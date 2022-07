Programación Lunes 11 de Julio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

En clave Clásica (Sebastián Masci)

04.00

Franz Liszt

Balada para piano Nº2 en si menor, S.171

Vladimir Horowitz, piano

Ernest Chausson

Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21

Itzhak Perlman, violín;

Jorge Bolet, piano

Cuarteto Juilliard

Antonin Dvorák

Concierto para chelo y orquesta en si menor, op.104

Truls Mörk, chelo

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Gustav Mahler

Canciones del cuerno mágico de la juventud.

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Ralph Vaughan Williams

Sinfonía Nº5 en Re mayor

Orquesta New Philhamonia / Adrian Boult

César Franck

Sonata para violín y piano en La mayor, M.8

Mariana Sirbu, violín;

Mihail Sarbu, piano

07.00

Y la mañana va

Ludwig van Beethoven

Fidelio, obertura op.72b

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor

Hakan Hardenberger, trompeta

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Scherzo Nª3 en do sostenido menor, op.39 y Barcarola en Fa sostenido mayor, op.60

Maurizio Pollini, piano

George Frideric Handel

Concerto grosso en Do mayor, “Alexander’s Feast”

The English Concert / Trevor Pinnock

08.00

Claude Debussy

Tres canciones tempranas: Romance, Las campanas y Mandolina

Jessye Norman, soprano

James Levine, piano

Felix Mendelssohn

Cuarteto en la menor, op.13

Cuarteto Melos

Alexander Scriabin

El Poema del Extasis, op.54

Orquesta Sinfónica de Chicago / Neeme Järvi

09.00

Vincent D'Indy

Poema de las montañas, op.15

Michael Schäfer, piano

Mauro Giuliani

“Las aventuras del amor”, diez valses para dúo de guitarras, op.116

Stefano Cardi y Andrea Orsi, guitarras

Nikolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica Estatal de San Petersburgo / Andre Anichanov

10.00

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa Nº1 en La mayor, BWV 806

Piotr Anderszewski, piano

Paul Hindemith

Música de Concierto para orquesta de vientos, op.41

Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger

Robert Kajanus (compositor finlandés, 1856-1933)

Aino, poema sinfónico

Coro Masculino de la Universidad de Helsinki

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Jorma Panula

11.00

Cambio de Siglo (Juan Manuel Teceira)

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Música Documental

Ricardo Corazón de León

Ja nuls homs pris (Ningún hombre prisionero)

Ensamble Estampie / Graham Derrick

Luis de Narváez

Fantasía del primer tono, Canción de Nicolas Gombert y Diferencias sobre “Y la mía cinta dorada”, de los Libros del Delfín

Lex Eisenhardt, vihuela

Johann Krieger (1652-1735)

Cede, implacable corazón, Amados vinos y risas, Amor apasionado, A la soledad y La noche preciosa, canciones

Andreas Scholl, contratenor

Alix Verzier, chelo

Karl Ernst Schröder, laúd

Markus Märkl, clave

Charles Dollé

Segunda suite en do menor para dos violas da gamba y continuo (1737)

Wieland y Sigiswald Kuijken, viola de gamba

Robert Kohnen, clave

21.00

Giuseppe Verdi

Recitativo, aria y cabaletta de la primera escena del cuarto acto de Il Trovatore

Rosalind Plowright, soprano

Plácido Domingo, tenor

Coro y Orquesta de la Academia Nacional de Santa Cecilia de Roma / Carlo Maria Giulini

Giuseppe Verdi

Escena final de Il Trovatore

Antonieta Stella, soprano

Fiorenza Cosotto, mezzosoprano

Carlo Bergonzi, tenor

Ettore Bastianini, bajo

Orquesta del Teatro alla Scala de Milan / Tullio Serafin

Cécile Chaminade

Tres romanzas sin palabras, op.76

Eric Parkin, piano

Rheingold Gliere

Las sirenas, op.33, poema sinfónico (1908)

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Kirill Karabits

22.00

Desde Aquí (Asociación Argentina de Compositores)

23.00

Después del Concierto (Boris)