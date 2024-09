Programación Jueves 5 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Nick Finzer

Say when

Shortcake

Russell Malone

Remind me

You’ve got a friend

Barbara Long

On green dolphin street

Gee baby, ain’t I good to you

When you’re smiling

00.30

La Trasnoche Clásica

Claude Debussy

En blanco y negro, L.134

Martha Argerich y Stephen Kovacevich, piano

Richard Strauss

Metamorfosis para 23 instrumentos de cuerdas

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn

Robert Schumann

Tres fantasías para clarinete y piano, op.73

Emma Johnson, clarinete;

Gordon Back, piano

Johannes Brahms

Sinfonía Nº4 en mi menor, op.98

Staatskapelle Berlin / Daniel Barenboim

Ludwig van Beethoven

Treinta y dos variaciones sobre un tema original para piano en do menor, WoO 80

Evgeny Kissin, piano

Jean-Philippe Rameau

Castor y Pollux, suite instrumental

Orquesta del siglo XVIII / Frans Brüggen

Wolfgang Amadeus Mozart

Divertimento para orquesta Nº15 en Si bemol mayor, K.287

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

Aurèle Nicolet, flauta;

Rocco Filippini, chelo;

Bruno Canino, piano

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Sergei Prokofiev

Visiones fugitivas, op.22

Boris Berman, piano

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº1 en Do mayor, "Las cuatro edades del hombre"

Cantilena / Adrian Shepherd

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta Nº132 en sol menor

Johannes Walter, flauta

Solistas de Cámara de Dresde

Gabriel Fauré

Quinteto para piano y cuerdas en re menor, op.89

Jean Hubeau, piano

Cuarteto Via Nova

06.00

Y la mañana va

Albert Lortzing

Pieza de concierto en Mi mayor

Orquesta de la Radio y Televisión de Colonia / Ernst Theis

Theodor Kirchner

Cuatro piezas de las “Nuevas danzas de la cofradía de David”, op.17

Hiroko Maruko, piano

Francesco Maria Veracini

Sonata académica para violín y continuo Nº3 en Sol mayor

Trío Locatelli

Albert Roussel

Pequeña suite para orquesta, op.39

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Laurent Petitgirard

07.00

Vincenzo Bellini

Sinfonía de Montescos y Capuletos

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Franz Berwald

Pieza de concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.2

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Josef Suk

Sensaciones, cinco piezas para piano, op.10

Karl-Andreas Kolly, piano

Edward Elgar

Polonia, preludio sinfónico, op.76

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Andrzej Panufnik

08.00



Arthur Honegger

Siete piezas breves para piano

Jean François Antonioli, piano

Franz Krommer

Sinfonia Concertante para flauta, clarinete, violín y orquesta, op.80

Frederic Rapiin, clarinete

Brigitte Buxtorf, flauta

Jakub Cernohorsky, violín

Orquesta Filarmónica de Budweis / Jakub Hruša

09.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Trío en Do mayor, K.548

Trío Beaux Arts

Hector Berlioz

Tristia, op.18, para coro y orquesta

Coro John Alldis

Orquesta Sinfónica de Londres / Colin Davis.

Georg Muffat

Concerto grosso Nº12 en mi menor, "Delirium amoris"

Orquesta “Musica Aeterna” de Bratislava / Peter Zajícek

10.00

Ermanno Wolf-Ferrari

Seis bagatellas para piano, op.póstumo

Horst Göbel, piano

Alexander Borodin

Cuarteto Nº1 en La mayor

Cuarteto Borodin

11.00

Los Caminos del Barroco

Johann Michael Böhm (c.1685-1753)

Concierto para viola d’amore, oboe d’amore y fagot en Sol mayor

Schola Cantoum Basiliensis

Heinrich Ignaz von Biber

Serenata con el canto del centinela nocturno, para bajo, cuerdas y bajo continuo

Simon Grass, bajo

New London Consort / Philip Pickett

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en la menor, op.12, Nº4

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Giacomo Facco

Fragmentos de Festejo armónico. Serenata a seis voces (1721)

Lia Serafini, Silvia Piccolino y Silvia Pozzer, sopranos

Bianca Simone, mezzosoprano

Luca Dordolo, tenor

Alberto Mazzoco, barítono

Coro I Febi Armonici

Ensamble Albalonga / Anibal Cetrangolo

12.00

El Clásico del Mediodía

Robert Schumann

Kreisleriana, op.16

Martha Argerich, piano

Robert Schumann

Amor y vida de mujer, op.42

Miah Persson, soprano

Joseph Breinl, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Jan Voříšek

Impromptu en Sol mayor para piano, op.7, N°2

Rapsodia en do sostenido para piano, op.1, N°1

Radoslav Kvapil, piano

Ernö von Dohnányi (1877-1960)

Concierto para violín y orquesta N°1 en re menor, op.27

Gottfried Schneider, violín

Orquesta Sinfónica de Bamberg /Joel Levi

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Thomas Arne

Obertura Nº5 en Re mayor, de Ocho oberturas a ocho partes

The Academy of Ancient Music / Christopher Hogwood

Bernhard Henrik Crusell (compositor y clarinetista sueco, 1775 – 1838)

Primer movimiento del Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en Si bemol mayor, op.11

Thea King, clarinete

Orquesta Sinfónica de Londres / Alun Francis

Heitor Villa-Lobos

Trío Nº1

Antonio Spiller, violín

Jay Humeston, chelo

Monique Duphil, piano

Georges Bizet

"De mon amie… Leila… Dieu puissant, le voilà" de la ópera Los pescadores de perlas

Anna Netrebko, soprano

Rolando Villazón, tenor

Staatskapelle Dresden / Nicola Luisotti

19.00

Karl Goldmark

Obertura Sakuntala, op.13

Orquesta Filarmónica de Budapest / Ándras Kórodi

Karl Davidov

Fantasía sobre canciones rusas, op.7 (versión para chelo y piano)

Dmitri Khrichev, chelo

Olga Solovieva, piano

Johann Samuel Schroeter (compositor y pianista alemán, 1753 – 1788)

Concierto para piano y orquesta en Do mayor, op. 3, Nº3

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Louis-Antoine Dornel (compositor francès del barroco)

Sonata para violín y bajo continuo Nº2 en re menor, "La Couprin"

Jaap Schroeder, violín

Philippe Foulon, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave

20.00

La Gran Aldea (Suiza)

Ernst Levy

Concierto para chelo y orquesta

Scott Ballantyne, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Polonia / George Marriner Maull

Joseph Joachim Raff

Trio Nº3 en la menor, op.155

Trio opus 8

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano N°17 en re menor, op.31, N°2. “Tempestad”

Ingrid Fliter, piano

Gaetano Donizetti

Tres escenas finales del tercer acto de la ópera Lucia di Lammermoor

Darío Schmunck, tenor

Luis Gaeta, barítono

Coro Estable del Teatro Colón

Orquesta Estable del Teatro Colón / Antonio Pirolli

Grabación de la transmisión radial de la función realizada en el Teatro Colón el 19 de junio de 2005

Sergio Schmilovich

Bandoneón de Buenos Aires (1994)

Gabriel Rivano, bandoneón