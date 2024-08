Programación Lunes 12 de Agosto

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart

Diez variaciones para piano sobre un tema de Gluck, K.455

Mitsuko Uchida, piano

Johannes Brahms

Cuatro canciones serias, op.121

Linda Finnie, mezzosoprano;

Anthony Legge, piano

Agostino Steffani

El triunfo del destino. Las sombras ; Danzas

I Barocchisti / Diego Fasolis

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Felix Mendelssohn

Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80

Cuarteto Melos

Robert Schumann

Carnaval, op.9

Claudio Arrau, piano

Marc-Antoine Charpentier

Te deum en Re mayor, H.146

Les Arts Florissants / William Christie¨

Fini Henriques

Trío en Sol mayor, op.31. Trío de los niños

Tre Musici

Francis Poulenc

Sonata para clarinete y piano en si menor

Victoria Soames, clarinete;

Julius Drake, piano

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Joan Cabanilles

Tiento Nº3 de contres

Hespèrion XX / Jordi Savall

Gabriel Fauré

Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1

Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2

Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3

Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mauor, op.36

Nocturno para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.37

Pascal Rogé, piano

Max Bruch

Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85

Gérard Caussé, viola

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Sébastien de Brossard

Canticum Secundum

Isabelle Desrochers, soprano;

Frédéric Desenclos, órgano

Edvard Grieg

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16

Géza Anda, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

06.00

Y la mañana va

Guillaume Lekeu

Fantasía sobre aires populares angevinos

Orquesta Filarmónica de Lieja / Pierre Bartholomée

Frédéric Chopin

Rondó para piano en Mi bemol mayor, op.16

Frédéric Chiu, piano

Dietrich Becker

Sonata a cuatro para dos violines, dos violas da gamba y bajo contínuo en re menor

Ensamble Hamburger Ratsmusik / Simone Eckert

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nro2 en Do mayor

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner



07.00

Piotr Illych Chaikovsky

Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Charles Villiers Stanford

Rapsodia irlandesa Nº3 para chelo y orquesta en re menor, op.137

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Félix Mendelssohn

Dos caprichos para piano, op.33

Martin Jones, piano

Alexandre Lagoya

Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre temas de “Carmen” de Bizet

Alexandre Lagoya, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito

08.00



Dmitri Shostakovich

Trio Nº1 en do menor, op.8

Julian Rachlin, violín

Mischa Maisky, chelo

Itamar Golan, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en Re mayor, op.6, Nº7

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Ralph Vaughan Williams

Suite para viola y orquesta

Frederick Riddle, viola

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

09.00



Johannes Brahms

Sonata para clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.120, Nº2

Pascal Moragués, clarinete

Frank Braley, piano

Alfred Hill (compositor y director australiano, 1869-1960)

Cuarteto Nº2 en sol menor, "Una leyenda maorí en cuatro escenas”

Cuarteto Dominion

Giovanni Battista Sammartini

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara Renana de Colonia / Jan Corazolla

10.00

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44

Pascal Rogé, piano

Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano en Si bemol mayor, K.378. Arreglo para flauta y piano de Patrick Gallois

Patrick Gallois, flauta

Maria Prinz, piano

Sergei Prokofiev

Otoño, bosquejo sinfónico, op.8

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

11.00

Los Caminos del Barroco

George Frideric Handel

Oda para el cumpleaños de la reina Ana, HWV 74

Judith Nelson, soprano

Shirley Minty, contralto

James Bowman, contratenor

David Thomas, bajo

Coro de la Christ Church Cathedral de Oxford

Johann Sebastian Bach

Cantata Nº214: " ¡Suenen, timbales! ¡Resuenen, trompetas!", BWV 214

Els Bongers, soprano

Elisabeth von Magnus, mezzosoprano

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro Barroco de Amsterdam

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

12.00

El Clásico del Mediodía

Robert Schumann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.129

Sol Gabetta, chelo

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Robert Schumann

Cuarteto con piano en Mi bemol mayor, op.47

Emanuel Ax, piano

Miembros del Cuarteto de Cleveland

Robert Schumann / Franz Liszt

Canción de amor, S.566 (Myrthen, op.25, Nº1)

Daniil Trifonov, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Anónimo

O felix haec navitas, secuencia

Anna Mikolajczyk, soprano

Joanna Nogal, fidel

Anónimo (s.XIII)

Nobilis, humilis, Magne martyr stabilis (Magnus, noble y humilde martir poderoso), himno

La Reverdie

Juan del Encina

Fata la parte

Francisco de la Torre

Danza alta

Juan del Encina

¿Qu’es de ti, desconsolado?

Alonso

La tricotea

Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

Johann Michael Böhm (c.1685-1753)

Concierto para viola d’amore, oboe d’amore y fagot en Sol mayor

Schola Cantoum Basiliensis

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Fragmentos del quinto acto de la tragedia lírica Céfalo y Procis, con libreto de Joseph-François Duché de Vancy (1694)

Achim Schulz, tenor

Ana Jesús Sánchez, soprano

Otros cantantes

Ensamble Musica Fiorita / Daniela Dolci

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

William Walton

Obertura para el Festival de Johannesburgo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Joseph Ignace Pleyel

Concierto para clarinete y orquesta en Do mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudeste de Alemania / Paul Angerer

Carlos Guastavino

Cuarteto para arcos

Cuarteto Gianneo

19.00

Johann Philipp Krieger (compositor alemán, 1649 – 1725)

“Soledad, tormento del corazón” de la ópera Céfalo y Procris

Nuria Rial, soprano

Orquesta de Cámara de Basilea / Julia Schröder

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº59 en Mi bemol mayor, Hob.XVI:49

Paul Lewis, piano

Benjamin Godard (compositor francés, 1849 – 1895)

Jocelyn, suite para orquesta Nº2

Victor Sangiorgio, piano

Orquesta Nacional Real de Escocia / Martin Yates

Giussepe Marie Cambini

“La Marsellesa” de Variaciones sobre seis aires patrióticos para dos violines

Dúo de violines de Munich (Luis Michal y Martha Carfi)

20.00

La Gran Aldea (Rumania)

Mircea Chiriac

Serenata para violín y piano

Mihaela Opera, violín

Jakob Alsgaard, piano

Constancin Nottara

Siciliana para violín y piano, op. 1, Nº 1

Mihaela Opera, violín

Jakob Alsgaard, piano

Pascal Bentoiu

Suite Transilvania, op. 6

Orquesta Filarmónica George Enescu de Bucarest / Ilarion Ionescu-Galati

George Enescu

Fantasía para piano y orquesta

Luiza Borac, pianoi

Orquesta Filarmónica de la Radio del Norte de Alemania / Peter Ruzicka

George Grigoriu (1927 – 1999)

Muzica

Angela Gheorghiu, soprano

Orquesta del Teatro Regio de Turín / John Mauceri

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Juan Crisóstomo Arriaga

Cuarteto N°! en re menor

Cuarteto Petrus

Grabado en vivo en el Teatro Gran Rex el 10 de agosto del año 2016

Christoph Willibald Gluck

“Quest’asil”, de Orfeo y Eurídice

Isabel Marengo, soprano

Orquesta Estable del Teatro Colón / Erich Kleiber

Giacomo Puccini

“Vissi d’arte”, de Tosca

Isabel Marengo, soprano

Orquesta y director no identificados

Alberto Ginastera

Canción del árbol del olvido

Emilio Napolitano

Picaflor. Zamba al estilo popular, op.2, N°4

Isabel Marengo, soprano

Roberto Locatelli, piano

Gabriel Senanes

Corpo Fonda Mentale (2010)

Orquesta de cuerdas / Gabriel Senanes