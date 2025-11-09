Programación Lunes 10 de Noviembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Wolfgang Amadeus Mozart
Diez variaciones para piano sobre un tema de Gluck, K.455
Mitsuko Uchida, piano
Johannes Brahms
Cuatro canciones serias, op.121
Linda Finnie, mezzosoprano;
Anthony Legge, piano
Agostino Steffani
El triunfo del destino. Las sombras ; Danzas
I Barocchisti / Diego Fasolis
Darius Milhaud
Suite provenzal, op.152d
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson
Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80
Cuarteto Melos
Robert Schumann
Carnaval, op.9
Claudio Arrau, piano
Marc-Antoine Charpentier
Te deum en Re mayor, H.146
Les Arts Florissants / William Christie¨
Fini Henriques
Trío en Sol mayor, op.31. Trío de los niños
Tre Musici
Francis Poulenc
Sonata para clarinete y piano en si menor
Victoria Soames, clarinete;
Julius Drake, piano
Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd
Joan Cabanilles
Tiento Nº3 de contres
Hespèrion XX / Jordi Savall
Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1
Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2
Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3
Nocturno para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.37
Pascal Rogé, piano
06.00
Y la mañana va
Emmanuel Chabrier
“España”, rapsodia para orquesta
Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811
András Schiff, piano
Johannes Brahms
Canciones y Romanzas para coro mixto y soprano solista, op.93a
Anna Korondi, soprano
Coro Arnold Schoenberg / Edwin Ortner
Carl Michael Ziehrer (austríaco, 1843-1922)
En la quietud de la noche, vals op.488
Orquesta Filarmónica de Viena / Franz Welser-Möst
07.00
Joseph Haydn
Cuarteto Nº1 en Si bemol mayor, op.1, Nº1
Cuarteto Tátrai
Francesco Corbetta (compositor y guitarrista italiano, 1615-1681)
Suite para guitarra en la menor, de “La guitarra real”
Jakob Lindberg, guitarra
Samuel Wesley
Sinfonía en Mi bemol mayor
London Mozart Player / Matthias Bamert
Gabriel Fauré
Espejismos, op.113
Gérard Souzay, barítono
Dalton Baldwin, piano
08.00
Charles Duvernoy (clarinetista y compositor francés, 1763-1845)
Cuarteto para clarinete y cuerdas Nro.1
Italian Classical Consort
Frederic Chopin
Dos piezas para piano: Barcarola en Fa sostenido mayor, op.60 y Scherzo Nº3 en do sostenido menor, op.39
Martha Argerich, piano
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº6 en Sol menor, op.6, Nº6
I Musici
09.00
Antonin Kraft
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.4
Jean-Guihen Queyras, chelo
Ensamble Resonanz / Riccardo Minasi
Charles Villiers Stanford
Serenata en Fa mayor, op.95
Ensamble Capricorn
10.00
Johanna Senfter (compositora alemana, alumna de Max Reger en el Conservatorio de Leipzig, y que vivió entre 1879 y 1961)
Variaciones para viola y piano, op.94 (escrita en 1943)
Roland Glassl, viola
Oliver Triendl, piano
Baldassare Galuppi
Sonata para flauta, oboe y continuo
Ensamble L'Opera Stravagante
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
11.00
Los Caminos del Barroco
Carl Philipp Emanuel Bach
Magnificat para solistas, coro y orquesta
Elisabeth Scholl, soprano
Ruth Sanddhoff, contralto
Andreas Karasiak, tenor
Gotthold Schwarz, bajo
Carl Philipp Emanuel Bach
Sanctus para solista, doble coro y orquesta
Cantoría Renana
Das Kleine Konzert / Hermann Max
12.00
El Clásico del Mediodía
Franz Liszt
Mazeppa, poema sinfónico Nº6, S.100
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Franz Liszt
Tasso, lamento y triunfo, poema sinfónico Nº2, S.96
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº2 en do sostenido menor, S.244, Nº2
Vladimir Horowitz, piano
Franz Liszt
Seis grandes estudios de Paganini, S.141, Nº3: "La Campanella"
Daniil Trifonov, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Jacopo da Bologna
Soy quien entre las ramas deambula, madrigal (versión instrumental)
Francesco Landini
Sí, he estado contigo, balada
Oh, dime tú, caccia
Ensamble Alba Musica Kyo
Francisco Guerrero
Ave virgo sanctissima (Salve virgen santísima), motote
El León de Oro / Peer Philips
Francisco Guerrero
Claros y hermosos ojos, Ojos claros, serenos y ¡Oh dulce y gran contento!, canciones a tres, cuatro y cinco voces
La Grande Chapelle / Albert Recasens
Marcin Mielczewski
Canzona prima a due
Capella Cracoviensis
Walter Porter
Al verte por primera vez y Así cantaba Orfeo, madrigales (1632)
The Consort of Musicke / Anthony Rooley
Johann Sebastian Bach
Preludio y fuga N°22 en si bemol menor, del Segundo libro de El clave bien temperado, BVW 891
Gustav Leonhardt, clave
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Carl Orff
Primera y segunda parte de la cantata Carmina Burana
Boje Skovhus, barítono
Coro y Orquesta Filarmónica de Londres / Zubin Metha
Peter Hänsel (compositor alemán, 1770 – 1831)
Quinteto de cuerdas en Sol mayor, op.9
Los Músicos de Cámara de Zurich
George Frideric Handel
Concerto grosso Nº10 en re menor, op.6, Nº10
I Musici
19.00
Johann Strauss I
Vals Tivoli-Rutsch, op.39b
Ensamble Viena
Edouard Lalo
Concierto para piano y orquesta en fa menor
Pierre-Alain Volondat, piano
Tapiola Sinfonietta / Kees Bakels
Leopold Mozart
Sinfonía de los juguetes
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Sándor Frigyes
Anatol Liadov
Dos piezas para chelo y piano, op.12
Dmitrii Khrychev, chelo
Olga Solovieva, piano
20.00
Complemento musical
23.00
Industria Nacional