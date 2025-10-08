Programación Jueves 9 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz
Danilo Rea
Ancora, ancora, ancora
Se stasera sono qui
Mulatu Astatke
Nétsanét
Emma Smith
Tonight
Bewitched, bothered and bewildered
I’m the greatest star
00.30
La Trasnoche Clásica
Claude Debussy
Cuarteto en sol menor, op.10
Cuarteto Alban Berg
Jan Ladislav Dussek
Sonata para piano en Mi bemol mayor, "La despedida"
Ian Hobson, piano
Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en do menor, op.1, Nº8
Cuarteto Purcell
Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Maurizio Pollini, piano
Alessandro Scarlatti
Sonata (concerto IX) en la menor
Europa Galante / Fabio Biondi
Antonin Dvorák
Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48
Academy of St. Martin in the Fields
Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave en Mi mayor, BWV 1016
Monica Huggett, violín;
Ton Koopman, clave
Franz Benda
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez
Joseph Haydn
Sinfonía Nº46 en Si mayor, Hob.I:46
L´estro armonico / Derek Solomons
Frédéric Chopin
Scherzo para piano Nº1 en si menor, op.20
Maurizio Pollini, piano
Vasily Kalinnikov
Intermezzo para orquesta Nº1 en fa sostenido menor
Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi
César Franck
Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1
Mariana Sirbu, violín;
Mihai Dancila, chelo;
Mihail Sarbu, piano
Nicolai Rimsky-Korsakov
Concierto para piano y orquesta en do sostenido menor, op.30
Svjatoslav Richter, piano
Orquesta Sinfónica de Moscú / Kirill Kondrashin
Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en Do menor, op.9, nº11, R.198a (La Cetra)
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Claudio Arrau, piano
06.00
Y la mañana va
Granville Bantock
“El Pierrot del minuto”, obertura de comedia
Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376
Arthur Grumiaux, violín
Walter Klein, piano
François Couperin
Concierto para oboe y bajo continuo Nro.11
Ensamble Couperin
Pietro Mascagni
Danza exótica
Orquesta Filarmónica '900 / Gianandrea Noseda
07.00
Hugo Alfvén
Rapsodia sueca Nº1, op.19, “Vigilia estival”
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Frédéric Chopin
Polonesa fantasía para piano Nº6 en La bemol mayor, op.61
Maurizio Pollini, piano
Georg Philipp Telemann
Trío para dos violines y continuo en Mi bemol mayor
Reinhard Goebel y Manfredo Kraemer, violines
Phoebe Carrai, chelo
Thierry Maeder, clave
Igor Stravinsky
Concierto en Re para cuerdas
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Colin Davis
08.00
Josef Suk
Cuarteto con piano en la menor, op.1
Ensamble Nash
Claudio Monteverdi
"Ogni amante è guerrier", del Octavo libro de Madrigales
Concerto Vocale / René Jacobs
Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, op.4
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini
09.00
George Chadwick (compositor y organista estadounidense, 1854-1931)
“Tam O'Shanter”, poema sinfónico sobre un poema de Robert Burns
Orquesta Filarmónica Checa / José Serebrier
Franciszek Lessel
Fantasía para piano en Mi menor, op.13
Marcin Lukaszewski, piano
Jean Sibelius
Karelia, suite para orquesta op.11
Orquesta Filarmónica de Helsinki / Okko Kamu
10.00
Giovanni Sgambati (compositor, pianista y director italiano, 1841-1914)
Sinfonía nupcial
Orquesta Sinfónica de Roma / Francesco La Vecchia
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Jacqueline du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano
Grabación realizada en vivo en el Festival de Edimburgo, en agosto de 1970
11.00
Los Caminos del Barroco
Johann Christoph Pepusch
Obertura y fragmentos de La ópera del mendigo, con libreto de John Gay (1728)
Sara Walker, mezzosoprano
Browen Mills, soprano
Charles Daniels e Ian Honeyman, tenores
Otros solistas vocales
The Broadside Band / Jeremy Barlow
Willam Boyce
Concerto grosso en mi menor
London Baroque / Charles Medlam
Carl Friedrich Abel
Contén las bellas lágrimas, aria
Emma Kirkby, soprano
Charles Medlam, viola da gamba
London Baroque / Charles Medlam
Thomas Arne
“No suspiréis ya, damas”, de la música incidental para Mucho ruido y pocas nueces
“Aunque su culpa haya desgarrado mi corazón”, de la música incidental para La isla desierta
Richard Morton, tenor
Emma KIrkby, soprano
The Parley of Instruments / Roy Goodman
12.00
El Clásico del Mediodía
Johannes Brahms
Rapsodias para piano, op.79 y Rapsodia para piano en Mi bemol mayor, op.119, Nº4
Radu Lupu, piano
Johannes Brahms
Rapsodia para contralto, coro masculino y orquesta, op.53
Mariana Lipovšek, contralto
Coro Ernst Senfl
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado
Maurice Ravel
Rapsodia española
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Emil von Reznicek
Sinfonía N°3 en Re mayor (1919)
Orquesta Philharmonia Hungarica / Gordon Wright
Jenő Hubay (1858-1937)
Poemas húngaros, op.27 (1885)
Hagai Shaham, violín
Arnon Frez, piano
Heino Eller
Crepúsculo, poema sinfónico
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Ignaz Pleyel
Sinfonía concertante en La mayor
David Perry e Isabella Lippi, violines
Orquesta de Cámara de Baltimore / Markand Thakar
Enrique Granados
Quinteto con piano en sol menor, op.49
LOM Piano Trio
Antonio Vivaldi
“Il figlio, il reo” de la ópera Tito Manlio
Topi Lehtipuu, tenor
I Barocchisti / Diego Fasolis
19.00
Alberto Ginastera
Ollantay, tres movimientos sinfónicos, op.17
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena
Robert Schumann
Carnaval de Viena, op.26
Andrei Gavrilov, piano
François Couperin
Cuarto ordre, “La Piamontesa”, de la colección Las Naciones
Musica Ad Rhenum
20.00
La Gran Aldea (Hungría)
Karl Goldmark
En Italia, op.49
Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórody
Erno von Dohnanyi
Cuarteto para cuerdas Nº1 en La mayor, op.7
Cuarteto Kódaly
Miklos Rozsa
Canciones y danzas campesinas del norte de Hungría (arreglo orquestal del compositor)
Endre Granat, violín
Orquesta Sinfónica de Nuremberg / Erich Kloss
21.00
Música Nocturna
Franz Schubert
El canto del cisne, D. 957
Dietrich Fischer Dieskau, barítono
Gerald Moore, piano
22.00
Ferde Grofé
Suite del Río Hudson
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / William Stromberg
Muzio Clementi
Sonata para piano en Do mayor, op.37, Nº1
Donatella Failoni, piano
Antonio Vivaldi
Concierto para flauta dulce y orquesta en Sol mayor, R.443
Alexis Kossenko, flauta
Ensamble Les Ambassadeurs
Gabriel Fauré
Andante para violín y piano en Si bemol mayor, op.75
Isabelle Faust, violín
Florent Boffard, piano
23.00
Industria Nacional
Giuseppe Verdi
Segunda escena del segundo acto de la ópera Aída
Martina Arroyo, soprano
Carlo Bergonzi, tenor
Bizerka Cvejic, mezzosoprano
Cornell MacNeil, barítono
Jorge Algorta, bajo
Coro Estable del Teatro Colón / Romano Gandolfi
Orquesta Estable del Teatro Colón / Bruno Bartoletti
Grabado en vivo en el Teatro Colón, Buenos Aires, el 15 de junio de 1968
Pompeyo Camps
Rapsodia para viola, op.73
Alan Kovacs, viola
Horacio López de la Rosa
Para Inés (“Blanco y negro”, “¡Cómo discuten el mayor y el menor! y “Tanguito””)
Juan Manuel Solare, piano
Jorge Tsílicas
Diafonías, para 2 guitarras
Jorge Martínez Zárate y Horacio Ceballos, guitarra