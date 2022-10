Programación Jueves 6 de Octubre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Benny Carter Orchestra

Doozy

Cherry

Fred Hersch

In walked bud

‘Round midnight

Jessye Norman

Falling in love with love

Lover

But nor for me

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.30

Johannes Brahms

Trío para clarinete, chelo y piano en la menor, op.114

Alan Hacker, clarinete;

Jennifer Ward Clark, chelo;

Richard Burnett, piano

Johann Sebastian Bach

Suite para orquesta Nº3 en Re mayor, BWV 1068

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Claude Debussy

Tres baladas de François Villon, L.119

Udo Reinemann, barítono;

Theodor Paraskivesko, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Concierto para piano y orquesta Nº1 en si bemol menor, op.23

Martha Argerich, piano

Orquesta Filarmónica Real / Charles Dutoit

La sibila mallorquina (selección)

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

Montserrat Figueras, soprano

Antonín Dvorák

Cuarteto Nº10 en Mi bemol mayor, op.51

Cuarteto Vermeer

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº32 en do menor, op.111

Alfred Brendel, piano

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Böcklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Neeme Järvi

Frédéric Chopin

Polonesa fantasía para piano Nº6 en La bemol mayor, op.61

Maurizio Pollini, piano

07.00

Y la mañana va

Benjamin Godard

Suite para orquesta Nº2, de la ópera “Jocelyn”

Orquesta Nacional Real de Escocia / Martin Yates

Mili Balakirev

Fantasía sobre temas de “La vida por el zar”, de Mikhail Glinka

Alexander Paley, piano

Franz Danzi

Quinteto para vientos en mi menor, op.67, Nº2

Quinteto Aulos

George Frideric Handel

Concerto grosso en Si bemol mayor, op.3, Nº2

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

08.00



Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº2 en sol menor, op.63

Maxim Vengerov, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Mstislav Rostropovich

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166

Olivier Doise, oboe

Alexandre Tharaud, piano

Martian Negrea (compositor rumano, 1893-1973)

Rapsodia rumana Nº1, op.14

Orquesta de la Radiotelevisión Rumana / Emanuel Elenescu



09.00



Heitor Villa-Lobos

Trío Nº3

Antonio Spiller, violín

Jay Humeston, chelo

Monique Duphil, piano

Héctor Berlioz

Rob Roy, obertura

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

10.00

Josef Suk

Sobre mi madre, op.28

Antonín Kubalek, piano

Giovanni Battista Pergolesi

Salve Regina, en do menor

June Anderson, soprano

Sinfonietta de Montreal / Charles Dutoit

Alexander Arutiunian

Sinfonietta

Nueva Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian

11.00

De Oro y Plata (Ramiro Albino)

12.00

Música Imprescindible

13.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Tarde de Clásicos (Clara de la Rosa)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Dos Carátulas (Nora Massi)

21.30

Detrás de la Música (Pablo Mendelevich)

21.45

Poesías con Federico Galiana

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

