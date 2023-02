Programación Jueves 9 de Febrero

00.00

Trasnoche Jazz

Jorge Navarro y Ernesto Acher

Is wonderful

Someone to watch over me

Daniel Maza

A la final chorizo

El funky del sapo

Eartha Kitt

My heart’s delight

Let’s do it

The Memphis blues

00.30

La Trasnoche de La 96.7

Erik Satie

Tres Gnossiennes

Angela Brownridge, piano

Henry Purcell

Suite en Sol mayor

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Antonin Dvorák

Sexteto para cuerdas en La mayor, op.48

Academy of St. Martin in the Fields

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alfred Brendel, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor, Wq 22

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Darius Milhaud

Sinfonía Nº2, op.57

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Robert Schumann

Tres fantasías para clarinete y piano, op.73

Emma Johnson, clarinete;

Gordon Back, piano

Leo Brouwer

Dos temas populares cubanos para guitarra, Nº1 Canción de cuna (Eliseo Grenet)

Matías Liva, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº27 en Si bemol mayor, K.595

Maria João Pires, piano

Orquesta de Cámara de Lausana / Armin Jordan

Anónimo sefaradí

Yo m'enamorí d'un aire

Si verias

Ensamble Accentus / Thomas Wimmer

Alessandro Stradella

Sinfonía Nº22

Alte Musik Köln

07.00

Y la mañana va

Malcolm Arnold

“El humo”, obertura op.21

Orquesta Filarmónica de Londres / Malcolm Arnold

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº36 en Fa mayor, K.547

Isabelle van Keulen, violín

Ronald Brautigan, piano

Francesco Durante

Concierto a cuatro en sol menor

Ensamble Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Joaquín Rodrigo

Música para un jardín

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

08.00



Sigismond Thalberg

Souvenirs de Beethoven

Francesco Nicolosi, piano

Louis Spohr

Cuarteto Nº5 en Re mayor, op.15, Nº2

Nuevo Cuarteto de Budapest

Georg Philipp Telemann

Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op.13, Nº6

Han de Vries, oboe

Wouter Möller, chelo barroco

Bob Van Asperen, clave

09.00



Franz Krommer

Sinfonía Nro.9 en Do mayor

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Griffiths

Paul Hindemith

En una noche, op.15

Hans Petermandl, piano

10.00

George Frideric Handel

"Dopo notte", aria del Acto III de la ópera “Ariodante”

Franco Fagioli, contratenor

Il Pomo d'Oro / Zefira Valova

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Christian Tetzlaff, violín

Lars Vogt, piano

Nicolai Miaskovsky

Sinfonietta Nº2 en si menor, op.32, Nº2

Orquesta Sinfónica Académica de la Unión Soviética / Nicolai Verbitzky

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible (Marcelo Balsells & Marco Moreno)

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Giuseppe Martucci

Dos nocturnos, op.70 (1891)

Alberto Miodini, piano

Giuseppe Martucci

Sinfonía Nº1 en re menor, op.75 (1895)

The Philharmonia / Francesco D’Avalos

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Con Bombos y Platillos (Marina Calzado Linage)

21.00

Un Mañana (Guillo Espel)

23.00

Industria Nacional

Enrique Mario Casella (1891-1948)

Brujerías. Poema del Norte

Orquesta Sinfónica de la Universidad de Tucumán / Lucio Bruno Videla

Eva Alejandra García (1984)

Abstracta

Cuarteto UNTREF

Richard Strauss

Duett Concertino para clarinete, fagot, orquesta de cuerdas y arpa

Luis Rossi, clarinete

Ezequiel Fainguersch, fagot

Orquesta de Cámara de Chile / Mika Eichenholz

Astor Piazzolla

Milonga del ángel y Fuga y misterio

(Arreglos para cuarteto de guitarras de Jorge Labanca e Ignacio Delagnes)

Cuarteto de Guitarras de Buenos Aires