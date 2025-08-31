PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

31/08/2025

Programación Lunes 01 de Septiembre

00.00
Medianoche Digital (Boris)

02.00
La Trasnoche Clásica

Sergei Prokofiev
Música para niños, op.65
Boris Berman, piano

Frederick Delius
Canciones del atardecer, para voces, coro y orquesta
Sally Burgess, mezzosoprano
Bryn Terfel, barítono
Miembros del Coro Sinfónico de Bournemouth
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Richard Hickox

Claude Gervaise
Danzas del Renacimiento francés
Mandel Quartet

Ferruccio Busoni
Suite para clarinete y piano, op.10
Aldo Orvieto, piano
Davide Teodoro, clarinete

Richard Strauss
Sonata para piano en si menor, op.5
Glenn Gould, piano

Ernest Chausson
Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21
Itzhak Perlman, violín;
Jorge Bolet, piano
Cuarteto Juilliard

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº41 en Do mayor, K.551, "Júpiter"
Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Heitor Villa-Lobos
Cuarteto Nº17
Cuarteto de Brasilia

Domenico Scarlatti
Sonatas para clave Nº502, Nº 460 y Nº 461 del catálogo Kirkpatrick
Trevor Pinnock, clave

Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta Nº187 en Si mayor
Johannes Walter, flauta
Solistas de Cámara de Dresde

06.00
Y la mañana va

Felix Draeseke (compositor alemán, 1835-1913)
Prólogo sinfónico sobre “Pentesilea”, de Heinrich von Kleist
Orquesta Sinfónica de Wuppertal / George Hanson

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano en Do mayor, K.303
Itzhak Perlman, violín
Daniel Barenboim, piano

Pietro Antonio Locatelli
Sonata para flauta y bajo continuo en Sol mayor, op.2, Nº10
Jed Wentz, flauta
Ensamble Musica ad Rhenum

Piotr Ilich Chaikovsky
Introducción, melodrama y danza de los bufones, de “La doncella de nieve”, op.12
Orquesta Gürzenich de Colonia / Dmitri Kitaenko

7.00

Ottorino Respighi
Obertura del ballet “La boutique fantástica”, sobre temas de Rossini
Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev

Antonio Vivaldi
Sonata para dos violines y continuo en Si bemol mayor, op.5, Nº5
Salvatore Accardo y Sylvie Gazeau, violines
Rohan de Saram, chelo
Bruno Canino, clave

Jean Sibelius
Diez pensamientos líricos, op.40
Erik Tawaststjerna, piano

Manuel de Falla
Suite orquestal Nº2 de “El sombrero de tres picos”
Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Kenneth Jean

8.00

Heitor Villa-Lobos
Cuarteto para cuerdas Nº1
Cuarteto Latinoamericano

Ludwig van Beethoven
Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de Luna"
Evgeny Kissin, piano

Barbara Strozzi (cantante y compositora italiana, 1619-1677)
Lágrimas mías, cantata para mezzosoprano y continuo
Romina Basso, mezzosoprano
Latinitas Nostra / Markellos Rchyssicos

9.00

Friedrich Ernst Fesca (compositor y violinista alemán, 1789-1826)
Sinfonía Nro.1 en Mi bemol mayor, op.6
Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Alemania / Frank Beermann

Edvard Grieg
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor, op.13
Augustin Dumay, violín
Maria João Pires, piano

10.00

Alexandre Tansman (compositor polaco que vivió entre 1897 y 1986)
Concierto para clarinete y cuerdas
Jean-Marc Fessard, clarinete
Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk

Edouard Laló
Trío Nº1 en do menor, op.7
Trío Parnassus

Granville Bantock
“La bruja de Atlas”, poema sinfónico sobre textos de Percy Shelley
Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley

11.00
Los Caminos del Barroco

Johann Gottfried Müthel
Concierto para clavecín, cuerdas y bajo continuo en re menor
Marcin Świątkiewicz, clavecín
Arte dei Suonatori

Friedrich Christian Mohrheim
Cantata “Alaba, Jerusalén, al Señor”
Ingrida Gapova, soprano
Jan Medrala, contratenor
Krzysztof Kozarek, tenor
Szymon Kobylinski, bajo
Goldberg Baroque Ensemble / Andrzej Mikolaj Szadejko

Johann Philipp Kirnberger
Sinfonía en Re mayor
The Hanover Band / Roy Goodman

12.00
El Clásico del Mediodía

Edward Elgar
Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.85
Jacqueline du Pré, chelo
Orquesta de Filadelfia / Daniel Barenboim

Edward Elgar
Sea Pictures, op.37, ciclo de canciones
Linda Finnie, mezzosoprano
Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Música Antigua)

Anónimo (s.XIV)
“Estampida N°3”, del Códice de Robertsbridge
Guy Bovet, órgano

Vicente Lusitano
Praeter rerum seriem (Además de todas las cosas), motete a ocho partes
The Marian Consort

Robert de Visée
Suite N°2 para guitarra en La mayor
Rafael Andia, guitarra barroca

Giacomo Facco
Fragmentos de Festejo armónico. Serenata a seis voces (1721)
Lia Serafini, Silvia Piccolino y Silvia Pozzer, sopranos
Bianca Simone, mezzosoprano
Luca Dordolo, tenor
Alberto Mazzoco, barítono
Coro I Febi Armonici
Ensamble Albalonga / Anibal Cetrangolo

Gottfried Finger (c.1655-1730)
Sonata en Sol mayor para viola da gamba y continuo
Susanne Heinrich viola da gamba
Kah-Ming Ng, clave

Agustín Barrios Mangoré
Minué
John Williams, guitarra

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Johann Christian Bach
Concierto para fagot y orquesta en Mi bemol mayor
Jözsef Vajda, fagot
Orquesta de Cámara Franz Liszt / György Lehel

Tomaso Albinoni
Sonata para violín y bajo continuo en Sol mayor, op.6, N°9
Trío Locatelli

Christoph Ernst Friedrich Weyse
Ocho canciones matinales para niños
Else Torp, soprano
Mathias Hedegaard, tenor
Marie Rørbech, piano

19.00

Nicolai Rimsky-Korsakov
Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31
Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky

Ludwig van Beethoven
Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17
Justin Sharp, corno
Peter Józsa, piano

Franz Lehár
Fantasía húngara para violín y orquesta, op.45
Robert Mc Duffie, violín
Cincinnati Pops Orchestra / Erich Kunzel

20.00
La Gran Aldea (Polonia)

Andrzej Panufnik
Concierto para piano y orquesta
Ewa Pobłocka, piano
Orquesta Filarmónica Nacional de Varsovia / Kazimierz Kord

Henryk Melcer
Sonata para violín y piano en Sol mayor (1907)
Andrzej Gębski, violín
Joanna Ławrynowicz, piano

Henryk Wieniawski
Estudio-capricho para dos violines en Mi bemol mayor, op.18, Nº5
Luis Michal, violín
Martha Carfi, violín

21.00
Música Nocturna

Richard Strauss
Una sinfonía alpina, op.64
Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Antonio Caldara
Stabat Mater
Coro de la Radio de Suiza
Ensamble Aura Musicale de Budapest / René Clemencic

Darius Milhaud
Kentuckiana, divertimento sobre 20 aires de Kentucky, op.287
Stephen Coombs y Artur Pizarro, dúo de pianos

James Brooks (1760-1809)
Concierto para violín y orquesta Nº1 en re mayor
Elizabeth Wallfisch, violín
The Parley of Instruments / Peter Holman

Franz Schubert
Nocturno para trío en Mi bemol mayor, D.897
Dénes Kovács, violín
Ede Banda, chelo
Ferenc Rados, piano

23.00
Industria Nacional

Juan Bautista Alberdi
Dos en uno, canción
Virginia Correa Dupuy, mezzosoprano
José Luis Juri, fortepiano

Remigio Navarro
El republicano, minué
El 1º de octubre, minué
El 1º de octubre, vals
El 18 de noviembre, minué
El 1º de septiembre, minué
José Luis Juri, fortepiano

Salistiano Zavalía
El paseo de San Isidro
Nicolás Albarellos
Valsa en Sol mayor
Fernando Cruz Cordero
Minué en Do mayor
José Luis Juri, fortepiano
Igor Herzog, guitarra

Juan José Castro
Corales criollos Nº3, para orquesta (1953)
Orquesta del Festival Interamericano / Julio Malaval

Juan José Castro
Corales criollos Nº1, para piano
Marcela González, piano

Jorge Edgar Molina
Antropos, obra electroacústica