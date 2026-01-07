PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

07/01/2026

Programación Jueves 8 de Enero

00.00
La Trasnoche Clásica

Carl Reinecke
Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188
Ingo Goritzky, oboe
Barry Tuckwell, corno
Ricardo Requejo, piano

Darius Milhaud
El Carnaval de Londres, op.172. Basado sobre temas de La ópera del mendigo, op.172
The New London Orchestra / Ronald Corp

Sergei Prokofiev
Concierto para piano y orquesta Nº2 en sol menor, op.16
Vladimir Felstman, piano
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas

John Jenkins
Fantasía-suite en mi menor
The Parley of instruments / Peter Colman

Clara Schumann
Sonata para piano en sol menor
Isata Kanneh-Mason, piano

Maurice Ravel
Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor
Shlomo Mintz, violín
Yefim Bronfman, piano

John Dowland
Awake Sweet Love Thou Art Returned, Thinkst thou then by thy fayning?, Can she excuse my wrongs with vertues cloake, del Primer libro de canciones
Rogers Covey-Crump, tenor;
Jakob Lindberg, laúd

Gustav Mahler
Sinfonía Nº5 en do sostenido menor
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Johannes Brahms
Variaciones y fuga para piano sobre un tema de Handel, op.24
Claudio Arrau, piano

Antonio Vivaldi
Lungi dal vago volto, R.680
Emma Kirkby, soprano
Orquesta Barroca Tafelmusik / Jean Lamon

Wolfgang Amadeus Mozart
Variaciones para violín y piano sobre la canción "Au bor d'une fontaine", K.359
Itzhak Perlman, violín;
Daniel Barenboim, piano

Antonin Dvorák
Sinfonía Nº1 en do menor
Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Gabriel Fauré
Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115
Quinteto Fauré de Roma

Franz Schubert
Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, D.125
Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

07.00
Y la mañana va

Bedrich Smetana
Scherzo, de la Sinfonía Festiva
Orquesta Filarmónica de la República Checa / Karen Sejna

Johan Peter Emilius Hartmann
Allegro fantasía para violín y piano en Re mayor
Elisabeth Schneider, violín
Bohumila Jedlicková, piano

Benjamin Godard
Tres piezas para flauta y orquesta: “Idilio”, “Serenata a Mabel” y “Leyenda pastoral”
Marc Grauwels, flauta
Orquesta de Cámara de Waterloo / Ulysse Waterlot

Nicolo Pórpora
“El terrible invierno ya está aquí”, cantata
Elena Cecchi Fedi, soprano
Ensamble Auser Musici / Carlo ipata

08.00

Carl Nielsen
Suite para piano, op.45, “Lucifer”
Elisabeth Westenholz, piano

Ludwig van Beethoven
Introducción, adagio y allegro, del ballet “Las Criaturas de Prometeo”, op.43
Orquesta Sinfónica de Montreal / Kent Nagano

Charles Koechlin
“Primavera”, quinteto para flauta, violín, viola, chelo y arpa, op.156
Philippe Racine, flauta
Robert Zimansky, violin
Monika Clemann, viola
Curdin Coray, chelo
Xenia Schindler, arpa

09.00

Piotr Ilich Chaikovsky
Fantasía de concierto en Sol mayor para piano y orquesta, op.56
Elisabeth Leonskaja, piano
Orquesta Filarmónica de Nueva York / Kurt Masur

Alessandro Rolla
Sinfonía en Si bemol mayor para orquesta de cuerdas
Orquesta de Cámara Clásica de Milán / Massimiliano Caldi

Fernando Sor
Seis estudios para guitarra
Frank Bungarten, guitarra

10.00

Ferruccio Busoni
Cuarteto Nº2 en Do mayor, op.26
Cuarteto de Austria

Arnold Bax
La rosaleda de la princesa
Eric Parkin, piano

Jacques Ibert
Bacanal, scherzo para orquesta
Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

11.00
Música de Verano

Antonin Dvorák
Cuatro piezas románticas para violín y piano, op.75
Itzhak Perlman, violín
Samuel Sanders, piano

Franz Danzi
Quinteto para vientos en Sol mayor, op.67 N°1
Quinteto de Vientos Michael Thompson

Johann Sebastian Bach
Concierto para clave y orquesta Nº4 en La mayor, BWV 1055
Ivor Bolton, clave
St. James' Baroque Players / Ivor Bolton, clave

Piotr Ilich Chaikovsky
Marcha eslava en si bemol menor para orquesta, op.31
Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

12.00

Maurice Ravel
Bolero
Orquesta Sinfónica de la Radio de Ljubljana / Anton Nanut

Franz Joseph Haydn
Concierto para violín y orquesta N°1 en Do mayor
Giuliano Carmignola, violín
Orquesta de los Campos Elíseos / Alessandro Moccia

Edvard Grieg
Suite de los tiempos de Holberg, op.40
Orquesta de Cámara Orpheus

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música de Verano

Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº 40 en sol menor, K. 550
Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Franz Schubert
Fantasía para piano en Do mayor, D.760, “Fantasía del caminante”
Bertrand Chamayou, piano

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Anton Arensky
Suite Nº1 en sol menor, op.7
Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Yablonsky

Manuel García (compositor y cantante español, 1775-1832)
“Formaré mi plan con cuidado”, de El poeta calculista
Javier Camarena, tenor
Les Musiciens du Prince / Gianluca Capuano

Johann Sebastian Bach
Sonata para violín y clave en si menor, BWV 1014
Monica Huggett, violín
Ton Koopman, clave

19.00

Ottorino Respighi
Concierto en modo mixolidio para piano y orquesta
Olli Mustonen, piano
Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Bohuslav Martinů
Serenata Nº3 para oboe, clarinete, cuatro violines y chelo
Orquesta de Cámara de Praga / Oldřich Vlček

Fernando Sor
La calma, capricho para guitarra op.50
Jeffrey McFadden, guitarra

20.00
Música de Verano

Igor Stravinsky
Scherzo fantástico, op.5, para orquesta
Orquesta de Cleveland / Pierre Boulez

Camille Saint-Saëns
Septeto en Mi bemol mayor, op.65
Ensamble de Cámara de Zürich

Francesca Caccini
Acerca tus amadas mejillas, Si decide jurar lealtad y Déjame aquí solo, canciones
Elena Cecchi Fedi, soprano
Cappella di Santa Maria degli Angiolini

Mozart Camargo Guarnieri
Tres danzas para orquesta (“Danza brasileña”, “Danza negra” y “Danza salvaje”)
Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela “Simón Bolívar” / Maximiano Valdés

21.00

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96
Henryk Szeryng, violín
Ingrid Haebler, piano

Nicolai Rimsky-Korsakov
Una leyenda (Un cuento de hadas), op.29, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Bochum / Othmar Maga

Ferdinando Carulli
Nocturno para flauta y guitarra en La mayor, op.190
Jean-Pierre Rampal, flauta
Alexander Lagoya, guitarra

22.00

Jean Françaix
La hora del pastor , para flauta, oboe, clarinete, fagot, corno y piano
Ensamble Gaudier

Antonio Vivaldi
Concierto para chelo y orquesta en la menor, RV 405
Francesco Galligioni, chelo
L'Arte dell'Arco / Federico Guglielmo

Veljo Tormis
Nueve canciones de cosecha estonias, para coro mixto a capella
Coro Filarmónico de Estonia / Tönu Kaljuste

Franz Ignaz Beck
Sinfonía en Sol mayor, op.12, Nº2
Orquesta de Cámara del Norte de Inglaterra / Nicholas Ward

23.00

Felix Mendelssohn
Sinfonía Nº5 en Re mayor, op.107, "Sinfonía de la Reforma"
Orquesta Barroca de Freiburg / Pablo Heras-Casado

Carl Philipp Emanuel Bach
Concierto para oboe y orquesta en Mi bemol mayor. Wq 165
Péter Pongrácz, oboe
Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Claude Debussy
Dos arabesques para piano, L.66
Philippe Entremont, piano