Programación Lunes 11 de Agosto

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Wolfgang Amadeus Mozart
Diez variaciones para piano sobre un tema de Gluck, K.455
Mitsuko Uchida, piano
Johannes Brahms
Cuatro canciones serias, op.121
Linda Finnie, mezzosoprano;
Anthony Legge, piano
Agostino Steffani
El triunfo del destino. Las sombras ; Danzas
I Barocchisti / Diego Fasolis
Darius Milhaud
Suite provenzal, op.152d
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80
Cuarteto Melos
Robert Schumann
Carnaval, op.9
Claudio Arrau, piano
Marc-Antoine Charpentier
Te deum en Re mayor, H.146
Les Arts Florissants / William Christie¨
Fini Henriques
Trío en Sol mayor, op.31. Trío de los niños
Tre Musici
Francis Poulenc
Sonata para clarinete y piano en si menor
Victoria Soames, clarinete;
Julius Drake, piano
Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
Joan Cabanilles
Tiento Nº3 de contres
Hespèrion XX / Jordi Savall
Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1
Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2
Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3
Nocturno para piano Nº4 en Mi bemol mauor, op.36
Nocturno para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.37
Pascal Rogé, piano
Max Bruch
Romanza para viola y orquesta en Fa mayor, op.85
Gérard Caussé, viola
Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano
Sébastien de Brossard
Canticum Secundum
Isabelle Desrochers, soprano;
Frédéric Desenclos, órgano
Edvard Grieg
Concierto para piano y orquesta en la menor, op.16
Géza Anda, piano
Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik
06.00
Y la mañana va
Heinrich Marschner
Obertura de la ópera “La montaña de Kyffhauser”
Orquesta Filarmónica Checa / Darío Salvi
Leopold Godowsky
Variaciones sinfónicas sobre “El murciélago” de Johann Strauss hijo
Konstantin Scherbakov, piano
Christoph Schaffrath (compositor alemán, que vivió entre 1709 y 1763)
Trío sonata en sol menor
Ensamble Época Barocca
Eric Coates
“Londres una vez más”, suite para orquesta
Orquesta Sinfónica de Eslovenia / Adrian Leaper
07.00
Richard Wagner
Rule Britannia, obertura en Re mayor
Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Varujan Kojian
Christian Cannabich
Sinfonía Nº47 en Sol mayor
Orquesta de Cámara Nicolaus Esterházy Sinfonía / Uwe Grodd
Sergei Rachmaninov
Cinco piezas de fantasía, op.3
Alexandre Tharaud, piano
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Mi mayor, op.2, Nº9
Jed Wentz, flauta
Marcelo Bussi, órgano
08.00
Alexander Borodin
Quinteto para cuerdas en fa menor
Nuevo Cuarteto de Budapest y Otto Kérstesz, chelo
Henryk Wieniawski
Variaciones sobre un tema original, op.15
Vadim Repin, violín
Alexander Markovich, piano
Henry Purcell
“La mujer virtuosa”, música para la comedia de Thomas D’Urfey
The Parley of Instruments / Peter Holman
09.00
Franz Schubert
Dos momentos musicales, op.94: Nº1 en Do mayor y Nº2 en La bemol mayor
Daniel Barenboim, piano
Vincenzo Bellini
“Son salvo… A una fonte”, del Acto III de “I Puritani”
Marcelo Álvarez, tenor
Orquesta de la Ópera Nacional de Gales / Carlo Rizzi
Robert Schumann
Cuarteto en Fa mayor, op.41, Nº2
Cuarteto Gringolts
10.00
Sergei Prokofiev
Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19
Maxim Vengerov, violín
Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich
Camille Saint-Saëns
Sonata para fagot y piano en Sol mayor, op.168
Per Hannevold, fagot
Geir Henning Braaten, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
11.00
Los Caminos del Barroco
Antonio Caldara
Coro “Oggi Brillate” y cuatro arias de la cantata “La concordia de los planetas”
Veronica Cangemi, soprano
Daniel Behle, tenor
Delphine Galou, contralto
Franco Fagioli, contratenor
Ensable Vocal de Basilea
Orquesta Barroca “La Cetra” / Andrea Marcon
Alessandro Scarlatti
Selección de la cantata “No bien cierro los ojos”
Giuseppina Bridelli, mezzosoprano
Quartetto Vanvitelli
Johann Joseph Fux
“Rondinella”, de la ópera “Orfeo ed Euridice”
Elizabeth Dobbin, soprano
Le Jardin Secret
Antonio Vivaldi
Concierto para violín, cuerdas y bajo continuo en si menor, op.9, Nº12, RV.391, de “La Cetra”
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
12.00
El Clásico del Mediodía
Ludwig van Beethoven
Bagatela en la menor, WoO 59, "Para Elisa"
Georges Cziffra, piano
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de luna"
Maria João Pires, piano
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº21 en Do mayor, op.53, "Waldstein"
Claudio Arrau, piano
Ludwig van Beethoven
Dos Bagatelas para piano del op.126: No.2 en sol menor y No.3 en Mi bemol Mayor
Nelson Goerner, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Anónimo
“La luz deseada ha brillado”, de la Misa de los burros, los ebrios y los jugadores, de la Fiesta de los tontos
New London Consort / Philip Pickett
Johannes Ockeghem
Primer Agnus Dei, de la Misa Prolationem
The Hilliard Ensemble / Paul Hillier
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Primer Agnus Dei, de la Misa del Papa Marcelo
Tallis Scholars / Peter Philips
Alfonso Ferrabosco II
“Coranto”, de las Lecciones para viola lira
Paolo Biardi, viola lira
Alfonso Ferrabosco II
Así la belleza se mantuvo sobre las aguas, canción
Drew Minter, contratenor
Raymond Cousté, laúd
Alfonso Ferrabosco II
Fantasía N°6 para ensamble de violas, a seis partes
Hespèrion XXI /Jordi Savall
Sigismondo D’India
Mentre ch’il cor (Mientras que el corazón), aria
Mariana Flores, soprano
Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón
Jacques Aubert
Concierto para cuatro violines, chelo y continuo, op. 17, N°1
Simon Standage, violín
Collegium 90
Roque Cerutti (c.1685-1760)
Al campo sale María. Villancico de batalla a dos coros
Coro de Cámara Exhaudi de La Habana / María Felicia Pérez
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Gian Francesco Malipiero
Concierto para piano y orquesta Nº1
Sandro Ivo Bartoli, piano
Orquesta de la Radio de Saarbrücken / Michele Carulli
Gabriel Fauré
“Masques et Bergamasques”, suite op.112
Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier
Francesco Maria Veracini
Sonata académica para violín y continuo Nº1 en Re mayor, op.2, Nº1
Trío Locatelli
19.00
Franz Berwald (1796-1868)
Trío en Do mayor
Kálmán Dráfi, piano
Jozsef Modrian, violín
György Kertész, chelo
Georges Bizet
“Habanera”; “Seguidilla” y “Canción del torero” de la ópera Carmen
Angela Gheorghiu, soprano
Roberto Alagna, tenor
Thomas Hampson, barítono
Coro Les Éléments
Orquesta Nacional del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
Richard Wagner
"Viaje de Sigfrido por el Rin" de El ocaso de los Dioses (arreglo de Engelbert Humperdinck)
Orquesta Filarmónica de Buffalo / JoAnn Falletta
20.00
La Gran Aldea (Australia)
Brenton Broadstock
Obertura Festiva
Orquesta Sinfónica de Tasmania / Ola Rudner
Isaac Nathan
Selección del primer acto de la ópera Don Juan de Austria
Cheryl Baker, soprano
Steve Davislim, tenor
Coro y Orquesta Sinfónica de Sydney / Alexander Briger
Miriam Hyde
Trío para cuerdas
TriOlogie String Trio
21.00
Música Nocturna
Franz Schubert
Octeto en Fa mayor, D.803
Gidon Kremer e Isabelle van Keulen, violines
Tabea Zimmermann, viola
David Geringas, chelo
Alois Posch, contrabajo
Eduard Brunner, clarinete
Randovan Vladkovic, corno
Klaus Thunemann, fagot
22.00
Ralph Vaughan Williams
Concierto para oboe y cuerdas, en la menor
Celia Niklin, oboe
Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner
Edvard Grieg
Suite de los tiempos de Holberg, op.40
Orquesta de Cámara Orpheus
23.00
Industria Nacional
Giuseppe Verdi
Escenas del segundo y cuarto acto de Il Trovatore
Ricardo Ortale, barítono
Aprille Milo, soprano
Coro y Orquesta Estable del Teatro Colón / Eugene Kohn
Toma de la transmisión radial de la función realizada en el Teatro Colón, Buenos Aires, el 25 de junio de 1991
Luis Gianneo
Sonatina para arpa (1946)
Marcela Méndez, arpa
Luis Mucillo
Impromptu in memoriam Alban Berg, para flauta piccolo, flauta en Sol, celesta y clave (1985)
Wendy Rolfe, flautas
Beatriz Balzi, celesta
Lourdes Cutolo, clave
Gerardo Gandini
Pueblo unido (jamás será vencido)
Big Band de la Radio de Colonia / Gerardo Gandini