Programación Jueves 7 de Mayo

00.00
Trasnoche Jazz
Brandee Younger
Breaking point
Reflection eternal
Gadabout season
Wes Montgomery
Four on six
Jazzmeia Horn
Happy livin'
Tip
00.30
La Trasnoche Clásica
Francis Poulenc
Ocho nocturnos para piano
Pascal Rogé, piano
Guillaume Dumanoir
Suite del ballet de Estocolmo
Les Concerts des Nations / Jordi Savall
Edward Elgar
Música armónica Nº2
Ensamble Atenas
Frédéric Chopin
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52
Vladimir Ashkenazy, piano
Georg Philipp Telemann
Obertura (suite) para viola da gamba y orquesta en Re mayor, TWV 55:D6
Siegfried Pank, viola da gamba
Academia de Música Antigua / Christine Schornscheim
Max Reger
Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2
Nikolaus Friedrich, clarinete
Thomas Palm, piano
Alexander Glazunov
Las estaciones, op.67. Ballet en un cuadro y cuatro escenas
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano
Johannes Brahms
Siete fantasías para piano, op.116
Evgeny Kissin, piano
Leo Brouwer
Elogio de la danza, para guitarra
Matías Liva, guitarra
Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein
John Jenkins
Consort para viola-lira en Sol mayor
The Parley of instruments / Peter Holman
Amy Beach
Concierto para piano y orquesta en do sostenido menor, op.45
Alan Feinberg, piano
Orquesta Sinfónica de Nashville / Kenneth Schermerhorn
Mauro Giuliani
Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52
Mikael Helasvuo, flauta;
Jukka Savijoki, guitarra
Manuel de Falla
Homenajes
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos
Marc-Antoine Charpentier
Te deum en Re mayor, H.146
Les Arts Florissants / William Christie
Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº16 Mi bemol mayor, K.428, "Cuarteto Haydn Nº3"
Cuarteto Melos
07.00
Y la mañana va
Enrique Granados
Romántica, danza española Nº9. Arreglo para metales de Eric Crees
Ensamble London Brass / Eric Crees
Joseph Haydn
Cuarteto para cuerdas re menor, op.76, N2
Cuarteto Amadeus
Franz Liszt
Estudio de ejecución trascendental en La bemol mayor, Searle 139, Nº9 "Ricordanza"
Claudio Arrau, piano
Paul Constantinescu (compositor rumano, que vivió entre 1909 y 1963)
“La balada del bandido”, para chelo y orquesta
Alexandra Gutu, chelo
Orquesta Filarmónica "Banatul" de Timisoara / Remus Georgescu
08.00
Cecile Chaminade
Cinco piezas breves
Mark Viner, piano
Heitor Villa Lobos
Fantasía para chelo y orquesta
Janos Starker, chelo
Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho
François Couperin
Concierto Real Nº3
Thomas Brandis, violín
Aurèle Nicolet, flauta
Heinz Holliger, oboe
Manfred Sax, fagot
Josef Ulsamer, viola da gamba
Christiane Jacottet, clave
09.00
Benjamin Britten
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.15
Baiba Skride, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Marin ALsop
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333
Ingolf Wunder, piano
10.00
Johann Christoph Bach
“Ah, si yo tuviera suficiente agua”, cantata
Magdalena Kozená, mezzosoprano
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel
Ernö Dohnányi
Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10
The Nash Ensemble
Aarre Merikanto (compositor finlandés, 1893-1958)
Sinfonía Nº3
Orquesta Filarmónica de Turku, Finlandia / Petri Sakari
11.00
Los Caminos del Barroco
Antonio Vivaldi
Concierto en Do mayor para dos flautas, oboe, salmoé, violín, dos violas da gamba, dos trompetas, dos claves, cuerdas y continuo, RV 555
Le Concert des Natons / Jordi Savall
Antonio Vivaldi
Concierto en sol menor para flauta, cuerdas y continuo, op.10, N°2, “La noche”
Lisa Benoziuk, flauta
The English Concert / Trevor Pinnock
Antonio Vivaldi
Concerto en La mayor a due cori, RV 589
Ensamble Mattheus / Jean-Christophe Spinosi
Antonio Vivaldi
Concerto en La mayor para violín principal y tres violines lejanos, RV 552
Orquesta Philharmonia Barroca / Nicholas McGegan
12.00
Al Mediodía
Pedro António Avondano
Trío en Si bemol mayor para flauta, chelo y cuerdas
Ensamble Avondano
Francis Poulenc
Gloria, para soprano, coro mixto y orquesta (1959)
Katheleen Battle, soprano
Coro del Festival de Tanglewood
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa
Francisco Tárrega
Estudio brillante, Minué y Recuerdos de la Alhambra, para guitarra
Eduardo Fernández, guitarra
Arthur Benjamin
Rumba jamaiquina
Orquesta de Concierto del Servicio de Radio y Televisión de Irlanda
/ Ernest Tomlinson
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Albéric Magnard
Quinteto para piano y vientos en re menor, op.8 (1894)
Eric Le Sage, piano
Ensamble Los Vientos Franceses
Leopoldo Miguez (1850-1902)
Ave, Libertas!, op.18, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de la Universidad Federal Fluminense / Ligia Amado
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Alessandro Marcello
Concierto para oboe y orquesta de cuerdas en re menor
Nicholas Daniel, oboe
Orquesta de cuerdas de Peterborough / Nicholas Daniel
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.21
Orquesta Filarmónica de Viena / Wilhelm Furtwängler
Gustav Holst
Suite de Moorside
London Brass Virtuosi / David Honeyball
19.00
Robert Schumann
Tres piezas de fantasía, op.111
Jean-Efflam Bavouzet, piano
Gösta Nystroem
El mercader de Venecia, suite teatral Nº4
Orquesta de la Radio de Estocolmo / Tor Mann
Heinrich Franz von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº3 en Fa mayor, C.140
Ensamble Romanesca
Christoph Willibald Gluck
"Che puro ciel" de la ópera Orfeo y Euridice
Bejun Mehta, contratenor
Akademie für Alte Musik Berlin / René Jacobs
20.00
Momentos Musicales
Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano en Fa mayor, op.99
Mstislav Rostropovich, chelo
Rudolf Serkin, piano
Carl Nielsen
Suite “Aladino”
Coro Sinfónico de San Francisco
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt
21.00
George Frideric Handel
Trío-sonata en Sol mayor, op. 5 N°4
London Handel Players
Antonin Dvorák
Sinfonía Nº9 en mi menor, op.95, "Del nuevo mundo"
Orquesta New Philharmonia / Antal Dorati
22.00
Industria Nacional
Luis Gianneo
Cuarteto criollo N°1 (1936)
Cuarteto Gianneo
José Antonio Bottiroli
Cinco microfilms, para piano
Capricho en mi bemol mayor, para piano
Fabián Banegas, piano
Gioachino Rossini
Fragmento de la escena primera del primer acto de la ópera Ermione
Margarita Zimmermann, mezzo soprano
Elisabetta Tandura, soprano
Simone Alaimo, bajo
Mario Bolognesi, tenor
Coro Filarmónico de Praga
Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Claudio Scimone
23.00
Complemento musical
Antonin Dvorák
Sinfonía Nº5 en Fa mayor, op.76
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Johannes Brahms
Tres intermezzos para piano, op.117
Radu Lupu, piano
William Byrd
Rejoice unto the lord
Tessa Bonner, soprano
Rose Consort of viols