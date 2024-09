Programación Viernes 6 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Fernando Huergo Big Band

Consciousness of reality

Blues sureño

Joey Calderazzo

Midnight voyage

Holly Cole

So and so

Everything I’ve got

00.30

La Trasnoche Clásica

Béla Bartók

Bosquejos húngaros, Sz 97

The Philharmonia / Neeme Järvi

Johann Sebastian Bach

Capricho por la partida del querido hermano, BWV 992

Rosalyn Tureck, piano

Franz Liszt

Sinfonía Dante, S.109

Orquesta Académica de Viena / Martin Haselböck

Ludwig van Beethoven

Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2

Trío Beaux Arts

Claude Gervaise

Danzas del Renacimiento francés

Mandel Quartet

Maurice Ravel

Alborada del gracioso (versión orquestal)

Orquesta New Philharmonia / Lorin Maazel

Frédéric Chopin

Concierto para piano y orquesta Nº2 en fa menor, op.21

Maria João Pires, piano

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Armin Jordan

Antoine Forqueray

Suite para viola y continuo Nº3 en Re mayor

Wieland y Sigiswald Kuijken, violas da gamba;

Robert Kohnen, clave

Felix Mendelssohn

Quinteto de cuerdas en Si bemol mayor, op.87

Academy Chamber Ensamble

Hubert Parry

Una suite inglesa

Capella Istropolitana / Adrian Leaper

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.959

Murray Perahia, piano

Georg Philipp Telemann

Suite en Si bemol mayor, "Obertura de los pueblos"

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta, arpa y orquesta en Do mayor, K.299

James Galway, flauta;

Marisa Robles, flauta

Orquesta de cuerdas del Festival de Lucerna / Rudolf Baumgartner

06.00

Y la mañana va

Daniel Auber

Obertura y ballet de la ópera “El Dios y la bayadera”

Orquesta Sinfónica de Karlovy Vary / Darío Salvi

François Couperin

Concierto Real Nº3

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Gioacchino Rossini

Tarantela en Do mayor

Marco Marzocchi, piano

Anton Bruckner

Obertura en sol menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Riccardo Chaily



07.00



Stanislaw Moniuszko

“Bajka, un cuento de hadas”, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de Cracovia / Roland Bader

Giuseppe Sammartini

Concierto para clave y orquesta en la menor, op.9, Nº1

Mónica Cosachov, clave

Camerata Bariloche

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº1 en si menor, op.20

Claudio Arrau, piano

Albert Roussel

Pequeña suite para orquesta, op.39

Ensamble Orquestal de París / David Stern

08.00

Joseph Haydn

Sinfonía Nº49 en fa menor, Hoboken 1, "La pasión"

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Janos Rolla



Paul Viardot (compositor y violinista francés, 1857-1941)

Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.5

Reto Kuppel, violín

Wolfgang Manz, piano



Mateo Flecha, el viejo

“La Negrina”, ensalada

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

09.00

Herbert Howells (compositor, director y pedagogo inglés, 1892-1983)

Cuarteto para cuerdas Nro.3, “En Gloucestershire”

Cuarteto Dante

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alexandre Tharaud, piano

10.00

Hans Pfitzner

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.52

Alban Gerhardt, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio y Televisión de Berlín / Sebastian Weigle

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para vientos en Mi bemol mayor

Ensamble de Vientos Holliger

Robert Schumann

Obertura, scherzo y final en Mi mayor, op.52

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

11.00

Los Caminos del Barroco

Francesco Durante

Lamentaciones del profeta Jeremías

Coro de la Radiotelevisión de la Suiza italiana

Sonatori della Gioiosa Marca / Diego Fasolis

Francesco Durante

Concierto para cuerdas y bajo continuo N°6 en La mayor

Accademia dell’Annunciata / Riccardo Doni

Francesco Durante

Concierto para cuerdas y bajo continuo N°1 en fa menor

Accademia dell’Annunciata / Riccardo Doni

12.00

El Clásico del Mediodía

Johann Sebastian Bach

La ofrenda musical, BWV1079

Peter-Lukas Graf, flauta

Hansheinz Schneeberger e Ilse Mathieu, violines

Walter Kägi, viola

Rolf Looser, cello

Jörg Ewald Dähler, Christine Daxelhofer y Ernst Geber, clave

Jörg Ewald Dähler, director

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)

George Gershwin

Rhapsody in Blue, para piano y orquesta (versión original para banda de jazz)

Michael Tilson Thomas, piano

Orquesta Filarmónica de Los Ángeles / Michael Tilson Thomas

Loren Levee, solo de clarinete

Antonio Victorino D’Almeida

Septeto para flauta, oboe, clarinete, corno, fagot, piano y xilofón (1955)

Quinteto de Vientos de la Ópera Alemana de Berlín

Rudiger Rupert, xilofón

Andreas Göbel, piano

Andrzej Panufnik

Cuarteto N°3, “Recortes” (1990)

Cuarteto Tippett

Jimmy López

“Tecno”, de ¡Fiesta! Cuatro danzas populares (2007)

Orquesta Sinfónica de la Radiotelevisión Española / Miguel Harth Bedoya

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Eugen d'Albert

Obertura de Esther, op.8

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto Nº3 en Mi bemol mayor

Camerata Boccherini

Ottorino Respighi

Adagio con variaciones para chelo y orquesta

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Mario Venzago

Francesca Caccini

Ch'amor sia nudo

Elena Cecchi Fedi, soprano

Cappella di Santa Maria degli Angiolini / Gian Luca Lastraioli

19.00

Gabriel Fauré

Tres romances sin palabras, op.17

Pascal Rogé, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para flauta y cuarteto de cuerdas Nº5 en Mi bemol mayor, op.55, Nº5 Loïc Poulain, flauta

Cuarteto Dolezal de Praga

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

José António Carlos de Seixas

Concierto para clave y orquesta en La mayor

János Sebestyén, clave

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

20.00

La Gran Aldea (Alemania)

Carl Reinecke

Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188

Ingo Goritzki, oboe

Barry Tuckwell, corno

Ricardo Requejo, piano

Franz Ignaz Beck

Sinfonía en Re mayor, Callen 30

Northern Chamber Orchestra / Nicholas Ward

Robert Schumann

Selección de los Liederkreis, op.39

Olaf Bär, barítono

Geoffrey Parsons, piano

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Floro Ugarte

Elegía, op.27, para chelo y piano (1848)

Fernando Gentile, piano

Laura Brunetti, piano

Aram Jachaturian

Concierto en re menor para violín y orquesta (cadenza de David Oistraj)

Pablo Saraví, violín

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Algis Zhuraitis

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 31 de agosto de 1992

Gerardo Gandini

A Cow in a Mondrian Painting (Una vaca en un cuadro de Mondran), para dos flautas

Patricia García y Juliana Moreno, flauta