PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

Programación Jueves 9 de Septiembre

00.00
Trasnoche Jazz

Danilo Rea
Ancora, ancora, ancora
Se stasera sono qui

Mulatu Astatke
Nétsanét

Emma Smith
Tonight
Bewitched, bothered and bewildered
I’m the greatest star

00.30
La Trasnoche Clásica

Claude Debussy
Cuarteto en sol menor, op.10
Cuarteto Alban Berg

Jan Ladislav Dussek
Sonata para piano en Mi bemol mayor, "La despedida"
Ian Hobson, piano

Arcangelo Corelli
Sonata en trío para dos violines y bajo continuo en do menor, op.1, Nº8
Cuarteto Purcell

Robert Schumann
Fantasía para piano en Do mayor, op.17
Maurizio Pollini, piano

Alessandro Scarlatti
Sonata (concerto IX) en la menor
Europa Galante / Fabio Biondi

Antonin Dvorák
Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48
Academy of St. Martin in the Fields

Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave en Mi mayor, BWV 1016
Monica Huggett, violín;
Ton Koopman, clave

Franz Benda
Concierto para flauta y orquesta en mi menor
Jean-Pierre Rampal, flauta
Ensamble Orquestal de París / Jean-Pierre Wallez

Joseph Haydn
Sinfonía Nº46 en Si mayor, Hob.I:46
L´estro armonico / Derek Solomons

Frédéric Chopin
Scherzo para piano Nº1 en si menor, op.20
Maurizio Pollini, piano

Vasily Kalinnikov
Intermezzo para orquesta Nº1 en fa sostenido menor
Orquesta Sinfónica de Londres / Neeme Järvi

César Franck
Trío Nº1 en Fa sostenido mayor, op.1, Nº1, M.1
Mariana Sirbu, violín;
Mihai Dancila, chelo;
Mihail Sarbu, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov
Concierto para piano y orquesta en do sostenido menor, op.30
Svjatoslav Richter, piano
Orquesta Sinfónica de Moscú / Kirill Kondrashin

Antonio Vivaldi
Concierto para violín y orquesta en Do menor, op.9, nº11, R.198a (La Cetra)
Simon Standage, violín
The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº11 en La mayor, K.331
Claudio Arrau, piano

06.00
Y la mañana va

Granville Bantock
“El Pierrot del minuto”, obertura de comedia
Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376
Arthur Grumiaux, violín
Walter Klein, piano

François Couperin
Concierto para oboe y bajo continuo Nro.11
Ensamble Couperin

Pietro Mascagni
Danza exótica
Orquesta Filarmónica '900 / Gianandrea Noseda

07.00

Hugo Alfvén
Rapsodia sueca Nº1, op.19, “Vigilia estival”
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Frédéric Chopin
Polonesa fantasía para piano Nº6 en La bemol mayor, op.61
Maurizio Pollini, piano

Georg Philipp Telemann
Trío para dos violines y continuo en Mi bemol mayor
Reinhard Goebel y Manfredo Kraemer, violines
Phoebe Carrai, chelo
Thierry Maeder, clave

Igor Stravinsky
Concierto en Re para cuerdas
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Colin Davis

08.00

Josef Suk
Cuarteto con piano en la menor, op.1
Ensamble Nash

Claudio Monteverdi
"Ogni amante è guerrier", del Octavo libro de Madrigales
Concerto Vocale / René Jacobs

Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, op.4
Emmanuel Pahud, flauta
Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

09.00

George Chadwick (compositor y organista estadounidense, 1854-1931)
“Tam O'Shanter”, poema sinfónico sobre un poema de Robert Burns
Orquesta Filarmónica Checa / José Serebrier

Franciszek Lessel
Fantasía para piano en Mi menor, op.13
Marcin Lukaszewski, piano

Jean Sibelius
Karelia, suite para orquesta op.11
Orquesta Filarmónica de Helsinki / Okko Kamu

10.00

Giovanni Sgambati (compositor, pianista y director italiano, 1841-1914)
Sinfonía nupcial
Orquesta Sinfónica de Roma / Francesco La Vecchia

Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1
Jacqueline du Pré, chelo
Daniel Barenboim, piano
Grabación realizada en vivo en el Festival de Edimburgo, en agosto de 1970

11.00
Los Caminos del Barroco

Johann Christoph Pepusch
Obertura y fragmentos de La ópera del mendigo, con libreto de John Gay (1728)
Sara Walker, mezzosoprano
Browen Mills, soprano
Charles Daniels e Ian Honeyman, tenores
Otros solistas vocales
The Broadside Band / Jeremy Barlow

Willam Boyce
Concerto grosso en mi menor
London Baroque / Charles Medlam

Carl Friedrich Abel
Contén las bellas lágrimas, aria
Emma Kirkby, soprano
Charles Medlam, viola da gamba
London Baroque / Charles Medlam

Thomas Arne
“No suspiréis ya, damas”, de la música incidental para Mucho ruido y pocas nueces
“Aunque su culpa haya desgarrado mi corazón”, de la música incidental para La isla desierta
Richard Morton, tenor
Emma KIrkby, soprano
The Parley of Instruments / Roy Goodman

12.00
El Clásico del Mediodía

Johannes Brahms
Rapsodias para piano, op.79 y Rapsodia para piano en Mi bemol mayor, op.119, Nº4
Radu Lupu, piano

Johannes Brahms
Rapsodia para contralto, coro masculino y orquesta, op.53
Mariana Lipovšek, contralto
Coro Ernst Senfl
Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

Maurice Ravel
Rapsodia española
Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)

Emil von Reznicek
Sinfonía N°3 en Re mayor (1919)
Orquesta Philharmonia Hungarica / Gordon Wright

Jenő Hubay (1858-1937)
Poemas húngaros, op.27 (1885)
Hagai Shaham, violín
Arnon Frez, piano

Heino Eller
Crepúsculo, poema sinfónico
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Ignaz Pleyel
Sinfonía concertante en La mayor
David Perry e Isabella Lippi, violines
Orquesta de Cámara de Baltimore / Markand Thakar

Enrique Granados
Quinteto con piano en sol menor, op.49
LOM Piano Trio

Antonio Vivaldi
“Il figlio, il reo” de la ópera Tito Manlio
Topi Lehtipuu, tenor
I Barocchisti / Diego Fasolis

19.00

Alberto Ginastera
Ollantay, tres movimientos sinfónicos, op.17
Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Robert Schumann
Carnaval de Viena, op.26
Andrei Gavrilov, piano

François Couperin
Cuarto ordre, “La Piamontesa”, de la colección Las Naciones
Musica Ad Rhenum

20.00
La Gran Aldea (Hungría)

Karl Goldmark
En Italia, op.49
Orquesta Filarmónica de Budapest / András Kórody

Erno von Dohnanyi
Cuarteto para cuerdas Nº1 en La mayor, op.7
Cuarteto Kódaly

Miklos Rozsa
Canciones y danzas campesinas del norte de Hungría (arreglo orquestal del compositor)
Endre Granat, violín
Orquesta Sinfónica de Nuremberg / Erich Kloss

21.00
Música Nocturna

Franz Schubert
El canto del cisne, D. 957
Dietrich Fischer Dieskau, barítono
Gerald Moore, piano

22.00

Ferde Grofé
Suite del Río Hudson
Orquesta Sinfónica de Bournemouth / William Stromberg

Muzio Clementi
Sonata para piano en Do mayor, op.37, Nº1
Donatella Failoni, piano

Antonio Vivaldi
Concierto para flauta dulce y orquesta en Sol mayor, R.443
Alexis Kossenko, flauta
Ensamble Les Ambassadeurs

Gabriel Fauré
Andante para violín y piano en Si bemol mayor, op.75
Isabelle Faust, violín
Florent Boffard, piano

23.00
Industria Nacional

Giuseppe Verdi
Segunda escena del segundo acto de la ópera Aída
Martina Arroyo, soprano
Carlo Bergonzi, tenor
Bizerka Cvejic, mezzosoprano
Cornell MacNeil, barítono
Jorge Algorta, bajo
Coro Estable del Teatro Colón / Romano Gandolfi
Orquesta Estable del Teatro Colón / Bruno Bartoletti
Grabado en vivo en el Teatro Colón, Buenos Aires, el 15 de junio de 1968

Pompeyo Camps
Rapsodia para viola, op.73
Alan Kovacs, viola

Horacio López de la Rosa
Para Inés (“Blanco y negro”, “¡Cómo discuten el mayor y el menor! y “Tanguito””)
Juan Manuel Solare, piano

Jorge Tsílicas
Diafonías, para 2 guitarras
Jorge Martínez Zárate y Horacio Ceballos, guitarra