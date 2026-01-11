Programación Lunes 12 de Enero

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Dmitri Kabalevsky
Fantasía en fa menor para piano y orquesta, sobre la Fantasía D.940 de Schubert
Claire Huangci, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Cornelius Meister
Antonín Dvorák
Variaciones sinfónicas, op.78
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi
Anton Reicha
Quinteto para vientos en la menor, op.100, Nº5
Quinteto Aulos
Claude Debussy
Sonata para violín y piano en sol menor, L.140
Lorraine McAslan, violín;
John Blakely, piano
Christoph Graupner
Obertura en la menor, GWV 322
L'arpa festante / Rien Voskuilen
Sergei Rachmaninov
Trío elegíaco Nº1 en sol menor
Gidon Kremer, violín
Giedré Dirvanauskaité, chelo
Daniil Trifonov, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Fantasía para piano en do menor, K.475
Miguel Ángel Estrella, piano
Bernhard Henrik Crusell
Concierto para clarinete y orquesta Nº2 en fa menor, op.5
Emma Johnson, clarinete
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz
Darius Milhaud
Saudades do Brazil, op.67 (selección)
Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein
Franz Liszt
Libros de canciones para piano solo. Segundo libro, S. 536-540
Jenö Jándo, piano
George Frideric Handel
Saúl, HWV 53. Sinfonía
The English Concert / Trevor Pinnock
Amanda Maier
Concierto para violín y orquesta en re menor
Gregory Maytan, violín
Orquesta Sinfónica de Helsingborg / Andreas Stoehr
Friedrich Kuhlau
Gran sonata concertante para flauta y piano en Mi bemol mayor, op.64
Peter-Lukas Graf, flauta
Zsuzsana Sirokay, piano
Ludwig van Beethoven
Seis bagatelas para piano, op.126
Nelson Goerner, piano
07.00
Y la mañana va
Antonin Dvorák
Otello, obertura de concierto, op.93
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Franz Schubert
Rondó brillante para violín y piano en si menor, op.70
Isaac Stern, violín
Daniel Barenboim, piano
Joseph Bodin de Boismortier
Sonata para flauta, violín y continuo en sol menor, op.41, Nº6
Ensamble Le Petit Trianon
Julius Fučik
Obertura de ballet, op.319
Orquesta de la Armada de la República Checa / Karel Bélohoubek
08.00
Edvard Grieg
Balada para piano en sol menor, op.24
Eva Knardahl, piano
Anton Arensky
Sinfonía Nº2 en La mayor, op.22
Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov
Ludwig Van Beethoven
Dúo para flauta y fagot Nº1 en Do mayor
Susan Milan, flauta
Sergio Azzolini, fagot
09.00
Joseph Martin Kraus
“Aure belle, che spirate”, aria para soprano de coloratura y cuerdas
Rossina Sonnenschimdt, soprano
Ensamble Sephira de Stuttgart
Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99
Jean-Guihen Queyrás, chelo
Alexander Tharaud, piano
Francesco Maria Veracini
Obertura Nº6 en Si bemol mayor
Academia “I Filarmonici” / Alberto Martini
10.00
Wolfgang Amadeus Mozart
Quinteto para piano, oboe, clarinete, corno y fagot en Mi bemol mayor, K.452
Alfons Kontarsky, piano
Solistas de vientos de la Orquesta Filarmónica de Berlín
Fernando Sor
Seis pequeñas piezas para guitarra, op.47
Jeffrey McFadden, guitarra
Dmitri Kabalevsky
Bocetos musicales sobre “Romeo y Julieta”, op.55
Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Kitaenko
11.00
Música de Verano
Frédéric Chopin
Tres nocturnos para piano:
- En si bemol menor, op.9 N°1
- En Mi bemol mayor, op.9 N°2
- En Si mayor, op.9 N°3
Nelson Goerner, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para viola d´amore y laúd en re menor, RV540
Roy Goodman, viola d´amore
Nigel North, laúd
The English Concert / Trevor Pinnock
Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano para orquesta en La mayor, op.45
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Maurice Ravel
Introducción y allegro para arpa, flauta, clarinete y cuarteto de cuerdas
Eva Maros, arpa
Zoltán Gyongyossy, flauta
Béla Kovács, clarinete
Cuarteto Kodály
12.00
Georg Philipp Telemann
Concierto para viola, cuerdas y bajo continuo en Sol mayor
Alfonso Leal del Ojo, viola
The English Concert / Harry Bicket
Gabriel Fauré
Cuarteto para piano y cuerdas en do menor, op.15
Jean Hubeau, piano
Raymond Galois-Montbrun, violín
Colette Lequien, viola
André Navarra, chelo
Ludwig van Beethoven
Obertura Egmont, op.84
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Frédéric Chopin
Estudios para piano, op.10
Jan Lisiecki, piano
Leonard Bernstein
Danzas sinfónicas de West Side Story
Orquesta Sinfónica de Houston / Andrés Orozco-Estrada
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Carl Nielsen
Sinfonía Nº2, op.16, "Los cuatro temperamentos"
Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Adrian Leaper
Franciszek Lessel
Sonata para piano en Do mayor, op.2, Nº1
Marcin Łukaszewski, piano
Franz Schubert
La madre Tierra, D.788
Florian Boesch, barítono
Roger Vignoles, piano
19.00
Giovanni Mossi (compositor del barroco italiano, 1680 – 1742)
Concierto para cuatro violines y orquesta en mi menor, op.4, Nº11
Simon Standage, Miles Golding, Catherine Martin y Persephone Gibbs, violines
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Ernö Dohnányi
Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10
Dénes Kovács, violín
László Bársony, viola
Károly Botvay, chelo
Carl Philipp Emanuel Bach
Sinfonía Hamburgo Nº1 en Sol mayor
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Frédéric Nicolas Duvernoy (compositor francés, 1765-1838)
Trío para corno, violín y piano Nº1
Jenö Keveházy, corno
Ildikó Hegyi, violín
Jenö Jandó, piano
20.00
Música de Verano
Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave en La mayor, BWV 1015
Monica Huggett, violin
Ton Koopman, clave
Leopold Mozart
Sinfonía de caza en Sol mayor
Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar
Jehan Alain
Fantasmagoría, para órgano (1935)
Kevin Bowyer, órgano
Giacomo Puccini
“Dúo de amor”, del primer acto de la ópera Madama Butterfly
Renata Scotto, soprano
Carlo Bergonzi, tenor
Orquesta de la Ópera de Roma / John Barbirolli
21.00
Dmitri Shostakovich
Trío Nº1 en do menor, op.8
Julian Rachlin, violín
Mischa Maisky, chelo
Itamar Golan, piano
Miguel de Fuenllana
Fantasía de autor, y transcripción de la canción De los álamos vengo, de Juan Vásquez
Dolores Costoyas, vihuela
François Devienne
Cuarteto para fagot y cuerdas en Do mayor, op.73, Nº1
Klaus Thunemann, fagot
Thomas Zehetmair, violín
Tabea Zimmermann, viola
Christoph Henkel, chelo
Heitor Villa-Lobos
Suite floral
Sonia Rubinsky, piano
Jaromir Weinberger
“Polca y fuga”, de la ópera Schwanda el gaitero
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner
22.00
Anton Webern
Seis bagatelas para cuaarteto de cuerdas, op.9
Cuarteto Italiano
François-Adrien Boïeldieu
Concierto para arpa y orquesta en Do mayor (edición de Carlo Stueber)
Catherine Michel, arpa
Orquesta Nacional de la Ópera de Montecarlo / Antonio de Almeida
Franz Liszt
Estudios de ejecución trascendental N°3, “Fuegos fatuos”, N°11, “Armonías de la noche” y N°10
Evgeny Kissin, piano
Aaron Copland
Danzón cubano
New World Symphony / Michael Tilson Thomas
23.00
Alessandro Marcello
Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en do menor
Jean-Claude Malgoire, oboe
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Franz Schubert
Danzas alemanas D.820 (orq. Anton Webern, 1931)
Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº4 en Mi bemol mayor, op.7
Bernard Roberts, piano
George Gershwin
Embraceable you, de la comedia musical Girl Crazy
Kiri Te Kanawa, soprano
The New Princess New Orchestra / John McGlinn