Programación Jueves 5 de Marzo

00.00
Trasnoche Clásica
Joseph Haydn
Sonata para piano Nº47 en si menor, Hob.XVI:32
Alfred Brendel, piano
Piotr Ilich Chaikovsky
Capricho italiano, op.45
Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons
Christoph Willibald Gluck
Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor
Peter-Lukas Graf, flauta
Camerata Zürich / Räto Tschupp
01.00
Manuel de Falla
El sombrero de tres picos (selección)
Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Lorin Maazel
Johannes Brahms
Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.78
Miklós Szenthelyi, violín;
András Schiff, piano
Vincenzo Bellini
Dolente immagine di Fille mia
La farfalletta
Per pietà, bell'idol mio
Cecilia Bartoli, mezzosoprano;
James Levine, piano
02.00
Franz Schubert
Sonata para piano en la menor, D.784
Radu Lupu, piano
Isaac Albéniz
Córdoba, de Cantos de España para piano, op. 232, No. 4(transcripción para dos guitarras)
Dúo Horreaux-Trehard, guitarra
Wolfgang Amadeus Mozart
Sonata para violín y piano Nº23 en Re mayor, K.306
Oleg Kagan, violín;
Sviatoslav Richter, piano
03.00
Sergei Rachmaninov
Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18
Daniil Trifonov, piano
Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin
Ludwig van Beethoven
Cuarteto Nº15 en la menor, op.132
Cuarteto Alban Berg
04.00
Jean-Philippe Rameau
Las fiestas de Hébé, suite
Les Arts Florissants / William Christie
Jules Massenet
Fantasía para chelo y orquesta
Sophie Rolland, chelo
Orquesta Filarmónica de la BBC / Gilbert Varga
05.00
Modest Mussorgsky
Cuadros de una exposición (orquestación de Ravel)
Orquesta Filarmónica de Viena / Gustavo Dudamel
Frédéric Chopin
Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58
Nelson Freire, piano
06.00
Claudio Monteverdi
Magnificat
Jill Gomez, soprano;
Felicity Palmer, soprano;
James Bowman, contratenor;
Robert Tear, tenor;
Philip Langridge, tenor;
John Shirley-Quirk, barítono;
Michael Rippon, bajo
Orquesta Monteverdi / John Eliot Gardiner
Alexander Glazunov
Serenata española (arreglo de Fritz Kreisler)
Shlomo Mintz, violín;
Clifford Benson, piano
Hector Berlioz
Los jueces francos, op.3. Obertura
Orquesta Sinfónica de Chicago / Georg Solti
Robert Schumann
Carnaval, op.9
Claudio Arrau, piano
07.00
Y la mañana va
Wolfgang Amadeus Mozart
Ocho minués para orquesta, K.315
Ensamble Mozart de Viena / Willi Boskovsky
Gioachino Rossini
Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nro.3 en Mi bemol mayor
Ensamble Viena-Berlin
Erik Satie
Tres piezas en forma de pera
Alexandre Tharaud y Éric Le Sage, piano a cuatro manos
Johann Strauss (hijo)
Vida de artista, vals op.316
Orquesta Estatal de Hungría / János Ferencsik
08.00
Alexandre Tansman (compositor y pianista polaco, 1897-1986)
Concertino para oboe, clarinete y cuerdas
Laurent Decker, oboe
Jean-Marc Fessard, clarinete
Orquesta de Cámara de Silesia / Miroslaw Blaszczyk
Johann Sebastian Bach
Partita para clave Nº3 en La menor, BWV 827
Rafal Blechacz, piano
Arturo Márquez
Danzón Nº3
Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios
09.00
Sergei Rachmaninov
Sonata para chelo y piano en sol menor, op.19
Alisa Weilerstein, chelo
Inon Barnatan, piano
Baldassare Galuppi
“La scusa”, cantata para contralto y orquesta
Sara Mingardo, contralto
L'Opera Stravagante / Ivano Zanenghi
10.00
Antonin Dvorák
Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22
Capella Istropolitana / Jaroslav Krechek
Edvard Grieg
Cuatro piezas para piano, op.1
Eva Knardahl, piano
Granville Bantock
Preludio de “La canción de las canciones”
Royal Philharmonic Orchestra / Vernon Handley
11.00
Los Caminos del Barroco
Anónimo
Dos danzas del Libro de Virginal de Löcse
Collegium MUsicum de Budapest
Anónimo
Danzas transilvanas de los Manuscritos de Kájoni y Vietórisz
Ensamble Accentus de Viena / Thomas Wimmer
Jacob Paix
Ungaresa y saltarello
Jacques Kauffman, órgano
Johann Heinrich Schmelzer
Balletto de los gitanos y Chacona de la bella gitana
Ars Antiqua Austria / Gunar Letzbor
Selección de danzas del Códice de Anna Keczer Szimary
Collegium Musicum de Budapest
Anónimo
Danzas de los códices Apponyi y Linus
Collegium Musicum Budapest
12.00
Al Mediodía
Igor Stravinsky
Scherzo fantástico, op.3, para orquesta
Orquesta Real de Concertgebouw de Ámsterdam / Riccardo Chailly
Ludwig van Beethoven
Trío para clarinete, chelo y piano en Mi bemol mayor, op.11
Sabine Meyer, clarinete
Heinrich Schiff, piano
Rudolf Buchbinder, piano
César Franck
El cazador maldito, poema sinfónico
Orquesta de Minnesota / Eiji Oue
Leo Brouwer
Ojos brujos
Silvia Costanzo, guitarra
13.00
Dos Horas con la Actualidad (Boris)
15.00
Música Documental
Robert Schumann
“Dedicatoria”, op.25, Nº1, del ciclo Mirtos, y “Noche de luna”, op.39, Nº5, de Liederkreis (transcripciones para piano de Clara Wieck)
Isata Kanneh-Mason, piano
Mily Balakirev
Islamey. Fantasía oriental (orquestación de Sergei Lyapunov)
Orquesta Sinfónica de Rusia / Ivan Golovschin
Félicien David
“La noche”, del oratorio El desierto (transcripción para viola y piano de Henri Vieuxtemps)
Timothy Ridout •viola
Ke Ma, piano
Isaac Albéniz
“El Corpus Cristi en Sevilla” y “Triana”, de Iberia, y Navarra (orquestación de Enrique Fernández Arbós)
Orquesta Sinfónica de Chicago / Fritz Reiner
Leopold Godowsky
Selección de los Estudios sobre los Estudios de Chopin
Marc-André Hamelin, piano
16.00
Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)
18.00
El Regreso
Domenico Cimarosa
Concierto para oboe y orquesta de cuerdas
Alf Nilsson, oboe
Royal Swedish Chamber Orchestra / Mats Liljefors
Wolfgang Amadeus Mozart
Selección de la ópera Las bodas de Fígaro, K.492
Anna Tomowa-Sintow, soprano
Ileana Cotrubaş, soprano
Frederica von Stade, mezzosoprano
José van Dam, bajo-barítono
Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan
Joseph Joachim Raff
Suite para piano Nº3 en mi menor, op.72
Alexander Zolotarev, piano
19.00
Louis Moreau Gottschalk
Sinfonía Nº1, "La noche en los trópicos"
Orquesta de la Ópera del Estado de Viena / Igor Buketoff
Francesco Antonio Bonporti
Serenata para violín y continuo en Fa mayor, op.12, Nº2
Luigi Mangiocavallo, violín
Claudio Ronco, chelo
Marco Mencoboni, clave
Frédéric Chopin
Fantasía sobre melodías polacas para piano y orquesta, en La mayor, op.13
Jan Lisiecki, piano
Orquesta NDR de la Filarmónica del Elba / Krzysztof Urbanski
20.00
Momentos Musicales
Ludwig van Beethoven
Sonata para chelo y piano Nº1 en Fa mayor, op.5, Nº1
Mischa Maisky, chelo
Martha Argerich, piano
Maurice Ravel
Pavana para una infanta difunta (arreglo para arpas)
Ensamble de Arpas de Nueva York / Aristid von Würtzler
Joaquín Turina
Danzas gitanas para piano, libro 1, op.55
Miriam Conti, piano
Pauline Hall (compositora noruega, 1890-1961)
Pequeña suite de danzas para vientos
Steinar Hannevold, oboe
Lars Kristian Brynildsen, clarinete
Per Hannevol, fagot
Scott Joplin
Dos rags: The cascades
Magnetic Rag
Joshua Rifkin, piano
Robert Schumann
Cuarteto en La mayor, op.41, Nº3
Cuarteto Emerson
Johann Christian Bach
Sonata para piano en do menor, op.17, Nº2
Ian Hobson, piano
Jean Sibelius
Suite de la música incidental para El festín de Baltazar de Hjalmar Procopé, op.51
Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi
22.00
Industria Nacional
Benedetto Marcello
Sonata en Do mayor, op2, N°6
Ensamble Phil d’Or
Alberto Williams
Sinfonía N°7 en Re mayor, op.103, “El eterno reposo”
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria / Adrian Leaper
23.00
Complemento musical
Ludwig van Beethoven
Seis bagatelas para piano, op.126
Nelson Goerner, piano
Mijail Glinka
Cuarteto en Fa mayor
Cuarteto de la Orquesta Filarmónica de Leningrado
Claude Debussy
Juegos, poema danzado L.126
Orquesta Sinfónica de Londres / Michael Tilson Thomas