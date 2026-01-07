Programación Jueves 8 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica
Carl Reinecke
Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188
Ingo Goritzky, oboe
Barry Tuckwell, corno
Ricardo Requejo, piano
Darius Milhaud
El Carnaval de Londres, op.172. Basado sobre temas de La ópera del mendigo, op.172
The New London Orchestra / Ronald Corp
Sergei Prokofiev
Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.16
Vladimir Felstman, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas
John Jenkins
Fantasía-suite en mi menor
The Parley of instruments / Peter Colman
Clara Schumann
Sonata para piano en sol menor
Isata Kanneh-Mason, piano
Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín
Yefim Bronfman, piano
John Dowland
Awake Sweet Love Thou Art Returned, Thinkst thou then by thy fayning?, Can she excuse my wrongs with vertues cloake, del Primer libro de canciones
Rogers Covey-Crump, tenor;
Jakob Lindberg, laúd
Gustav Mahler
Sinfonía Nº5 en do sostenido menor
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein
Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Johannes Brahms
Variaciones y fuga para piano sobre un tema de Handel, op.24
Claudio Arrau, piano
Antonio Vivaldi
Lungi dal vago volto, R.680
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon
Wolfgang Amadeus Mozart
Variaciones para violín y piano sobre la canción "Au bor d'une fontaine", K.359
Itzhak Perlman, violín;
Daniel Barenboim, piano
Antonin Dvorák
Sinfonía Nº1 en do menor
Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik
Gabriel Fauré
Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115
Quinteto Fauré de Roma
Franz Schubert
Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, D.125
Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim
07.00
Y la mañana va
Bedrich Smetana
Scherzo, de la Sinfonía Festiva
Orquesta Filarmónica de la República Checa / Karen Sejna
Johan Peter Emilius Hartmann
Allegro fantasía para violín y piano en Re mayor
Elisabeth Schneider, violín
Bohumila Jedlicková, piano
Benjamin Godard
Tres piezas para flauta y orquesta: “Idilio”, “Serenata a Mabel” y “Leyenda pastoral”
Marc Grauwels, flauta
Orquesta de Cámara de Waterloo / Ulysse Waterlot
Nicolo Pórpora
“El terrible invierno ya está aquí”, cantata
Elena Cecchi Fedi, soprano
Ensamble Auser Musici / Carlo ipata
08.00
Carl Nielsen
Suite para piano, op.45, “Lucifer”
Elisabeth Westenholz, piano
Ludwig van Beethoven
Introducción, adagio y allegro, del ballet “Las Criaturas de Prometeo”, op.43
Orquesta Sinfónica de Montreal / Kent Nagano
Charles Koechlin
“Primavera”, quinteto para flauta, violín, viola, chelo y arpa, op.156
Philippe Racine, flauta
Robert Zimansky, violin
Monika Clemann, viola
Curdin Coray, chelo
Xenia Schindler, arpa
09.00
Piotr Ilich Chaikovsky
Fantasía de concierto en Sol mayor para piano y orquesta, op.56
Elisabeth Leonskaja, piano
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Kurt Masur
Alessandro Rolla
Sinfonía en Si bemol mayor para orquesta de cuerdas
Orquesta de Cámara Clásica de Milán / Massimiliano Caldi
Fernando Sor
Seis estudios para guitarra
Frank Bungarten, guitarra
10.00
Ferruccio Busoni
Cuarteto Nº2 en Do mayor, op.26
Cuarteto de Austria
Arnold Bax
La rosaleda de la princesa
Eric Parkin, piano
Jacques Ibert
Bacanal, scherzo para orquesta
Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi
11.00
Música de Verano
Antonin Dvorák
Cuatro piezas románticas para violín y piano, op.75
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano
Franz Danzi
Quinteto para vientos en Sol mayor, op.67 N°1
Quinteto de Vientos Michael Thompson
Johann Sebastian Bach
Concierto para clave y orquesta Nº4 en La mayor, BWV 1055
Ivor Bolton, clave
St. James' Baroque Players / Ivor Bolton, clave
Piotr Ilich Chaikovsky
Marcha eslava en si bemol menor para orquesta, op.31
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan
12.00
Maurice Ravel
Bolero
Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Anton Nanut
Franz Joseph Haydn
Concierto para violín y orquesta N°1 en Do mayor
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta de los Campos Elíseos / Alessandro Moccia
Edvard Grieg
Suite de los tiempos de Holberg, op.40
Orquesta de Cámara Orpheus
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música de Verano
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº 40 en sol menor, K. 550
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado
Franz Schubert
Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”
Bertrand Chamayou, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Anton Arensky
Suite Nº1 en sol menor, op.7
Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Yablonsky
Manuel García (compositor y cantante español, 1775-1832)
“Formaré mi plan con cuidado”, de El poeta calculista
Javier Camarena, tenor
Les Musiciens du Prince / Gianluca Capuano
Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave en si menor, BWV 1014
Monica Huggett, violín
Ton Koopman, clave
19.00
Ottorino Respighi
Concierto en modo mixolidio para piano y orquesta
Olli Mustonen, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo
Bohuslav Martinů
Serenata Nº3 para oboe, clarinete, cuatro violines y chelo
Orquesta de Cámara de Praga / Oldřich Vlček
Fernando Sor
La calma, capricho para guitarra op.50
Jeffrey McFadden, guitarra
20.00
Música de Verano
Igor Stravinsky
Scherzo fantástico, op.5, para orquesta
Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez
Camille Saint-Saëns
Septeto en Mi bemol mayor, op.65
Ensamble de Cámara de Zürich
Francesca Caccini
Acerca tus amadas mejillas, Si decide jurar lealtad y Déjame aquí solo, canciones
Elena Cecchi Fedi, soprano
Cappella di Santa Maria degli Angiolini
Mozart Camargo Guarnieri
Tres danzas para orquesta (“Danza brasileña”, “Danza negra” y “Danza salvaje”)
Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela “Simón Bolívar” / Maximiano Valdés
21.00
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96
Henryk Szeryng, violín
Ingrid Haebler, piano
Nicolai Rimsky-Korsakov
Una leyenda (Un cuento de hadas), op.29, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Bochum / Othmar Maga
Ferdinando Carulli
Nocturno para flauta y guitarra en La mayor, op.190
Jean-Pierre Rampal, flauta
Alexander Lagoya, guitarra
22.00
Jean Françaix
La hora del pastor , para flauta, oboe, clarinete, fagot, corno y piano
Ensamble Gaudier
Antonio Vivaldi
Concierto para chelo y orquesta en la menor, RV 405
Francesco Galligioni, chelo
L'Arte dell'Arco / Federico Guglielmo
Veljo Tormis
Nueve canciones de cosecha estonias, para coro mixto a capella
Coro Filarmónico de Estonia / Tönu Kaljuste
Franz Ignaz Beck
Sinfonía en Sol mayor, op.12, Nº2
Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward
23.00
Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"
Orquesta Barroca de Freiburg / Pablo Heras-Casado
Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor. Wq 165
Péter Pongrácz, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla
Claude Debussy
Dos arabesques para piano, L.66
Philippe Entremont, piano