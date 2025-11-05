PROGRAMACIÓN MUSICAL DIARIA

05/11/2025

Programación Jueves 6 de Noviembre

00.00
Trasnoche Jazz

Richard Sussman Quintet
Alone together
Theme for Ernie

Raskoski Hot Club
Sweet Georgia Brown
Minor swing
Bésame mucho

Veronica Nunn
Don’t be blue
This joy

00.30
La Trasnoche Clásica

Franz Krommer
Sexteto pastoral para vientos en Mi bemol mayor
Consortium Classicum

Johannes Brahms
Siete fantasías para piano, op.116
Evgeny Kissin, piano

Sergei Prokofiev
Sinfonía Nº3 en do menor, op.44
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58
Claudio Arrau, piano

Luigi Cherubini
Cuarteto Nº6 en la menor
Cuarteto Melos

Tomaso Albinoni
Concierto para oboe y orquesta en sol menor, op.9, Nº8
Anthony Robson, oboe
Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Silvestre Revueltas
Sensemayá, canto para matar a una culebra
Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

Ludwig van Beethoven
Trío Nº6 en Mi bemol mayor op.70, Nº2
Trío Beaux Arts

Francisco Tárrega
Capricho árabe para guitarra
Marcelo Galliano, guitarra

Antonin Dvorák
El duende del agua, op.107
Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Marc-Antoine Charpentier
Tercera lección de tinieblas para el jueves santo, H.136
Dominique Visse, contratenor;
Harry van Berne, tenor;
Klaus Mertens, bajo
Orquesta Barroca de Amsterdam /Ton Koopman
Coro Barroco de Amsterdam

Franz Hoffmeister
Concierto para flauta y orquesta en Re mayor
Ingrid Dingfelder, flauta
Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

Josef Rheinberger
Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.135, Nº3
Jürg Hanselmann, piano

06.00
Y la mañana va

Johann Strauss (hijo)
Vals del Emperador, op.437
Orquesta de Conciertos de la BBC / Willi Boskovsky

Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº36 en Fa mayor, K.547
Isabelle van Keulen, violín
Ronald Brautigan, piano

Carl Ditters von Dittersdorf
Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor
Heinz Holliger, oboe
Camerata Bern / Thomas Füri

Marc-Antoine Charpentier
Suite de la ópera “Medea”
Les Arts Florissants / William Christie

07.00

Gunnar de Frumerie (compositor y pianista sueco, 1908-1987)
Suite pastoral, op.13b
Orquesta Sinfónica de Vancouver / Mario Bernardi

John Field
Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1
John O'Conor, piano

Ignaz Pleyel
Cuarteto con flauta en Sol mayor, K.285a
Pal Nemeth, flauta
Piroska Vitarius, violín
Gergely Balazs, viola
Denes Karasszon, chelo

Felix Mendelssohn
“Desde las alturas celestiales”, cantata para solistas, coro y orquesta
Sandrine Piau, soprano
Markus Butter, barítono
Ensamble Orquestal de París / Laurence Equilbey

08.00

Jean Huré (compositor, pianista y musicólogo francés, 1877-1930)
Sonata en un solo movimiento para chelo y piano, en fa sostenido menor
Viviane Spanoghe, chelo
Jan Michiels, piano

Giuseppe Verdi
Cuarteto para cuerdas en mi menor
Cuarteto Martfeld

Sergei Prokofiev
Tres movimientos de la suite sinfónica de la ópera “Semyon Kotko”
Orquesta Real Nacional de Escocia / Neeme Järvi

09.00

Franz Xaver Scharwenka (compositor y pianista romántico alemán, de ascendencia polaca, que vivió entre 1850 y 1924)
Concierto para piano y orquesta Nro.4 en fa menor, op.82
Stephen Hough, piano
Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Lawrence Foster

Mauro Giuliani
Gran dúo concertante para flauta y guitarra en La mayor, op.52
Mikael Helasvuo, flauta
Jukka Savijoki, guitarra

10.00

Elisabetta Brusa (compositora ítalo-británica nacida en Milán en 1954)
Merlín, poema sinfónico, op.20 (obra escrita en 2004)
Orquesta Real Nacional de Escocia / Daniele Rustioni

Franz Liszt
Segundo libro de canciones para piano solo, catálogo Searle 536
Jenö Jándo, piano

Carl Stamitz
Sinfonía en Do mayor, op.13
London Mozart Players / Matthias Bamert

11.00
Los Caminos del Barroco

Giovanni Battista Ferrandini
El llanto de María. Cantata para interpretarse en el Santo Sepulcro (atribuida a George Frideric Handel)
Bernarda Fink, mezzosoprano
Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Nicolas Chédeville
Sonata en sol menopr para flauta y continuo, de la colección El pastor fiel, op.13, N°6
Giovanni Antonini, flauta
Luca Pianca, laúd
Vittorio Ghielmi, viola da gamba

Melchior Hoffmann (c.1679-1715)
Mi alma alaba y ensalza, cantata (atribuida a Johann Sebastian Bach como BWV 189)
Raphаël Höhn, tenor
Nеumеyer Consort / Felix Kοch

12.00
El Clásico del Mediodía

Frédéric Chopin
Selección de valses para piano
Artur Rubinstein, piano

Piotr Ilich Chaikovsky
Vals sentimental en fa menor, op.51, Nº6 (arreglo para chelo y piano)
Edgar Moreau, chelo;
Pierre-Yves Hodique, piano

13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00
Música Documental (Románticos desconocidos)

Alexandre Guilmant (1837-1911)
“Scherzo sinfónico”, del Noveno Libro de la colección El organista práctico, op.55, N°2
Robert Delcamp, órgano

Iván Kryzhanovsky
Sonata en sol menor para chelo y piano, op.2 (1903)
Jaroslav Domžal, chelo
Lubow Nawrocka, piano

Cornelis Dopper (1870-1939)
Chacona gótica, para orquesta (1920)
Orquesta Sinfónica de la Radio Nederland / Kees Bakels

16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00
El Regreso

Antonio Vivaldi
Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en la menor, R.461
David Reichenberg, oboe
The English Concert / Trevor Pinnock

Michael Nyman (Compositor inglés nacido en 1944)
Cuarteto Nº2
Cuarteto Balanescu

Mili Balakirev
Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.1
Malcolm Binns, piano
The English Northern Philharmonia / David Lloyd-Jones

Gustave Charpentier
"Depuis le jour" de la ópera Louise
Hei-Kyung Hong, soprano
Orquesta de St Luke's / John Fiore

19.00

Antonin Dvorák
Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.57
Josef Suk, violín
Alfred Holeček, piano

Johann Joachim Quantz
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
James Galway, flauta
Orquesta de Cámara de Heilbronn / Jörg Faerber

George Frideric Handel
"Lascia ch'io pianga" de la ópera Rinaldo, HWV 7
Joyce DiDonato, mezzosoprano
Il Pomo d'Oro / Maxim Emelyanychev

Celso Machado
Algodón de azucar
Ensamble Confluencias

20.00
Complemento musical

23.00
Industria Nacional