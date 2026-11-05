Programación Jueves 5 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Jack Cortner Big Band

Strike up the band

Speak low

Ben Allison, Steve Cardenas y Ted Nash

Tell the birds I said hello

Tianna Hall

He’s a tramp

Smile

Look for the silver lining

00.30

La Trasnoche Clásica

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea

François Couperin

Las naciones. Ordre Nº4: La piamontesa

Musica ad Rhenum

Sergei Rachmaninov

Danzas sinfónicas, op.45

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantasía para piano en do menor, K.475

Zoltán Kocsis, piano

Edvard Grieg

Cuarteto Nº1 en sol menor, op.27

Cuarteto Guarneri

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta en re menor, op.9, Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Alban Berg

Der Wein, aria de concierto

Anne Sophie von Otter, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Robert Schumann

Concierto para piano y orquesta en la menor, op.54

Murray Perahia, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Johann Pachelbel

Canon para tres violines y continuo en Re mayor (versión orquesta)

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Gabriel Fauré

Quinteto con piano Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Eugen Jochum

Enrique Granados

Goyescas. Intermezzo (arreglo chelo y piano)

Miklós Perenyi, chelo;

Zoltán Kocsis, piano

Josef Rheinberger

Sonata para piano en Re bemol mayor, op.99 Nº2

Horst Göbel, piano

Alphons Diepenbrock

Suite de concierto de la música incidental para el drama Marsyas

Orquesta de la Residencia de La Haya / Hans Vonk

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en mi menor, op.112

Cuarteto Miami

Manuel de Falla

Cuatro piezas españolas

Alicia de Larrocha, piano

07.00

Y la mañana va

Ottorino Respighi

Obertura del ballet “La boutique fantástica”, sobre temas de Rossini

Orquesta Filarmónica de Plovdiv / Rouslan Raychev

Antonio Vivaldi

Sonata para dos violines y continuo en Si bemol mayor, op.5, Nº5

Salvatore Accardo y Sylvie Gazeau, violines

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Jean Sibelius

Diez pensamientos líricos, op.40

Erik Tawaststjerna, piano

Manuel de Falla

Suite orquestal Nº2 de “El sombrero de tres picos”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Kenneth Jean

08.00

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto para cuerdas Nº1

Cuarteto Latinoamericano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº14 en do sostenido menor, op.27, Nº2, "Claro de Luna"

Evgeny Kissin, piano

Barbara Strozzi (cantante y compositora italiana, 1619-1677)

Lágrimas mías, cantata para mezzosoprano y continuo

Romina Basso, mezzosoprano

Latinitas Nostra / Markellos Rchyssicos

09.00

Friedrich Ernst Fesca (compositor y violinista alemán, 1789-1826)

Sinfonía Nro.1 en Mi bemol mayor, op.6

Orquesta Filarmónica de la Radio y Televisión de Alemania / Frank Beermann

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor, op.13

Pierre Amoyal, violín

Frederic Chiu, piano

10.00

Alexandre Tansman (compositor polaco que vivió entre 1897 y 1986)

Concierto para clarinete y cuerdas

Jean-Marc Fessard, clarinete

Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk

Edouard Laló

Trío Nº1 en do menor, op.7

Trío Parnassus

Granville Bantock

“La bruja de Atlas”, poema sinfónico sobre textos de Percy Shelley

Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley

11.00

Los Caminos del Barroco

Georg Philipp Telemann

Pero tú, Daniel, sigue tu camino hasta el fin, cantata fúnebre

Ensemble Vocal Sotto Voce

Ensamble Instrumental / Homero Ribeiro de Magalhães

Johann Sebastian Bach

Fragmentos de la cantata ¡Apresuraos, vientos arremolinados!, BWV 201

Caroline Stam, soprano

Peter de Groot, contratenor

Paul Agnew y Jeremy Ovenden, tenores

Klaus Mertens y Donald Bentvelsen, bajos

Coro Barroco de Amsterdam

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

12.00

Al Mediodía

Jan Ladislav Dussek

Trío sonata en Do mayor, op.31, Nº3

Trío 1780

Rutland Boughton

Concierto para flauta y cuerdas

Emily Beynon, flauta

Nueva Orquesta de Londres / Ronald Corp

Giovanni Gabrieli

Sonata pian’ e forte a ocho partes

Tavener Consort / Andrew Parrott

Manuel Falla

Danza ritual del fuego, de El amor brujo

Orquesta Sinfónica Nacional Simón Bolívar / Gustavo Dudamel

Manuel de Falla

“Nana”, de Siete canciones populares españolas

Teresa Berganza, mezzosoprano

Félix Lavilla, piano

Manuel de Falla

“Danza española Nº1”, de La vida breve

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

Robert de Visée

“Chacona”, de la Suite en Sol mayor

Yasunori Isamura, tiorba

Mijail Glinka

“Cracoviana”, de la ópera La vida por el zar

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Yevgeni Svetlanov

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (Románticos desconocidos)

Erkki Melartin

Sinfonía N°4 en Mi mayor, op.80, “Sinfonía de verano”

Pia Freund, soprano

Lilli Paasikivi, mezzosoprano

Laura Nykänen, contralto

Orquesta Filarmónica de Tampere / Leonid Grin

Erkki Melartin

Tres piezas para piano, op.8 (“Elegía”, “Romanza” y “Noche”)

David Ernst Molnar, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Josef Strauss

Transacciones vals op.184

Orquesta Sinfónica de Viena / Robert Stolz

Johann Pachelbel

Canon en Re mayor, para tres violines y bajo continuo

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Johannes Brahms

Quinteto de cuerdas Nº2 en Sol mayor, op.111

Cuarteto Amadeus

Cecil Aronowitz, viola

Georg Christoph Wagenseil

Concierto para trombón y orquesta en Mi bemol mayor

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de Cámara de Lausana / Jean-Marie Auberson

19.00

Gioachino Rossini

"Bel raggio lusinghier" de la ópera Semiramide

Olga Peretyatko, soprano

Orquesta del Teatro Comunal de Bologna / Alberto Zedda

Franz Danzi

Quinteto de vientos en mi menor, op.67, Nº2

Quinteto Aulos

Carl Reinecke

Sinfonía Nº1 en La mayor, op.79

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter

20.00

Momentos Musicales

Maurice Ravel

Sonata para violín y piano Nº2 en Sol mayor

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para clarinete y cuerdas en La mayor, K.581

Eric Hoeprich, clarinete

Lucy van Dael y Alda Stuurop, violines

Wim ten Have, viola

Wouter Mölle, chelo

21.00

George Gershwin

Obertura cubana

Orquesta Sinfónica de Dallas / Eduardo Mata

Jean-Philippe Rameau

Suite de “Las fiestas de Hébé”

Orquesta del Siglo XVIII / Frans Brüggen

Aram Jachaturián

"Adagio de Espartaco y Frigia" de la suite Espartaco Nº2 op.82b

Orquesta Sinfónica del Estado de Bulgaria / Victor Revner

22.00

Industria Nacional

Valdo Sciammarella (1924-2014)

Marianita limeña, ópera en un acto y tres escenas, con libreto de Francisco Javier.

Marta Carrizo y Marta Benegas, sopranos

Luisa Bartoletti, mezzosoprano

Eugenio Valori, Menasse Hadjes y Liborio Simonella, tenores

Bruno Tomaselli, barítono

Otros cantantes

Orquesta Estable del Teatro Colón / Enrique Sivieri

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 27 de agosto de 1970

23.00

Complemento musical