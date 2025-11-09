PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

09/11/2025

Programación Lunes 10 de Noviembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Wolfgang Amadeus Mozart
Diez variaciones para piano sobre un tema de Gluck, K.455
Mitsuko Uchida, piano

Johannes Brahms
Cuatro canciones serias, op.121
Linda Finnie, mezzosoprano;
Anthony Legge, piano

Agostino Steffani
El triunfo del destino. Las sombras ; Danzas
I Barocchisti / Diego Fasolis

Darius Milhaud
Suite provenzal, op.152d
Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Felix Mendelssohn
Cuarteto Nº6 en fa menor, op.80
Cuarteto Melos

Robert Schumann
Carnaval, op.9
Claudio Arrau, piano

Marc-Antoine Charpentier
Te deum en Re mayor, H.146
Les Arts Florissants / William Christie¨

Fini Henriques
Trío en Sol mayor, op.31. Trío de los niños
Tre Musici

Francis Poulenc
Sonata para clarinete y piano en si menor
Victoria Soames, clarinete;
Julius Drake, piano

Carl Friedrich Abel
Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7, Nº6
Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

Joan Cabanilles
Tiento Nº3 de contres
Hespèrion XX / Jordi Savall

Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº1 en mi bemol menor, op.33, Nº1
Nocturno para piano Nº2 en Si mayor, op.33, Nº2
Nocturno para piano Nº3 en La bemol, op.33, Nº3
Nocturno para piano Nº5 en Si bemol mayor, op.37
Pascal Rogé, piano

06.00
Y la mañana va

Emmanuel Chabrier
“España”, rapsodia para orquesta
Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier

Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº6 en re menor, BWV 811
András Schiff, piano

Johannes Brahms
Canciones y Romanzas para coro mixto y soprano solista, op.93a
Anna Korondi, soprano
Coro Arnold Schoenberg / Edwin Ortner

Carl Michael Ziehrer (austríaco, 1843-1922)
En la quietud de la noche, vals op.488
Orquesta Filarmónica de Viena / Franz Welser-Möst

07.00

Joseph Haydn
Cuarteto Nº1 en Si bemol mayor, op.1, Nº1
Cuarteto Tátrai

Francesco Corbetta (compositor y guitarrista italiano, 1615-1681)
Suite para guitarra en la menor, de “La guitarra real”
Jakob Lindberg, guitarra

Samuel Wesley
Sinfonía en Mi bemol mayor
London Mozart Player / Matthias Bamert

Gabriel Fauré
Espejismos, op.113
Gérard Souzay, barítono
Dalton Baldwin, piano

08.00

Charles Duvernoy (clarinetista y compositor francés, 1763-1845)
Cuarteto para clarinete y cuerdas Nro.1
Italian Classical Consort

Frederic Chopin
Dos piezas para piano: Barcarola en Fa sostenido mayor, op.60 y Scherzo Nº3 en do sostenido menor, op.39
Martha Argerich, piano

George Frideric Handel
Concerto grosso Nº6 en Sol menor, op.6, Nº6
I Musici

09.00

Antonin Kraft
Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.4
Jean-Guihen Queyras, chelo
Ensamble Resonanz / Riccardo Minasi

Charles Villiers Stanford
Serenata en Fa mayor, op.95
Ensamble Capricorn

10.00

Johanna Senfter (compositora alemana, alumna de Max Reger en el Conservatorio de Leipzig, y que vivió entre 1879 y 1961)
Variaciones para viola y piano, op.94 (escrita en 1943)
Roland Glassl, viola
Oliver Triendl, piano

Baldassare Galuppi
Sonata para flauta, oboe y continuo
Ensamble L'Opera Stravagante

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº14 en La mayor, K.114
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

11.00
Los Caminos del Barroco

Carl Philipp Emanuel Bach
Magnificat para solistas, coro y orquesta
Elisabeth Scholl, soprano
Ruth Sanddhoff, contralto
Andreas Karasiak, tenor
Gotthold Schwarz, bajo

Carl Philipp Emanuel Bach
Sanctus para solista, doble coro y orquesta
Cantoría Renana
Das Kleine Konzert / Hermann Max

12.00
El Clásico del Mediodía

Franz Liszt
Mazeppa, poema sinfónico Nº6, S.100
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Franz Liszt
Tasso, lamento y triunfo, poema sinfónico Nº2, S.96
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Franz Liszt
Rapsodia húngara para piano Nº2 en do sostenido menor, S.244, Nº2
Vladimir Horowitz, piano

Franz Liszt
Seis grandes estudios de Paganini, S.141, Nº3: "La Campanella"
Daniil Trifonov, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Jacopo da Bologna
Soy quien entre las ramas deambula, madrigal (versión instrumental)
Francesco Landini
Sí, he estado contigo, balada
Oh, dime tú, caccia
Ensamble Alba Musica Kyo

Francisco Guerrero
Ave virgo sanctissima (Salve virgen santísima), motote
El León de Oro / Peer Philips

Francisco Guerrero
Claros y hermosos ojos, Ojos claros, serenos y ¡Oh dulce y gran contento!, canciones a tres, cuatro y cinco voces
La Grande Chapelle / Albert Recasens

Marcin Mielczewski
Canzona prima a due
Capella Cracoviensis

Walter Porter
Al verte por primera vez y Así cantaba Orfeo, madrigales (1632)
The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Johann Sebastian Bach
Preludio y fuga N°22 en si bemol menor, del Segundo libro de El clave bien temperado, BVW 891
Gustav Leonhardt, clave

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Carl Orff
Primera y segunda parte de la cantata Carmina Burana
Boje Skovhus, barítono
Coro y Orquesta Filarmónica de Londres / Zubin Metha

Peter Hänsel (compositor alemán, 1770 – 1831)
Quinteto de cuerdas en Sol mayor, op.9
Los Músicos de Cámara de Zurich

George Frideric Handel
Concerto grosso Nº10 en re menor, op.6, Nº10
I Musici

19.00

Johann Strauss I
Vals Tivoli-Rutsch, op.39b
Ensamble Viena

Edouard Lalo
Concierto para piano y orquesta en fa menor
Pierre-Alain Volondat, piano
Tapiola Sinfonietta / Kees Bakels

Leopold Mozart
Sinfonía de los juguetes
Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Sándor Frigyes

Anatol Liadov
Dos piezas para chelo y piano, op.12
Dmitrii Khrychev, chelo
Olga Solovieva, piano

20.00
Complemento musical

23.00
Industria Nacional