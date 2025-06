Programación Jueves 5 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Thelonious Monk y Gerry Mulligan

Rhythm-a-ning

Round midnight

Tom Kennedy

The rocker

Karrin Allyson

Shake it up

Big discount

00.30

La Trasnoche Clásica

Ludwig van Beethoven

Siete variaciones para chelo y piano sobre un dueto de "La flauta mágica", WoO 46

Yo-Yo Ma, chelo;

Emanuel Ax, piano

Marc-Antoine Charpentier

Il faut rire et chanter - Dispute de bergers, H.484

Les Arts Florissants / William Christie

Béla Bartók

Suite de danzas

Gáber Gabos, piano

Louis Spohr

Doble cuarteto de cuerdas Nº1 en re menor, op.65

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº1 en si menor, op.20

Maurizio Pollini, piano

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Antonin Dvorák

Danzas eslavas para orquesta, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano Nº3, op.46

Murray MacLachlan, piano

Francesco Bartolomeo Conti

Languet anima mea

Magdalena Kozená, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº2 para orquesta de câmara

Orquesta Nacional de la Radio de Francia / Heitor Villa-Lobos

Johannes Brahms

Dieciséis valses piano a cuatro manos, op.39

Dúo Crommelynck, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº1 en Si bemol mayor, op.38, "Primavera"

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Franz Hoffmeister

Concierto para flauta y orquesta en Do mayor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Laurence Leonard

Bedrich Smetana

Sueños. Seis piezas características para piano

Peter Schmalfuss, piano

Gabriel Fauré

Trío en re menor, op.120

Jean Hubeau, piano;

Raymond Galois-Montbrun, violín;

André Navarra, chelo

Claude Debussy

Masques para piano

Tamás Vásáry, piano

06.00

Y la mañana va

Emilie Mayer (compositora alemana, 1812-1883)

Obertura Nro.2 en Re mayor

Academia de Colonia / Michael Alexander Willens

William Sterndale Bennett

Tres romances para piano, op.14

Ian Hobson, piano

Marin Marais

Couplets de Folías

Jordi Savall, viola da gamba

Rolf Lislevand, tiorba

Michael Behringer, clave

Luis Gianneo

“El tarco en flor”, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castagna



07.00



Alexander Glazunov

Vals de concierto Nº1 en Re mayor, op.47

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Georges Bizet

Juegos infantiles, pequeña suite para orquesta, op.22

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdenek Kosler

Charles-Valentin Alkan

El festín de Esopo, op.39, Nº12

Marc-André Hamelin, piano

Frederick Delius

“Paris, canción para una gran ciudad”, nocturno para orquesta

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis



08.00

Joseph Haydn

Recitativo, aria y dúo final del Acto I de la ópera “Armida”

Cecilia Bártoli, mezzosoprano

Christoph Prégardien, tenor

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

Dmitri Shostakovich

Cuarteto Nº1 en Do mayor, op.49

Cuarteto Eder

09.00

Ottorino Respighi

Concierto para oboe, trompeta, violín, piano y cuerdas

Orquesta de cámara de Inglaterra / Marcello Viotti

George Frideric Handel

Concerto grosso en Si bemol mayor, op.6, Nº7

I Musici

Camille Saint Saëns

Fantasía para flauta y arpa en La mayor, op.124

Jean Pierre Rampal, flauta

Marielle Nordmann, arpa

10.00

Carl Reinecke

Sinfonía Nº1 en La mayor, op.79

Orquesta Filarmónica de Renania / Alfred Walter

Sergei Rachmaninov

Tres nocturnos para piano

Howard Shelley, piano

Humiwo Hayasaka (compositor japonés, 1914-1955)

Danzas antiguas

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

11.00

Los Caminos del Barroco

Barbara Strozzi

“¿Qué se puede hacer?”, de las Arias para voz sola, op.8

Mariana Flores, soprano

Capella Mediterránea / Leonardo García Alarcón

Antonio Bertali

Chacona en Do mayor, para violín y continuo

The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer

Jean-Baptiste Lully

Passacaglia de la tragedia lírica Armida

Les Arts Florissants / William Christie

Henry Purcell

Chacona en sol menor, Z.730

Accademia Bizantina / Stefano Montanari

George Frideric Handel

Chacona en Sol mayor, para clave

Trevor Pinnock, clave

Marc-Antoine Charpentier

Sin temor en este bosque, aria

Elizabeth Dobbin, soprano

Ensamble El Jardín Secreto

12.00

El Clásico del Mediodía

Franz Schubert

Sinfonía Nº4 en do menor, D.417, "Trágica"

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Franz Schubert

Sonatina para violín y piano en sol menor, op.137, Nº3, D.408

Isaac Stern, violín

Daniel Barenboim, piano

13.00

Dos Horas con la Actualidad (Boris)

15.00

Música Documental (El Clasicismo)



Domenico Monleone (1875-1942)

Cavalleria Rusticana

Carlo Torriani, tenor

Lisa Houben, soprano

Fulvio Massa, barítono

Anna Zoroberto, soprano

Sim Tokyurek, mezzosoprano

Paolo Battaglia, bajo

Chiara Di Pino, soprano

Coro del Teatro de Ópera de Tirana

Orquesta Sinfónica de la Radio de Tirana / Daniel Pacitti

Francesco Cilea

Tres piezas para piano, op.28 (“Lejos en el mar”, “Hoja de álbum” y “Pensamiento español”)

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

El Regreso

Hector Berlioz

Obertura de Los jueces francos, op.3

Orquesta Sinfónica de Baltimore / David Zinman

Fini Henriques (compositor danés, 1867-1940)

Trío en Sol mayor, op.31, “Trío de los niños”

Tre Musici

Ignaz Pleyel

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Si bemol mayor, Ben.112

David Perry, violín

Victoria Chiang, viola

Orquesta de Cámara de Baltimore / Markand Thakar

19.00

François Couperin

El retrato del amor

Ensamble Música Ad Rhenum / Jed Wentz

Sergei Rachmaninov

Trío elegíaco Nº1 en sol menor

Trio Beaux Arts

Charles Gounod

"Va! Je t'ai pardonné… Nuit d'hyménée!" de la ópera Romeo y Julieta

Anna Netrebko, soprano

Rolando Villazón, tenor

Staatskapelle de Dresde / Nicola Luisotti

John Dowland

Captain Digorie Piper's Galliard

Miguel Ángel Girolet, guitarra

20.00

La Gran Aldea (Italia)

Giulio Caccini

Selección del primer acto de la ópera L’Euridice

Scherzi Musicali / Nicholas Achten

Ferrucio Busoni

Suite para clarinete y piano, op.10

Davide Teodoro, clarinete

Aldo Orvieto, piano

Luigi Cherubini

Obertura de la ópera Elisa, o El viaje a los glaciares del Monte San Bernardo

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

21.00

Música Nocturna

23.00

Industria Nacional

Esteban Benzecry (1970)

Concierto para piano y orquesta de cuerdas, “Constelaciones del tiempo” (2024)

Sergio Tiempo, piano

Solistas de Cámara de San Pablo

Grabado en vivo en el Teatro Cultura Artística, San Pablo, el 26 de abril de 2025

Eugène Bozza

Variaciones sobre un tema libre

Quinteto de Vientos Argos

Juan Ortiz de Zárate

Todo muda (2012)

Ensamble Vocal de Solistas Nonsensse