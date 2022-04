Programación Jueves 7 de Abril

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Booker Ervin

In a capricornian way

Lynn's Tune

Django Reinhardt

New York City

Love’s mood

Brasil

Lauren White

Take love easy

Some of that sunshine

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Alberto Ginastera

Concierto para piano y orquesta Nº2, op.39

Xiayin Wang, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Franz Schubert

Sonata para piano en do menor, D.958

Maurizio Pollini, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº8 en sol menor, op.6, Nº8, "Concierto de Navidad"

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Erik Satie

Cosas vistas a Derecha y a Izquierda

Isabelle Faust, violín;

Alexandre Tharaud, piano

Béla Bartók

Suite de danzas, Sz 77

Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

John Dowland

Fluyan no tan rápido, oh fuentes; Hubo un tiempo en el que las abejas tontas podían hablar

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Filarmónica de Viena / Leonard Bernstein

Manuel Ponce

Folies d'Espagne. Tema y variaciones con fuga para guitarra

John Williams, guitarra

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Re mayor, op.17

Pascal Rogé, piano

Philharmonia Orchestra / Charles Dutoit

07.00

Y la mañana va

Francesco Maria Veracini

Obertura Nº1 en Si bemol mayor

Academia “I Filarmonici” / Alberto Martini

Georg Philipp Telemann

Concierto para tres cornos de caza y cuerdas en Re mayor

Ensamble Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano en Fa mayor, K.547

Isabelle van Keulen, violín

Ronald Brautigan, piano

Gerard Victory (compositor irlandés, 1921-1995)

Tres retratos de Irlanda

Sinfonietta de la Radio y Televisión de Irlanda / Proinnsias Ó Duinn

08.00

Ludwig August Lebrun

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

Máximo Pujol (argentino, 1957)

Elegía para guitarra

María Isabel Siewers, guitarra

Xin Huguang (chino, 1933-2011)

“Gada Meilin”, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adrian Leaper

09.00

Franz Liszt

“A los cipreses de la Villa del Este 1 y 2”, del Tercer año del ciclo “Años de peregrinaje”

Zóltan Kocsis, piano

Nikolai Rimsky Korsakov

Suite de la ópera “La doncella de nieve”

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Donald Johanos

Béla Bartók

Concierto para viola y orquesta

Karen Elaine, viola

Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

10.00

Johann Sebastián Bach

Suite francesa Nº4 en Mi bemol mayor, BWV 815

Christophe Rousset, clave

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº6 en Si bemol mayor, op.18, Nº6

Cuarteto Bartók

Paul-Agricole Genin

Carnaval de Venecia, op.14

Marc Grauwels, flauta

Orquesta de cámara de Waterloo / Ulysse Waterlot

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)