Programación Lunes 12 de Enero

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Dmitri Kabalevsky

Fantasía en fa menor para piano y orquesta, sobre la Fantasía D.940 de Schubert

Claire Huangci, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister

Antonín Dvorák

Variaciones sinfónicas, op.78

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Anton Reicha

Quinteto para vientos en la menor, op.100, Nº5

Quinteto Aulos

Claude Debussy

Sonata para violín y piano en sol menor, L.140

Lorraine McAslan, violín;

John Blakely, piano

Christoph Graupner

Obertura en la menor, GWV 322

L'arpa festante / Rien Voskuilen

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor

Gidon Kremer, violín

Giedré Dirvanauskaité, chelo

Daniil Trifonov, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para piano en do menor, K.475

Miguel Ángel Estrella, piano

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en fa menor, op.5

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

Darius Milhaud

Saudades do Brazil, op.67 (selección)

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Franz Liszt

Libros de canciones para piano solo. Segundo libro, S. 536-540

Jenö Jándo, piano

George Frideric Handel

Saúl, HWV 53. Sinfonía

The English Concert / Trevor Pinnock

Amanda Maier

Concierto para violín y orquesta en re menor

Gregory Maytan, violín

Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr

Friedrich Kuhlau

Gran sonata concertante para flauta y piano en Mi bemol mayor, op.64

Peter-Lukas Graf, flauta

Zsuzsana Sirokay, piano

Ludwig van Beethoven

Seis bagatelas para piano, op.126

Nelson Goerner, piano

07.00

Y la mañana va

Antonin Dvorák

Otello, obertura de concierto, op.93

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Franz Schubert

Rondó brillante para violín y piano en si menor, op.70

Isaac Stern, violín

Daniel Barenboim, piano

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata para flauta, violín y continuo en sol menor, op.41, Nº6

Ensamble Le Petit Trianon

Julius Fučik

Obertura de ballet, op.319

Orquesta de la Armada de la República Checa / Karel Bélohoubek

08.00

Edvard Grieg

Balada para piano en sol menor, op.24

Eva Knardahl, piano

Anton Arensky

Sinfonía Nº2 en La mayor, op.22

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

Ludwig Van Beethoven

Dúo para flauta y fagot Nº1 en Do mayor

Susan Milan, flauta

Sergio Azzolini, fagot

09.00



Joseph Martin Kraus

“Aure belle, che spirate”, aria para soprano de coloratura y cuerdas

Rossina Sonnenschimdt, soprano

Ensamble Sephira de Stuttgart

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99

Jean-Guihen Queyrás, chelo

Alexander Tharaud, piano

Francesco Maria Veracini

Obertura Nº6 en Si bemol mayor

Academia “I Filarmonici” / Alberto Martini

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para piano, oboe, clarinete, corno y fagot en Mi bemol mayor, K.452

Alfons Kontarsky, piano

Solistas de vientos de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Fernando Sor

Seis pequeñas piezas para guitarra, op.47

Jeffrey McFadden, guitarra

Dmitri Kabalevsky

Bocetos musicales sobre “Romeo y Julieta”, op.55

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Kitaenko

11.00

Música de Verano

Frédéric Chopin

Tres nocturnos para piano:

En si bemol menor, op.9 N°1

En Mi bemol mayor, op.9 N°2

En Si mayor, op.9 N°3

Nelson Goerner, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y laúd en re menor, RV540

Roy Goodman, viola d´amore

Nigel North, laúd

The English Concert / Trevor Pinnock

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano para orquesta en La mayor, op.45

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Maurice Ravel

Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto de cuerdas

Eva Maros, arpa

Zoltán Gyongyossy, flauta

Béla Kovács, clarinete

Cuarteto Kodály

12.00

Georg Philipp Telemann

Concierto para viola, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor

Alfonso Leal del Ojo, viola

The English Concert / Harry Bicket

Gabriel Fauré

Cuarteto para piano y cuerdas en do menor, op.15

Jean Hubeau, piano

Raymond Galois-Montbrun, violín

Colette Lequien, viola

André Navarra, chelo

Ludwig van Beethoven

Obertura Egmont, op.84

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Frédéric Chopin

Estudios para piano, op.10

Jan Lisiecki, piano

Leonard Bernstein

Danzas sinfónicas de West Side Story

Orquesta Sinfónica de Houston / Andrés Orozco-Estrada

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Carl Nielsen

Sinfonía Nº2, op.16, "Los cuatro temperamentos"

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Adrian Leaper

Franciszek Lessel

Sonata para piano en Do mayor, op.2, Nº1

Marcin Łukaszewski, piano

Franz Schubert

La madre Tierra, D.788

Florian Boesch, barítono

Roger Vignoles, piano

19.00

Giovanni Mossi (compositor del barroco italiano, 1680 – 1742)

Concierto para cuatro violines y orquesta en mi menor, op.4, Nº11

Simon Standage, Miles Golding, Catherine Martin y Persephone Gibbs, violines

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Ernö Dohnányi

Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10

Dénes Kovács, violín

László Bársony, viola

Károly Botvay, chelo

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº1 en Sol mayor

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Frédéric Nicolas Duvernoy (compositor francés, 1765-1838)

Trío para corno, violín y piano Nº1

Jenö Keveházy, corno

Ildikó Hegyi, violín

Jenö Jandó, piano

20.00

Música de Verano

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave en La mayor, BWV 1015

Monica Huggett, violin

Ton Koopman, clave

Leopold Mozart

Sinfonía de caza en Sol mayor

Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar

Jehan Alain

Fantasmagoría, para órgano (1935)

Kevin Bowyer, órgano

Giacomo Puccini

“Dúo de amor”, del primer acto de la ópera Madama Butterfly

Renata Scotto, soprano

Carlo Bergonzi, tenor

Orquesta de la Ópera de Roma / John Barbirolli

21.00

Dmitri Shostakovich

Trío Nº1 en do menor, op.8

Julian Rachlin, violín

Mischa Maisky, chelo

Itamar Golan, piano

Miguel de Fuenllana

Fantasía de autor, y transcripción de la canción De los álamos vengo, de Juan Vásquez

Dolores Costoyas, vihuela

François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas en Do mayor, op.73, Nº1

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christoph Henkel, chelo

Heitor Villa-Lobos

Suite floral

Sonia Rubinsky, piano

Jaromir Weinberger

“Polca y fuga”, de la ópera Schwanda el gaitero

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

22.00

Anton Webern

Seis bagatelas para cuaarteto de cuerdas, op.9

Cuarteto Italiano

François-Adrien Boïeldieu

Concierto para arpa y orquesta en Do mayor (edición de Carlo Stueber)

Catherine Michel, arpa

Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida

Franz Liszt

Estudios de ejecución trascendental N°3, “Fuegos fatuos”, N°11, “Armonías de la noche” y N°10

Evgeny Kissin, piano

Aaron Copland

Danzón cubano

New World Symphony / Michael Tilson Thomas

23.00

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en do menor

Jean-Claude Malgoire, oboe

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Franz Schubert

Danzas alemanas D.820 (orq. Anton Webern, 1931)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº4 en Mi bemol mayor, op.7

Bernard Roberts, piano

George Gershwin

Embraceable you, de la comedia musical Girl Crazy

Kiri Te Kanawa, soprano

The New Princess New Orchestra / John McGlinn