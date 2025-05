Programación Jueves 8 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Kaisa’s Machine

Tykytys

Origin story

Phineas Newborn Jr

All the things you are

Miriam Netti

Our love is here to stay

Someone to watch over me

Save your love for me

00.30

La Trasnoche Clásica

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto Guarneri

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº8 en re menor

René Clemencic, flauta dulce;

Vilmos Stadler, flauta dulce bajo;

Christiane Jaccottet, clave

Carl Philipp Emanuel Bach

Sinfonía Hamburgo Nº5 en si menor, Wq 182, Nº5, H 661

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Vladimir Ashkenazy, piano

Alessandro Scarlatti

Sinfonía de concerto Nº3 en mi menor

William Bennett, flauta;

Hans Elhorst, oboe

I Musici

Claude Debussy

Estampas para piano, L.100

Daniel Barenboim, piano

Louis Spohr

Quinteto para flauta, clarinete, corno, fagot y piano en do menor, op.52

Herrmann Klemeyer, flauta;

Hans Schönberger, clarinete;

Olaf Klamand, corno; J

osef Peters, fagot,

Wolfgang Sawallisch, piano

Thomas Arne

Concierto para clave y orquesta en sol menor

Paul Nicholson, clave

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Paul Nicholson

Antonin Dvorák

Leyendas, op.59

Dúo Crommelynck

Piotr Ilich Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía

Orquesta Sinfónica de Boston / Claudio Abbado

Matthew Locke

La tempestad. Música incidental

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Sol mayor, Hob XV:15

Aurèle Nicolet, flauta;

Rocco Filippini, chelo,

Bruno Canino, piano

Robert Schumann

Escena de cuentos de hadas, op.113

Lars Anders Tomter, viola;

Leif Ove Andsnes, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía Nº14 en La mayor, op.21, Nº6, G.498

Orquesta del Festival de Londres / Ross Pople

Béla Bartók

Suite de danzas, Sz 77

Gáber Gabos, piano

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº2 en La mayor, op.100

Maxim Vengerov, violín;

Alexander Markovich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Ave verum Corpus en Re mayor, K.618 (Transcripción para piano de Franz Liszt)

Leslie Howard, piano

06.00

Y la mañana va

Granville Bantock

“El Pierrot del minuto”, obertura de comedia

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº24 en Fa mayor, K.376

Arthur Grumiaux, violín

Walter Klein, piano

François Couperin

Concierto para oboe y bajo continuo Nro.11

Ensamble Couperin

Pietro Mascagni

Danza exótica

Orquesta Filarmónica '900 / Gianandrea Noseda

07.00

Hugo Alfvén

Rapsodia sueca Nº1, op.19, “Vigilia estival”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Frédéric Chopin

Polonesa fantasía para piano Nº6 en La bemol mayor, op.61

Maurizio Pollini, piano

Georg Philipp Telemann

Trío para dos violines y continuo en Mi bemol mayor

Reinhard Goebel y Manfredo Kraemer, violines

Phoebe Carrai, chelo

Thierry Maeder, clave

Igor Stravinsky

Concierto en Re para cuerdas

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Colin Davis

08.00

Josef Suk

Cuarteto con piano en la menor, op.1

Ensamble Nash

Claudio Monteverdi

"Ogni amante è guerrier", del Octavo libro de Madrigales

Concerto Vocale / René Jacobs

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, op.4

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

09.00

George Chadwick (compositor y organista estadounidense, 1854-1931)

“Tam O'Shanter”, poema sinfónico sobre un poema de Robert Burns

Orquesta Filarmónica Checa / José Serebrier

Franciszek Lessel

Fantasía para piano en Mi menor, op.13

Marcin Lukaszewski, piano

Jean Sibelius

Karelia, suite para orquesta op.11

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Okko Kamu

10.00

Giovanni Sgambati (compositor, pianista y director italiano, 1841-1914)

Sinfonía nupcial

Orquesta Sinfónica de Roma / Francesco La Vecchia

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº4 en Do mayor, op.102, Nº1

Jacqueline du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Grabación realizada en vivo en el Festival de Edimburgo, en agosto de 1970

11.00

Los Caminos del Barroco

Juan Pérez de Bocanegra

Hanaq pachaq cussicuinin (Alegría del Cielo), himno procesional en quechua (c.1610)

Coro de Cámara Exhaudi de La Habana / María Felicia Pérez

Filipe da Madre de Deus (1626-1675)

Tum tutú burutum, negrilla de Navidad a ocho

Ars Longa / Teresa Paz

Roque Cerutti (c.1685-1760)

Al campo sale María. Villancico de batalla a dos coros

Coro de Cámara Exhaudi de La Habana / María Felicia Pérez

Anónimo

Nisi Dominus (A menos que el Señor). Salmo CXXVI, a tres con continuo

Coro de Cámara Exhaudi de La Habana / María Felicia Pérez

Anónimo

“Cachua: Al nacimiento de Cristo nuestro Señor”, “Tonada: El diamante”, “Lanchas para bailar” y “Tonada: El Congo”, del Códice Martínez de Compañón

Capilla de Indias (Chile) / Tiziana Palmiero

Tomás de Torrejón y Velasco

Fragmentos de la ópera La púrpura de la rosa, con libreto de Calderón de la Barca (1701)

Solistas vocales

Coro y The Harp Consort / Andrew Lawrence

12.00

El Clásico del Mediodía

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.35

Maurizio Pollini, piano

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº8 en Re bemol mayor, op.27, Nº2

Nocturno para piano Nº5 en Fa sostenido mayor, op.15, Nº2

Nocturno para piano Nº6 en sol menor, op.15, Nº3

Maria João Pires, piano

Frédéric Chopin

Mazurca para piano Nº32 en do sostenido menor, op.50, Nº3

Mazurca para piano Nº35 en do menor, op.56, Nº3

Mazurca para piano Nº38 en fa sostenido menor, op.59, Nº3

Artur Rubinstein, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Alexander Grechaninov (1864-1956)

Cuarteto N°2 en re menor, op.70 (1913)

Cuarteto Moyzes

Alexander Grechaninov

Copos de Nieve. Canciones del mundo de los niños, op.47 (1909)

Luzmila Kuznetsova, mezzosoprano

Coro y Orquesta Sinfónica del Estado Ruso / Valery Poliansky

Alexander Grechaninov

Preludio y Canción de cuna, op.78, N°1 y 2

Vals y Capricho, op. 61, N°2 y 5

Alexander Karpeyev, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

George Frideric Handel

Música para los reales fuegos de artificio, HWV 351

Ensamble de Vientos y Ensamble de cuerdas de Budapest

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº2 en re menor, op.40

Jan Lisiecki, piano

Orquesta de Cámara Orpheus

Ludwig van Beethoven

Trío Nº8 en Si bemol mayor, WoO 39

Trío Beaux Arts

19.00

Gustav Holst

Una suite de Moorside

London Collegiate Brass / James Stobart

Richard Wagner

“Coro de los peregrinos” de la ópera Tannhäuser, WWV 70

Coro de la Ópera de Viena

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Marin Marais

Suite para viola y bajo continuo en si menor

Laurence Dreyfus, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave

Johan Halvorsen (compositor noruego, 1864 – 1935)

Andante religioso para violín y orquesta

Lisa Jacobs, violín

Orquesta Filarmónica de Bremen / Mikhail Agrest

20.00

La Gran Aldea (Cuba)

Leo Brouwer

Sones y Danzones

Trío Arbos

Amadeo Roldán

Suite de Rebambaramba

New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Alejandro García Caturla

Tres danzas cubanas

New World Symphony / Michael Tilson Thomas

Esteban Salas

Un musiquito nuevo y Una nave mercantil

Ensamble Exaudi de Cuba / María Felicia Pérez.

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional