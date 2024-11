Programación Lunes 11 de Noviembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Sergei Prokofiev

Concierto para piano y orquesta Nº3 en Do mayor, op.26

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Johannes Brahms

Cuarteto Nº3 en Si bemol mayor, op.67

Cuarteto Melos

Carl Maria von Weber

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en fa menor, op.73

Andrew Marriner, clarinete

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº4 en Re mayor, BWV 828

Glenn Gould, piano

Sergei Rachmaninov

Suite para dos pianos Nº2, op.17

Martha Argerich y Nelson Freire, pianos

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº7 en La mayor, op.92

Orquesta de Cámara de Europa/ Nikolaus Harnoncourt

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº12, "La Folia" (transcripción para viola da gamba)

Jordi Savall, viola da gamba

Bruno Cocset, bajo de violín

Michael Behringer, clave

Camille Saint-Saëns

Suite para chelo y piano, op.16

Dúo Drinkall-Baker

Carlos López Buchardo

Canción de ausencia

Víctor Torres, barítono

Jorge Ugartamendía, piano

Silvestre Revueltas

Dos pequeñas piezas serias, para quinteto de vientos

Los Angeles Philharmonic New Music Group / Esa-Pekka Salonen

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

06.00

Y la mañana va

Edward Elgar

“Cockaigne”, obertura de concierto, op.40

Orquesta Filarmónica de Londres / Georg Solti

Muzio Clementi

Sonata para piano en Sol mayor, op.37, Nº2

Donatella Failoni, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor

Cuarteto Purcell

Ralph Vaughan Williams

Variaciones para orquesta de vientos

Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger



07.00

William Sterndale Bennett

“Parisina”, obertura sobre un poema de Lord Byron, op.3

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Alexander Glazunov

Dos bocetos finlandeses, op.89

Orquesta Sinfónica de Moscú / Igor Golovschin

Bohuslav Martinú

Mariposas y pájaros del Paraíso

Giorgio Koukl, piano

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y clave en sol menor, op.2, Nº11

Susanne Schaffert, flauta dulce

Emanuela Marcante, clave

Camille Saint Saens

Preludio del oratorio “El diluvio”, op.45

Yan Pascal Tortelier, violín

Orquesta Sinfónica de Birmingham / Louis Fremaux



08.00

Ludwig Van Beethoven

Trío para clarinete, chelo y piano en Si bemol mayor, op.11

Leslie Craven, clarinete

Stjepan Hauser, chelo

Yoko Misumi, piano

Richard Strauss

Preludio al Acto I de la ópera “Guntram”, op.25

Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Christian Thielemann

Edward Tubin

Concierto para contrabajo y orquesta

Hakan Ehrén, contrabajo

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

09.00

Arthur Louriè (compositor y escritor ruso, 1892-1966)

Tres piezas para piano: Vals, Intermezzo y Pequeña suite en Fa mayor

Christian Erny, piano

Béla Bartók

Divertimento para orquesta de cuerdas

Ensamble de Cuerdas de Helsinki

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo Nº6 en Sol mayor, op.5, Nº6

Elizabeth Wallfisch, violin

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

10.00

Joaquín Rodrigo

Concierto pastoral, para flauta y orquesta

Patrick Gallois, flauta

Orquesta Philharmonia / Ion Marin



Joseph Haydn

Andante con variaciones en fa menor, Hob.7, Nº6

Alfred Brendel, piano

Ferruccio Busoni

Dos marchas de la Suite Turandot, op.41

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Samuel Wong

11.00

Los Caminos del Barroco

Antonio Vivaldi

Motete “Nulla in mundo pax sincera”, RV 630

Emma Kirkby, soprano

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Antonio Vivaldi

Motete “In furore iustissimae irae”, RV 626

Julia Lezhneva, soprano

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Antonio Vivaldi

Motete “Sum in medio tempestatum”, RV 632

Simone Kermes, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

12.00

El Clásico del Mediodía

Richard Wagner

Tannhäuser, Marcha festiva

Orquesta Sinfónica de Budapest / György Lehel

Sergei Prokofiev

El amor por tres naranjas. Suite, op.33bis. Marcha (arreglo para violín y orquesta)

Lisa Batiashvili, violín

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

Sergei Prokofiev

Pedro y el lobo, op.67. Marcha

Orquesta Sinfónica de la Radio y TV de Luxemburgo / Leopold Hager

Piotr Ilich Chaikovsky

Marcha eslava en si bemol menor para orquesta, op.31

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Piotr Ilich Chaikovsky

El cascanueces, suite op.71a: Marcha

Staatskapelle Dresden / Hans Vonk

Johann Strauss

Marcha Radetzky, op.228

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

Franz Schubert

Dos marchas características, op.póst.121 D.886

Imre Rohmann y András Schiff, piano

Felix Mendelssohn

Sueño de una noche de verano, op.61. Marcha nupcial

Orquesta Estatal de Hungría / Ádam Fischer

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Anónimo (s.XIV)

Transcripción para teclado del motete Firmissime / Adesto / Alleluya

Kimberley Marshall, órgano

Oswald von Wolkenstein (1376-1445)

Gritos de alegría y Levántate, Maredel, canciones

Catherine Bott, soprano

Paul Agnew, tenor

New London Consort / Philip Picket

Tiburtio Massaino

Primera parte del motete O Beata Virgo Maria

Ensamble Vocal Iluminatus / David Bray

Tiburtio Massaino

Canzona para ocho trombones

King’s Consort / Robert King

Jean-Baptiste Stuck

Las fiestas boloñesas, cantata con texto de François Moncrif (1708)

Gérard Lesne, contratenor

Conjunto Il Seminario Musicale

Johann Pfeiffer

Concierto en La mayor para viola da gamba, dos violines y continuo

Academia de Música Antigua / Christine Schornscheim

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Piotr Illich Chaikovsky

Obertura 1812, op.49

Coro de Cosacos del Don “Serge Jaroff”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Manuel García (compositor y cantante español, 1775-1832)

“Formaré mi plan con cuidado”, de El poeta calculista

Javier Camarena, tenor

Les Musiciens du Prince / Gianluca Capuano

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Bertrand Chamayou, piano

William Boyce

Sinfonía Nº2 en La mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

19.00

Alessandro Marcello

Concierto para oboe y orquesta en re menor

Katharina Spreckelsen, oboe

The English Concert / Harry Bicket

Josef Suk

Trío en do menor, op.2

Trío Joachim

George Antheil (compositor estadounidense, 1900-1959)

En las llanuras

Orquesta Filarmónica de la BBC / John Storgårds

Wolfgang Amadeus Mozart

Variaciones para violín y piano sobre la canción "La bergère Célimène", K.359

Isabelle van Keulen, violín

Ronald Brautigam, piano

20.00

La Gran Aldea (Bélgica)

Joseph Jongen

Trío, op.10

Ensamble Joseph Jongen

Henri Vieuxtemps

Fantasía appasionata para violín y orquesta, op.35

Soo Hyun Park, violín

Orquesta Filarmónica del Estado de Renania-Palatinado / Nicholas Milton

César Franck

Danza lenta

Dominique Cornil, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Ángel Victorino Colabella

Tres piezas para arpa (1954)

Marcela Méndez, arpa

Piotr Illich Chaikovsky

Sinfonía Nº4 en fa menor, op.36

Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil “José de San Martín”