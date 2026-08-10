PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

10/08/2026

Programación lunes 10 de agosto

Lunes 10-08-2026

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Vasily Kalinnikov
Sinfonía Nº1 en sol menor
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Samuel Zyman
Quinteto para vientos, cuerdas y piano
Miriam Conti, piano
Ensamble de Cámara de Chelsea

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para fagot y orquesta en Si bemol mayor, K.191
John Miller, fagot
St. Mary's Chamber Players / Neville Marriner

Costanzo Festa
Tres madrigales
Huelgas Ensemble / Paul van Nevel

Georg Philipp Telemann
Concierto para violín y orquesta Nº4 en Mi mayor
Iona Brown, violín
Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

Frederick Delius
The Walk to Paradise Garden, de la ópera Una Romeo y Julieta aldeana
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Ludwig van Beethoven
Andante y variaciones para mandolina y piano en Re mayor, WoO44, Nº2 
Lajos Mayer, mandolina
Imre Rohman, piano

Kurt Weill
Concierto para violín y orquesta de vientos, op.12
Rodrigue Milosi, violín
Orquesta de Caen / Jean-Louis Basset

Antonin Dvorák
Sexteto para cuerdas en La mayor, op.49
Ensamble Raphael

Ralph Vaughan Williams
Seis estudios sobre canciones populares inglesas (versión para clarinete y piano)
Janet Hilton, clarinete
Keith Swallow, piano

Gaetano Donizetti
“Spargi d’amore pianto” de Lucia di Lammermoor
Edita Gruberova, soprano
Ambrosian singers – Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Bonynge

Jean-Philippe Rameau
Suite de la ópera Hippolyte et Aricie
Les Arts Florissants / William Christie

Ernest Moeran
Nocturno, para barítono, coro y orquesta
Hugh Mackey, barítono
The Renaissance Singers
Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Emmanuel Chabrier
Paisaje - Melancolía
Annie D´Arco, piano

Joseph Haydn
Sinfonía Nº67 en Fa mayor, Hob.I:67
Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

Béla Bartók
Rapsodia para violín y orquesta Nº1, Sz.86
Gil Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago 7 Pierre Boulez

Henry Purcell
Suite de Bonduca o la heroína británica, Z.594
The Parley of Instruments / Peter Colman

07.00
Y la mañana va

Joseph Haydn
Sinfonía Nro.1 en Re mayor
Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

Georges Bizet
“El periódico familiar”, tres piezas para piano
Julia Severus, piano

Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12
Trío Locatelli

Ludwig van Beethoven
Música para un ballet caballeresco, obra sin opus, Nº1
Orquesta Nicolaus Esterházy Sinfonia / Béla Drahos

08.00

Franz Léhar
Fragmentos de la opereta “El zarévich”
Sonja Schöner, soprano
Heinz Hoppe, tenor
Coro y Orquesta de la Ópera Estatal de Berlín / Richard Müller-Lampertz

Maurice Ravel
Tzigane, rapsodia de concierto para violín y orquesta
Maurice Hasson, violín
Orquesta de St. John's Smith Square / John Lubbock

Carl Reinecke
Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93
Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walther

09.00

Félix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.53, Nº1 a 6
Roberto Prosseda, piano

Antonin Dvorak
Seis piezas del ciclo “Cipreses”
Cuarteto Hagen

Mario Castelnuovo Tedesco
Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor
Siegfried Behrend, guitarra
Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters

10.00

Johann Christoph Friedrich Bach
Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger

Matthijs Vermeulen
Sinfonía Nº4, "Las victorias"
Orquesta Filarmónica de La Haya / Ernest Bour

Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº13 en si menor, op.119
Kathryn Scott, piano

11.00
Los Caminos del Barroco

Georg Phlipp Telemann
Fragmentos del primer acto de la ópera “Orpheus”
Coro de Cámara de la RIAS
Dorothea Röschmann, soprano
Akademie für Alte Musik Berlin / René Jacobs

Georg Phlipp Telemann
Concierto para violín, orquesta y bajo continuo en Si bemol mayor, TWV 51:B1
Simon Standage, violín
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

George Frideric Handel
Arias “Copos ambarinos de dulces flores”, HWV 204, y “Rosa flameante, ornamento de la Tierra”, HWV 210
Nuria Rial, soprano
Compañía Barroca de Austria / Michael Oman

Marc-Antoine Charpentier
Fragmentos de “La corona de flores”, H.486
Cassandre Berthon, soprano
Ensemble Amarillis

12.00
Al Mediodía

Franz Xaver Richter
Concierto en Re bemol mayor para trompeta y orquesta
Håkan Hardenberger, trompeta
Orquesta Filarmónica de Londres / Elgar Howarth

Floro Ugarte
Elegía, op.27
Fernando Gentile, chelo
Laura Brunetti, piano

Aram Jachaturián
Cinco números del ballet Gayaneh
Orquesta National Philharmonic / Loris Tjeknavorian

Franz Danzi
Popurrí Nº1 en Si bemol mayor para clarinete y cuerdas, op.45
Dieter Klöckert, clarinete
Consortium Classicum

Hugo Alfvén
“Danza de la pastora”, del ballet-pantomima El rey de la montaña, op.37
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa Pekka-Salonen

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Anónimo
Lux vera lucis radium (Luz verdadera, rayo de luz)
Universi populi simul iam gaudete (Alegráos, todos los pueblos)
Ensamble Discantus / Brigitte Lesne

Juan del Enzina
Fata la parte
Autor anónimo
Ay que triste que vengo y Tres morillas m ’enamoran
Juan del Enzina
Hoy comamos y bebamos
Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

Marin Marais
La escala. Una pequeña ópera (1723)
London Baroque / Charles Medlam

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Ferdinand David
Concierto para violín y orquesta N°4 en Mi mayor, op.23
Hagai Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi mayor
Pepe Romero, guitarra
Academy of St.Martin in the Fields Ensamble

Nicolas Chédeville
Sonata para flauta y continuo en sol menor
Maxence Larrieu, flauta
Robert Veryron-Lacroix, clave

19.00

Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº1 en do menor, op.11
Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

Kurt Weill
“Beat, beat, drums!” y “Canto fúnebre para dos veteranos” de las Cuatro canciones de Walt Whitman
Anna Prohaska, soprano
Eric Schneider, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Andante y cinco variaciones para piano a cuatro manos en Sol mayor, K.501
Martha Argerich - Stephen Kovacevich, piano a 4 manos

20.00
Momentos Musicales

Mijail Glinka
Obertura de la ópera “Ruslán y Ludmila”
Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

Jan Dismas Zelenka
Obertura concertante a 7 partes en Fa mayor, ZWV 188
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Maurice Ravel
Sonatina para piano, M.40
Dominique Merlet, piano

Richard Wagner
Viaje de Sigfrido por el Rin, de “El ocaso de los Dioses”, WWV 86D
Orquesta de París / Daniel Barenboim

21.00

Johann Sebastian Bach
Sinfonía de la Cantata BWV 29
André Isoir, órgano
Le Parlement de Musique / Martin Gester

Aaron Copland
Tres bosquejos latinoamericanos
New Philharmonia Orchestra / Aaron Copland

Ludwig van Beethoven
Seis bagatelas para piano, op.126
Glenn Gould, piano

Henry Purcell
Música incidental para “Bonduca o la heroína británica”, Z.594
The Parley of Instruments / Peter Holman

22.00
Industria Nacional

Wolfgang Amadeus Mozart
Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, Kegelstatt, K.498
Músicos de Cámara de Buenos Aires

Gilardo Gilardi
Obertura tritemática 
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Jorge Rotter
Registro documental en vivo obtenido en el Teatro Colón el 28 de junio de 1984

Emilio Dublanc
Pájaro carpintero. Diez villancicos para tres voces iguales op.47, sobre poesías de María Isabel Plorutti
Coro Provincial de Niños del Neuquén / Diego Lanfiuti

Benedetto Marcello
Sonata en mi menor
Mónica Fucci, contrafagot
Cecilia Eisele, piano

23.00
Complemento musical

George Enescu
Suite para piano Nº1 en sol menor, op.3 "En estilo antiguo"
Aurora Ienei, piano

Fazil Say
Sonata para violín y piano, op.7
Patricia Kopatchinskaja, violín;
Fazil Say, piano

Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para oboe o flauta y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314
Neil Black, oboe
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner