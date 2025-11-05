Programación Jueves 6 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz
Richard Sussman Quintet
Alone together
Theme for Ernie
Raskoski Hot Club
Sweet Georgia Brown
Minor swing
Bésame mucho
Veronica Nunn
Don’t be blue
This joy
00.30
La Trasnoche Clásica
Franz Krommer
Sexteto pastoral para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum
Johannes Brahms
Siete fantasías para piano, op.116
Evgeny Kissin, piano
Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº3 en do menor, op.44
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58
Claudio Arrau, piano
Luigi Cherubini
Cuarteto Nº6 en la menor
Cuarteto Melos
Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage
Silvestre Revueltas
Sensemayá, canto para matar a una culebra
Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz
Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Trío Beaux Arts
Francisco Tárrega
Capricho árabe para guitarra
Marcelo Galliano, guitarra
Antonin Dvorák
El duende del agua, op.107
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi
Marc-Antoine Charpentier
Tercera lección de tinieblas para el jueves santo, H.136
Dominique Visse, contratenor;
Harry van Berne, tenor;
Klaus Mertens, bajo
Orquesta Barroca de Amsterdam /Ton Koopman
Coro Barroco de Amsterdam
Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras
Josef Rheinberger
Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.135, Nº3
Jürg Hanselmann, piano
06.00
Y la mañana va
Johann Strauss (hijo)
Vals del Emperador, op.437
Orquesta de Conciertos de la BBC / Willi Boskovsky
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº36 en Fa mayor, K.547
Isabelle van Keulen, violín
Ronald Brautigan, piano
Carl Ditters von Dittersdorf
Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor
Heinz Holliger, oboe
Camerata Bern / Thomas Füri
Marc-Antoine Charpentier
Suite de la ópera “Medea”
Les Arts Florissants / William Christie
07.00
Gunnar de Frumerie (compositor y pianista sueco, 1908-1987)
Suite pastoral, op.13b
Orquesta Sinfónica de Vancouver / Mario Bernardi
John Field
Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1
John O'Conor, piano
Ignaz Pleyel
Cuarteto con flauta en Sol mayor, K.285a
Pal Nemeth, flauta
Piroska Vitarius, violín
Gergely Balazs, viola
Denes Karasszon, chelo
Felix Mendelssohn
“Desde las alturas celestiales”, cantata para solistas, coro y orquesta
Sandrine Piau, soprano
Markus Butter, barítono
Ensamble Orquestal de París / Laurence Equilbey
08.00
Jean Huré (compositor, pianista y musicólogo francés, 1877-1930)
Sonata en un solo movimiento para chelo y piano, en fa sostenido menor
Viviane Spanoghe, chelo
Jan Michiels, piano
Giuseppe Verdi
Cuarteto para cuerdas en mi menor
Cuarteto Martfeld
Sergei Prokofiev
Tres movimientos de la suite sinfónica de la ópera “Semyon Kotko”
Orquesta Real Nacional de Escocia / Neeme Järvi
09.00
Franz Xaver Scharwenka (compositor y pianista romántico alemán, de ascendencia polaca, que vivió entre 1850 y 1924)
Concierto para piano y orquesta Nro.4 en fa menor, op.82
Stephen Hough, piano
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Lawrence Foster
Mauro Giuliani
Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52
Mikael Helasvuo, flauta
Jukka Savijoki, guitarra
10.00
Elisabetta Brusa (compositora ítalo-británica nacida en Milán en 1954)
Merlín, poema sinfónico, op.20 (obra escrita en 2004)
Orquesta Real Nacional de Escocia / Daniele Rustioni
Franz Liszt
Segundo libro de canciones para piano solo, catálogo Searle 536
Jenö Jándo, piano
Carl Stamitz
Sinfonía en Do mayor, op.13
London Mozart Players / Matthias Bamert
11.00
Los Caminos del Barroco
Giovanni Battista Ferrandini
El llanto de María. Cantata para interpretarse en el Santo Sepulcro (atribuida a George Frideric Handel)
Bernarda Fink, mezzosoprano
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini
Nicolas Chédeville
Sonata en sol menopr para flauta y continuo, de la colección El pastor fiel, op.13, N°6
Giovanni Antonini, flauta
Luca Pianca, laúd
Vittorio Ghielmi, viola da gamba
Melchior Hoffmann (c.1679-1715)
Mi alma alaba y ensalza, cantata (atribuida a Johann Sebastian Bach como BWV 189)
Raphаël Höhn, tenor
Nеumеyer Consort / Felix Kοch
12.00
El Clásico del Mediodía
Frédéric Chopin
Selección de valses para piano
Artur Rubinstein, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Vals sentimental en fa menor, op.51, Nº6 (arreglo para chelo y piano)
Edgar Moreau, chelo;
Pierre-Yves Hodique, piano
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)
Alexandre Guilmant (1837-1911)
“Scherzo sinfónico”, del Noveno Libro de la colección El organista práctico, op.55, N°2
Robert Delcamp, órgano
Iván Kryzhanovsky
Sonata en sol menor para chelo y piano, op.2 (1903)
Jaroslav Domžal, chelo
Lubow Nawrocka, piano
Cornelis Dopper (1870-1939)
Chacona gótica, para orquesta (1920)
Orquesta Sinfónica de la Radio Nederland / Kees Bakels
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Antonio Vivaldi
Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en la menor, R.461
David Reichenberg, oboe
The English Concert / Trevor Pinnock
Michael Nyman (Compositor inglés nacido en 1944)
Cuarteto Nº2
Cuarteto Balanescu
Mili Balakirev
Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.1
Malcolm Binns, piano
The English Northern Philharmonia / David Lloyd-Jones
Gustave Charpentier
"Depuis le jour" de la ópera Louise
Hei-Kyung Hong, soprano
Orquesta de St Luke's / John Fiore
19.00
Antonin Dvorák
Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57
Josef Suk, violín
Alfred Holeček, piano
Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
James Galway, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber
George Frideric Handel
"Lascia ch'io pianga" de la ópera Rinaldo, HWV 7
Joyce DiDonato, mezzosoprano
Il Pomo d'Oro / Maxim Emelyanychev
Celso Machado
Algodón de azucar
Ensamble Confluencias
20.00
Complemento musical
23.00
Industria Nacional