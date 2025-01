Programación Jueves 9 de Enero

00.00

La Trasnoche Clásica

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea

François Couperin

Las naciones. Ordre Nº4: La piamontesa

Musica ad Rhenum

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para piano en do menor, K.475

Zoltán Kocsis, piano

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto Guarneri

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Alban Berg

Der Wein, aria de concierto

Anne Sophie von Otter, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Johann Pachelbel

Canon para tres violines y continuo en Re mayor (versión orquesta)

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Eugen Jochum

Enrique Granados

Goyescas. Intermezzo (arreglo chelo y piano)

Miklós Perenyi, chelo;

Zoltán Kocsis, piano

Josef Rheinberger

Sonata para piano en Re bemol mayor, op.99 Nº2

Horst Göbel, piano

Alphons Diepenbrock

Suite de concierto de la música incidental para el drama Marsyas

Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112

Cuarteto Miami

Manuel de Falla

Cuatro piezas españolas

Alicia de Larrocha, piano

06.00

Y la mañana va

Ferdinando Paer (compositor italiano, 1771-1839)

Obertura de la opera “Leonora”

Orquesta Sinfónica de Baviera / Peter Maag

Johann Heinrich Smelzer

Sonata a cinque

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon

Fanny Mendelssohn

Lied en Mi bemol mayor

Heather Schmidt, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Do mayor, op.48

Orquesta de Cámara Orpheus



07.00

Johan Peter Emilius Hartmann (compositor y organista danés, 1805-1900)

Correggio, obertura op.59

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Thomas Dausgaard

Ignacy Jan Paderewski

Dos piezas para violín y piano: Romance en La mayor y Melodía en Sol bemol mayor

Slawomir Tomasik, violín

Robert Morawski, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº7

Jec Wentz, flauta

Ensamble Musica ad Rhenum



Albert Roussel

Rapsodia flamenca, op.56

Orquesta del Estado de Renania Palatinado / Pierre Stoll

08.00



Gaetano Donizetti

Dos piezas para piano: Allegro en Do mayor y Adagio en Sol mayor

Pietro Spada, piano

Max Bruch

Pieza de concierto para violín y orquesta en fa sostenido menor, op.84

Jack Liebeck, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Nícolo Pórpora

“Despertad, pastores, acá está la mañana”, cantata

Iestyn Davies, contratenor

Ensamble Arcangelo / Jonathan Cohen

09.00

Louis Vierne (compositor y organista francés, 1870-1937)

Quinteto con piano en do menor, op.42

Stephen Coombs, piano

Cuarteto Chilingirian

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

10.00

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor

Wynton Marsalis, trompeta

Orquesta National Philharmonic / Raymond Leppard

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op.83

Boris Berman, piano

Manuel de Falla

Homenajes

Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

11.00

Música de Verano

Antonin Dvorák

Cuatro piezas románticas para violín y piano, op.75

Itzhak Perlman, violín

Samuel Sanders, piano

Franz Danzi

Quinteto para vientos en Sol mayor, op.67 N°1

Quinteto de Vientos Michael Thompson

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta Nº4 en La mayor, BWV 1055

Ivor Bolton, clave

St. James' Baroque Players / Ivor Bolton, clave

Piotr Ilich Chaikovsky

Marcha eslava en si bemol menor para orquesta, op.31

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

12.00

Maurice Ravel

Bolero

Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Anton Nanut

Franz Joseph Haydn

Concierto para violín y orquesta N°1 en Do mayor

Giuliano Carmignola, violín

Orquesta de los Campos Elíseos / Alessandro Moccia

Edvard Grieg

Suite de los tiempos de Holberg, op.40

Orquesta de Cámara Orpheus

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música de Verano

Maurice Ravel

Bolero

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Antonin Dvorák

Cuarteto Nº12 en Fa mayor, op.96, "Americano"

Cuarteto Hagen

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor, BWV 1041

Giuliano Carmignola, violín

Concerto Köln

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Música de Verano

Edward Elgar

Suite del Severn

London Collegiate Brass / James Stobart

Michel Richard Delalande

Sobre los ríos de Babilonia, gran motete basado en el Salmo 137

Les Arts Florissants / William Christie

Frédéric Chopin

Fantasía para piano en fa menor, op.49

Yulianna Avdeeva, piano

Antonin Dvorák

Danza eslava en Si mayor, op.72, Nº1, "Odzemek"

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clarinete y orquesta en La mayor, K.622

Roeland Hendriks, clarinete

Orquesta Filarmónica de Londres / Martyn Brabbins

Thomas Tellefsen

Sonata para chelo y piano en Mi bemol mayor, op.21

Oyvind Gimse, chelo

Hävard Gimse, piano

Giuseppe Torelli

Concerto grosso en sol menor, op.8, Nº6, "Concerto in forma di Pastorale per il Santissimio Natale"

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

20.00

Béla Bartók

Para niños, vol.1

Zoltán Kocsis, piano

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº6 en si menor

Andrew Manze, violín;

Jaap der Linden, viola da gamba;

Richard Eggar, clave

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44

Pascal Rogé, piano

Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit

21.00

Johannes Brahms

Quinteto con clarinete en si menor, op.115

Karl Leister, clarinete

Cuarteto Amadeus

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº29 en La mayor, K.201

Nothern Sinfonia of England / Myung-Whun Chung

22.00

Muzio Clementi

Sonata para piano en Si bemol mayor, op.24, Nº2

Jos Van Immerseel, fortepiano

Gustav Mahler

Canciones de un caminante

Hermann Prey, barítono

Orquesta Real del Concertgwbouw de Amsterdam / Bernard Haitink

Bohuslav Martinů

Noneto N°9

Ensamble Viena-Berlín

Emmanuel Chabrier

España. Rapsodia para orquesta

Orquesta del Ulster /Yan Pascal Tortelier

23.00

Johann Sebastian Bach

Concierto N°2 para violín y orquesta en Mi mayor, BWV 1042

Giuliano Carmignola, violín

Concerto Köln

William Alwyn

Náyades. Sonata fantasía para flauta y arpa

Judith Hall, flauta

Elinor Bennett, arpa

Jean Sibelius

Suite Karelia, op.11

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Okko Kamu

Fernando Sor

Selección de Estudios para guitarra

Frank Bungarten, guitarra