Programación Jueves 5 de Marzo

00.00

Trasnoche Clásica

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32

Alfred Brendel, piano

Piotr Ilich Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

01.00

Manuel de Falla

El sombrero de tres picos (selección)

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Lorin Maazel

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.78

Miklós Szenthelyi, violín;

András Schiff, piano

Vincenzo Bellini

Dolente immagine di Fille mia

La farfalletta

Per pietà, bell'idol mio

Cecilia Bartoli, mezzosoprano;

James Levine, piano

02.00

Franz Schubert

Sonata para piano en la menor, D.784

Radu Lupu, piano

Isaac Albéniz

Córdoba, de Cantos de España para piano, op. 232, No. 4(transcripción para dos guitarras)

Dúo Horreaux-Trehard, guitarra

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº23 en Re mayor, K.306

Oleg Kagan, violín;

Sviatoslav Richter, piano

03.00

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18

Daniil Trifonov, piano

Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº15 en la menor, op.132

Cuarteto Alban Berg

04.00

Jean-Philippe Rameau

Las fiestas de Hébé, suite

Les Arts Florissants / William Christie

Jules Massenet

Fantasía para chelo y orquesta

Sophie Rolland, chelo

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga

05.00

Modest Mussorgsky

Cuadros de una exposición (orquestación de Ravel)

Orquesta Filarmónica de Viena / Gustavo Dudamel

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Nelson Freire, piano

06.00

Claudio Monteverdi

Magnificat

Jill Gomez, soprano;

Felicity Palmer, soprano;

James Bowman, contratenor;

Robert Tear, tenor;

Philip Langridge, tenor;

John Shirley-Quirk, barítono;

Michael Rippon, bajo

Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner

Alexander Glazunov

Serenata española (arreglo de Fritz Kreisler)

Shlomo Mintz, violín;

Clifford Benson, piano

Hector Berlioz

Los jueces francos, op.3. Obertura

Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti

Robert Schumann

Carnaval, op.9

Claudio Arrau, piano

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Ocho minués para orquesta, K.315

Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nro.3 en Mi bemol mayor

Ensamble Viena-Berlin

Erik Satie

Tres piezas en forma de pera

Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos

Johann Strauss (hijo)

Vida de artista, vals op.316

Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik

08.00

Alexandre Tansman (compositor y pianista polaco, 1897-1986)

Concertino para oboe, clarinete y cuerdas

Laurent Decker, oboe

Jean-Marc Fessard, clarinete

Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk

Johann Sebastian Bach

Partita para clave Nº3 en La menor, BWV 827

Rafal Blechacz, piano

Arturo Márquez

Danzón Nº3

Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

09.00

Sergei Rachmaninov

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.19

Alisa Weilerstein, chelo

Inon Barnatan, piano

Baldassare Galuppi

“La scusa”, cantata para contralto y orquesta

Sara Mingardo, contralto

L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi

10.00

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek

Edvard Grieg

Cuatro piezas para piano, op.1

Eva Knardahl, piano

Granville Bantock

Preludio de “La canción de las canciones”

Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley

11.00

Los Caminos del Barroco

Anónimo

Dos danzas del Libro de Virginal de Löcse

Collegium MUsicum de Budapest

Anónimo

Danzas transilvanas de los Manuscritos de Kájoni y Vietórisz

Ensamble Accentus de Viena / Thomas Wimmer

Jacob Paix

Ungaresa y saltarello

Jacques Kauffman, órgano

Johann Heinrich Schmelzer

Balletto de los gitanos y Chacona de la bella gitana

Ars Antiqua Austria / Gunar Letzbor

Selección de danzas del Códice de Anna Keczer Szimary

Collegium Musicum de Budapest

Anónimo

Danzas de los códices Apponyi y Linus

Collegium Musicum Budapest

12.00

Al Mediodía

Igor Stravinsky

Scherzo fantástico, op.3, para orquesta

Orquesta Real de Concertgebouw de Ámsterdam / Riccardo Chailly

Ludwig van Beethoven

Trío para clarinete, chelo y piano en Mi bemol mayor, op.11

Sabine Meyer, clarinete

Heinrich Schiff, piano

Rudolf Buchbinder, piano

César Franck

El cazador maldito, poema sinfónico

Orquesta de Minnesota / Eiji Oue

Leo Brouwer

Ojos brujos

Silvia Costanzo, guitarra

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental

Robert Schumann

“Dedicatoria”, op.25, Nº1, del ciclo Mirtos, y “Noche de luna”, op.39, Nº5, de Liederkreis (transcripciones para piano de Clara Wieck)

Isata Kanneh-Mason, piano

Mily Balakirev

Islamey. Fantasía oriental (orquestación de Sergei Lyapunov)

Orquesta Sinfónica de Rusia / Ivan Golovschin

Félicien David

“La noche”, del oratorio El desierto (transcripción para viola y piano de Henri Vieuxtemps)

Timothy Ridout •viola

Ke Ma, piano

Isaac Albéniz

“El Corpus Cristi en Sevilla” y “Triana”, de Iberia, y Navarra (orquestación de Enrique Fernández Arbós)

Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner

Leopold Godowsky

Selección de los Estudios sobre los Estudios de Chopin

Marc-André Hamelin, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y orquesta de cuerdas

Alf Nilsson, oboe

Royal Swedish Chamber Orchestra / Mats Liljefors

Wolfgang Amadeus Mozart

Selección de la ópera Las bodas de Fígaro, K.492

Anna Tomowa-Sintow, soprano

Ileana Cotrubaş, soprano

Frederica von Stade, mezzosoprano

José van Dam, bajo-barítono

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Joseph Joachim Raff

Suite para piano Nº3 en mi menor, op.72

Alexander Zolotarev, piano

19.00

Louis Moreau Gottschalk

Sinfonía Nº1, "La noche en los trópicos"

Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Igor Buketoff

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

Frédéric Chopin

Fantasía sobre melodías polacas para piano y orquesta, en La mayor, op.13

Jan Lisiecki, piano

Orquesta NDR de la Filarmónica del Elba / Krzysztof Urbanski

20.00

Momentos Musicales

Ludwig van Beethoven

Sonata para chelo y piano Nº1 en Fa mayor, op.5, Nº1

Mischa Maisky, chelo

Martha Argerich, piano

Maurice Ravel

Pavana para una infanta difunta (arreglo para arpas)

Ensamble de Arpas de Nueva York / Aristid von Würtzler

Joaquín Turina

Danzas gitanas para piano, libro 1, op.55

Miriam Conti, piano

Pauline Hall (compositora noruega, 1890-1961)

Pequeña suite de danzas para vientos

Steinar Hannevold, oboe

Lars Kristian Brynildsen, clarinete

Per Hannevol, fagot

Scott Joplin

Dos rags: The cascades

Magnetic Rag

Joshua Rifkin, piano

Robert Schumann

Cuarteto en La mayor, op.41, Nº3

Cuarteto Emerson

Johann Christian Bach

Sonata para piano en do menor, op.17, Nº2

Ian Hobson, piano

Jean Sibelius

Suite de la música incidental para El festín de Baltazar de Hjalmar Procopé, op.51

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

22.00

Industria Nacional

Benedetto Marcello

Sonata en Do mayor, op2, N°6

Ensamble Phil d’Or

Alberto Williams

Sinfonía N°7 en Re mayor, op.103, “El eterno reposo”

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria / Adrian Leaper

23.00

Complemento musical

Ludwig van Beethoven

Seis bagatelas para piano, op.126

Nelson Goerner, piano

Mijail Glinka

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado

Claude Debussy

Juegos, poema danzado L.126

Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas