Programación Jueves 8 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

John Field

Nocturno para piano Nº13 do menor. Canción sin palabras

Nocturno para piano Nº14 en Do mayor,

Nocturno para piano Nº10 en mi menor

Mícéal O'Rourke, piano

Nicolai Miaskovsky

Cuarteto Nº3 en re menor, op.33, Nº3

Cuarteto Taneyev de Leningrado

Carl Michael Ziehrer

En la íntima quietud de la noche, vals op.488

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11.

Maria João Pires, piano

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan

Antonin Dvorák

Canciones de amor, op.83

Magdalena Kozená, mezzosoprano

Graham Johnson, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Sol mayor, K.496

Trío Beaux Arts

Benedetto Marcello

Sonata para flauta dulce y continuo Nº6 en Do mayor

René Clemencic, flauta dulce;

Alexandra Bachtiar, chelo;

Christiane Jaccottet, clave

Ottorino Respighi

Impresiones brasileñas, suite para orquesta

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Clara Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.7

Isata Kanneh-Mason, piano

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Holly Mathieson

Franz Danzi

Quinteto de vientos en mi menor, op.67, Nº2

Quinteto Aulos

André Cardinal Destouches

Los elementos. Suite de la ópera-ballet

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Claude Debussy

Sonata para chelo y piano, L.135

Truls Mörk, chelo;

Hakon Austbö, piano

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard

Igor Stravinsky

Pulcinella, suite para orquesta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Ernö Dohnányi

Cuarteto Nº1 en La mayor, op.7

Cuarteto Kodály

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano en Mi bemol mayor, "La despedida"

Ian Hobson, piano

François Couperin

Les Goûts-réünis. Concierto Nº8, dans le goût Teatral

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Jules Massenet

Werther. "Werther, Werther! Qui m'aurait dit la place"

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orquesta Nacional de Francia / Fabian Gabel

Carl Maria von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

07.00

Y la mañana va

Josef Rheinberger

Obertura sobre “Demetrius”, de Friedrich Schiller, op.110

Orquesta Estatal Brandenburgués de Frankfurt / Nikos Athinaös

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonata para violín y bajo continuo en re menor

Ensamble Les Voix Humaines

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondo para piano Nº3 en la menor, K.511

Mitsuko Uchida, piano

Ottorino Respighi

Suite Nº3 de las Arias y danzas antiguas para laúd (transcripción para orquesta)

Orquesta de Cámara de Lausana / Jesús López Cobos

08.00



Johannes Bernardus van Bree (violinista y compositor holandés, 1801-1857)

Cuarteto para cuerdas Nro.2 en la menor

Cuarteto de cuerdas de Utrecht

Anatol Liadov

Cuatro miniaturas para piano

Monique Duphil, piano

Domenico Scarlatti

“Tinte a note di sangue”, cantata de cámara

Patrizia Ciofi, soprano

il Complesso Barocco / Alan Curtis

09.00



Jan Ladislav Dussek

Concierto para dos pianos y orquesta en Si bemol mayor, op.63

Dúo de pianos Praga

Orquesta de Cámara de Pardubice, República Checa / Leos Svarovsky

August Klughardt

Quinteto para vientos en Do mayor, op.79

Quinteto Arcis

10.00

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Gautier Capuçon, chelo

Frank Braley, piano

Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y bajo continuo en La mayor, op.2, Nº7

Wilbert Hazelzet, flauta

Richte van der Meer, chelo barroco

Ton Koopman, clave

Rutland Boughton (compositor inglés, 1878-1960)

Los juegos de Aylesbury

New London Orchestra / Ronald Corp

11.00

Los Caminos del Barroco

Lucas de Ribayaz y Fonseca

Xácaras por primer tono, baile urbano español

Zarambeques, baile de los esclavos africanos de Mëxico

Chaconas y Marionas, bailes argentino y español respectivamente

Villanos, baile de los campesinos

The Harp Consort / Andrew Lawrence King

Antonio Caldara

“Quel pargoletto” (“Ese niño pequeño”) de cantata de Navidad Vaticinios de paz

Ensamble Barroco Arcadia

Georg Philip Telemann

Tercer movimiento, “Siciliana”, del Concierto para violín y orquesta en Sol mayor

Simon Standage, violin

Collegium 90 / Simon Standage

Juan de Araujo (1646-1712)

Los coflades de la estleya, villancico

Ensamble Elyma / Gabriel Garrido

Joseph Bodin de Boismortier

Ballet de Village Nº1, op.52

Le Concert Spirituel / Hervé Niquet

Johann Christoph Pepusch

Fragmentos de La ópera del mendigo, con libreto de John Gay (1728)

Sara Walker, mezzosoprano

Browen Mills, soprano

Charles Daniels e Ian Honeyman, tenores

Otros solistas vocales

The Broadside Band / Jeremy Barlow

12.00

Música de Verano

Claude Debussy

Cuarteto Nº1 en sol menor, L.85

Cuarteto Bartók

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor. Wq 165

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Frédéric Chopin

Nocturno para piano Nº11 en sol menor, op.37, Nº1

Maria João Pires, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Vasily Kalinikov

Sinfonía Nº1 en sol menor (1895)

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Toivo Kuula

Sonata para violín y piano en Fa mayor (1906)

Nina Karmon, violin

Oliver Triendl, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano & Miriam Chames)

18.00

Música de Verano

Erich Wolfgang Korngold

Trío en Re mayor, op.1

Trío Goebel de Berlín

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Fa mayor, número de catálogo 130

Orquesta de Cámara de Suecia / Petter Sundkvist

Jean Baptiste Lully

“Pasacaglia” de la ópera Acis y Galatea

Mireille Delunsch, soprano

Monique Simon, mezzosoprano

Coro y Ensamble Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

19.00

Frédéric Chopin

Preludios 1 al 6 de los 24 preludios para piano, op.28

Yulianna Avdeeva, piano

Ottorino Respighi

Poema otoñal

Julia Fischer, violín

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Yakov Kreizberg

Antonin Dvorák

Scherzo caprichoso, op.66

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

George Frideric Handel

Concerto grosso en Fa mayor, op.6, Nº2

Academia de Música Antigua de Berlin / Bernhard Forck

20.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Juan José Castro

Corales criollos Nº3, para orquesta (1953)

Orquesta de la Suisse Romande / Ernest Ansermet

Grabación de la Radio de Ginebra realizada el 20 de marzo de 1957

Marcelo Toledo

Logomaquia, para trombón, tuba, percusión y cinta, con texto de Nora Iuga (2009)

Ensamble de Cámara Nueva Música de Berlín

Reynaldo Hahn

Sarabanda, tema y variación, para clarinete y piano

Luis Rossi, clarinete

Diana Schneider, piano

Horacio Salgán

A fuego lento (arreglo de Fernando Chiapero)

Ensamble Bayres Horns