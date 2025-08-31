Programación Lunes 01 de Septiembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)
02.00
La Trasnoche Clásica
Sergei Prokofiev
Música para niños, op.65
Boris Berman, piano
Frederick Delius
Canciones del atardecer, para voces, coro y orquesta
Sally Burgess, mezzosoprano
Bryn Terfel, barítono
Miembros del Coro Sinfónico de Bournemouth
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox
Claude Gervaise
Danzas del Renacimiento francés
Mandel Quartet
Ferruccio Busoni
Suite para clarinete y piano, op.10
Aldo Orvieto, piano
Davide Teodoro, clarinete
Richard Strauss
Sonata para piano en si menor, op.5
Glenn Gould, piano
Ernest Chausson
Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21
Itzhak Perlman, violín;
Jorge Bolet, piano
Cuarteto Juilliard
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"
Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan
Heitor Villa-Lobos
Cuarteto Nº17
Cuarteto de Brasilia
Domenico Scarlatti
Sonatas para clave Nº502, Nº 460 y Nº 461 del catálogo Kirkpatrick
Trevor Pinnock, clave
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde
06.00
Y la mañana va
Felix Draeseke (compositor alemán, 1835-1913)
Prólogo sinfónico sobre “Pentesilea”, de Heinrich von Kleist
Orquesta Sinfónica de Wuppertal / George Hanson
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano en Do mayor, K.303
Itzhak Perlman, violín
Daniel Barenboim, piano
Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10
Jed Wentz, flauta
Ensamble Musica ad Rhenum
Piotr Ilich Chaikovsky
Introducción, melodrama y danza de los bufones, de “La doncella de nieve”, op.12
Orquesta Gürzenich de Colonia / Dmitri Kitaenko
7.00
Ottorino Respighi
Obertura del ballet “La boutique fantástica”, sobre temas de Rossini
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev
Antonio Vivaldi
Sonata para dos violines y continuo en Si bemol mayor, op.5, Nº5
Salvatore Accardo y Sylvie Gazeau, violines
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave
Jean Sibelius
Diez pensamientos líricos, op.40
Erik Tawaststjerna, piano
Manuel de Falla
Suite orquestal Nº2 de “El sombrero de tres picos”
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Kenneth Jean
8.00
Heitor Villa-Lobos
Cuarteto para cuerdas Nº1
Cuarteto Latinoamericano
Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de Luna"
Evgeny Kissin, piano
Barbara Strozzi (cantante y compositora italiana, 1619-1677)
Lágrimas mías, cantata para mezzosoprano y continuo
Romina Basso, mezzosoprano
Latinitas Nostra / Markellos Rchyssicos
9.00
Friedrich Ernst Fesca (compositor y violinista alemán, 1789-1826)
Sinfonía Nro.1 en Mi bemol mayor, op.6
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Alemania / Frank Beermann
Edvard Grieg
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor, op.13
Augustin Dumay, violín
Maria João Pires, piano
10.00
Alexandre Tansman (compositor polaco que vivió entre 1897 y 1986)
Concierto para clarinete y cuerdas
Jean-Marc Fessard, clarinete
Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk
Edouard Laló
Trío Nº1 en do menor, op.7
Trío Parnassus
Granville Bantock
“La bruja de Atlas”, poema sinfónico sobre textos de Percy Shelley
Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Gottfried Müthel
Concierto para clavecín, cuerdas y bajo continuo en re menor
Marcin Świątkiewicz, clavecín
Arte dei Suonatori
Friedrich Christian Mohrheim
Cantata “Alaba, Jerusalén, al Señor”
Ingrida Gapova, soprano
Jan Medrala, contratenor
Krzysztof Kozarek, tenor
Szymon Kobylinski, bajo
Goldberg Baroque Ensemble / Andrzej Mikolaj Szadejko
Johann Philipp Kirnberger
Sinfonía en Re mayor
The Hanover Band / Roy Goodman
12.00
El Clásico del Mediodía
Edward Elgar
Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.85
Jacqueline du Pré, chelo
Orquesta de Filadelfia / Daniel Barenboim
Edward Elgar
Sea Pictures, op.37, ciclo de canciones
Linda Finnie, mezzosoprano
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Música Antigua)
Anónimo (s.XIV)
“Estampida N°3”, del Códice de Robertsbridge
Guy Bovet, órgano
Vicente Lusitano
Praeter rerum seriem (Además de todas las cosas), motete a ocho partes
The Marian Consort
Robert de Visée
Suite N°2 para guitarra en La mayor
Rafael Andia, guitarra barroca
Giacomo Facco
Fragmentos de Festejo armónico. Serenata a seis voces (1721)
Lia Serafini, Silvia Piccolino y Silvia Pozzer, sopranos
Bianca Simone, mezzosoprano
Luca Dordolo, tenor
Alberto Mazzoco, barítono
Coro I Febi Armonici
Ensamble Albalonga / Anibal Cetrangolo
Gottfried Finger (c.1655-1730)
Sonata en Sol mayor para viola da gamba y continuo
Susanne Heinrich viola da gamba
Kah-Ming Ng, clave
Agustín Barrios Mangoré
Minué
John Williams, guitarra
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Johann Christian Bach
Concierto para fagot y orquesta en Mi bemol mayor
Jözsef Vajda, fagot
Orquesta de Cámara Franz Liszt / György Lehel
Tomaso Albinoni
Sonata para violín y bajo continuo en Sol mayor, op.6, N°9
Trío Locatelli
Christoph Ernst Friedrich Weyse
Ocho canciones matinales para niños
Else Torp, soprano
Mathias Hedegaard, tenor
Marie Rørbech, piano
19.00
Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky
Ludwig van Beethoven
Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17
Justin Sharp, corno
Peter Józsa, piano
Franz Lehár
Fantasía húngara para violín y orquesta, op.45
Robert Mc Duffie, violín
Cincinnati Pops Orchestra / Erich Kunzel
20.00
La Gran Aldea (Polonia)
Andrzej Panufnik
Concierto para piano y orquesta
Ewa Pobłocka, piano
Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia / Kazimierz Kord
Henryk Melcer
Sonata para violín y piano en Sol mayor (1907)
Andrzej Gębski, violín
Joanna Ławrynowicz, piano
Henryk Wieniawski
Estudio-capricho para dos violines en Mi bemol mayor, op.18, Nº5
Luis Michal, violín
Martha Carfi, violín
21.00
Música Nocturna
Richard Strauss
Una sinfonía alpina, op.64
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Antonio Caldara
Stabat Mater
Coro de la Radio de Suiza
Ensamble Aura Musicale de Budapest / René Clemencic
Darius Milhaud
Kentuckiana, divertimento sobre 20 aires de Kentucky, op.287
Stephen Coombs y Artur Pizarro, dúo de pianos
James Brooks (1760-1809)
Concierto para violín y orquesta Nº1 en re mayor
Elizabeth Wallfisch, violín
The Parley of Instruments / Peter Holman
Franz Schubert
Nocturno para trío en Mi bemol mayor, D.897
Dénes Kovács, violín
Ede Banda, chelo
Ferenc Rados, piano
23.00
Industria Nacional
Juan Bautista Alberdi
Dos en uno, canción
Virginia Correa Dupuy, mezzosoprano
José Luis Juri, fortepiano
Remigio Navarro
El republicano, minué
El 1º de octubre, minué
El 1º de octubre, vals
El 18 de noviembre, minué
El 1º de septiembre, minué
José Luis Juri, fortepiano
Salistiano Zavalía
El paseo de San Isidro
Nicolás Albarellos
Valsa en Sol mayor
Fernando Cruz Cordero
Minué en Do mayor
José Luis Juri, fortepiano
Igor Herzog, guitarra
Juan José Castro
Corales criollos Nº3, para orquesta (1953)
Orquesta del Festival Interamericano / Julio Malaval
Juan José Castro
Corales criollos Nº1, para piano
Marcela González, piano
Jorge Edgar Molina
Antropos, obra electroacústica