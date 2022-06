Programación Jueves 9 de Junio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Stan Kenton Orchestra

Design for blue

Tuxedo junction

It’s all right with me

Thelonious Monk

Light blue

Ulita Knaus

Forever seven

Quantum physics of love

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº3 en sol menor, BWV 808

Rosalyn Tureck, piano

Robert Schumann

Cuarteto en la menor, op.41, Nº3

Cuarteto Emerson

Sergei Prokofiev

Sinfonía Nº2 en re menor, op.40

Orquesta Filarmónica de Berlín / Seiji Ozawa

Saverio Mercadante

Concierto para clarinete y cuerdas Nº2 en Si bemol mayor, op.101

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste de Alemania, Pforzheim / Paul Angerer

Andrés Segovia

Estudio para guitarra

Neblina

Eduardo Fernández, guitarra

Joseph Haydn

Sinfonía Nº108 en Si bemol mayor, Hob.I:108

Orquesta de Cámara de Stuttgart / Dennis Russell Davies

John Jenkins

Consort para viola-lira en Sol mayor

The Parley of instruments / Peter Holman

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166

Hansjörg Schellenberger, oboe;

Rolk Koenen, piano

Franz Schubert

Sonata para piano en Si bemol mayor, D.960

Claudio Arrau, piano

Charles Avison

Concerto grosso Nº12 en Re mayor (sobre temas de sonatas para clave de Domenico Scarlatti)

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

07.00

Y la mañana va

Anton Arensky

Obertura de la ópera Sueño del Volga, op.16

Orquesta Sinfónica de Moscu / Dimitry Yablonsky

Leopold Mozart

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor

Wynton Marsalis, trompeta

National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.5, Nº2

Alisa Weilerstein, chelo

Inon Barnatan, piano

Antonin Dvorak

Tres danzas eslavas, op.46, Nº4 en Fa mayor, Nº5 en La mayor y Nº6 en Re mayor

Orquesta Royal Philharmonic / Antal Dorati

08.00

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Frederic Chopin

Tres nocturnos para piano, op.15: Nº1 en Fa mayor, Nº2 en Fa sostenido mayor y Nº3 en sol menor

María Joao Pires, piano

Mijail Glinka

Septeto en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

09.00

Eduard Tubin

Sonatina para piano en re menor

Vardo Rumessen, piano

Gaetano Donizetti

“Orrida e`questa notte…”, escena primera del Acto II de Lucia de Lammermoor

Jerry Hadley, tenor

Thomas Hampson, barítono

Orquesta de la Opera Nacional de Gales / Carlo Rizzi

Edward Elgar

En el sur, obertura, op.50

Orquesta Filarmónica de Londres / Adrian Boult

10.00

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín y orquesta en la menor, BWV 1041. Transcripción para guitarra y cuarteto de cuerdas de la intérprete.

Xuefei Yang, guitarra

Cuarteto de Cuerdas Elías

Leos Janácek

En la niebla

Lars Vogt, piano

Joaquín Turina

Sinfonía sevillana, op.23

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

