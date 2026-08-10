Programación lunes 10 de agosto

Lunes 10-08-2026

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche Clásica

Vasily Kalinnikov

Sinfonía Nº1 en sol menor

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Samuel Zyman

Quinteto para vientos, cuerdas y piano

Miriam Conti, piano

Ensamble de Cámara de Chelsea

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para fagot y orquesta en Si bemol mayor, K.191

John Miller, fagot

St. Mary's Chamber Players / Neville Marriner

Costanzo Festa

Tres madrigales

Huelgas Ensemble / Paul van Nevel

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº4 en Mi mayor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

Frederick Delius

The Walk to Paradise Garden, de la ópera Una Romeo y Julieta aldeana

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Ludwig van Beethoven

Andante y variaciones para mandolina y piano en Re mayor, WoO44, Nº2

Lajos Mayer, mandolina

Imre Rohman, piano

Kurt Weill

Concierto para violín y orquesta de vientos, op.12

Rodrigue Milosi, violín

Orquesta de Caen / Jean-Louis Basset

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.49

Ensamble Raphael

Ralph Vaughan Williams

Seis estudios sobre canciones populares inglesas (versión para clarinete y piano)

Janet Hilton, clarinete

Keith Swallow, piano

Gaetano Donizetti

“Spargi d’amore pianto” de Lucia di Lammermoor

Edita Gruberova, soprano

Ambrosian singers – Orquesta Sinfónica de Londres / Richard Bonynge

Jean-Philippe Rameau

Suite de la ópera Hippolyte et Aricie

Les Arts Florissants / William Christie

Ernest Moeran

Nocturno, para barítono, coro y orquesta

Hugh Mackey, barítono

The Renaissance Singers

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Emmanuel Chabrier

Paisaje - Melancolía

Annie D´Arco, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº67 en Fa mayor, Hob.I:67

Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

Béla Bartók

Rapsodia para violín y orquesta Nº1, Sz.86

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Chicago 7 Pierre Boulez

Henry Purcell

Suite de Bonduca o la heroína británica, Z.594

The Parley of Instruments / Peter Colman

07.00

Y la mañana va

Joseph Haydn

Sinfonía Nro.1 en Re mayor

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

Georges Bizet

“El periódico familiar”, tres piezas para piano

Julia Severus, piano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12

Trío Locatelli

Ludwig van Beethoven

Música para un ballet caballeresco, obra sin opus, Nº1

Orquesta Nicolaus Esterházy Sinfonia / Béla Drahos

08.00



Franz Léhar

Fragmentos de la opereta “El zarévich”

Sonja Schöner, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Coro y Orquesta de la Ópera Estatal de Berlín / Richard Müller-Lampertz

Maurice Ravel

Tzigane, rapsodia de concierto para violín y orquesta

Maurice Hasson, violín

Orquesta de St. John's Smith Square / John Lubbock

Carl Reinecke

Suite de la ópera cómica Rey Manfredo, op.93

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walther

09.00

Félix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.53, Nº1 a 6

Roberto Prosseda, piano

Antonin Dvorak

Seis piezas del ciclo “Cipreses”

Cuarteto Hagen

Mario Castelnuovo Tedesco

Concierto para guitarra y orquesta Nº1 en Re mayor

Siegfried Behrend, guitarra

Orquesta Filarmónica de Berlín / Reinhard Peters

10.00

Johann Christoph Friedrich Bach

Sonata para flauta, viola y continuo en mi menor

Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger

Matthijs Vermeulen

Sinfonía Nº4, "Las victorias"

Orquesta Filarmónica de La Haya / Ernest Bour

Gabriel Fauré

Nocturno para piano Nº13 en si menor, op.119

Kathryn Scott, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Georg Phlipp Telemann

Fragmentos del primer acto de la ópera “Orpheus”

Coro de Cámara de la RIAS

Dorothea Röschmann, soprano

Akademie für Alte Musik Berlin / René Jacobs

Georg Phlipp Telemann

Concierto para violín, orquesta y bajo continuo en Si bemol mayor, TWV 51:B1

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

George Frideric Handel

Arias “Copos ambarinos de dulces flores”, HWV 204, y “Rosa flameante, ornamento de la Tierra”, HWV 210

Nuria Rial, soprano

Compañía Barroca de Austria / Michael Oman

Marc-Antoine Charpentier

Fragmentos de “La corona de flores”, H.486

Cassandre Berthon, soprano

Ensemble Amarillis

12.00

Al Mediodía

Franz Xaver Richter

Concierto en Re bemol mayor para trompeta y orquesta

Håkan Hardenberger, trompeta

Orquesta Filarmónica de Londres / Elgar Howarth

Floro Ugarte

Elegía, op.27

Fernando Gentile, chelo

Laura Brunetti, piano

Aram Jachaturián

Cinco números del ballet Gayaneh

Orquesta National Philharmonic / Loris Tjeknavorian

Franz Danzi

Popurrí Nº1 en Si bemol mayor para clarinete y cuerdas, op.45

Dieter Klöckert, clarinete

Consortium Classicum

Hugo Alfvén

“Danza de la pastora”, del ballet-pantomima El rey de la montaña, op.37

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa Pekka-Salonen

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Música Antigua)

Anónimo

Lux vera lucis radium (Luz verdadera, rayo de luz)

Universi populi simul iam gaudete (Alegráos, todos los pueblos)

Ensamble Discantus / Brigitte Lesne

Juan del Enzina

Fata la parte

Autor anónimo

Ay que triste que vengo y Tres morillas m ’enamoran

Juan del Enzina

Hoy comamos y bebamos

Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

Marin Marais

La escala. Una pequeña ópera (1723)

London Baroque / Charles Medlam

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Ferdinand David

Concierto para violín y orquesta N°4 en Mi mayor, op.23

Hagai Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en Mi mayor

Pepe Romero, guitarra

Academy of St.Martin in the Fields Ensamble

Nicolas Chédeville

Sonata para flauta y continuo en sol menor

Maxence Larrieu, flauta

Robert Veryron-Lacroix, clave

19.00

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº1 en do menor, op.11

Orquesta de Cámara de Europa / Yannick Nézet-Séguin

Kurt Weill

“Beat, beat, drums!” y “Canto fúnebre para dos veteranos” de las Cuatro canciones de Walt Whitman

Anna Prohaska, soprano

Eric Schneider, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Andante y cinco variaciones para piano a cuatro manos en Sol mayor, K.501

Martha Argerich - Stephen Kovacevich, piano a 4 manos

20.00

Momentos Musicales

Mijail Glinka

Obertura de la ópera “Ruslán y Ludmila”

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

Jan Dismas Zelenka

Obertura concertante a 7 partes en Fa mayor, ZWV 188

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Maurice Ravel

Sonatina para piano, M.40

Dominique Merlet, piano

Richard Wagner

Viaje de Sigfrido por el Rin, de “El ocaso de los Dioses”, WWV 86D

Orquesta de París / Daniel Barenboim

21.00

Johann Sebastian Bach

Sinfonía de la Cantata BWV 29

André Isoir, órgano

Le Parlement de Musique / Martin Gester

Aaron Copland

Tres bosquejos latinoamericanos

New Philharmonia Orchestra / Aaron Copland

Ludwig van Beethoven

Seis bagatelas para piano, op.126

Glenn Gould, piano

Henry Purcell

Música incidental para “Bonduca o la heroína británica”, Z.594

The Parley of Instruments / Peter Holman

22.00

Industria Nacional

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío para clarinete, viola y piano en Mi bemol mayor, Kegelstatt, K.498

Músicos de Cámara de Buenos Aires

Gilardo Gilardi

Obertura tritemática

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Jorge Rotter

Registro documental en vivo obtenido en el Teatro Colón el 28 de junio de 1984

Emilio Dublanc

Pájaro carpintero. Diez villancicos para tres voces iguales op.47, sobre poesías de María Isabel Plorutti

Coro Provincial de Niños del Neuquén / Diego Lanfiuti

Benedetto Marcello

Sonata en mi menor

Mónica Fucci, contrafagot

Cecilia Eisele, piano

23.00

Complemento musical

George Enescu

Suite para piano Nº1 en sol menor, op.3 "En estilo antiguo"

Aurora Ienei, piano

Fazil Say

Sonata para violín y piano, op.7

Patricia Kopatchinskaja, violín;

Fazil Say, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para oboe o flauta y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314

Neil Black, oboe

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner