culpa (Saúl y la bruja de Endor), canción sacra
Susan Hemington Jones •
Charles Daniels •
Christopher Purves
Gabrieli Consort & Playeres / Paul McCreesh
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Zdenek Fibich
La tempestad, poema sinfónico op.46
Orquesta Filarmónica de Brno / Petr Vronsky
Alessandro Scarlatti
Cantata de Navidad
Mária Zádori, soprano
Capella Savaria / Pál Németh
Joseph Haydn
Cuarteto Nº30 en Mi bemol, op.33, Nº2, Hob.III:38, "La broma"
Cuarteto Tátrai
Scott Joplin
Selección de ragtimes
Joshua Rifkin, piano
19.00
Max Bruch
Concierto para clarinete, viola y orquesta en mi menor, op.88
Gérard Caussé, viola
Paul Meyer, clarinete
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano
Jean Sibelius
Tapiola, op.112
Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis
Heinrich Franz von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor
Ricercar Consort
20.00
Momentos Musicales
Leonard Bernstein
Tres episodios de danza del musical On the town
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Gioachino Rossini
Oberturas de las óperas:
- El barbero de Sevilla
- La italiana en Argel
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev
Ernesto Lecuona
- La comparsa
- Danza negra
- … Y la negra bailaba!
Beatriz Balzi, piano
Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Do mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard
21.00
Carl Maria von Weber
Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en Mi bemol mayor, op.74
Sabine Meyer, clarinete
Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt
Frédéric Chopin
Cuatro valses:
- Vals para piano Nº14 en mi menor, op. post
- Vals para piano Nº16 en La bemol mayor, op. post
- Vals para piano Nº15 en Mi mayor, op. post
- Vals para piano Nº18 en Mi bemol mayor, op. post
Jean-Marc Luisada, piano
Giuseppe Verdi
Obertura de la ópera La battaglia di Legnano
Orquesta Sinfónica de Sofía / Vassil Stefanov
Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano, op.45
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
22.00
Industria Nacional
Adolfo Luna
Yerba buena, zamba
Sergio Moldavsky, guitarra
Pedro Valenti Costa
San Agustín, oratorio para solistas, coro y orquesta con texto de Carlos Cucullu (1959)
África de Retes, soprano
Ángel Mattielo, barítono
Renato Sassola, tenor
Coro Polifónico Nacional
Orquesta Sinfónica Nacional / Juan Emilio Martini
Transmisión radial del concierto realizado en el Teatro Colón el 28 de septiembre de 1974
23.00
Complemento musical
Carl Philipp Emanuel Bach
Sonatina para dos claves y orquesta en Re mayor, Wq 109
Martin Haselböck, clave;
Ingomar Rainer, clave
Wiener Akademie auf Originalinstrument / Martin Haselböck
Johann Kaspar Mertz
Fantasía oriental, op.65, Nº2, de Tres piezas, op.65
Lásló Szendrey-Karper, guitarra
Edvard Grieg
Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27
Cuarteto de Oslo