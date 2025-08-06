Programación Jueves 7 de Agosto

00.00
Trasnoche Jazz
Orrin Evans and The Captain Black Big Band
The scythe
Chet Baker
Crystal bells
Estate
Mario Biondi
Blue skies
In the sun
My girl
00.30
La Trasnoche Clásica
Béla Bartók
Bosquejos húngaros, Sz 97
The Philharmonia / Neeme Järvi
Henryk Wieniawski
Variaciones sobre un tema original para violín y piano; op.15
Vadim Repin, piano
Alexander Markovich, piano
François Devienne
Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor
Alain Marion, flauta
Orquesta Filarmónica de la Ciudad de Niza / Maximiano Valdés
Felix Mendelssohn
Seis preludios y fugas para piano, op.35
Martin Jones, piano
François Couperin
Sonata en trío Nº4 en Si bemol mayor "La Steinquerquel"
Ensamble Rebel
Maurice Ravel
Alborada del gracioso (versión orquestal)
Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel
Ludwig van Beethoven
Concierto para piano y orquesta Nº5 en Mi bemol mayor, op.73, "Emperador"
Claudio Arrau, piano
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Alexander Glazunov
Cuarteto Nº4 en la menor, op.64
Cuarteto Shostakovich
Johann Sebastian Bach
Suite inglesa para clave Nº4 en Fa mayor, BWV 809
András Schiff, piano
Bernhard Henrik Crusell
Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1
Emma Johnson, clarinete
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz
Bedrich Smetana
Mi patria: 3. Sarka
Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonía Nº28 en Do mayor, K.200
Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine
Gabriel Fauré
Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115
Quinteto Fauré de Roma
Edvard Grieg
Diecinueve canciones populares noruegas, op.66
Eva Knardahl, piano
06.00
Y la mañana va
Wolfgang Amadeus Mozart
Seis danzas alemanas para orquesta, K.509
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Giovanni Battista Sammartini
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Jean-Pierre Rampal, flauta
I Solisti Veneti / Claudio Scimone
Leos Janácek
Paralipomena, del Segundo libro de ”En un sendero de pastos crecidos”
Radoslav Kvapil, piano
John Marsh
Sinfonía Nº7 en Mi bemol mayor
Orquesta London Mozart Players / Matthias Bamert
07.00
Charles Bestor (compositor y pedagogo estadounidense, 1924-2016)
Obertura para una comedia romántica
Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Bystrik Rezucha
Charles Mayer (pianista y compositor prusiano, 1799-1862)
Sueños de juventud, seis piezas para piano, op.300
Luigi Gerosa, piano
Francesco Geminiani
Sonata para guitarra, chelo y clave en Do menor
Lászlo Szendrey-Karper, guitarra
Ede Banda, chelo
János Sebestyén, clave
Carl Nielsen
“Un viaje imaginario a las Islas Feroe”, poema sinfónico
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Myung-Whun Chung
08.00
Jacques Offenbach
Gran concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, "Concierto militar"
Ofra Harnoy, chelo
Orquesta Sinfónica de Cincinatti / Erich Kunzel
Arthur Bliss
Tríptico para piano
Philip Fowke, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano para orquesta en La mayor, op.45
Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich
09.00
Ermanno Wolf Ferrari
Trío Nro.2 en Fa sostenido mayor, op.7
Franco Mezzena, violín
Sergio Patria, chelo
Elena Ballario, piano
Bohuslav Martinu
Sinfonía Nº3
Orquesta Nacional de Escocia / Bryden Thomson
10.00
Arnold Bax
Sonata para piano Nro.1
Eric Parkin, piano
Johann Baptist Vanhal
Concierto para violín y orquesta en Sol mayor
František Xaver Thuri, violín
Orquesta de Cámara Suk / Josef Vlach
Rued Langgaard
Septeto para flauta, oboe, dos clarinetes, dos cornos y fagot
Ensamble de Jutlandia
11.00
Los Caminos del Barroco
Pelham Humfrey (1647-1674)
Oh Lord my God, anthem de versículo
Martin Hill, tenor
Charles Brett, contratenor
David Thomas, bajo
Coro Monteverdi
Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner
Henry Purcell
No recuerdes, Señor, nuestras ofensas, Z.50, anthem pleno
Collegium Vocale de Gantes / Philippe Herreweghe
Jean-Baptiste Lully
¿Por qué rugieron las naciones?, gran motete (1685)
Les Épopées / Stéphane Fuget
Sébastien de Brossard (1655-1730)
Canticum secundum, pequeño motete
Isabelle Desrochers, soprano
Frédéric Desenclos, órgano
12.00
El Clásico del Mediodía
Frédéric Chopin
Mazurca para piano Nº2 en do sostenido menor, op.6, Nº2
Mazurca para piano Nº35 en do menor, op.56, Nº3
Mazurca para piano Nº36 en la menor, op.59, Nº1
Mazurca para piano Nº37 en La bemol mayor, op.59, Nº2
Mazurca para piano Nº38 en fa sostenido menor, op.59, Nº3
Frédéric Chopin
Andante spianato y gran polonesa para piano en Mi bemol mayor, op.22
Artur Rubinstein, piano
Frédéric Chopin
Polonesa para piano Nº5 en fa sostenido menor, op.44
Nelson Goerner, piano
Frédéric Chopin
Polonesa brillante para chelo y piano en Do mayor, op.3
Sol Gabetta, chelo;
Bertrand Chamayou, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Georgi Lvovich Catoire (1861-1926)
Quinteto para cuerdas, op.4a
Ensamble Catoire
Mieczyslaw Karlowicz
Rapsodia lituana, op.11
Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Edvard Grieg
Suite de la música incidental para “Sigurd Josalfar”, op.56
Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi
Franz Schubert
Sonata para piano en La mayor, D.664
Evgeny Zarafiants, piano
Joseph Haydn
Trío Nº23 en Mi bemol mayor, Hob.XV:10
Trío 1790
19.00
Christoph Graupner (1683-1760)
Obertura Suite para dos flautas, cuerdas y bajo continuo en sol menor
L’arpa festante / Rien Voskuilen
Louis Spohr
Concierto para violín y orquesta Nº8 en la menor, op.47, "In modo di scena cantante"
Hilary Hahn, violín
Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Eiji Oue
Giacomo Puccini
Crisantemos, elegía para cuarteto de cuerdas
Cuarteto Noûs
20.00
La Gran Aldea (Suiza)
Caroline Boissier-Butini
Sonata para piano N°1
Babette Dorn, piano
Hans Huber
Serenata N°1 en Mi mayor, op.86, “Noche de verano”
Orquesta Filarmónica de Stuttgart / Jörg-Peter Weigle
Hermann Suter
Tercer movimiento del Concierto para violín y orquesta en La mayor, op.23 (1921)
Michael Barenboim, violín
Swiss Orchestra / Lena-Lisa Wüstendörfer
21.00
Música Nocturna
Ludwig van Beethoven
Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.55, "Heroica"
Orquesta del Concertgebouw de Ámsterdam / Bernard Haitink
Francesco Cavalli
“Ombra mai fu”, de la ópera Xerxe
Philippe Jaroussky, contratenor
Ensamble Artaserse
22.00
Carl Nielsen
Concierto para clarinete y orquesta, op.57
Janet Hilton, clarinete
Orquesta Nacional de Escocia / Matthias Bamert
Gaetano Donizetti
Cuarteto Nº13 en La mayor
Cuarteto Martfeld
23.00
Industria Nacional
Amanda Guerreño
Sinfonía para la paz (1986)
Oscar Monzo, barítono
Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario /Juan Carlos Zorzi
Grabado en vivo del 10 de abril de 1986
Franz Danzi
Quinteto para vientos en Si bemol mayor
Quinteto de Vientos del Mozarteum Argentino
Beatriz Renta
Sonata para chelo y piano (1974)
Carlos Nozzi, chelo
Fernanda Morello, piano