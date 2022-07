Programación Jueves 7 de Julio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Opus Five

The great divide

Sight vision

Emily Francis Trio

Two bed flats on Mars

Pearl Bailey

Between the devil and the deep blue sea

I’ve got the world on a string

For every man there’s a woman

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Carl Philipp Emanuel Bach

Trío sonata en Si bemol mayor, H.584, Wq,158

Cuarteto Purcell

Georg Abraham Schneider

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Werner Grobholz, violín;

Jürgen Kussmaul, viola

Consortium Classicum; Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.53 (Libro Nº4)

Martin Jones, piano

Francis Poulenc

Sonata para oboe y piano

Hansjörg Schellenberger, oboe;

Rolk Koenen, piano

John Dowland

Fluyan no tan rápido, oh fuentes

Emma Kirkby, soprano;

Anthony Rooley, laud

Franz Schubert

Sonata para piano en do menor, D.958

Claudio Arrau, piano

Louis Spohr

Sinfonía Nº8 en Sol mayor, op.137

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Shelley

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº1 en mi menor, op.11

Evgeny Kissin, piano

The academic Symphony Orchestra of the Moscow Philharmonia / Dmitri Kitaenko

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313

Claude Monteux, flauta

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Gabriel Fauré

Quinteto para piano y cuerdas en re menor, op.89

Jean Hubeau, piano

Cuarteto Via Nova

07.00

Y la mañana va

Jean Sibelius

“En la puerta del castillo”, de Pelleas y Melisande, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert Von Karajan

George Frideric Handel

Suite orquestal Nº2 en Re mayor, de la "Música Acuática", HWV 349

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sandor

Carl Loewe (compositor y director alemán, 1796-1869)

Gran sonata elegíaca para piano en fa menor, op.32

Cord Garben, piano

Isaac Albeniz

Rapsodia española, op.70 (orquestada por George Enescu)

Orquesta de Cámara de Lausanne / Jesús López-Cobos

08.00



Theodor von Schacht

Concierto para clarinete y orquesta en Si bemol mayor

Dieter Klöcker, clarinete

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Hans Stadlmair

Edward Elgar

Serenata para cuerdas en mi menor, op.20

Orquesta de cámara Orpheus

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

09.00



Albert Roussel

Sinfonía Nº3 en sol menor, op.42

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Raymond Leppard

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457

Zoltán Kocsis, piano

Samuel Barber

Primer ensayo para orquesta, op.12

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

10.00

Ermanno Wolf-Ferrari

Suite concertino para fagot y orquesta en Fa mayor, op.16

Karen Geoghegan, fagot

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

Mili Balakirev

Dos nocturnos para piano: Nº1 en si bemol menor y Nº2 en si menor

Alexander Paley, piano

Zdenek Fibich

“En el crepúsculo”, idilio para orquesta, op.39

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

