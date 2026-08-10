Programación lunes 10 de agosto

Lunes 10-08-2026
00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Vasily Kalinnikov
Sinfonía Nº1 en sol menor
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Samuel Zyman
Quinteto para vientos, cuerdas y piano
Miriam Conti, piano
Ensamble de Cámara de Chelsea
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para fagot y orquesta en Si bemol mayor, K.191
John Miller, fagot
St. Mary's Chamber Players / Neville Marriner
Costanzo Festa
Tres madrigales
Huelgas Ensemble / Paul van Nevel
Georg Philipp Telemann
Concierto para violín y orquesta Nº4 en Mi mayor
Iona Brown, violín
Academy of St Martin in the fields / Iona Brown
Frederick Delius
The Walk to Paradise Garden, de la ópera Una Romeo y Julieta aldeana
Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis
Ludwig van Beethoven
Andante y variaciones para mandolina y piano en Re mayor, WoO44, Nº2
Lajos Mayer, mandolina
Imre Rohman, piano
Kurt Weill
Concierto para violín y orquesta de vientos, op.12
Rodrigue Milosi, violín
Orquesta de Caen / Jean-Louis Basset
Antonin Dvorák
Sexteto para cuerdas en La mayor, op.49
Ensamble Raphael
Ralph Vaughan Williams
Seis estudios sobre canciones populares inglesas (versión para clarinete y piano)
Janet Hilton, clarinete
Keith Swallow, piano
Gaetano Donizetti
“Spargi d’amore pianto” de Lucia di Lammermoor
Edita Gruberova, soprano
Ambrosian singers – Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Bonynge
Jean-Philippe Rameau
Suite de la ópera Hippolyte et Aricie
Les Arts Florissants / William Christie
Ernest Moeran
Nocturno, para barítono, coro y orquesta
Hugh Mackey, barítono
The Renaissance Singers
Orquesta del Ulster / Vernon Handley
Emmanuel Chabrier
Paisaje - Melancolía
Annie D´Arco, piano
Joseph Haydn
Sinfonía Nº67 en Fa mayor, Hob.I:67
Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai
Béla Bartók
Rapsodia para violín y orquesta Nº1, Sz.86
Gil Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de Chicago 7 Pierre Boulez
Henry Purcell
Suite de Bonduca o la heroína británica, Z.594
The Parley of Instruments / Peter Colman
07.00
Y la mañana va
Joseph Haydn
Sinfonía Nro.1 en Re mayor
Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd
Georges Bizet
“El periódico familiar”, tres piezas para piano
Julia Severus, piano
Giuseppe Tartini
Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12
Trío Locatelli
Ludwig van Beethoven
Música para un ballet caballeresco, obra sin opus, Nº1
Orquesta Nicolaus Esterházy Sinfonia / Béla Drahos
08.00
Franz Léhar
Fragmentos de la opereta “El zarévich”
Sonja Schöner, soprano
Heinz Hoppe, tenor
Coro y Orquesta de la Ópera Estatal de Berlín / Richard Müller-Lampertz
Maurice Ravel
Tzigane, rapsodia de concierto para violín y orquesta
Maurice Hasson, violín
Orquesta de St. John's Smith Square / John Lubbock
Carl Reinecke
Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93
Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walther
09.00
Félix Mendelssohn
Canciones sin palabras, op.53, Nº1 a 6
Roberto Prosseda, piano
Antonin Dvorak
Seis piezas del ciclo “Cipreses”
Cuarteto Hagen
Mario Castelnuovo Tedesco
Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor
Siegfried Behrend, guitarra
Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters
10.00
Johann Christoph Friedrich Bach
Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor
Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger
Matthijs Vermeulen
Sinfonía Nº4, "Las victorias"
Orquesta Filarmónica de La Haya / Ernest Bour
Gabriel Fauré
Nocturno para piano Nº13 en si menor, op.119
Kathryn Scott, piano
11.00
Los Caminos del Barroco
Georg Phlipp Telemann
Fragmentos del primer acto de la ópera “Orpheus”
Coro de Cámara de la RIAS
Dorothea Röschmann, soprano
Akademie für Alte Musik Berlin / René Jacobs
Georg Phlipp Telemann
Concierto para violín, orquesta y bajo continuo en Si bemol mayor, TWV 51:B1
Simon Standage, violín
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
George Frideric Handel
Arias “Copos ambarinos de dulces flores”, HWV 204, y “Rosa flameante, ornamento de la Tierra”, HWV 210
Nuria Rial, soprano
Compañía Barroca de Austria / Michael Oman
Marc-Antoine Charpentier
Fragmentos de “La corona de flores”, H.486
Cassandre Berthon, soprano
Ensemble Amarillis
12.00
Al Mediodía
Franz Xaver Richter
Concierto en Re bemol mayor para trompeta y orquesta
Håkan Hardenberger, trompeta
Orquesta Filarmónica de Londres / Elgar Howarth
Floro Ugarte
Elegía, op.27
Fernando Gentile, chelo
Laura Brunetti, piano
Aram Jachaturián
Cinco números del ballet Gayaneh
Orquesta National Philharmonic / Loris Tjeknavorian
Franz Danzi
Popurrí Nº1 en Si bemol mayor para clarinete y cuerdas, op.45
Dieter Klöckert, clarinete
Consortium Classicum
Hugo Alfvén
“Danza de la pastora”, del ballet-pantomima El rey de la montaña, op.37
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa Pekka-Salonen
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Anónimo
Lux vera lucis radium (Luz verdadera, rayo de luz)
Universi populi simul iam gaudete (Alegráos, todos los pueblos)
Ensamble Discantus / Brigitte Lesne
Juan del Enzina
Fata la parte
Autor anónimo
Ay que triste que vengo y Tres morillas m ’enamoran
Juan del Enzina
Hoy comamos y bebamos
Ensamble Accentus / Thomas Wimmer
Marin Marais
La escala. Una pequeña ópera (1723)
London Baroque / Charles Medlam
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Ferdinand David
Concierto para violín y orquesta N°4 en Mi mayor, op.23
Hagai Shaham, violín
Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins
Luigi Boccherini
Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi mayor
Pepe Romero, guitarra
Academy of St.Martin in the Fields Ensamble
Nicolas Chédeville
Sonata para flauta y continuo en sol menor
Maxence Larrieu, flauta
Robert Veryron-Lacroix, clave
19.00
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº1 en do menor, op.11
Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin
Kurt Weill
“Beat, beat, drums!” y “Canto fúnebre para dos veteranos” de las Cuatro canciones de Walt Whitman
Anna Prohaska, soprano
Eric Schneider, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Andante y cinco variaciones para piano a cuatro manos en Sol mayor, K.501
Martha Argerich - Stephen Kovacevich, piano a 4 manos
20.00
Momentos Musicales
Mijail Glinka
Obertura de la ópera “Ruslán y Ludmila”
Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti
Jan Dismas Zelenka
Obertura concertante a 7 partes en Fa mayor, ZWV 188
Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt
Maurice Ravel
Sonatina para piano, M.40
Dominique Merlet, piano
Richard Wagner
Viaje de Sigfrido por el Rin, de “El ocaso de los Dioses”, WWV 86D
Orquesta de París / Daniel Barenboim
21.00
Johann Sebastian Bach
Sinfonía de la Cantata BWV 29
André Isoir, órgano
Le Parlement de Musique / Martin Gester
Aaron Copland
Tres bosquejos latinoamericanos
New Philharmonia Orchestra / Aaron Copland
Ludwig van Beethoven
Seis bagatelas para piano, op.126
Glenn Gould, piano
Henry Purcell
Música incidental para “Bonduca o la heroína británica”, Z.594
The Parley of Instruments / Peter Holman
22.00
Industria Nacional
Wolfgang Amadeus Mozart
Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, Kegelstatt, K.498
Músicos de Cámara de Buenos Aires
Gilardo Gilardi
Obertura tritemática
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Jorge Rotter
Registro documental en vivo obtenido en el Teatro Colón el 28 de junio de 1984
Emilio Dublanc
Pájaro carpintero. Diez villancicos para tres voces iguales op.47, sobre poesías de María Isabel Plorutti
Coro Provincial de Niños del Neuquén / Diego Lanfiuti
Benedetto Marcello
Sonata en mi menor
Mónica Fucci, contrafagot
Cecilia Eisele, piano
23.00
Complemento musical
George Enescu
Suite para piano Nº1 en sol menor, op.3 "En estilo antiguo"
Aurora Ienei, piano
Fazil Say
Sonata para violín y piano, op.7
Patricia Kopatchinskaja, violín;
Fazil Say, piano
Wolfgang Amadeus Mozart
Concierto para oboe o flauta y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314
Neil Black, oboe
Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner