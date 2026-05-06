06/05/2026

Programación Jueves 7 de Mayo

00.00
Trasnoche Jazz

Brandee Younger
Breaking point
Reflection eternal
Gadabout season

Wes Montgomery
Four on six

Jazzmeia Horn
Happy livin'
Tip

00.30
La Trasnoche Clásica

Francis Poulenc
Ocho nocturnos para piano
Pascal Rogé, piano

Guillaume Dumanoir
Suite del ballet de Estocolmo
Les Concerts des Nations / Jordi Savall

Edward Elgar
Música armónica Nº2
Ensamble Atenas

Frédéric Chopin
Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52
Vladimir Ashkenazy, piano

Georg Philipp Telemann
Obertura (suite) para viola da gamba y orquesta en Re mayor, TWV 55:D6
Siegfried Pank, viola da gamba
Academia de Música Antigua / Christine Schornscheim

Max Reger
Sonata para clarinete y piano en fa sostenido menor, op.49, Nº2
Nikolaus Friedrich, clarinete
Thomas Palm, piano

Alexander Glazunov
Las estaciones, op.67. Ballet en un cuadro y cuatro escenas
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Ludwig van Beethoven
Sonata para violín y piano Nº5 en Fa mayor, op.24, "Primavera"
Maxim Vengerov, violín;
Itamar Golan, piano

Johannes Brahms
Siete fantasías para piano, op.116
Evgeny Kissin, piano

Leo Brouwer
Elogio de la danza, para guitarra
Matías Liva, guitarra

Robert Schumann
Sinfonía Nº4 en re menor, op.120
Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

John Jenkins
Consort para viola-lira en Sol mayor
The Parley of instruments / Peter Holman

Amy Beach
Concierto para piano y orquesta en do sostenido menor, op.45
Alan Feinberg, piano
Orquesta Sinfónica de Nashville / Kenneth Schermerhorn

Mauro Giuliani
Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52
Mikael Helasvuo, flauta;
Jukka Savijoki, guitarra

Manuel de Falla
Homenajes
Orquesta Sinfónica de Cincinnati / Jesús López Cobos

Marc-Antoine Charpentier
Te deum en Re mayor, H.146
Les Arts Florissants / William Christie

Wolfgang Amadeus Mozart
Cuarteto Nº16 Mi bemol mayor, K.428, "Cuarteto Haydn Nº3"
Cuarteto Melos

07.00
Y la mañana va

Enrique Granados
Romántica, danza española Nº9. Arreglo para metales de Eric Crees
Ensamble London Brass / Eric Crees

Joseph Haydn
Cuarteto para cuerdas re menor, op.76, N2
Cuarteto Amadeus

Franz Liszt
Estudio de ejecución trascendental en La bemol mayor, Searle 139, Nº9 "Ricordanza"
Claudio Arrau, piano

Paul Constantinescu (compositor rumano, que vivió entre 1909 y 1963)
“La balada del bandido”, para chelo y orquesta
Alexandra Gutu, chelo
Orquesta Filarmónica "Banatul" de Timisoara / Remus Georgescu

08.00

Cecile Chaminade
Cinco piezas breves
Mark Viner, piano

Heitor Villa Lobos
Fantasía para chelo y orquesta
Janos Starker, chelo
Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

François Couperin
Concierto Real Nº3
Thomas Brandis, violín
Aurèle Nicolet, flauta
Heinz Holliger, oboe
Manfred Sax, fagot
Josef Ulsamer, viola da gamba
Christiane Jacottet, clave

09.00

Benjamin Britten
Concierto para violín y orquesta en re menor, op.15
Baiba Skride, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Viena / Marin ALsop

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333
Ingolf Wunder, piano

10.00

Johann Christoph Bach
“Ah, si yo tuviera suficiente agua”, cantata
Magdalena Kozená, mezzosoprano
Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Ernö Dohnányi
Serenata para trío de cuerdas en Do mayor, op.10
The Nash Ensemble

Aarre Merikanto (compositor finlandés, 1893-1958)
Sinfonía Nº3
Orquesta Filarmónica de Turku, Finlandia / Petri Sakari

11.00
Los Caminos del Barroco

Antonio Vivaldi
Concierto en Do mayor para dos flautas, oboe, salmoé, violín, dos violas da gamba, dos trompetas, dos claves, cuerdas y continuo, RV 555
Le Concert des Natons / Jordi Savall

Antonio Vivaldi
Concierto en sol menor para flauta, cuerdas y continuo, op.10, N°2, “La noche”
Lisa Benoziuk, flauta
The English Concert / Trevor Pinnock

Antonio Vivaldi
Concerto en La mayor a due cori, RV 589
Ensamble Mattheus / Jean-Christophe Spinosi

Antonio Vivaldi
Concerto en La mayor para violín principal y tres violines lejanos, RV 552
Orquesta Philharmonia Barroca / Nicholas McGegan

12.00
Al Mediodía

Pedro António Avondano
Trío en Si bemol mayor para flauta, chelo y cuerdas
Ensamble Avondano

Francis Poulenc
Gloria, para soprano, coro mixto y orquesta (1959)
Katheleen Battle, soprano
Coro del Festival de Tanglewood
Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Francisco Tárrega
Estudio brillante, Minué y Recuerdos de la Alhambra, para guitarra
Eduardo Fernández, guitarra

Arthur Benjamin
Rumba jamaiquina
Orquesta de Concierto del Servicio de Radio y Televisión de Irlanda
/ Ernest Tomlinson

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)

Albéric Magnard
Quinteto para piano y vientos en re menor, op.8 (1894)
Eric Le Sage, piano
Ensamble Los Vientos Franceses

Leopoldo Miguez (1850-1902)
Ave, Libertas!, op.18, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de la Universidad Federal Fluminense / Ligia Amado

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Alessandro Marcello
Concierto para oboe y orquesta de cuerdas en re menor
Nicholas Daniel, oboe
Orquesta de cuerdas de Peterborough / Nicholas Daniel

Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.21
Orquesta Filarmónica de Viena / Wilhelm Furtwängler

Gustav Holst
Suite de Moorside
London Brass Virtuosi / David Honeyball

19.00

Robert Schumann
Tres piezas de fantasía, op.111
Jean-Efflam Bavouzet, piano

Gösta Nystroem
El mercader de Venecia, suite teatral Nº4
Orquesta de la Radio de Estocolmo / Tor Mann

Heinrich Franz von Biber
Sonata para violín y bajo continuo Nº3 en Fa mayor, C.140
Ensamble Romanesca

Christoph Willibald Gluck
"Che puro ciel" de la ópera Orfeo y Euridice
Bejun Mehta, contratenor
Akademie für Alte Musik Berlin / René Jacobs

20.00
Momentos Musicales

Johannes Brahms
Sonata para chelo y piano en Fa mayor, op.99
Mstislav Rostropovich, chelo
Rudolf Serkin, piano

Carl Nielsen
Suite “Aladino”
Coro Sinfónico de San Francisco
Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

21.00

George Frideric Handel
Trío-sonata en Sol mayor, op. 5 N°4
London Handel Players

Antonin Dvorák
Sinfonía Nº9 en mi menor, op.95, "Del nuevo mundo"
Orquesta New Philharmonia / Antal Dorati

22.00
Industria Nacional

Luis Gianneo
Cuarteto criollo N°1 (1936)
Cuarteto Gianneo

José Antonio Bottiroli
Cinco microfilms, para piano
Capricho en mi bemol mayor, para piano
Fabián Banegas, piano

Gioachino Rossini
Fragmento de la escena primera del primer acto de la ópera Ermione
Margarita Zimmermann, mezzo soprano
Elisabetta Tandura, soprano
Simone Alaimo, bajo
Mario Bolognesi, tenor
Coro Filarmónico de Praga
Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Claudio Scimone

23.00
Complemento musical

Antonin Dvorák
Sinfonía Nº5 en Fa mayor, op.76
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Johannes Brahms
Tres intermezzos para piano, op.117
Radu Lupu, piano

William Byrd
Rejoice unto the lord
Tessa Bonner, soprano
Rose Consort of viols