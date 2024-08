Programación Jueves 8 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Ken McIntyre y Eric Dolphy

Curtsy

Lautir

Bill Laurance y Michael League

Kin

Lisa Bassenge

Ohne dich

The thrill is gone

Why don’t you do right

00.30

La Trasnoche Clásica

Béla Bartók

Bosquejos húngaros, Sz 97

The Philharmonia / Neeme Järvi

Henryk Wieniawski

Variaciones sobre un tema original para violín y piano; op.15

Vadim Repin, piano

Alexander Markovich, piano

François Devienne

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiano Valdés

Felix Mendelssohn

Seis preludios y fugas para piano, op.35

Martin Jones, piano

François Couperin

Sonata en trío Nº4 en Si bemol mayor "La Steinquerquel"

Ensamble Rebel

Maurice Ravel

Alborada del gracioso (versión orquestal)

Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, "Emperador"

Claudio Arrau, piano

Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink

Alexander Glazunov

Cuarteto Nº4 en la menor, op.64

Cuarteto Shostakovich

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº4 en Fa mayor, BWV 809

András Schiff, piano

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

Bedrich Smetana

Mi patria: 3. Sarka

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº28 en Do mayor, K.200

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Edvard Grieg

Diecinueve canciones populares noruegas, op.66

Eva Knardahl, piano

06.00

Y la mañana va

Anton Arensky

Obertura de la ópera Sueño del Volga, op.16

Orquesta Sinfónica de Moscu / Dimitry Yablonsky

Leopold Mozart

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor

Wynton Marsalis, trompeta

National Philharmonic Orchestra / Raymond Leppard

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº2 en sol menor, op.5, Nº2

Alisa Weilerstein, chelo

Inon Barnatan, piano

Antonin Dvorak

Tres danzas eslavas, op.46, Nº4 en Fa mayor, Nº5 en La mayor y Nº6 en Re mayor

Orquesta Royal Philharmonic / Antal Dorati

07.00



Giacomo Meyerbeer

Marcha de la coronación

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Johann Christian Schickhardt (compositor alemán, 1682-1762)

Concierto para flauta, dos oboes, cuerdas y bajo continuo en sol menor

Ensamble "Musica Ad Rhenum"

Frédéric Chopin

Doce preludios para piano, op.28

Claudio Arrau, piano

Eric Coates (compositor inglés, 1886-1957)

Suite Londres

Orquesta de Conciertos de la BBC / Adrian Boult

08.00



Jean-Philippe Rameau

Final del 3er.acto de la ópera “Castor et Pollux”

Philippe Huttenlocher, barítono

Judith Rees, soprano

English Bach Festival Singers and Baroque Orchestra / John Farncombe

Franz Liszt

Elegía Nº2, para violín y piano

András Kiss, violín

István Lantos, piano

Carl Heinrich Reinecke

Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.72

Klaus Hellwig, piano

Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Alun Francis

09.00

Johann Sebastian Bach

Suite para laúd Nº1 en mi menor, BWV 996. Transcripción para guitarra del intèrprete

Eduardo Fernández, guitarra

Daniel-Francois Auber

Obertura de la ópera Masaniello

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Zdenek Fibich (compositor checo, 1850-1900)

Souvenirs para piano, op.41, libro 4

William Howard, piano

Georg Philipp Telemann

Trío para dos violines y continuo en Mi bemol mayor, de la Música para la mesa

Reinhard Goebel y Manfredo Kraemer, violines

Phoebe Carrai, chelo

Thierry Maeder, clave

10.00

Antonin Dvorák

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.88

Orquesta Filarmónica de Berlín / Rafael Kubelik

Arnold Bax

Trío en un movimiento para clarinete, violín y piano

Robert Plane, clarinete

Lucy Gould, violín

Benjamin Frith, piano

11.00

Los Caminos del Barroco

Michelangelo Rossi

Toccata N°7

Sergio Vartolo, clave

Carlo Farina

Capriccio stravagante a cuatro

Ensamble Clematis

John Eccles

Ardo, mi cerebro se consume en cenizas

John Blow

Lisandro, yo persigo en vano

John Eccles

¿Debe entonces el amante partir?

Catherine Bott, soprano

Mark Levy, bajo de viola

Anthony Pleeth, chelo

Paula Chateauneuf y Tom Finucane, archilaúd

Heinrich Ignaz von Biber

Segundo movimiento de la Batalla a 10 partes

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Heinrich Ignaz von Biber

“El gato”, de la Sonata representativa para violín y continuo

Ensamble Romanesca

Jean-Féry Rebel

”El caos”, de la suite orquestal Los elementos (1721)

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Pancrace Royer

El vértigo

Christoph Rosuset, clave

12.00

El Clásico del Mediodía

Felix Mendelssohn

Sinfonía Nº4 en La mayor, op.90, "Italiana"

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Felix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en Fa mayor

Maxim Vengerov, violín;

Itamar Golan, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Ferdinand David (1810-1873)

Suite, op.43, para violín solo

Stephan Schardt, violín

Maximilian Steinberg (1883-1946)

Sinfonía Nº1 en Re mayor, op.3 (1906)

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Josef Strauss

Música de las esferas, vals op.235

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

Dietrich Buxtehude

Sonata para dos violines, viola da gamba y bajo continuo en Do mayor, BuxWV 266

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº1 en sol menor, op.25

Ingrid Fliter, piano

Orquesta de Cámara de Escocia / Antonio Méndez

Gioachino Rossini

"Bel raggio lusinghier" de la ópera Semiramide

Olga Peretyatko, soprano

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Alberto Zedda

19.00

Franz Danzi

Quinteto de vientos en mi menor, op.67, Nº2

Quinteto Aulos

Charles Villiers Stanford

Rapsodia irlandesa para orquesta Nº2 en fa menor, op.84

Orquesta de Ulster / Vernon Handley

Ludwig van Beethoven

Bagatela en la menor, WoO 59, "Para Elisa"

Lang Lang, piano

Giuseppe Verdi

Brindis de La Traviata

Luciano Pavarotti, tenor

Joan Sutherland, soprano

Coro de la Ópera de Londres

Orquesta Filarmónica Nacional / Richard Bonynge

20.00

La Gran Aldea (Uruguay)

Eduardo Fabini

Campo

Orquesta Filarmónica de Montevideo / Federico García Vigil

Luis Cluzeau Mortet

Suite de valses para piano Nº2

Polly Ferman, piano

León Ribeiro

Elegía Nº4 para quinteto de cuerdas

Roberto De Bellis y el Cuarteto Aramis

José Serebrier

Poema elegíaco

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

Luis Sambucetti

Burlesque y Reverie (grabado en vivo, en el auditorio de Radio Nacional)

Elías Gurevich, violín

Haydeé Schvartz, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Rodolfo Zanni (1901-1927)

La campaña adormecida (1919) (orquestación de Marco Valerio Marletta)

Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda / Lucio Bruno Videla

Grabado en vivo en el Teatro Roma de Avellaneda el 28 de noviembre de 2015

Georges Enescu

Sonata para violín y piano N°3 en la menor, op.25

Oleg Pishenin, violín

Ira Levin, piano

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 12 de mayo de 2012

Pablo Ortiz

Marginal, para orquesta de cámara (2012)

Orquesta Música de las Luces / Facundo Agudín